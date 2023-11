Anschuldigungen wegen Wahlbehinderung: Trump geht in die Offensive

Sie wollen Tonnen an Papier: Trumps Anwälte beantragen im Prozess um den möglichen Wahlbetrug umfangreiche Akteneinsicht. Doch was bringt das?

Washington – Donald Trump will gegen die Anklage wegen Wahlbehinderung ankämpfen. Dafür gibt es jetzt neue Anzeichen. Denn die Anwälte des ehemaligen Präsidenten und des möglichen republikanischen Spitzenkandidaten bei der US-Wahl 2024 wollen jetzt sämtliche Informationen zur Untersuchung einsehen, die die US-Regierung eingeleitet hatte, nachdem Trump Vorwürfe des Wahlbetrugs im Jahr 2020 erhoben hatte. Damals hatte er behauptet, die Wahl sei ihm vom jetzigen Präsidenten Joe Biden „gestohlen“ worden.

In den bereits am Montag eingereichten Gerichtspapieren beantragte Trumps Anwaltsteam die Erlaubnis, die Staatsanwaltschaft zu zwingen, eine Fülle von Informationen über die Wahl 2020 und den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 vom FBI, den Abteilungen für nationale Sicherheit und Wahlintegrität des Justizministeriums, dem Ministerium für Innere Sicherheit, der Kapitolspolizei, dem Verteidigungsministerium, der Polizei von Washington, der Nationalgarde und Mitgliedern des Kongresses zu übermitteln.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump. © Andrea Renault/Imago

Donald Trump: Im Prozess auf Wahlbetrug geht er mit Antrag auf Akteneinsicht in die Offensive

Ob Trump wirklich geglaubt hat, dass die Wahl gestohlen wurde, mag eine Frage der Verhandlung sein, schrieben seine Anwälte, aber die Staatsanwälte können nicht „Informationen unterdrücken und Präsident Trump vorenthalten, die diese Verteidigung und die damit verbundenen Argumente in Bezug auf den guten Glauben und das Fehlen [seiner] kriminellen Absichten unterstützen“. Es sei „sicherlich nicht kriminell“, fügten sie hinzu, „dass Präsident Trump nicht mit den von der Staatsanwaltschaft favorisierten Beamten übereinstimmt und sich stattdessen auf sein unabhängiges Urteilsvermögen verlässt, für das ihn das amerikanische Volk bei der Führung des Landes gewählt hat.“

Der weitreichende Antrag auf Material spiegelt viele Themen wider, die er im Wahlkampf vorgebracht hat, als er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe kritisierte: Behauptungen über eine politisch motivierte Strafverfolgung, die von seinem Hauptkonkurrenten um die Präsidentschaft vorangetrieben wird, und die Infragestellung der Integrität des US-Wahlsystems, der nationalen Sicherheit und der Geheimdienste sowie derjenigen, die im Prozess gegen ihn aussagen könnten. Seine Anwälte brachten auch eine unbegründete Behauptung vor, die bei seinen Anhängern beliebt ist: Die Gewalt im Kapitol könnte das Ergebnis einer „fehlgeschlagenen verdeckten Ermittlung“ durch verdeckte Ermittler der Regierung und nicht von Trumps Anweisungen gewesen sein. In Hunderten von Strafsachen, die bis heute verhandelt wurden, konnten keine derartigen Beweise gefunden werden.

Angeklagte in Bundesstrafsachen können in der Regel Anträge auf Informationen stellen, in der Hoffnung, Lücken in der Beweisführung der Staatsanwaltschaft zu finden oder zumindest den Prozess zu verlangsamen. Die Gerichte räumen den US-Staatsanwälten jedoch einen breiten Ermessensspielraum bei der Entscheidung ein, welche Beweise für die Verteidigung hilfreich sein könnten und daher herausgegeben werden müssen. Ihre Verpflichtung zur Vorlage von Beweismaterial ist außerdem auf Informationen beschränkt, die der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stehen – nicht auf alles, was der US-Regierung insgesamt bekannt ist.

Prozess um Wahlbetrug: Trump-Anwälte stellen 70-Seiten-Anträge

Dennoch sind Trumps Forderungen in seiner historischen Anklage sehr weitreichend. In mehr als 70 Seiten juristischer Anträge und 300 Seiten unterstützender Beweisstücke haben Trumps Anwälte unter der Leitung von Todd Blanche und John Lauro für einen breiten Spielraum plädiert, um das Team von Sonderstaatsanwalt Jack Smith zu zwingen, große Mengen an Informationen herauszugeben. Zu den 59 Anträgen der Verteidigung gehören unter anderem die Identifizierung von „Informanten und anderen verdeckten Ermittlern“ des Anschlags vom 6. Januar, Informationen über Sicherheitsmaßnahmen an diesem Tag, einschließlich der Untersuchung angeblicher Rohrbomben vor den nationalen Hauptquartieren der Demokraten und Republikaner, Bewertungen von Cyberangriffen und anderen tatsächlichen oder versuchten Einmischungen in die Wahl.

Mit der Behauptung, er sei ein Opfer politischer Verfolgung durch die Biden-Administration, weil er Bidens Hauptkonkurrent für die Wahl 2024 sei, beantragten Trumps Anwälte auch jegliche Kommunikation oder „Koordination“ des Justizministeriums mit der Biden-Administration oder der Familie, einschließlich seines Sohnes Hunter. Sie baten auch um Informationen über die Interaktionen des Justizministeriums mit Trumps Vizepräsidenten Mike Pence, einem wichtigen Zeugen, der in Trumps Anklageschrift genannt wird.

Pence, so Trumps Verteidigung, könnte motiviert gewesen sein, seine Geschichte mit den Wünschen der Staatsanwälte in Einklang zu bringen, weil sein Anwalt Monate nach einer FBI-Durchsuchung von Trumps Wohnsitz geheime Dokumente in seinem Haus gefunden hatte und weil geheime Dokumente in Bidens Haus in Delaware und in einem separaten Büro einer Denkfabrik entdeckt worden waren. Das Justizministerium stellte seine Ermittlungen gegen Pence im Juni ohne Anklage ein.

Nicht schuldig: Trump weist Vorwürfe zurück

Trump hat sich in einer Anklage vom 1. August nicht schuldig bekannt, in der ihm vorgeworfen wird, die Bundesregierung zu untergraben, die rechtmäßige Bestätigung der Präsidentschaftswahlen 2020 durch den Kongress zu behindern und amerikanische Wähler zu entmündigen.

Die US-Staatsanwälte behaupten, dass der damalige Präsident Trump eine Flut falscher Behauptungen über angeblichen Wahlbetrug auslöste und Betrug und Lügen einsetzte, um Staats-, Kommunal- und Bundesbeamte dazu zu bringen, die Ergebnisse zu annullieren, was schließlich in dem Aufstand im Kapitol gipfelte. „Der Angriff auf das Kapitol unserer Nation am 6. Januar 2021 war ein noch nie dagewesener Angriff auf den Sitz der amerikanischen Demokratie“, sagte Smith bei der Anklageerhebung. „Er wurde durch Lügen angeheizt, Lügen des Angeklagten.“

Der Fall ist eines von vier Strafverfahren gegen Trump in diesem Jahr. Zu den anderen gehören ein Verfahren im Bundesstaat Georgia, in dem Trump ebenfalls vorgeworfen wird, versucht zu haben, die Wahlergebnisse in diesem Bundesstaat zu verfälschen; eine Bundesanklage in Florida wegen seiner angeblichen Zurückhaltung und des falschen Umgangs mit geheimen Dokumenten sowie wegen Behinderung nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus; und ein Verfahren im Bundesstaat New York, in dem er des Geschäftsbetrugs und der Vertuschung einer Schweigegeldzahlung während des Wahlkampfs 2016 beschuldigt wird.

Zu den Autoren Spencer S. Hsu ist ein investigativer Reporter, zweifacher Pulitzer-Finalist und für den nationalen Emmy Award nominiert. Hsu hat über innere Sicherheit, Einwanderung, Politik in Virginia und den Kongress berichtet. Rachel Weiner berichtet über Bundesgerichte in Washington, D.C. und Richmond, Va.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 29. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.