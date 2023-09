Trotz Rechtsruck durch Trump: Demokrat Brown glaubt an Sieg im Schlüsselstaat Ohio

Teilen

Die Senatoren Sherrod Brown und JD Vance (r.) nehmen im März an einer Anhörung des Senatsausschusses für Umwelt und öffentliche Arbeiten teil, bei der es um den Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt nach der Entgleisung eines Norfolk-Southern-Zuges in East Palestine (Ohio) geht. © Jabin Botsford/The Washington Post

Sherrod Brown sitzt seit der Wahl 2006 für Ohio im Senat der USA. Der Demokrat glaubt an einen weiteren Erfolg - obwohl der Staat zuletzt an die Republikaner ging.

Dayton, Ohio - In der Halle der International Brotherhood of Electrical Workers Local 82 posierte Ohios dienstältester Senator im Juni für Fotos mit Maurern. Er scherzte mit Blecharbeitern. Er befragte einen Gewerkschaftsmitarbeiter nach dem anderen: Wo leben Sie? Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Wie lange arbeiten Sie schon in dieser Branche?

Auf diese Weise hat der Demokrat Sherrod Brown dreimal einen Sitz im Senat gewonnen - und dies in Ohio, einem einst wichtigen Swing State, der bei den letzten beiden Präsidentschaftswahlen eindeutig an die Republikaner ging. Sein persönlicher Appell an die Arbeiterfamilien und insbesondere an die Gewerkschaften trug Früchte. Jetzt steht Brown vor einer harten Herausforderung bei der Wiederwahl im Jahr 2024. Er setzt darauf, dass er, indem er sich als arbeitnehmerfreundlicher, liberaler Populist darstellt, die Unterstützung der weißen Wählerinnen und Wähler aus der Arbeiterklasse behalten kann, deren Umarmung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump Ohios Rechtsruck vorangetrieben hat.

Seine Kandidatur ist ein wichtiger Test dafür, ob die Demokraten in diesem und anderen wichtigen Bundesstaaten ihre Unterstützung zurückgewinnen können, und wird als eines der wenigen Rennen, in denen die Demokraten Sitze in Staaten verteidigen müssen, die Trump gewonnen hat, genau beobachtet werden, da sie versuchen, ihre Senatsmehrheit zu behalten.

„Wenn man die Arbeiter unterstützt und versteht, dass die Wirtschaft davon abhängt, dass sie sich weiterentwickelt und nicht von unten nach oben fließt, spielt die demografische oder sonstige Veränderung des Staates keine große Rolle“, sagte Brown in einem Interview mit der Washington Post.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Während Brown um diese Stimmen wirbt, sieht er sich mit mehreren ernsthaften republikanischen Herausforderern konfrontiert, die in den Vorwahlen im März gegen Brown antreten werden. Dazu gehören: Matt Dolan, ein ehemaliger stellvertretender Generalstaatsanwalt von Ohio, der bei der republikanischen Senatsvorwahl 2022 unterlag; Bernie Moreno, ein Geschäftsmann aus Cleveland, der für die Nominierung zum GOP-Senat 2022 kandidierte; und Ohios Außenminister Frank LaRose, der sich lautstark für die von den Republikanern unterstützten Bemühungen einsetzte, die Änderung der Verfassung des Bundesstaates zu erschweren, was die Verankerung von Abtreibungsrechten im bevorstehenden Referendum erschwert hätte.

Wähler wie Joshua Kisling, ein Vertreter des Verputzgewerbes bei der Operative Plasterers and Cement Masons International Association, der Brown zum ersten Mal bei der Veranstaltung in Dayton traf, könnten der Schlüssel zu Browns anhaltender Attraktivität sein. Kisling sagte, er sei sich nicht sicher, welchen Kandidaten er bei der bevorstehenden Wahl unterstützen würde, aber er sei von dem langjährigen Senator beeindruckt gewesen.



„Er hat tatsächlich eine Menge Fragen gestellt“, sagte er. „Das zeigt, dass er nicht nur hier ist, um Hände zu schütteln. Er will tatsächlich noch etwas lernen.“



Trump brachte Ohio wieder in die Hände der Republikaner

Nachdem der demokratische Präsidentschaftskandidat Barack Obama Ohio zweimal mit knappem Vorsprung gewonnen hatte, brachte Trump den Staat wieder in die Hände der Republikaner und gewann Ohio 2016 und 2020 mit rund acht Prozentpunkten Vorsprung.



Der politische Wandel in Ohio kam zum Teil dadurch zustande, dass mehr republikanische Kandidaten wie Trump populistische Botschaften vertraten und Wähler ansprachen, die sich von den wirtschaftlichen Veränderungen abgehängt fühlten. Diese Verschiebung war besonders bemerkenswert in Bezirken im Osten Ohios, wo die Menschen traditionell die Demokraten unterstützten, sagte Christopher Devine, ein außerordentlicher Professor für Politikwissenschaft an der Universität Dayton.

Trump konnte dort die Unterstützung der Republikaner verstärken, unter anderem wegen seiner Unterstützung der Kohle- und Fracking-Industrie und seiner Ablehnung von Freihandelsabkommen, so Devine.



„Das verarbeitende Gewerbe hat sich schwergetan“, sagte Devine. „Wir haben erhebliche Probleme in ländlichen Gebieten gesehen, zum Beispiel wegen der Opioid-Epidemie. Viele dieser Gebiete haben also zu kämpfen und haben sich an jemanden gewandt, der verspricht, diese Bedingungen zu ändern.“

Devine sagte, Browns vergangene Erfolge seien zum Teil auf seine Fähigkeit zurückzuführen, mit diesen Arbeitern in Kontakt zu kommen, und darauf, dass die Wähler ihn als „weniger liberal als die Demokratische Partei als Ganzes“ ansehen.



„Egal, welche negativen Bilder oder Stereotypen einige dieser Wähler - die sich von der Demokratischen Partei abgewandt haben - haben mögen, Sherrod Brown erscheint ihnen einfach anders“, sagte Devine in einem Interview.



Devine fügte hinzu, dass Browns Unterstützung für Strafzölle auf chinesische Stahlimporte, seine Unterstützung für das Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko-Kanada, das unter der Trump-Regierung verabschiedet wurde, und seine Ablehnung von Freihandelsabkommen seine Glaubwürdigkeit bei den Wählern gestärkt und ihn von anderen Demokraten abgehoben haben.

Demokrat Brown hat letzte Wiederwahl deutlich gewonnen

Trotz des politischen Wandels in Ohio hat Brown seine letzte Wiederwahl deutlich gewonnen. Bei seiner letzten Wiederwahl im Jahr 2018 besiegte er den ehemaligen republikanischen Kongressabgeordneten James B. Renacci mit fast sieben Prozentpunkten Vorsprung. Nach seinem Sieg erklärte Brown, dass sein Sieg zeige, „dass Progressive im Landesinneren gewinnen können, und zwar deutlich“. Aber auch 2018 folgte der Tradition, dass die Partei, die im Weißen Haus sitzt, bei den Zwischenwahlen deutlich verliert. Die Demokraten waren zwei Jahre nach Trumps Amtsantritt sehr erfolgreich im Kampf gegen die Republikaner und konnten die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zurückgewinnen.

Brown sagte gegenüber The Post, dass die größten Frustrationen, die er von seinen Wählerinnen und Wählern höre, mit der Wirtschaft, der Behandlung der Arbeitnehmer durch große Unternehmen und den Entlassungen bei großen Produktionsunternehmen zusammenhingen.

Er sagte, dass der Kampf für die Arbeiter wieder ein zentraler Bestandteil seiner Kampagne sein wird, in der Hoffnung, dass seine populistischen Botschaften die Unterstützung der Wählerschaft aufbringen werden.



„Die Arbeiter sehen immer noch, dass die Reichen immer reicher werden; sie sehen immer noch, dass die Interessen der Unternehmen sie ausnutzen“, sagte Brown. „Und das ist der Grund, warum ich die Themen anspreche, die ich anspreche, von den Banken, die zu viel Macht haben, bis zu den Eisenbahnen, die zu viel Macht haben“.



Gewerkschaftsführer argumentieren, Brown habe wesentliche politische Erfolge für die Arbeitnehmer erzielt, die ihm anhaltende Unterstützung eingebracht hätten.



118. US-Kongress: Wer sind die neuen linken Demokraten in D.C.? Fotostrecke ansehen

Brown unterstützt die Arbeiterschaft in Ohio

Letztes Jahr spielte Brown eine Schlüsselrolle bei der Verabschiedung des Chips and Science Act. Das von Arbeitnehmervertretern unterstützte Gesetz sieht unter anderem Mittel zur Förderung der inländischen Produktion von Halbleitern vor. Es wurde als ein Gesetz angepriesen, das Tausende von Arbeitsplätzen schaffen würde, darunter auch gewerkschaftliche Arbeitsplätze im Baugewerbe, und das vorschreibt, dass für Einrichtungen, die mit Chips-Mitteln gebaut werden, der geltende Lohn anzuwenden ist.



Dave Green, ehemaliger Präsident der United Auto Workers Local 1112 im inzwischen geschlossenen GM-Werk in Lordstown, Ohio, sagte, Brown habe eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Arbeiter gespielt, als das Unternehmen ankündigte, das Werk in Lordstown 2019 zu schließen.



„Sobald die Ankündigung gemacht wurde, rief der Senator an und sagte: ‚Was können wir tun?‘ Das findet man selten bei einem Politiker“, sagte Green, der Brown seit 20 Jahren kennt. „Er hat sich nie gescheut, sich mit den Unternehmen anzulegen.



Mike Knisley, Sekretär und Schatzmeister des Ohio State Building and Construction Trades Council, der den Senator seit mehr als einem Jahrzehnt kennt, sagte, Brown habe sich stets für die Interessen der Gewerkschaften eingesetzt, insbesondere wenn es um neue Investitionen im Bundesstaat ging.



„Ich habe selten Leute wie ihn gesehen, die das auch wirklich tun“, sagte er.



Browns Beziehungen zu den Gewerkschaften des verarbeitenden Gewerbes haben es ihm ermöglicht, direkt mit weißen Wahlberechtigten aus der Arbeiterklasse in Kontakt zu treten. Aber der Einfluss dieser Gewerkschaften hat sich in den letzten Jahren verschoben. Seit 1990 ist die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft in Ohio langsam von 23,2 Prozent der Beschäftigten auf 14 Prozent zurückgegangen, so das Bureau of Labor Statistics.

Einige der republikanischen Kandidaten in der Senatsvorwahl haben Brown dafür kritisiert, dass er während seiner Amtszeit nicht in der Lage war, die Wirtschaft zu verbessern.



In einer Erklärung verwies Dolan auf seine Arbeit zu wirtschaftlichen Fragen im Senat des Bundesstaates als Vorsitzender des Finanzausschusses und sagte, dass Browns Bilanz „Gewerkschaftshaushalte und Arbeiterfamilien in Ohio im Stich lässt“.



Alex Triantafilou, der Vorsitzende der Ohio Republican Party, glaubt, dass Brown ein hartes Wiederwahlrennen bevorsteht, da sein Abstimmungsverhalten zeigt, wie sehr er trotz seiner populistischen Rhetorik mit der Regierung von Joe Biden auf einer Linie liegt.

„Die Bürger von Ohio haben erkannt, wo seine Prioritäten wirklich liegen“, sagte Triantafilou in einer Erklärung.



Moreno und LaRose, die anderen republikanischen Kandidaten in der Senatsvorwahl, reagierten nicht auf Bitten um Kommentare zum Rennen.



Brown arbeitet in Ohio mit Republikanern zusammen

Brown hofft immer noch, dass seine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Republikanern im Kongress auch Leute ansprechen könnte, die nicht dazu neigen, die Demokraten zu unterstützen.

Brown sagte, er habe „alle Arten von parteiübergreifenden Errungenschaften“, verwies aber speziell auf den Fend Off Fentanyl Act, den er gemeinsam mit Senator Tim Scott (R-S.C.) als Mitglied des Senatsausschusses für Bankwesen, Wohnungswesen und städtische Angelegenheiten eingebracht hat. Der Gesetzentwurf, der der vom Senat verabschiedeten Version des National Defense Authorization Act hinzugefügt wurde, richtet sich gegen die Personen, die Fentanyl in die Vereinigten Staaten einführen.



In den Tagen und Monaten nach der Zugentgleisung in East Palestine im Februar, die zu einem Brand führte, bei dem gefährliche Stoffe in die Luft geschleudert wurden, arbeitete Brown mit Senator J.D. Vance, seinem republikanischen Amtskollegen, an einem Gesetzentwurf, der nach Ansicht der beiden die Sicherheit der Eisenbahn verbessern und eine bessere Gesundheitsversorgung für die von dem Vorfall betroffenen Wähler gewährleisten würde.

Der Gesetzentwurf der Senatoren sieht höhere Geldstrafen für Sicherheitsverstöße vor und schreibt bestimmte Verfahren vor, wenn Züge Gefahrgut transportieren. Der Gesetzentwurf wurde im Mai vom Ausschuss verabschiedet, seine Zukunft im Senat ist jedoch ungewiss.



„Wir haben 51 Demokraten, die ihn unterstützen. Wir müssen zehn Republikaner dazu bringen, die Blockade zu durchbrechen. So weit sind wir noch nicht“, sagte Brown im Juni auf einer Pressekonferenz in Ohio. Die Republikaner haben Bedenken geäußert, dass das Gesetz der Regierung zu viel Kontrolle über die Regulierung der Eisenbahnindustrie geben würde.

Brown hat jedoch auch versucht, sich von der zunehmenden Polarisierung auf dem Capitol Hill zu distanzieren. Bei einer Anhörung im Kongress Anfang März deutete Vance an, dass die langsame Reaktion der Regierung Biden auf den Vorfall mit der Eisenbahn in East Palestine zum Teil darauf zurückzuführen sei, dass sie vielleicht „ein bisschen zu ländlich, vielleicht ein bisschen zu weiß“ sei.



Brown wies diese Äußerungen zurück und sagte, dass sowohl Beamte aus dem Büro des republikanischen Gouverneurs als auch aus dem Weißen Haus in den Tagen nach der Entgleisung vor Ort waren.



Brown engagiert sich nach dem Zugunglück in Ohio für die Betroffenen

Seit dieser Anhörung ist Brown mehrfach nach East Palestine zurückgekehrt, um mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Fachleute aus der Medizin haben sich besorgt darüber geäußert, dass seit der Entgleisung immer mehr Betroffene über Kurzatmigkeit, Halsschmerzen und Angstzustände klagen.

„Ich halte es für wichtig, dass Brown sich engagiert“, sagte Gretchen Nickell, eine Ärztin in East Liverpool, Ohio, die in einer Klinik arbeitet, die Brown im März besuchte. „Er beleuchtet weiterhin, was hier passiert, damit die Bewohner weiterhin das bekommen, was sie brauchen.



Senator Sherrod Brown stellt Fragen, als er am 21. März in der East Palestine Health Assessment Clinic in der First Church of Christ in East Palestine, Ohio, mit Mitarbeitern des Gesundheitswesens zusammentrifft. © Rebecca Kiger/The Washington Post

Tim Young, 56, ein Einwohner von Steubenville, fast 43 Meilen von East Palestine entfernt, sagte, dass er sich in den ersten Wochen nach dem Vorfall jedes Mal nervös fühlte, wenn Züge durch die Stadt fuhren, aber dass er sich Monate später ein wenig besser fühlt.



Young, ein Demokrat und Veteran des Marine Corps, sagte, er werde im nächsten Jahr wahrscheinlich für Brown stimmen.



„Er ist immer da, wenn etwas los ist. Ich mag seine Aufmerksamkeit“, sagte er.



Doch fünf Monate nach der Zugentgleisung haben die Menschen vor Ort immer noch gemischte Gefühle gegenüber der Regierung Biden und Browns Bemühungen, das Problem zu lösen.

„Das Traurige ist, dass sie versucht haben, ihr Bestes zu geben, aber das ist nicht gut genug. Es ist nicht zufriedenstellend für die Bewohner von East Palestine“, sagte Scott McAleer, der in East Palestine lebt.



McAleer, ein Republikaner, der 2020 für Trump gestimmt hat, sagte, er leide noch Monate nach der Entgleisung unter Symptomen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen und einer blutigen Nase.



Er fügte hinzu, dass die Regierung mehr hätte tun können. Er sagte, er habe beschlossen, bei der Wahl 2024 niemanden zu wählen.

Zur Autorin Camila DeChalus ist Kongressreporterin für die Washington Post und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Capitol Hill, nationaler Politik und politischen Kampagnen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 05. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.