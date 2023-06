Keine Dates für Putin mehr: Tinder zieht sich aus Russland zurück

Von: Franziska Schwarz

Ein russischer Politiker beklagt die „Einsamkeit“ in Russland. Doch der Ukraine-Krieg hat Konsequenzen: Die Dating-App Tinder geht.

Moskau – Wer in Russland ein Match sucht, hat nur noch wenige Stunden. Am 30. Juni 2023 verlässt die Dating-App Tinder das Land. Grund ist der Ukraine-Krieg. Reaktionen aus der Politik? Der stellvertretende Sprecher der Staatsduma, Wladislaw Dawankow, befand, dass dies sei „kein großer Verlust“ sei. „Aber Russland braucht unbedingt ein föderales Projekt zur Bekämpfung der Einsamkeit“, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti.

Ende Mai wurden russische Nutzer von Tinder über die Abschaltung informiert, berichtet The Moscow Times – und, dass der russische Technologiekonzern VK (der das „russische Facebook“ betreibt) bereits eine eigene Dating-App entwickle.

Die Tinder-Entscheidung löste eine Welle an Witzen und Memes aus, weiß die Moscow Times weiter zu berichten. Die Menschen scherzten, die Russinnen und Russen müssten nun zu altmodischen Dating-Methoden zurückkehren – und zwar den „Diskotheken, Fernsehsendungen und Anzeigen in Zeitschriften, die in den 1990er Jahren bei Teenagern beliebt waren“.

Wegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine verlässt nun auch Tinder Russland.

Ukraine-Krieg: Dating-App Tinder zieht sich aus Russland zurück

Anfang Mai hatte Tinder seine Entscheidung bekanntgegeben. Das war mehr als ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Kriegs. „Unsere Marken unternehmen Schritte, um den Zugang zu ihren Diensten in Russland zu beschränken, und werden ihren Rückzug vom russischen Markt bis zum 30. Juni 2023 abgeschlossen haben“, erklärte der Mutterkonzern Match Group in seinem jährlichen Bericht.

Zur Begründung erklärte das Unternehmen, es sehe sich dem Schutz der Menschenrechte verpflichtet. Zur im US-Bundesstaat Texas ansässigen Match Group gehören nicht nur Tinder, sondern auch Dating-Apps wie Hinge, Meetic und OkCupid.

Ukraine-Krieg: Netflix, H&M und Co. verlassen Russland

Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine unter Kremlchef Wladimir Putin zogen sich zahlreiche westliche Unternehmen aus Russland zurück. Eine Auswahl:

McDonald‘s

Coca-Cola

Netflix

Adidas

H&M

Das hat teilweise Raum für chinesische Unternehmen geschaffen, insbesondere im Technologiesektor setzt Russland zudem auf heimische Alternativen. Zugleich verschärft Moskau die Regeln für den Technologiesektor. (frs mit AFP)