Trump-Fans bejubeln „Diktator“-Kommentare

Der ehemalige US-Präsident Donald J. Trump spricht über seine Äußerungen, ein Diktator zu sein, über die Klagen und Strafverfahren, die gegen ihn anhängig sind, und über die Wahl 2024. © Kyle Mazza/Imago

Weniger als ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl ist in den USA eine Debatte über die Gefahr einer Diktatur im Falle eines Wahlsiegs von Donald Trump entbrannt.

Coralville – Clyde Carson saß letzte Woche im Publikum der Fox News Town Hall mit Donald Trump, als Moderator Sean Hannity den ehemaligen Präsidenten bat, Machtmissbrauch als Vergeltung auszuschließen. „Außer am ersten Tag“, antwortete Trump und bot an, „danach bin ich kein Diktator“.

„Viele von uns Trump-Leuten verstehen es, aber er hat versucht, die Medien zu täuschen, das hat er absichtlich getan“, sagte Carson, ein 53-jähriger Caucus-Kapitän aus Davenport, der Trumps Rede hier am Mittwoch besuchte. „Er hat das nur gemacht, weil er wusste, dass die Nachrichten damit verrückt werden würden.“

Trump irritiert mit Aussagen über Diktatur im Falle eines Wahlsiegs

Viele von Trumps Anhängern in Iowa sagten, sie schätzten seine Äußerungen und verstanden sie nicht als wörtliche Absichtserklärung, wie ein Diktator regieren zu wollen. In den letzten Tagen ist Trump auf das Thema „Diktator“ zurückgekommen. Am Samstag wiederholte er seine Absicht, „einen Tag lang ein Diktator zu sein“, nach Öl zu bohren und die Grenze zu schließen, während er zwei Tage später behauptete, er habe nur gescherzt.

Diese Wiederholung und Klarstellung stellt einen möglichen Versuch dar, die Öffentlichkeit gegenüber seinen Worten und Taten zu desensibilisieren, so einige Experten. Trump hat in der Vergangenheit immer wieder angedeutet, dass er scherzt, auch in Angelegenheiten, in denen er es nicht tat.

Historiker, Demokraten, einige Republikaner und sogar ehemalige Beamte der Trump-Regierung warnen davor, dass eine zweite Amtszeit noch autokratischer und extremer ausfallen würde als die erste. Auslöser für Hannitys Frage waren Berichte der Washington Post und anderer über die Pläne des ehemaligen Präsidenten und seiner Verbündeten für eine zweite Amtszeit, darunter Pläne, das Justizministerium gegen bestimmte Kritiker ermitteln zu lassen und am Tag der Amtseinführung das Aufstandsgesetz anzuwenden.

„Es gibt wenig Grund zu der Annahme, dass er es zulassen wird, dass der demokratische Prozess und die demokratischen Institutionen ihm bei der Durchsetzung bestimmter politischer Ziele im Wege stehen“, so Sheri Berman, Professorin für Politikwissenschaften am Barnard College, die sich mit Demokratie, Populismus und Faschismus beschäftigt. „Wenn demokratische Prozesse, Institutionen und Normen ein Hindernis oder sogar eine Blockade für seine Launen darstellen, wird er sich dann zurückhalten oder will er versuchen, sie weiter zu untergraben? Sein bisheriges Verhalten und seine jüngsten Äußerungen sollten jeden zu der Annahme veranlassen, dass Letzteres der Fall ist.

Als klarer Spitzenreiter in den Umfragen der republikanischen Vorwahlen kehrte Trump am Mittwoch in einer dominanten Position nach Iowa zurück, weniger als fünf Wochen vor den ersten GOP-Caucuses im Lande. Die Resonanz auf seine Äußerungen hier unterstrich die Loyalität, die er in der Partei mit einer vertrauten rhetorischen Strategie gefestigt hat.

Trump-Fans in Iowa lieben die Aussagen des früheren Präsidenten

Laut Kim Lane Scheppele, Soziologieprofessorin in Princeton, verwendet Trump oft unerhörte Äußerungen, um Aufmerksamkeit zu erregen und von anderen Schlagzeilen abzulenken, wie z. B. seine Entscheidung, am Montag nicht in einem Zivilprozess wegen Betrugs gegen seine Unternehmen in New York auszusagen. Er hat auch eine Vorgeschichte darin, seine Gegner genau dessen zu beschuldigen, was er tut, wie bei seiner Rede am 2. Dezember, in der er Präsident Biden beschuldigte, eine Gefahr für die Demokratie zu sein, sagte sie.

Diese Taktik schien bei Leann Reed, die seiner Rede aus Washington, Iowa, beiwohnte, Anklang zu finden.

„Ich glaube nicht, dass er gemeint hat, eine Diktatur einführen zu wollen – eigentlich ist es ja das, was wir jetzt unter Biden haben, denn er macht, was er will, und er hört nicht wirklich auf die Wähler“, sagte Reed, 66. „Ich denke, wir brauchen jemanden, der schnell vorankommt und alles in Ordnung bringt, und ich denke, das hat er gemeint.“

Sie war nicht die einzige Anwesende, die sich für die Idee eines Diktators interessierte.

„Ich liebe es“, sagte eine Frau in den 50ern aus dem Nordwesten Iowas, die nur unter der Bedingung sprach, dass sie als Sue bezeichnet wird. „Meine Kinder nennen mich einen Diktator, ich dachte, meine Eltern wären Diktatoren. Er sagte, er würde es nur einen Tag lang tun. Wenn Sie ein baufälliges Haus hätten und Ihre Eltern kämen, um es in Ordnung zu bringen, und wenn Sie fertig wären, hätten Sie ein wunderschönes Haus, wie könnten Sie da böse sein?“

„Der Präsident hat seit seiner Ankündigung vor über einem Jahr eine kühne Agenda für seine zweite Amtszeit vorgelegt“, sagte der Sprecher der Trump-Kampagne, Steven Cheung. „Wir haben transparent dargelegt, wie eine zweite Amtszeit aussehen würde.“

Bei einer Rede vor dem New Yorker Young Republican Club am Samstag legte Trump noch einmal nach und kritisierte einen Artikel der New York Times über seine anfängliche „Diktator“-Äußerung.

„Ich habe gesagt, dass ich einen Tag lang ein Diktator sein möchte“, erklärte Trump in New York. „Und wissen Sie, warum ich einen Tag lang ein Diktator sein wollte? Weil ich eine Mauer will, richtig? Ich will eine Mauer und ich will bohren, bohren, bohren.“

In einem Social-Media-Posting erklärte Trump anschließend, er habe die Bemerkung „im Scherz gemacht und mit ‚aber nur für einen Tag, denn ich werde die Grenze schließen und bohren, bohren, bohren‘ eine ganz andere Einstellung und Bedeutung!“

Die Wiederholung könnte ein Versuch sein, die Menschen gegenüber der Kritik an Trump als Möchtegern-Diktator oder Bedrohung der Demokratie zu betäuben, so Scheppele, ein Experte für Ungarns Abgleiten in den Autoritarismus unter Viktor Orban, den Trump als Verbündeten und Vorbild bezeichnet hat.

„Wenn man etwas oft genug wiederholt, wird es normalisiert“, sagte sie. „Trump hat dies wiederholt getan, indem er genau gesagt hat, was er tun wird, aber dann sagte er: ‚Das war nur ein Scherz‘ oder ‚Schauen Sie sich ihre Reaktion an‘, und er verwandelt eine unerhörte Aussage in etwas, mit dem jeder zu leben lernt und das dann abgelehnt wird.“

Sie fügte hinzu: „Er desensibilisiert alle dafür, wie es aussehen würde, wenn er das tatsächlich durchziehen würde, und ich glaube, das ist wirklich seine Absicht. Er macht daraus einen Witz, was nicht bedeutet, dass er tatsächlich scherzt.“

Diktator-Aussage: Donald Trump spricht von einem Scherz

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump oder seine Berater auf Kritik mit der Behauptung reagieren, er habe nur gescherzt – auch in Bezug auf Dinge, die er letztendlich in die Tat umsetzte, denen er die Tür öffnete oder von denen er später sagte, er würde sie ernsthaft verfolgen.

Im Jahr 2016 hielt Trump eine berühmte Pressekonferenz über die Veröffentlichung gehackter E-Mails des demokratischen Nationalkomitees ab und lud Russland ein, gelöschte E-Mails aus Hillary Clintons Zeit als Außenministerin zu „finden“. Sein Sprecher sagte, Trump habe einen Scherz gemacht, aber Staatsanwälte fanden später heraus, dass russische Hacker am selben Tag erstmals versuchten, in Clintons Server einzudringen.

Während desselben Wahlkampfes bezeichnete Trump Clinton und Präsident Barack Obama wiederholt als Gründer der Terrorgruppe Islamischer Staat und nannte dies dann „sarkastisch“.

Als Präsident ermutigte Trump die Polizei, bei der Festnahme von Verdächtigen grob vorzugehen. Eine Sprecherin sagte, es habe sich um einen Scherz gehandelt, aber er hat sich wiederholt ähnlich geäußert, und seine Kampagne schlägt vor, Klagen gegen die Polizei wegen Brutalität zu erschweren.

Später behaupteten Berater, Trump habe einen Scherz gemacht, als er auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus andeutete, dass die Projektion von Hochleistungslicht oder Desinfektionsmitteln in den menschlichen Körper eine wirksame Behandlung für Covid-19 sein könnte. Die Berater sagten auch, dass Trump die Verlangsamung der Tests zur Unterdrückung der Fallzahlen nicht ernst meinte, obwohl er später klarstellte, dass er es ernst meinte.

„Ich mache keine Witze“, sagte er zu Reportern.

Bevor er versuchte, trotz der Niederlage bei der Wahl 2020 im Amt zu bleiben, äußerte sich Trump wiederholt über die Möglichkeit, mehr als zwei Amtszeiten als Präsident zu absolvieren, was einen Verstoß gegen den 22.

„Werden wir in zehn Jahren Präsident sein? Nur wenn wir ein paar Amtszeiten anhängen“, sinnierte er auf einer Kundgebung in Atlanta im Jahr 2020. Dann gestikulierte er zur Presse und spottete: „Da haben Sie Ihre Eilmeldung: ‚Ich habe Ihnen gesagt, dass er ein Diktator ist … er wird die Macht nicht aufgeben … er beabsichtigt, mindestens zwei weitere Amtszeiten abzuleisten.‘“

Er fügte hinzu: „Du kannst nicht scherzen, denn wenn du scherzt, nehmen sie es dir weg. . . . Sie schneiden ihn immer vor dem Lachen ab. Sie schneiden es weg, damit sie denken: ‚Er meint es ernst.‘“ Die Menge reagierte mit Sprechchören wie „12 weitere Jahre!“

John Russell, der aus Aurora, Illinois, zu Trumps Rede hierher gefahren war, sagte, er habe die Bemerkung „Diktator“ auf die gleiche Weise gehört.

„Es ist gesunder Menschenverstand. Natürlich scherzt er“, sagte Russell, der schon mehr als ein Dutzend Trump-Veranstaltungen besucht hat. „Er wird kein Diktator sein. Man kann in einer konstitutionellen Republik kein Diktator sein.“

Zu den Autoren Marianne LeVine ist eine nationale politische Reporterin für die Washington Post. Isaac Arnsdorf ist ein nationaler politischer Reporter für die Washington Post, der über den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die politische Bewegung „Make America Great Again“ und die Republikanische Partei berichtet. Arnsdorf berichtete aus Washington.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.