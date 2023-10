Trump bat Melania, Reizwäsche vor seinen Freunden zu tragen

Von: Erkan Pehlivan

Immer wieder wird Donald Trump respektloses Verhalten gegenüber Frauen vorgeworfen – nun auch mit seiner Ehefrau Melania.

Washington – Der ehemalige US-Präsident und Milliardär, Donald Trump, gehört nicht zu den Männern, die für ihren Respekt vor Frauen bekannt sind. Jetzt kommen neue Details über Trumps Privatleben zum Vorschein. In geheimen Aufnahmen erzählt der australische Geschäftsmann Anthony Pratt etwa, wie Trump Frauen respektlos behandelt haben soll.

In dem Tonband, das ohne das Wissen des milliardenschweren Papier- und Verpackungsfabrikanten aufgenommen wurde und irgendwann während Trumps Amtszeit entstanden sein soll, beschrieb Pratt, wie Trump seine dritte Frau bat, in seiner Residenz in Mar-a-Lago einen Bikini zu tragen. Dadurch sollten seine Freunde eifersüchtig gemacht werden. „Damit alle anderen Männer einen Blick auf das werfen und sehen konnten, was sie verpassten“, heißt es in verschiedenen Berichten. Dazu soll es allerdings nicht gekommen sein. Laut dem City Morning Herald habe der Ex-Präsident seine Frau Melania Trump vor anderen Menschen gerne erniedrigt.

Trump soll auch Militärgeheimnisse weitergegeben haben

Offenbar soll Trump auch geheime Informationen weitergegeben haben. So soll er mit Pratt auch über die Anzahl der Atomsprengköpfe gesprochen habe, die U-Boote der USA normalerweise mit sich führen. Auch soll er dabei erzählt haben, wie nah amerikanische U-Boote an russische U-Boote herankommen können, ohne entdeckt zu werden. Inzwischen soll Pratt bereits von US-Staatanwälten zu seiner Beziehungen mit dem Trump befragt worden sein.

Trump weist Anschuldigungen zurück

Trump bezeichnete den Bericht über ihn in einem Beitrag auf seiner Website Truth Social a als „Fake News“. Dennoch verteidigte der US-Milliardär seine Beziehung zu dem australischen Milliardär mit den Worten: „Er ist Mitglied des erfolgreichsten Clubs im Land, Mar-a-Lago, und kommt aus einem befreundeten Land, Australien, einem unserer großen Verbündeten. Ich kenne ihn nicht gut, aber er schien ein netter Mensch zu sein. Er hat eine Fabrik in Ohio gebaut und amerikanische Arbeitsplätze geschaffen, was ich befürworte“, heißt es in einem Bericht der New York Times.

Ex-Präsident Donald Trump soll offenbar seine Frau Melania in der Vergangenheit öfter gedemütigt haben. (Archivfoto) © Everett Collection/IMAGO

Trump will erneut US-Präsident werden

Die Aufnahmen werfen erneut Bedenken hinsichtlich Trumps Umgang mit Frauen und seinen Charakter auf. Dennoch will der Republikaner erneut für seine Partei als US-Präsident kandidieren. Mit 91 strafrechtlichen Vorwürfen in vier Anklageschriften zeigt Trump in den Umfragen gute Chancen auf. Offenbar geht die Strategie Trumps Opfer von Medien und Staatsanwälten zu sein bislang auf.