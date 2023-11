Beben im Vatikan: Papst geht auf Transgender-Katholiken zu

Von: Kilian Beck

Papst Franziskus hält am 3. November eine Messe für den verstorbenen Benedikt XVI. und für die verstorbenen Kardinäle im Petersdom ab. (Archivbild) © Andrew Medichini/dpa

Der Papst erlaubt Homosexuellen und Transgender-Katholiken die Taufe und die Teilnahme an Hochzeiten als Trauzeugen. Liberale Katholiken bleiben global die Minderheit.

Rom/Vatikanstadt – Es könnte der Beginn einer Kehrtwende oder doch nur kirchenrechtliche Kosmetik, ausgehend von Papst Franziskus, sein: Die katholische Kirche erlaubt Transgender-Katholiken und Katholikinnen, sich taufen zu lassen. Außerdem dürften sie an Taufpaten und Trauzeugen in der katholischen Kirche werden. Das geht aus einem von Franziskus abgesegneten Dokument hervor, das vom Glaubens-Dikasterium, der obersten Behörde für theologische Fragen im Vatikan herausgegeben wurde. Zuvor hatte der Papst solche Ideen stets als „Genderideologie“ kritisiert.

Homosexuelle dürfen Taufpaten werden – wenn sie enthaltsam leben

Auch homosexuellen Katholiken werden in der Anweisung besser gestellt: So sollen Kinder homosexueller Paare, auch solche, die durch Leihmutterschaft auf die Welt kamen, getauft werden können. Das Portal Vatican News berichtet, dafür müsse allerdings, „die begründete Hoffnung bestehen, dass es im katholischen Glauben erzogen wird“. Weiter sollen Homosexuelle auch Taufpaten werden können. Der Vatikan rufe hier für alle Homosexuellen, die, „in einer festen und erklärten Beziehung“ leben, zur „Vorsicht“ auf.

Bei alleinstehenden Homosexuellen müsse sichergestellt sein, dass der Taufpate „ein Leben in Übereinstimmung mit dem Glauben führe“. Praktisch heißt das: Homosexuelle müssen sexuell enthaltsam sein, um Taufpate zu werden. Homosexualität ist in der katholischen Kirche immer noch eine Sünde.

Transgeschlechtlichkeit kein Thema im Kirchenrecht

Herbeiführt wurde die Reform laut Vatican News durch einen brasilianischen Bischof, der im Juli beim Vatikan anfragte, ob man homosexuellen und transgeschlechtlichen Menschen Sakramente gewähren könne. Die Antwort des Vatikans beruht auf zwei kirchenrechtlichen Argumenten: Jesu „unablässige Suche“ nach dem „Sünder“ und der schlichten Tatsache, dass Transgeschlechtlichkeit im kanonischen Kirchenrecht kein Thema ist.

Um den Umgang mit Homosexuellen und transgeschlechtlichen Menschen werden wohl auch deutsche Katholiken weiter ringen. Der Synodale Weg, das zentrale katholische Gesprächsforum in Deutschland, beschloss 2023, mit Zustimmung von 80 % der teilnehmenden Bischöfe, die Erlaubnis zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Außerdem beschloss die Versammlung, sich gegen die pauschale Einstufung von Homosexualität als Sünde und für Reformen in der Weltkirche einzusetzen. Dort sind die liberalen Katholiken allerdings recht klar in der Minderheit. Ihr zentraler Fürsprecher, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, verlor kürzlich seinen Sitz im Kardinalsrat, dem zentralen Sitz im Kardinalsrat

Konservative Katholiken: Global in der Mehrheit in Deutschland eine laute Minderheit

Die konservative Minderheit unter den deutschen Bischöfen hingegen ist besonders laut, wenn es um Homosexuelle geht: So sperrte sich der erzkonservative Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer, in der Synodalversammlung klar gegen die Segnung homosexueller Paare. Sein Argument, laut einem Bericht der Zeit: Paare könnten auf die Idee kommen, als Nächstes zum Sakrament der Ehe zugelassen werden zu wollen. 2015 wetterte er in einem Schreiben an die Bischofskonferenz gegen die „soziale und politische Akzeptanz von Homosexualität“. Auf einer ähnlichen Linie ist auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Die beiden boykottieren außerdem den Synodalen Rat. Ein neues Reformgremiun der katholischen Kirche in Deutschland, das von der großen Mehrheit der Kirche und der Gläubigen getragen wird. (kb)