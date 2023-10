Trump inszeniert sich als Märtyrer – seine Fans machen mit

Gemälde und Drucke, auf denen der ehemalige Präsident Donald Trump und Jesus abgebildet sind, stehen am ersten Tag der Conservative Political Action Conference am 2. März in Fort Washington, Md. zum Verkauf. © Jabin Botsford/The Washington Post

Donald Trump stellt sich seit Jahren als Opfer dar. Während ihn viele in den USA dafür verachten, stehen seine Fans voll auf seiner Seite.

Washington, D.C. - Als letzte Woche Donald Trumps Zivilprozess wegen Betrugsvorwürfen in Manhattan begann, stellten sich einige seiner eifrigsten Fans vor, wie er neben dem archetypischen Märtyrer Jesus sitzt. Trump verbreitete die gefälschte Gerichtssaal-Skizze schnell an seine Anhänger in den sozialen Medien.

Auf Kundgebungen, in Spendenbriefen und überall dort, wo er aufmerksame Zuhörer findet, hat der ehemalige Präsident - der sich 91 Anklagen, vier Strafprozessen und im New Yorker Zivilprozess der Aussicht auf eine gerichtlich angeordnete Zerschlagung seines Finanzimperiums gegenübersieht - ein neues Mantra aufgegriffen: „Sie sind nicht hinter mir her, sie sind hinter dir her“, heißt es in der Überschrift, die diese Woche oben auf Trumps Wahlkampf-Website prangte. „Ich stehe ihnen nur im Weg.“

Donald Trump stellt sich als Opfer dar

Auf einer Kundgebung in Michigan sagte Trump vor zwei Wochen zu streikenden Autoarbeitern: „Ich habe alles aufs Spiel gesetzt, um für euch zu kämpfen. Ich habe alles riskiert, um die Arbeiterklasse gegen die korrupte politische Klasse zu verteidigen... Ich habe noch nie das Wort ‚Anklage‘ gehört; jetzt werde ich etwa alle drei Tage angeklagt.“



In den letzten acht Jahren hat Trump der Darstellung seiner Opferrolle und der gegen ihn gerichteten Angriffe genauso viel, wenn nicht sogar mehr Aufmerksamkeit gewidmet als der Darstellung seiner Ziele oder Ideale für das Land.



Der Showman, der seine persönliche Marke und sein Leben in den Klatschblättern und im Reality-TV zum Präsidenten gemacht hat, hat eine Identität als Trump der Märtyrer kultiviert. Er behauptet, er sei „belästigt, untersucht, diffamiert, verleumdet und verfolgt worden wie kein anderer gewählter Führer in der amerikanischen Geschichte“, wie er es in einem Spendenaufruf im letzten Herbst formulierte, und appelliert nun routinemäßig an seine Anhänger, ihn als die einzige Figur zu sehen, die Angriffe in ihrem Namen übersteht und sich für diejenigen einsetzt, die von den reichen und mächtigen Kräften des Landes zurückgelassen wurden.



Prüfungen - sowohl die buchstäbliche Variante im Gerichtssaal als auch die abstrakteren Strapazen, die das Durchhaltevermögen eines jeden Menschen auf die Probe stellen - haben ihn immer stärker gemacht, argumentiert Trump seit langem.



Von seinen ersten Fehden in der New Yorker Immobilienwelt vor einem halben Jahrhundert bis hin zu seiner Charakterisierung seiner Präsidentschaftskampagne im Jahr 2024 als „Endkampf“ gegen diejenigen, die ihn zu Fall bringen wollten, hat sich Trump als derjenige positioniert, der im Namen seiner Anhänger oder Kunden leiden wird, sagte Michael Cohen, Trumps langjähriger Fixer und Anwalt, der mit seinem ehemaligen Chef in der Mitte der Jahre im Weißen Haus brach und mehr als ein Jahr im Gefängnis verbrachte, nachdem er sich der Wahlkampffinanzierung und der Lüge gegenüber dem Kongress schuldig bekannt hatte.



„Um sein unglaublich zerbrechliches Ego zu schützen, muss er diese Opferrolle schaffen“, sagte Cohen. „Das Problem kann nicht er selbst sein, wer sollte es also sonst sein? Das ist der Punkt, an dem das Märtyrertum ins Spiel kommt: Er muss die Schuld auf jemand anderen abwälzen, und dann kann er sagen: ‚Der Einzige, der zwischen ihnen und dir steht, bin ich.‘“



Der ehemalige Präsident Donald Trump begrüßt seine Anhänger, bevor er am 10. Juni in Greensboro auf dem Jahreskongress der Republikanischen Partei von North Carolina spricht. © Jabin Botsford/The Washington Post

Nach seiner Anklageerhebung in New York im April in dem Fall, dass er einer Schauspielerin aus einem Erwachsenenfilm Schweigegeld gezahlt haben soll, kleidete sich Trump in den Mantel des Märtyrertums. Seine Kampagne zeigte ein gefälschtes Fahndungsfoto auf einem T-Shirt, das sie als Spendenprämie anbot, obwohl das Gericht in Manhattan an diesem Tag gar kein solches Foto gemacht hatte.

Trump-Fans spenden viel Geld

Nachdem Beamte in Fulton County, Georgia, im August ein Fahndungsfoto von Trump veröffentlicht hatten, das ihn bei seiner Festnahme im Gefängnis von Atlanta wegen Wahlbeeinflussung zeigte, veröffentlichte Trump das Bild auf seiner Wahlkampf-Website und seinen Konten in den sozialen Medien - einschließlich seines ersten Beitrags auf X, dem früheren Twitter, seit er im Januar 2021 von dieser Website verbannt wurde. In den 24 Stunden nach der Verhaftung sammelte die Kampagne mehr als 4 Millionen Dollar ein, laut einer Erklärung von Trump das größte Tagesergebnis der Kampagne.

Mit jeder neuen Anklage verschickte Trump Spendenbriefe, in denen er sich als ständiges Opfer der Angriffe der Behörden darstellte. „Egal, was unser krankes und gestörtes politisches Establishment mir vorwirft, egal, was sie mir antun, ich werde ihre Qualen und ihre Unterdrückung ertragen, und ich werde es bereitwillig tun“, sagte er in einem Spendenaufruf im letzten Herbst. „Unsere grausame und rachsüchtige politische Klasse hat es nicht nur auf mich abgesehen - sie hat es auch auf SIE abgesehen.



Ein Sprecher der Trump-Kampagne, Steven Cheung, antwortete auf Fragen zu Trumps Rhetorik, indem er die Washington Post auf die jüngsten Reden des ehemaligen Präsidenten verwies, die, so Cheung, „einen ziemlich guten Indikator dafür liefern, wie er sich selbst präsentiert“.

Obwohl Trump sich in letzter Zeit verstärkt als Märtyrer dargestellt hat, war der Instinkt, sein Leiden im Namen der „vergessenen Männer und Frauen“ zu betonen, während seiner gesamten politischen Laufbahn eine Hauptstütze seines rhetorischen Repertoires. In seiner Präsidentschaftskampagne 2016 bot sich Trump wiederholt als derjenige Kandidat an, der die Verachtung der Eliten des Landes für die „Deplorables“ auffangen würde - ein Mantel, den viele Trump-Anhänger annahmen, nachdem die demokratische Kandidatin Hillary Clinton sie in einer Spendenrede mit dieser Bezeichnung belegt hatte.



Auf Kundgebungen, nachdem Anschuldigungen aufgetaucht waren, dass Trump Frauen begrapscht oder mit Gewalt geküsst hatte, inszenierte er sich als Märtyrer: „Ich nehme all diese Schleudern und Pfeile gerne für Sie in Kauf“, sagte er einer Menge in West Palm Beach, Florida. „Ich nehme sie für unsere Bewegung auf mich, damit wir unser Land zurückbekommen können.“



Diese auffällige Sprache ist Teil eines Musters von Selbstherrlichkeit und Kränkung, das Trump einsetzt, um die Höhen und Tiefen seines turbulenten Lebens zu meistern, so Paul Elovitz, ein Psychohistoriker am Ramapo College in New Jersey, der sich auf die Erstellung von Präsidentenprofilen spezialisiert hat.



„Wenn es ihm gut geht, spricht er darüber, wie wichtig er ist und dass er 10 Milliarden Dollar hat“, so Elovitz. „Aber wenn er in Schwierigkeiten ist, kehrt er zu diesem Gefühl des Kummers und der grandiosen Sprache zurück. Grandiosität ist ein Deckmantel für ein kleines, verletztes Kind, das nie das Loch der Bedürftigkeit füllen kann, das Gefühl der Kränkung, das darauf zurückgeht, dass seine Mutter ihm nicht die Liebe geben konnte, die er in sehr jungen Jahren brauchte.“ Trumps Mutter, Mary Anne, unterzog sich einer Reihe von Operationen, die ihn schwächten, als er noch ein Kleinkind war, so mehrere Verwandte von Trump.



Abgeordnete vergleichen Trump mit Jesus

Trump positioniert sich regelmäßig als der Mann, der sich selbstlos für „die vergessenen Männer und Frauen dieses Landes“ aufopfern wird. Der Yale-Historiker Timothy Snyder bezeichnete Trump als „den obersten Märtyrer, den Hohepriester der großen Lüge“, den Schöpfer einer heiligen Sache - der Wiedereinsetzung Trumps in das Oval Office -, für die sich seine Anhänger am 6. Januar 2021 während des Angriffs auf das US-Kapitol opferten.



Der ehemalige Präsident Donald Trump hört zu, als während einer Wahlkampfveranstaltung in Waco, Texas, am 25. März ein Video vom Aufstand im US-Kapitol am 6. Januar 2021 gezeigt wird. © Jabin Botsford/The Washington Post

Obwohl Trump kein besonders religiöser Mensch ist und sich insgeheim über die Frommen lustig macht, hat er gerne die apokalyptische Sprache übernommen und Vergleiche mit Jesus begrüßt.



Als Trump im April in New York angeklagt wurde, sagte die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), eine Anhängerin Trumps, er geselle sich „zu einigen der unglaublichsten Menschen der Geschichte“, die „von radikalen, korrupten Regierungen verhaftet und verfolgt wurden, darunter Nelson Mandela und Jesus“.



Während des ersten Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump im Jahr 2019 argumentierte der Abgeordnete Barry Loudermilk (R-Ga.) vor seinen Kollegen im Repräsentantenhaus, dass Jesus in seinem Prozess mehr Rechte eingeräumt worden seien als die Demokraten Trump während ihrer Ermittlungen zugestanden hätten.



„Es gibt eine Art theologisches Motiv in seiner Rhetorik, merkwürdigerweise für Donald Trump“, sagte Roderick Hart, ein Regierungsprofessor an der University of Texas in Austin, der ausführlich über Trumps Sprachgebrauch geschrieben hat. „Wenn man Trump in der Kirche sieht, weiß er nicht, was er tun soll. Er steht völlig perplex da.



„Aber er benutzt die Sprache des Märtyrers, der so fest an seine Thesen glaubt, dass er bereit ist, dafür zu sterben. Aber der Gedanke, sich tatsächlich zu opfern, kommt ihm nicht in den Sinn. Er sagt: ‚Ich nehme das für euch auf mich‘, aber dann sagt er: ‚Jetzt lasst uns noch etwas über mich reden.‘“



Im Gegensatz zu vielen anderen charismatischen Persönlichkeiten, so Hart, gewinnt Trump seine Anhänger nicht, indem er sagt, was er für sie tun wird, sondern indem er verspricht, für sie Schmerzen zu ertragen.



Evangelikale in den USA unterstützen Donald Trump

Trumps Verwendung religiöser Bilder hat viele gläubige Christen nicht davon überzeugt, dass er einer von ihnen ist. Vielmehr sagen viele evangelikale Führer, die Trump unterstützt haben, dass er zwar ein fehlerhafter Mensch ist, aber für ihre Sache wertvoll ist, weil er bereit ist, Normen zu brechen und sich mit konservativen christlichen politischen Präferenzen zu verbünden, unter anderem durch die Einsetzung von drei konservativen Richtern am Obersten Gerichtshof.



Einige Vertreter der christlichen Rechten lehnen Trumps Verwendung religiöser Analogien ab. „Für die Republikaner bedeutet [Trumps Anklageschrift] das Eingeständnis, dass Trump, auch wenn er Biden (oder einem demokratischen Kandidaten) vorzuziehen ist, bei weitem nicht der Märtyrer ist, als den er sich so oft darstellt“, schrieb Daniel Bennett, Politikwissenschaftler an der John Brown University, einem christlichen College in Arkansas, in Christianity Today.

Aber für viele Anhänger wirkt Trumps Selbstdarstellung als starker Mann, der sich im Namen des einfachen Volkes gegen die Eliten des Landes stellt, ermutigend und ermächtigend.



Als Trump 2022 an Covid-19 erkrankte, sagte er, dass er sich gezwungen sah, die Krankheit öffentlich zu bekämpfen: „Ich musste mich [dem Virus] stellen, damit das amerikanische Volk keine Angst mehr davor hat“, sagte er. Fast unmittelbar nachdem Trump das Krankenhaus verlassen hatte, wurde eine Gedenkmünze „Präsident Donald J. Trump besiegt Covid-19“ online für 100 Dollar angeboten.



Rich Logis, ein ehemaliger rechtsgerichteter Podcaster in Südflorida, dessen Sendung sich selbst als „gefährlich und unangemessen für Demokraten“ bezeichnete, stimmte viermal für Trump, wobei er die Vorwahlen und die allgemeinen Wahlen mitzählte. „Ich habe mich als patriotischer Soldat in einem Krieg zur Rettung Amerikas gesehen, mit Trump als General“, sagte er. „Mein ganzes Leben war MAGA: Ich wachte auf und dachte darüber nach, verbrachte den ganzen Tag damit, darüber nachzudenken. Als sie auf ihn losgingen, sah ich ihn als Kämpfer für mich. Jeder Angriff auf Trump stärkte uns, gab uns das Gefühl, die richtige Wahl getroffen zu haben.“



Für seine Anhänger ist Trump ein Märtyrer; in seiner Vorstellung ist er geopfert worden“, sagte Hart, der Professor aus Texas. „Er ist zutiefst zynisch, aber er glaubt wirklich, dass jemand mit seiner Statur unmöglich von empfindungsfähigen Menschen abgelehnt werden kann“.



Für seine Fans ist Trump ein rechtschaffener Krieger

Wenn Trump die Gerichtsverfahren gegen ihn als „Versuch, mir bei einer Wahl zu schaden“ bezeichnet, wenn er Umfragen, die zeigen, dass er unbeliebt ist, als „gefälscht“ bezeichnet, wenn er unbegründet behauptet, dass die Wahl, die er 2020 verloren hat, „gestohlen“ wurde, dann wirkt er auf diejenigen, die ihn verabscheuen, wie ein gefährlich paranoider Narzisst. Aber für diejenigen, die ihn bewundern, ist er ein rechtschaffener Krieger, der von Leuten gemartert wird, die ihr Land untergraben wollen.



„Er wird verehrt“, sagt Elovitz, der Psychohistoriker, der die Mentalität aller Präsidenten seit Richard M. Nixon erforscht hat. „Die Öffentlichkeit erwartet von Präsidenten, dass sie stark sind. Wir Menschen kämpfen mit dem Scheitern, mit dem Leiden. Trump erkennt nicht einmal das Scheitern an. Für ihn war John McCain ein Verlierer. Trump sagt: ‚Sie haben es auf mich abgesehen, aber sie werden mich nie kriegen‘, und für seine Anhänger ist er ihr Retter.“



Für Logis war er das auf jeden Fall. „Er war für mich der politische Messias, das Bollwerk gegen die existenzielle Bedrohung durch Hillary Clinton und Joe Biden“, sagt er. „Er war wie ein Sektenführer, der Retter, den all diese politischen Führer zu Fall bringen wollten“.



Logis beteiligte sich freiwillig an Trumps Kampagnen, schrieb Telefonskripte für Anrufe, um seine Anhänger zur Wahl zu ermutigen, und brach den Kontakt zu vielen demokratischen Freunden ab. Doch im Sommer 2021 brach Logis, heute 46, mit Trump. Logis sagte, er habe beobachtet, wie der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis (R), „von einem Befürworter zu einem Gegner der Impfung wurde, und ich habe nie geglaubt, dass der Impfstoff jemanden tötet“, sagte er. „Ich erkannte, dass niemand für unsere Waffen kommt, niemand, der die Weißen ersetzen will.“



Jetzt plant er, für die Demokraten zu stimmen, und zwar „auf dem ganzen Stimmzettel“, obwohl er sich keiner Partei zugehörig fühlt. Er hat eine gemeinnützige Organisation, Perfect Our Union, gegründet, um Trump-Anhänger davon zu überzeugen, dass sie einem Mann auf den Leim gegangen sind, der sich kein bisschen um sie kümmert.



„Bei vielen MAGA-Anhängern schleichen sich Selbstzweifel ein“, sagte er, „aber es ist schwer, weil wir alle dem Mythos aufgesessen sind, dass er seine Freunde und sein Geld opfert, um für uns zu kämpfen. Die Angriffe auf ihn haben uns nicht an ihm zweifeln lassen; sie waren der Grund, warum wir dabei waren. Mein Eintritt in die MAGA-Welt erfolgte, weil er sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern gehasst wurde. Meine Einstellung war: ‚Beide Parteien mögen ihn nicht? I‘m in.‘“



Sich als kämpferischer Abtrünniger zu positionieren, hat für Trump fast ein halbes Jahrhundert lang funktioniert.



Schon in seinen Anfängen als Bauunternehmer, der gegen die Stadtverwaltung von Manhattan kämpfte, um ein baufälliges Hotel in der Nähe des Grand Central Terminal zu renovieren, und sich den Behörden widersetzte, um ein altes Kaufhaus abzureißen, damit er seinen glänzenden Trump Tower errichten konnte, stellte sich Trump als Visionär dar, der leiden musste, um Menschen, die nicht die finanzielle Freiheit hatten, ihre wahren Überzeugungen auszusprechen, etwas Gutes zu bringen.



Jetzt, auf seiner Reise zu den Vorwahlen, wiederholt Trump die Botschaft, dass er wie kein anderer Politiker zuvor unter Beschuss steht und dass sein Volk es ihm danken wird, wenn er den Druck aushält.



„Ich bin von jedem Ermittler in der Geschichte unseres Landes untersucht worden“, sagte er am Samstag auf einer Kundgebung in Waterloo, Iowa. „Ich bin der einzige Mann in der Geschichte der Politik in den Vereinigten Staaten von Amerika, der viermal angeklagt wurde.... Ich bin der einzige, der angeklagt wurde und dessen Umfragewerte in die Höhe schossen, weil die Menschen in unserem Land mich kennen und sagen: ‚Wow.‘“

Zum Autor Marc Fisher, ein leitender Redakteur, schreibt über fast alles. Er war Unternehmensredakteur der Washington Post, lokaler Kolumnist und Berliner Büroleiter und hat in drei Jahrzehnten in den Ressorts Metro, Style, National und Foreign über Politik, Bildung, Popkultur und vieles mehr berichtet.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 11. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.