„Ich war das Ohr des Präsidenten“: Trumps Ex-Stabschef sagt im Prozess aus

Mark Meadows im Jahr 2020. Er diente als Stabschef im Weißen Haus unter Präsident Donald Trump. © Jabin Botsford/The Washington Post

Donald Trump ist wegen Wahlbetrugs angeklagt – und mit ihm einige seiner Mitarbeiter. Sein Ex-Stabschef Mark Meadows musste jetzt vor die Richter.

Atlanta – Die Aussage war mit Spannung erwartet worden. Mark Meadows, Donald Trumps letzter Stabschef im Weißen Haus, hat sein Schweigen zu den Wahlmanipulationsvorwürfen gebrochen. In einem Bundesgerichtssaal in Georgia sagte er aus, dass er dazu beigetragen habe, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 infrage zu stellen. Warum? Weil er ein bundesstaatliches Interesse an „freien und fairen Wahlen“ habe, die das nationale Vertrauen in das Ergebnis stärken und eine friedliche Machtübergabe herbeiführen sollten. Das berichtete die Washington Post.

Während seiner fast vierstündigen Aussage verteidigte Meadows seine Teilnahme an Treffen und Telefongesprächen, die von der Staatsanwaltschaft als Teil eines Komplotts zur Untergrabung des Sieges von Joe Biden beschrieben wurden. Er bestand wiederholt darauf, dass alle seine Handlungen einen „föderalen Bezug“ hatten. Er sagte, dass seine Aufgaben, den Kalender des Präsidenten zu verwalten und ihn aus langwierigen Sitzungen herauszuholen, die Teilnahme an Hunderten, wenn nicht Tausenden von Gesprächen pro Monat erforderten.

„Offene Fragen [über die Wahl] waren weiterhin ein Hindernis für andere Pläne“, sagte Meadows. Er fügte hinzu: „Ich musste das Flugzeug einfach landen.“

Anklage wegen Wahlbetrug: Mark Meadows will ein eigenes Verfahren – ohne Trump

Meadows, der zusammen mit Trump und 17 weiteren Personen in diesem Monat in Atlanta angeklagt wurde, versucht, seinen Fall von einem einzelstaatlichen auf ein Bundesgericht zu verlagern und behauptet, er habe als Bundesbeamter gehandelt. US-Bezirksrichter Steve C. Jones sagte, der Fall werde wahrscheinlich einen Präzedenzfall schaffen und er werde „so bald wie möglich“ eine Entscheidung treffen.

Jones sagte, dass das Verfahren im Bundesstaat fortgesetzt wird - was bedeutet, dass Meadows vorerst zu seiner für den 6. September geplanten Anklageerhebung vor dem Fulton County Superior Court zusammen mit den anderen Angeklagten erscheinen muss.

Mark Meadows: Ex-Stabschef ist der erste Trump-Mitarbeiter im Prozess

Meadows‘ Erscheinen am Montag machte ihn zum ersten Trump-Mitarbeiter, der vor Gericht über Handlungen des ehemaligen Präsidenten nach der Wahl 2020 aussagte. Da Trump mit vier strafrechtlichen Anklagen konfrontiert ist, von denen sich zwei auf seine Versuche konzentrieren, nach der Wahl an der Macht zu bleiben, gab Meadows‘ Aussage einen Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Monaten kommen könnte.

Meadows hat vor einem Bundesgericht einen Antrag auf Abweisung des Verfahrens gestellt, der aber nur dann angehört wird, wenn seine Argumente für eine Amtsenthebung Erfolg haben.

Prozess um Wahlbetrug: Meadows gibt sich unschuldig

Bei der Anhörung am Montag ging es vor allem um Meadows‘ Teilnahme an einem Telefongespräch zwischen Trump und dem Staatssekretär von Georgia, Brad Raffensperger (R). Am 2. Januar 2021 soll Trump gesagt haben, er wolle genügend Stimmen „finden“, um seine Niederlage gegen Biden zu kippen. Außerdem ging es um eine Reise, die Meadows im Dezember 2020 nach Georgia unternahm, um einer staatlichen Prüfung von Unterschriften für Briefwahlen in den Vororten von Atlanta beizuwohnen.

Anna Cross leitete die Befragung für die Bezirksstaatsanwaltschaft von Fulton County. Sie versuchte zu zeigen, dass Meadows weit mehr tat, als Trumps Zeit zu verwalten, insbesondere in Bezug auf das Raffensperger-Gespräch, bei dem der ehemalige Stabschef dem obersten Wahlleiter Georgias sagte: „Es gibt Behauptungen, bei denen wir glauben, dass nicht jede Stimme oder faire Stimme und legale Stimme gezählt wurde.“

Meadows erklärte im Zeugenstand, er habe die Angewohnheit, das Wort „wir“ weit zu fassen, und sagte, in diesem Fall habe er sich auf die Kampagne und nicht auf das Weiße Haus bezogen. Er sagte auch, sein Ziel bei dem Anruf sei es gewesen, einen Streit zu schlichten - die Trump-Kampagne verklagte Raffensperger zu dieser Zeit. Ein Zeuge beschrieb den Anruf als „Vergleichsverhandlung“, da drei Anwälte, die mit der Kampagne zusammenarbeiteten, an dem Gespräch teilnahmen.

Richter zeigt sich skeptisch über Aussage

Jones, der Richter, zeigte sich skeptisch gegenüber diesem Argument. Als Raffensperger später in den Zeugenstand trat, unterbrach Jones die Befragung, um selbst eine Frage zu stellen: Gab es irgendeine Diskussion über eine Vergleichsverhandlung? Nein, antwortete Raffensperger und fügte hinzu, dass er den Anruf wegen des anhängigen Rechtsstreits für unangemessen hielt.

„Ich habe schon erlebt, dass Kandidaten verloren haben und nachgezählt werden mussten, aber ein Einsatz in diesem Ausmaß war außergewöhnlich“, sagte Raffensperger.

Meadows sagte auch, er habe nicht gewusst, dass drei der Anwälte in der Leitung - Cleta Mitchell, Kurt Hilbert und Alex Kaufman - an einem Wahlkampfprozess gegen Raffensperger beteiligt gewesen seien. George J. Terwilliger III, Meadows‘ Hauptverteidiger, bestand wiederholt darauf, dass sein Mandant bei jeder in der Anklageschrift aus Georgia zitierten Interaktion „unter dem Deckmantel“ seines Jobs als Stabschef handelte.

Jones fragte Terwilliger später, ob er glaube, dass es irgendeine „Beschränkung“ für das gebe, was sein Mandant in seinem Job als Trumps Stabschef tun dürfe. Terwilliger bezeichnete Meadows als ein „Alter Ego“ von Trump und bestand darauf, dass er durchweg als „Bundesbehörde“ der Exekutive handelte.

Diese Behauptung wurde von Donald Wakeford, einem stellvertretenden Bezirksstaatsanwalt von Fulton County, kritisiert, der sagte, dass Meadows gegen das Hatch-Gesetz des Bundes verstoße, das es Regierungsbeamten verbietet, ihre offiziellen Funktionen zu nutzen, um eine Wahl zu beeinflussen. Er sagte, Meadows sehe „keinen Unterschied“ zwischen seiner Arbeit im Weißen Haus und der Trump-Kampagne.

Meadows sagte, er habe als Gatekeeper für Trump gedient und einige Leute mit weniger plausiblen Betrugsvorwürfen von ihm ferngehalten. Er sagte, er glaube nicht allen Vorwürfen, aber er glaube, dass es Fragen darüber gebe, ob die Unterschriftenprüfung der Briefwahlstimmen in einigen größeren Bezirken ordnungsgemäß erfolgt sei.

Meadows ist im Wahlbetrugsprozess von Georgia nicht zur Aussage verpflichtet

Meadows war nicht verpflichtet, an der Anhörung am Montag vor dem US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Georgia in der Innenstadt von Atlanta teilzunehmen, und ein Raunen ging durch den überfüllten Gerichtssaal, als er mit seinen Anwälten hereinkam.

Bei der Befragung durch seinen eigenen Anwalt beschrieb Meadows die Atmosphäre im Weißen Haus nach der Wahl wiederholt als chaotisch. Er sagte aus, dass er, weil er als jemand angesehen wurde, der „das Ohr des Präsidenten“ hatte, eine Flut von Anrufen und E-Mails erhielt, auch von denen, die Fragen über das Ergebnis der Wahl 2020 stellten. „Es fühlte sich an, als ob meine Telefonnummer an jeder Toilettenwand in Amerika klebte“, sagte Meadows über die Anrufe.

Der Gerichtssaal war voll mit Reportern und Anwälten anderer Angeklagter in dem Fall, darunter auch der Verteidiger Steve Sadow, ein Neuzugang in Trumps Anwaltsteam. Die Bezirksstaatsanwältin von Fulton County, Fani T. Willis (D), nahm nicht an der Anhörung teil, wohl aber ein halbes Dutzend Staatsanwälte aus ihrem Büro. Meadows begrüßte mehrere von ihnen mit einem Lächeln und einem Händedruck.

Sollte Meadows seine Absetzung gewinnen, werden die Anwälte seiner Mitangeklagten voraussichtlich versuchen zu argumentieren, dass das Urteil für alle in diesem Fall Angeklagten gilt.

Abgrenzung von Trump: Vier andere Angeklagte wollen auch eigenes Verfahren

Vier der Angeklagten sind Meadows‘ Beispiel gefolgt und haben versucht, ihre Fälle vor ein Bundesgericht zu bringen: Der ehemalige Beamte des Justizministeriums, Jeffrey Clark, der ehemalige Vorsitzende der Republikanischen Partei Georgias, David Shafer, der Senator des Bundesstaates Georgia, Shawn Still, der zu den Trump-freundlichen Wählern im Jahr 2020 gehörte, und Cathy Latham, eine weitere stellvertretende Wählerin, die ebenfalls wegen ihrer mutmaßlichen Rolle bei einer Verletzung der Wahldaten in einem ländlichen Bezirk angeklagt ist, in dem sie als Vorsitzende der örtlichen GOP tätig war. Shafer, Still und Latham argumentieren, dass sie zwar keine Bundesbediensteten waren, aber auf Anweisung des Präsidenten gehandelt haben, was sie zu Bundesbeamten macht.

Trump hat noch keinen Antrag auf Verweisung seines Falles an ein Bundesgericht gestellt. Ein weiterer Mitangeklagter, der ehemalige New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani, sagte letzte Woche, er werde ebenfalls versuchen, seinen Fall vor ein Bundesgericht zu bringen, obwohl er noch keinen Antrag gestellt hat.

Angesichts der Tatsache, dass Meadows ein Beamter des Weißen Hauses war, der zu dieser Zeit im Auftrag des amtierenden Präsidenten arbeitete, könnten die anderen Angeklagten einen harten juristischen Weg vor sich haben, wenn ein Bundesrichter nicht von seinem Argument überzeugt ist.

Anklageschrift gegen Trump umfasst 98 Seiten

In der 98-seitigen Anklageschrift, die in diesem Monat von einer Grand Jury genehmigt wurde, werden Handlungen beschrieben, die Meadows in den Wochen nach Trumps Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen unternahm, darunter Treffen mit Gesetzgebern in Michigan und Pennsylvania und Besuche in Georgia, wo die Unterschriften auf Briefwahlstimmen überprüft wurden. Es wird behauptet, dass diese Bemühungen Teil einer illegalen Verschwörung waren, um die Wahlergebnisse zu kippen. In der Anklageschrift wird behauptet, dass Meadows auch einen Beamten illegal aufgefordert hat, seinen Eid zu brechen, indem er sich Trump bei dem Anruf von Raffensperger anschloss.

Bei mehreren Gelegenheiten behauptete Meadows, nichts von den Bemühungen der Trump-Kampagne zur Anfechtung des Wahlergebnisses gewusst zu haben. Als er zu einem Treffen im Oval Office befragt wurde, an dem er mit Trump und Gesetzgebern des Bundesstaates Michigan teilnahm, sagte Meadows, er wisse nicht, dass die Kampagne die Ergebnisse in diesem Bundesstaat anfechte.

Bei einem in der Anklageschrift erwähnten Treffen zwischen Trump und Gesetzgebern aus Pennsylvania im Weißen Haus bestritt Meadows, an dem Treffen teilgenommen zu haben, außer um drei von ihnen mitzuteilen, dass sie positiv auf das Coronavirus getestet worden seien und ohne den Präsidenten gehen müssten.

Hilbert sagte am Montag ebenfalls aus, lehnte aber die Beantwortung mehrerer Fragen unter Berufung auf das Anwaltsgeheimnis ab.

Warum besuchte Meadows eine Einrichtung zur Prüfung der Unterschriften?

Meadows wurde von den Staatsanwälten wiederholt dazu befragt, warum er eine Einrichtung in einem Vorort von Atlanta besucht hatte, in der Beamte des Bundesstaates die Unterschriften für die Wahlen prüften. Meadows bestand darauf, dass er als Stabschef des Weißen Hauses aus eigenem Antrieb dorthin gereist sei, weil er bereits in Georgia war, um seine beiden erwachsenen Kinder zu Weihnachten zu besuchen. Er sagte, er habe in der Zeitung über den Ort gelesen und mit seinem Geheimdienst einen Besuch der Einrichtung vereinbart, um Trump, der über die Nachzählung in Georgia besorgt war, Informationen aus erster Hand geben zu können. Meadows betonte wiederholt, dass dies keine politische Arbeit für die Trump-Kampagne sei, und sagte, er habe nur mit Trump und den Anwälten des Weißen Hauses darüber kommuniziert.

Während des Besuchs in Georgia traf Meadows die Ermittlerin, die die Prüfung beaufsichtigte. Am nächsten Tag rief Trump sie an. In einer Textnachricht, die in der Anklageschrift enthalten ist, erkundigte sich Meadows am 27. Dezember 2020, ob es eine Möglichkeit gäbe, die Unterschriftenprüfung in Fulton County zu beschleunigen, damit die Ergebnisse vor dem 6. Januar vorliegen, wenn die Trump-Kampagne finanziell unterstützt wird“ - eine Nachricht, die Willis Team verwenden könnte, um zu argumentieren, dass Meadows im Namen von Trumps Kampagne handelte.

Meadows behauptete, dass Trumps Bemühungen, Betrug bei den Wahlen 2020 aufzudecken, nur einen kleinen Teil seiner Zeit in Anspruch nahmen - „für mich war das kein vorrangiges Thema“ -, da er viele andere wichtige Aufgaben zu erledigen hatte. Dazu gehörten die Verhandlungen über den Truppenabzug aus Afghanistan, die Durchsetzung des National Defense Authorization Act im Kongress, die Entwicklung von Heimtests für das Coronavirus - „auf die wir uns kurzsichtig konzentriert haben“ - sowie die Erteilung von Begnadigungen durch den Präsidenten und die Vorbereitung einer „friedlichen Machtübergabe“.

Meadows merkte auch an, dass er nach dem Aufstand im Kapitol am 6. Januar 2021 täglich mit Außenminister Mike Pompeo und dem Vorsitzenden der Joint Chiefs, General Mark A. Milley, telefonierte, um neue Bedrohungen zu bewerten und zu sehen, „ob einer unserer Gegner hinter uns her ist.“

Zu den Autoren Holly Bailey ist Landeskorrespondentin der Washington Post in Atlanta und berichtet über den Süden. Zuvor war sie in Minneapolis tätig, wo sie über den oberen Mittleren Westen berichtete. Seit 2019 arbeitet sie für die Post als nationale politische Reporterin, die über den Präsidentschaftswahlkampf 2020 berichtet. Amy Gardner arbeitet seit 2005 bei der Post und berichtet derzeit im Democracy Team über Wahlen. Sie gehört zu dem Team, das für die Berichterstattung über den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 mit dem Pulitzer-Preis für den öffentlichen Dienst 2022 ausgezeichnet wurde. Sie hat 1990 ihren Abschluss an der University of Pennsylvania gemacht und lebt mit ihrem Mann Bob in Arlington, Virginia. Sie haben zwei Söhne.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 29. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.