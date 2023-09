Umfragen zu Trump zeigen: Wähler in den USA sind skeptisch

Streit um Verfassungszusatz: Trumps Ausschluss birgt politische Gefahren

Ex-US-Präsident Donald Trump. © Alex Edelman/Imago

Darf er bei den US-Wahlen antreten? Laut dem 14. Verfassungszusatz könnte Donald Trump eine Kandidatur vielleicht verweigert werden. Doch das ist gefährlich.

Washington – Die Debatte, Donald Trump wegen Verstoßes gegen Abschnitt drei des 14. Verfassungszusatzes an der Wiederwahl zu hindern, nimmt Fahrt auf. Der Zusatz schließt jeden vom Amt aus, der sich an einem „Aufstand“ beteiligt oder den Feinden der Vereinigten Staaten „Hilfe oder Beistand“ geleistet hat. Der Gedanke ist, dass Trumps Bemühungen, die Wahlen von 2020 zu annullieren, insbesondere im Hinblick auf den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021, diesem Standard entsprechen.

Das juristische Argument mag stichhaltig sein. Die politischen Argumente für einen solchen Schritt lassen jedoch zu wünschen übrig.

Ausschluss von US-Wahl: Hat Trump gegen 14. Verfassungszusatz verstoßen?

Der Anstoß zu der Debatte ist ein Artikel zweier prominenter konservativer Juristen, die nach einjähriger Untersuchung zu dem Schluss kamen, dass Trump nach dem 14. Verfassungszusatz an der erneuten Wahl ins US-Präsidentenamt gehindert werden könnte. Seit jedoch Michael Luttig, ein konservativer ehemaliger Bundesrichter, und Laurence Tribe, ein emeritierter Professor für Verfassungsrecht in Harvard, im vergangenen Monat in der Zeitschrift Atlantic die Argumentation des Artikels unterstützten, ist sehr viel Bewegung in die Sache gekommen. In Bundesstaaten wie Colorado, Florida, New Hampshire, Ohio und Wisconsin gibt es jetzt große Bestrebungen, der Argumentation auch Taten folgen zu lassen – obwohl die Demokratische Partei die Debatte selber skeptisch verfolgt.

Die Staatssekretäre der Demokraten und andere Parteimitglieder haben sich zwar mit dem Gedanken an eine Disqualifizierung auseinandergesetzt, aber nur, um zu sagen, dass der Oberste Gerichtshof über diese Frage entscheiden sollte. Ein prominenter und Trump-kritischer republikanischer Staatssekretär, Brad Raffensperger aus Georgia, schrieb letzte Woche einen Meinungsbeitrag, in dem er sich gegen diese Idee aussprach.

Die Vorsicht scheint berechtigt zu sein. Historisch gesehen ist das ein heikles Terrain. Aber auch aus rein politischer Sicht ist es ein gefährliches Terrain.

Anwendung vom 14. Verfassungszusatz gegen Trump ist gefährlich

Um Trump nach dem 14. Verfassungszusatz seines Amtes zu entheben, muss er nicht wegen der Beteiligung an einem Aufstand oder der Gewährung von Hilfe oder Beistand strafrechtlich verurteilt worden sein. Es muss jedoch betont werden, dass Trump derzeit 91 strafrechtlichen Anklagen gegenübersteht – und Anstiftung zum Aufruhr und aufrührerische Verschwörung gehören nicht dazu. Der Ausschuss des Repräsentantenhauses vom 6. Januar zitierte in seinen strafrechtlichen Vorwürfen gegen Trump 18 U.S.C. Abschnitt 2383, der sich eng an den Wortlaut des 14. Verfassungszusatzes orientiert. Aber die Anklage des Sonderberaters Jack Smith gegen Trump enthält diesen Paragrafen nicht.

Das, was einer Beteiligung an dem Aufstand, der Trump vorgeworfen wird, am nächsten kommt, ist die Behinderung eines offiziellen Verfahrens - eine Anklage, mit der viele Angeklagte des 6. Januar konfrontiert wurden.



Es gibt Präzedenzfälle für eine Verurteilung auch bei einem geringeren Vergehen, das zur Disqualifizierung eines Politikers gemäß dem 14. Zusatz ausreicht. In New Mexico wurde im vergangenen Jahr der Otero County Commissioner Couy Griffin als erster Amtsinhaber seit 150 Jahren disqualifiziert. Doch obwohl er nicht wegen eines schwereren Verbrechens verurteilt wurde (seine Anklage lautete auf Hausfriedensbruch), war er bei dem Aufstand am 6. Januar tatsächlich anwesend. Diese Tatsache unterscheidet seine Disqualifikation von den gescheiterten Versuchen, sich auf den 14. Verfassungszusatz zu berufen, die unter anderem von der Abgeordneten Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) und dem damaligen Abgeordneten Madison Cawthorn (R-N.C.) unternommen wurden.

Trumps Nähe zum 6. Januar ist sicherlich ausgeprägter als die von Greene oder Cawthorn. Aber angesichts der Tatsache, dass er wegen seiner Bemühungen, die Wahl zu annullieren, strafrechtlich angeklagt ist, scheint es für unser Gemeinwesen von Vorteil zu sein, ein Urteil oder zumindest ein Verfahren zu haben, das sich direkter mit den spezifischen Vergehen befasst.

Das Repräsentantenhaus hat Trump nach dem 6. Januar wegen angeblicher Anstiftung zum Aufstand angeklagt, aber der Senat hat ihn freigesprochen - wenn auch mit einer historisch gesehen überparteilichen Mehrheit für eine Verurteilung. Damit kommen wir zu den potenziellen Wahrnehmungsproblemen, die mit einem solchen Verfahren verbunden sind.

Umfragen zu Trump zeigen: Wähler in den USA sind skeptisch

Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in den USA glaubt, dass Trump bei seinen verschiedenen Anklagen etwas falsch gemacht hat. Und etwa die Hälfte glaubt, dass er gegen das Gesetz verstoßen hat. Je nachdem, wie die Frage gestellt wird, gab es sogar Mehrheiten, die meinten, Trump solle vom Amt des Präsidenten ausgeschlossen werden. Nach dem 6. Januar sagten 56 Prozent der Amerikaner in einer Umfrage von Washington Post und ABC News, dass Trump aus dem Amt entfernt und disqualifiziert werden sollte. Aber ob sie seine Disqualifikation unter diesen Umständen unterstützen würden, könnte eine andere Frage sein.

Es steht außer Frage, dass der 6. Januar einem Aufstand gleichkam, wie wir bereits deutlich gemacht haben. (Ein Aufstand wird im Allgemeinen als ein Aufstand gegen die Regierung definiert, bei dem in der Regel Gewalt angewendet wird). Aber eine Umfrage der Monmouth University im letzten Jahr zeigte, dass nur 52 Prozent der Amerikaner diese Ansicht teilten. Stellen Sie sich vor, Trump würde wegen seiner angeblichen Rolle bei einem Aufstand disqualifiziert, von dem die Hälfte der Amerikaner nicht einmal überzeugt ist, dass es sich überhaupt um einen Aufstand handelt.



Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie die Anwendung des 14. Verfassungszusatzes aussehen würde. Trotz Trumps überzogener Angriffe auf das Justizsystem und der Tatsache, dass einige Strafverfahren von gewählten Demokraten angestrengt werden (in Manhattan und Fulton County, Ga.), werden seine Strafprozesse zumindest von Geschworenen unter seinesgleichen entschieden werden. Sogar über Amtsenthebungsverfahren und Amtsenthebungen wird von Vertretern entschieden, die von den Amerikanern im ganzen Land direkt gewählt werden, wobei für eine Verurteilung eine Zweidrittelmehrheit im Senat erforderlich ist.



Im Falle des 14. Verfassungszusatzes geht es darum, dass Aktivisten oder ein potenziell mutiger (demokratischer) Staatssekretär den Ball ins Rollen bringen und die Frage von einer Handvoll Richter entschieden wird. Richter entscheiden oft über wichtige Fragen wie diese, aber sie würden über etwas entscheiden, das sowohl die Legislative als auch die Staatsanwaltschaft abgelehnt haben.



Es ist keineswegs sicher, dass das Vorhaben Erfolg haben wird, insbesondere wenn der konservative Oberste Gerichtshof die Frage rechtzeitig entscheidet. Die Befürworter dieses Ansatzes sollten sich fragen, wie hoch die Erfolgsaussichten überhaupt sind und ob sie den möglichen Rückschlag wert sind.



Ein Ausschluss von Trump als Kandidat nützt seiner Argumentation

Aber gehen wir einmal davon aus, dass es gelingt. Stellen Sie sich vor, es gelingt in einem oder zwei entscheidenden Bundesstaaten, und Trump wird irgendwie von der Wahl ferngehalten. (Es ist nicht klar, ob das der Fall wäre, da der 14. Verfassungszusatz sich nur darauf bezieht, ob jemand kandidieren kann.) Stellen Sie sich nun vor, dieser Staat oder diese Staaten wären entscheidend für eine Niederlage Trumps. Wir werden vielleicht nie erfahren, ob Trump gewonnen hätte, wenn das amerikanische Volk die Frage selbst entschieden hätte, und wie wahrscheinlich es auch sein mag, es besteht die Aussicht, dass die Gerichte die Wahl tatsächlich entschieden haben.



An diesem Punkt werden die Befürworter dieser Idee darauf hinweisen, dass praktisch nichts Trump davon abhalten wird, jede Wahl, die er verliert, zu delegitimieren - oder viele oder die meisten seiner Anhänger davon zu überzeugen, dass sie ihm gestohlen wurde. Und das ist zweifelsohne richtig. Er hat es bei den Vorwahlen in Iowa 2016 getan. Er hat es 2020 getan. Er hat sogar versucht, eine Wahl, die er 2016 gewonnen hat, zu delegitimieren, weil er seinen Verlust in der Wählergunst wegdiskutieren wollte.



Aber die Art und Weise, wie die Wahl durchgeführt wird, spielt immer noch eine Rolle, wenn es darum geht, die Legitimität der Wahl zu beurteilen. In einer kürzlich durchgeführten CNN-Umfrage sagten 4 von 10 Personen, dass die Wahl 2020 nicht rechtmäßig sei; die Gefahr ist, dass diese Zahl noch steigt und diese Personen dann etwas Handfesteres haben, an dem sie sich festhalten können. Die Umfrage zeigt, dass die Hälfte dieser Wahlfälscher zugeben, dass es keine „soliden Beweise“ für ihre Überzeugung gibt und dass sie sich nur auf „Verdacht“ stützen.



Es gibt also verschiedene Grade der Überzeugung, so wie es auch verschiedene Grade gibt, wie weit Menschen gehen können, um sich gegen ein System zu wehren, von dem sie glauben, dass es ihnen und ihrem Kandidaten Unrecht getan hat.



Anklage gegen Trump könnte verpuffen

Bei all dem geht es nicht um die Vorzüge der Anwendung des 14. Verfassungszusatzes. Und diese Vorzüge sind wichtig. So wie das Versäumnis, Trump strafrechtlich zu verfolgen, das Risiko birgt, andere zu ermutigen, die sich über das Gesetz hinwegsetzen könnten, wird das Versäumnis, diesen verfassungsrechtlichen Standard auf ihn anzuwenden - wenn es gerechtfertigt ist - Auswirkungen haben.

Es ist allerdings nicht so, dass unser Rechtssystem in den letzten Monaten vor folgenreichen Fragen zurückgeschreckt wäre. Sie werden eine Anhörung bekommen - viele Dutzend davon. Wenn das nicht der Fall wäre und wenn es einen Konsens darüber gäbe, dass Trumps Verhalten gegen den vierzehnten Verfassungszusatz verstößt, wäre die Entscheidung einfacher. Aber das ist nicht der Fall, und es ist schon spät im Jahr 2024, um plötzlich einen derartigen Weg einzuschlagen.



Zum Autor Aaron Blake ist leitender politischer Reporter und schreibt für The Fix. Er stammt aus Minnesota und hat auch für die Minneapolis Star Tribune und die Zeitung The Hill über Politik geschrieben.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 10. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.