Trump vor Gericht: Anhänger bedrohen und belästigen Justiz-Mitarbeiter

Von: Patrick Peltz

Teilen

Mit dem Voranschreiten des Präsidentschaftswahlkampfes und den Anklagen gegen Donald Trump nehmen Drohungen gegen Justiz-Mitarbeiter zu.

Washington – „Wir kommen, um Sie zu töten“ - sollte Donald Trump nicht wiedergewählt werden. So lautete die Drohung einer anonymen Frau, die im Büro der Richterin Tanya Chutkan anrief. Chutkan ist für das Wahlbeeinflussungsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten zuständig. Die Anruferin fügte hinzu, sie werde die Richterin „persönlich, öffentlich, ihre Familie und alles andere ins Visier nehmen“.

Während der Strafprozess gegen Trump und der Präsidentschaftswahlkampf Fahrt aufnehmen, wachsen auch die Drohungen gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden. Wie die New York Times berichtet, werden seit der Anklageerhebung immer häufiger Personen bedroht und belästigt, teilweise mit Morddrohungen.

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) etwa erklärte, dass die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich mehr Drohungen ausgesetzt sind. Die Drohungen wiederum führen zu kostspieligen Schutzmaßnahmen und juristischen Bemühungen, die aggressiven und aufrührerischen öffentlichen Äußerungen Trumps einzudämmen. Die vier Chefankläger und -anklägerinnen in den vier Strafverfahren gegen Trump benötigen bereits rund um die Uhr Schutz. Es wird befürchtet, dass ein Wahlkampf, in dem Trump „Vergeltung“ versprochen hat, zu Gewalt führen könnte.

Trump droht Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden wiederholt in sozialen Medien

Auf der Plattform Truth Social, die dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) ähnelt und ihm selbst gehört, droht Trump immer wieder verschiedenen Personen implizit und explizit mit Gewalt. Am Tag vor dem erwähnten Drohanruf hatte Trump auf seiner Social-Media-Seite in Großbuchstaben gepostet: „If you go after me, I’m coming for you!“ Über Richterin Chutkan verbreitete Trump Falschinformationen und erklärte, sie wolle Trump unbedingt im Gefängnis sehen.

Am Freitag (22. September) deutete Trump in einem Post in sozialen Netzwerken ohne jegliche Beweise an, dass General Mark A. Milley, der scheidende Vorsitzende des Generalstabs der US-Streitkräfte, Hochverrat begangen haben könnte. Eine Tat, so Trump, „die so ungeheuerlich ist, dass die Strafe in früheren Zeiten der Tod gewesen wäre“.

Sonderstaatsanwalt beantragt Nachrichtensperre gegen Trump

Der Sonderstaatsanwalt, der die Strafverfolgung von Donald Trump durch das Justizministerium beaufsichtigt, Jack Smith, hat in diesem Monat eine Verfügung zur Verhängung einer Nachrichtensperre gegen den ehemaligen US-Präsidenten beantragt. Dessen tägliche Angriffe auf Personen, die an dem Verfahren gegen ihn beteiligt sind, könnten Zeugen einschüchtern, potenzielle Geschworene beeinflussen oder zur Bedrohung anderer an dem Fall Beteiligter führen. Auch Smith selbst war wiederholt Ziel von Trumps Drohungen. Trump bezeichnete ihn als „Gangster“ und „geistesgestört“. In der Folge wurden Smith, seine Familie und sein Büro zur Angriffsfläche für Trump-Anhänger. Die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen belaufen sich auf acht bis zehn Millionen Dollar.

Smiths Forderung wird derzeit in Juristenkreisen in den USA heftig diskutiert. Während viele Trumps Äußerungen für justiziabel halten, sehen andere sie durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Gleichzeitig bewege sich Trump, so dumpf seine Äußerungen zum Teil auch seien, „auf einem schmalen Grat“. Das mache es für Richterin Chutkan schwierig, ein klares Beispiel zu nennen, das als Grundlage für ein Urteil dienen könne, erklärte Samuel W. Buell, Juraprofessor an der Duke University. Eine Entscheidung in dem Fall steht noch aus. Unterdessen ließ ein Sprecher Trumps verlauten, dass Präsident Joe Biden das Justizministerium als Waffe gegen Trump und damit gegen seinen Hauptgegner benutze, um ihn politisch zu verfolgen.

Donald Trump beim Pray Vote Stand Summit im Omni Shoreham Hotel.jpg © IMAGO/Rod Lamkey - CNP

Wissenschaft und Sicherheitsexperten warnen vor politischer Gewalt - auch wegen Trump

Vor dem Hintergrund des Angriffs von Trump-Anhängern auf das Kapitol am 6. Januar 2021 und der laufenden Verfahren gegen Trump warnen Wissenschafts- und Sicherheitsexperten vor der Gefahr von Einzelanschlägen oder Ausschreitungen durch Trump-Anhänger, die sich von der aufgeheizten Rhetorik anstecken lassen. Der Politikwissenschaftler Robert Pape, der an der Universität von Chicago politische Gewalt erforscht, sieht in den Vorwürfen gegen Trump „die wichtigsten aktuellen Triebkräfte für politische Gewalt“ in den USA.

Im April, bevor die Bundesstaatsanwaltschaft Anklage gegen Trump erhob, hatte eine Umfrage ergeben, dass 4,5 Prozent der Amerikaner der Ansicht zustimmten, dass die Anwendung von Gewalt „gerechtfertigt wäre, um Donald Trump die Präsidentschaft zurückzugeben“. Nur zwei Monate später, nach der ersten Anklage gegen Trump, war diese Zahl auf 7 Prozent gestiegen. Andere Studien zeigen, dass die Wirkung der Anschuldigungen schnell verpuffte und es kaum Anzeichen dafür gibt, dass die Zahl der Amerikaner, die eine gewaltsame Reaktion befürworten, gestiegen ist.

6. Januar 2021 - der Sturm aufs Kapitol in Bildern Fotostrecke ansehen

US-Generalstaatsanwalt äußert vor Kongress Besorgnis über jüngste Entwicklungen

Unabhängig von einer empirisch belastbaren Studienbasis sind die Drohungen jedoch beständig und glaubwürdig genug, um die Strafverfolgungsbehörden ernsthaft zu beunruhigen. Generalstaatsanwalt Merrick B. Garland ging in seiner Aussage vor dem Kongress am Mittwoch auf das vorherrschende Klima ein. Er sagte, er wisse, dass die Arbeit der Behörden immer auf dem Prüfstand stehe, aber die Dämonisierung von Berufsstaatsanwälten und FBI-Agenten bedrohe nicht nur seine Mitarbeiter, sondern auch die Rechtsstaatlichkeit.

„Einzelne Berufsbeamte, die nur ihre Arbeit tun, herauszupicken, ist gefährlich – besonders in einer Zeit, in der die Sicherheit von Beamten und ihren Familien zunehmend bedroht ist“, sagte Garland. „Wir werden uns nicht einschüchtern lassen“, fügte er hinzu. „Wir werden unsere Arbeit frei von äußeren Einflüssen machen. Und wir werden nicht davor zurückschrecken, unsere Demokratie zu verteidigen.“ Für mehrere hochrangige Beamte der Strafverfolgungsbehörden im ganzen Land wurden anschließend zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, darunter auch Staatsanwälte, die mit den täglichen Ermittlungen betraut sind.

Trump bereitet Sorge - Große Mehrheit in den USA unterstützt Anstrengungen gegen politische Gewalt

Pape wies allerdings auch darauf hin, dass eine klare Mehrheit der Amerikaner und Amerikanerinnen politische Gewalt eindeutig ablehne. Seine Umfrage zeige auch, dass 80 Prozent der Amerikaner eine parteiübergreifende Anstrengung unterstützten, um die Möglichkeit politischer Gewalt zu verringern.

„Dies deutet auf ein enormes, wenn auch ungenutztes Potenzial hin, um eine weit verbreitete Opposition gegen politische Gewalt gegen demokratische Institutionen zu mobilisieren“, sagte er, „und die Amerikaner in ihrem Engagement für eine friedliche Demokratie zu vereinen“. (PaPel)