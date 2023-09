Klempner statt Moderatoren: Trump umgarnt die Arbeiter – und schwänzt zweite TV-Debatte

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump. © Gripas Yuri/ABACA/Imago

Autoschrauber und Rohrverleger: Donald Trump verweigert sich der zweiten TV-Debatte vor der US-Wahl – und geht stattdessen zur Arbeitergewerkschaft.

Washington – Der ehemalige US-Präsident Donald Trump plant, am Tag der zweiten republikanischen Vorwahldebatte eine Rede vor Gewerkschaftsvertretern zu halten. Dies berichteten zwei an der Planung beteiligte Berater von Trump.

Vor US-Wahl: Donald Trump sagt zweite TV-Debatte für Treffen mit Gewerkschaft ab

Während andere republikanische Kandidaten an der TV-Debatte am 27. September in Kalifornien teilnehmen, plant Trump stattdessen, zu mehr als 500 Automobilarbeitern, Klempnern, Elektrikern und Rohrlegern zu sprechen, hieß es. Zu der Gruppe werden wahrscheinlich auch Arbeiter der Gewerkschaft United Auto Workers gehören, die gegen die drei großen Autohersteller im Rust Belt des Landes streiken. Der Trump-Berater fügte hinzu, es sei unklar, ob der ehemalige Präsident die Streiklinie besuchen werde.

Gezielte Strategie: Bereits das erste Fernsehduell torpediert Trump mit Auftritt bei Fox-News

Dahinter steckt eine gezielte Strategie von Trump. Der republikanische Spitzenkandidat hatte bereits die erste Debatte Ende August ausgelassen und stattdessen ein Interview mit dem ehemaligen Fox-News-Moderator Tucker Carlson aufgezeichnet. Das Gespräch wurde zur gleichen Zeit wie die Debatte ausgestrahlt.

Und Trump zieht weiter sein eigenes Ding durch. Seine Kampagne hat auch einen Radiospot entwickelt, der auf Sport- und Rocksendern in Detroit und Toledo laufen soll, um ihn als auf der Seite der streikenden Automobilarbeiter stehend darzustellen.

„Alles, was sie je wollten, war ein fairer Wettbewerb auf der ganzen Welt und ein gerechter Anteil am amerikanischen Traum“, sagt ein Sprecher in dem Werbespot, in dem der Streik nicht ausdrücklich erwähnt wird. „Donald Trump nennt sie großartige Amerikaner und hat ihnen immer den Rücken gestärkt.“

Trumps geplanter Auftritt in Detroit wird ihn in einen Bundesstaat führen, den er 2016 erobert hat. Michigan machte er wieder zu einer republikanischen Hochburg, nachdem der damalige demokratische Amtsinhaber Barack Obama im Jahr 2012 den Staat noch gewonnen hatte. Präsident Biden hat den Bundesstaat jedoch 2020 mit einem Vorsprung von mehr als 150.000 Stimmen blau gefärbt.

Schwieriges Terrain vor US-Wahl: Trump wettert gegen E-Autos

Die geplante Rede vor streikenden Arbeitern ist ein kompliziertes Unterfangen für Trump, da seine Regierung eine von der organisierten Arbeiterschaft verabscheute Politik verfolgt, das National Labor Relations Board geschwächt und Gesetze verabschiedet hat, die auf niedrigere Unternehmenssteuern abzielen. Auf Truth Social postete Trump am Freitag, dass das Vorantreiben des Baus von Elektroautos eine „Katastrophe sowohl für die United Auto Workers als auch für den amerikanischen Verbraucher“ sei. Er fügte hinzu: „Wenn dies geschieht, werden die United Auto Workers zusammen mit allen anderen Autoarbeitern in den Vereinigten Staaten ausgelöscht werden.“

Der ehemalige Präsident hat auch den UAW-Präsidenten Shawn Fain scharf kritisiert und in der NBC-Sendung „Meet the Press“ am Sonntag gesagt, dass Fain die streikenden Arbeiter im Stich lasse. „Die Autowerker werden von ihrer Führung im Stich gelassen“, sagte Trump.

Buhlen um die Gewerkschaften vor US-Wahl: Wie reagiert Biden auf Trumps Absage beim TV-Duell?

Biden, der sich selbst als gewerkschaftsfreundlich darstellt, hat seine Unterstützung für die streikenden Arbeiter zum Ausdruck gebracht. Am Freitag forderte er General Motors, Ford und Stellantis, die Muttergesellschaft von Jeep und Chrysler, auf, ihre Lohnvorschläge zu verbessern. Während seiner Präsidentschaft hat Biden Verbündete der Gewerkschaften in das National Labor Relations Board und in Bundesrichterämter berufen. Ein Gesetz aus dem Jahr 2021, das er unterstützte, gab den Arbeitnehmern mehr Verhandlungsmacht.

Doch die UAW hat Biden bisher ihre Unterstützung verweigert. Fain sagte in einem Interview in der CBS-Nachrichtensendung „Face the Nation“ am Sonntag, dass die Unterstützung der Organisation „verdient und nicht freiwillig gegeben werden muss“. „Wir erwarten Taten, nicht Worte“, sagte er. Jedoch sagte Fain auch, dass er kein Fan von Trump sei.

Einige demokratische Abgeordnete drängen Biden, sich den Streikposten anzuschließen. Sie befürchten, dass Trump bei den Gewerkschaftsarbeitern - einer wichtigen Fraktion der demokratischen Basis - auf offene Ohren stoßen könnte. Das Weiße Haus lehnte es ab, sich dazu zu äußern.

Die UAW fordert eine 36-prozentige Lohnerhöhung innerhalb von vier Jahren, ein Ende des Systems, in dem neuere Beschäftigte schlechter bezahlt werden, und ein Streikrecht für geplante Werksschließungen im Zuge der Umstellung Detroits von gasbetriebenen Autos auf Elektrofahrzeuge. Die drei großen Autohersteller haben erklärt, dass sie zwar einem fairen Vertrag zustimmen wollen, dass sie aber bereits höhere Arbeitskosten in den USA haben als ihre nicht gewerkschaftlich organisierten Konkurrenten.



Jeanne Whalen hat zu diesem Bericht beigetragen.

Dieser Artikel war zuerst am 19. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.