Tote und Verletzte bei Anschlag in Jerusalem

Israelische Grenzpolizisten sichern den Ort des Anschlags. © Ohad Zwigenberg/AP

Vor fast genau einem Jahr explodierte an einer Jerusalemer Haltestelle ein tödlicher Sprengsatz. Jetzt werden an derselben Stelle wieder Menschen getötet.

Tel Aviv - Zwei palästinensische Attentäter haben am Donnerstag an einer Bushaltestelle in Jerusalem das Feuer auf dort wartende Menschen eröffnet. Drei Menschen seien dabei getötet worden, sagte ein Sprecher des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom. Weitere Menschen wurden demnach zum Teil schwer verletzt.

Die beiden Attentäter, die mit einem Fahrzeug zum Tatort kamen, wurden nach Polizeiangaben von Soldaten und einem bewaffneten Zivilisten erschossen. Sie hätten ein Sturmgewehr und eine PIstole bei sich gehabt.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Stadteingang. Nach israelischen Medienberichten stammten die Attentäter aus dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems.

Fast genau vor einem Jahr waren bei einem Bombenanschlag an derselben Haltestelle ein 16-Jähriger getötet sowie elf Menschen verletzt worden. Bei einer Explosion an einer weiteren Haltestelle gab es damals einen weiteren Toten. Später wurde ein Einwohner von Ost-Jerusalem mit Verbindungen zum Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS) im Zusammenhang mit den Anschlägen festgenommen. dpa