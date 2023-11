Zivilprozess in New York: Trump soll Immobilien falsch bewertet haben

Millionenprozess um aufgeblähte Finanzberichte: Trump Jr. weist alle Verantwortung von sich

Donald Trump Jr. auf der Conservative Political Action Conference im Februar 2022 in Orlando. © Jabin Botsford/The Washington Post

Aufgemotzte Immobilienwerte: Im Prozess gegen Donald Trump muss sein Sohn aussagen. Doch der schiebt dem Buchhalter die Schuld zu.

New York – Er ist zusammen mit seinem Vater angeklagt: Donald Trump Jr. Der Sohn des Ex-Präsidenten hat jetzt in dem millionenschweren Zivilprozess den Vorwurf des Betrugs bei Geschäftsabschlüssen innerhalb der Trump Organization teilweise zurückgewiesen. Er sei nicht direkt an der Erstellung von Finanzberichten beteiligt gewesen, ließ er das Gericht wissen.

Der Sohn des ehemaligen Präsidenten ist das erste Mitglied seiner Familie, das von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James in ihrer 250 Millionen Dollar schweren Betrugsklage gegen die Familie und das Unternehmen als Zeuge geladen wird.

Prozess wegen Betrugs: Trump Jr. weist Vorwürfe zurück

James‘ Klage beschuldigt Donald Trump und seine Führungskräfte, seine Bilanzen aufgebläht zu haben, um sich bessere Konditionen zu sichern. Während seiner Aussage sagte Trump Jr., dass die Verantwortung für die Erstellung der Finanzberichte bei Mazars USA lag, der langjährigen Buchhaltungsfirma des Unternehmens. „Diese Leute hatten ein unglaublich tiefes Wissen, und ich habe mich auf sie verlassen“, sagte Trump Jr.

Seine Aussage markierte den Beginn einer neuen, öffentlichkeitswirksamen Phase des Prozesses, in der mehrere Mitglieder der Familie - darunter auch Trump - in den kommenden Tagen in den Zeugenstand treten und zu den Vorwürfen gegen ihr Unternehmen Stellung nehmen sollen – was der Ex-Präsident mit öffentlichen Beschimpfungen des Gerichts goutierte.

Immobilienbetrug: Auch Ivanka soll aussagen – Donald Trump wütet gegen Richter

Trump Jr. ist einer der Angeklagten in dem Prozess, der am 2. Oktober begonnen hat. Es wird erwartet, dass er am Donnerstag weiter aussagt und auch später von seinen eigenen Anwälten wieder in den Zeugenstand gerufen wird. Sein Bruder Eric Trump, ebenfalls Angeklagter in diesem Fall, soll ebenfalls am Donnerstag aussagen. Ihr Vater soll am Montag Rede und Antwort stehen, gefolgt von Schwester Ivanka Trump zwei Tage später, die allerdings gegen eine Anordnung, sie in den Zeugenstand zu rufen, Berufung eingelegt hat.

Es wird erwartet, dass die Dynamik und die Geschäftspraktiken der Familie in den kommenden Wochen auf dem Prüfstand stehen werden, wenn sie und die Trump Organization als Ganzes in einem Gerichtssaal in Manhattan unter die Lupe genommen werden.



Zivilprozess in New York: Trump soll Immobilien falsch bewertet haben

Die Familie Trump und ihre Anwälte haben jegliches Fehlverhalten bestritten, wobei die Verteidigung behauptet, dass kein Betrug begangen wurde. Die Anwälte der Verteidigung erklärten, dass die Bewertung von Immobilien subjektiv sei und dass sich die Kreditgeber bei ihren Kreditentscheidungen nicht auf die jährlichen Vermögenserklärungen von Trump stützten.

Trump, Trump Jr. und Eric Trump, der das Unternehmen leitet, bleiben Angeklagte in dem Fall, während Ivanka Trump in einer Berufungsentscheidung im Juni als Angeklagte abgewiesen wurde.



Vor der Verhandlung entschied der Richter des Obersten Gerichtshofs von New York, Arthur Engoron, dass die Angeklagten und das Unternehmen in großem Umfang Betrug begangen haben. In dem Verfahren, das vom Richter und nicht von den Geschworenen entschieden wird, wird untersucht, ob die Angeklagten im Zuge des Betrugs konkrete rechtswidrige Handlungen begangen haben.



Der Fall hat das Potenzial, Donald Trumps Fähigkeit, in New York geschäftlich tätig zu sein, im Wesentlichen zu ersticken. So könnten im Fall einer Verurteilung die Möglichkeiten der leitenden Angestellten eingeschränkt und das Unternehmen daran gehindert werden, neue Kredite zu erhalten und neue Immobilien zu erwerben. Da es sich um einen Zivilprozess und nicht um ein Strafverfahren handelt, muss keiner der Beteiligten mit einer Gefängnisstrafe rechnen.

Als er in den Zeugenstand trat, sprach Trump Jr. über seinen Hintergrund, einschließlich seiner Ausbildung und seiner Arbeit für die Trump Organization. Während seiner Aussage sagte Trump Jr., dass er keine nennenswerten Kenntnisse über die Rechnungslegungsstandards, die sogenannten Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), habe. Die Beweise im Prozess haben gezeigt, dass die von der Trump Organization erstellten und zwischen 2011 und 2021 an Geschäftspartner verteilten Jahresabschlüsse nicht mit diesen Regeln übereinstimmten.

„Ich habe keine Ahnung“: Trump Jr. weist Schuld den Buchhaltern zu

„Ich habe keine Ahnung [von Buchhaltungsrichtlinien]. . . . Dafür haben wir CPAs“, sagte Trump Jr. und bezog sich dabei auf zertifizierte Wirtschaftsprüfer.



Trump Jr. betrat den Gerichtssaal am Mittwochnachmittag mit selbstbewusstem Auftreten. Zu Beginn seiner Aussage vermied er die bombastische Haltung, die er in den sozialen Medien und in Fernsehinterviews an den Tag gelegt hat. Er behielt im Zeugenstand die Fassung, obwohl seine Geduld im Laufe des Nachmittags zu schwinden schien, als die Fragen fortgesetzt wurden.



Als er den Raum während einer Nachmittagspause verließ, hielt er inne, um über der Arbeit der Zeichnerin im Gerichtssaal zu schweben und ihre Zeichnung von ihm zu betrachten.



Donald Trump selber war bereits vergangene Woche kurz in den Zeugenstand gerufen worden. In der improvisierten Anhörung ging es darum, ob er gegen eine von Engoron verhängte Nachrichtensperre verstoßen hatte, die ihm untersagte, sich öffentlich über das Gerichtspersonal des Richters zu äußern.

Die eingeschränkte Nachrichtensperre in diesem Fall wurde verhängt, nachdem Trump in den sozialen Medien über einen Mitarbeiter des Richters gepostet und ein Foto veröffentlicht hatte. Letzte Woche sprach Trump dann - wie so oft - mit Reportern auf dem Flur vor dem Gerichtssaal und beschimpfte Engoron, einen Demokraten, als „sehr parteiischen Richter“. Er sagte auch, neben ihm sitze „eine Person, die sehr parteiisch ist, vielleicht sogar noch parteiischer“.



Engoron gegen Trump: Richter lässt Ex-Präsidenten wüten

Engoron rief bald darauf Trump in den Zeugenstand. Trump sagte, seine Bemerkung habe sich nicht auf einen der Mitarbeiter des Richters bezogen, sondern auf Michael Cohen, einen Trump-Anwalt, der zu seinem Erzfeind geworden war und am selben Tag ausgesagt hatte. Trump sagte, er habe über Cohen gesprochen, fügte dann aber in Bezug auf die Mitarbeiterin hinzu, er habe das Gefühl, sie sei „sehr voreingenommen gegen uns“.



Engoron sagte, er halte Trumps Verteidigung nicht für glaubwürdig und verhängte eine Geldstrafe von 10.000 Dollar.



Trump ist mehrmals zu dem Zivilprozess erschienen, obwohl er dazu nicht verpflichtet ist. Er hat während der Zeugenaussagen Grimassen geschnitten, Reportern außerhalb des Gerichtssaals Bemerkungen im Stil des Wahlkampfs gemacht und sich wiederholt in den sozialen Medien über die seiner Meinung nach unzulässige Einmischung des Demokraten James in seine privaten Geschäftsangelegenheiten beschwert.



Gegen Trump, der sich um die Präsidentschaftskandidatur 2024 bewirbt, laufen vier Strafverfahren in anderen Gerichtsbarkeiten. Er hat darauf bestanden, dass er aus politischen Gründen verfolgt wird.

Er hat Engoron auch kritisiert, ihn einen „politischen Schreiberling“ genannt und dagegen protestiert, dass einige seiner Kinder vor Gericht erscheinen müssen. „Lassen Sie meine Kinder in Ruhe, Engoron“, postete Trump am frühen Mittwoch in den sozialen Medien. „Sie sind eine Schande für den Anwaltsberuf!“

Berman berichtete aus Washington.

Shayna Jacobs ist Reporterin für Bundesgerichte und Strafverfolgung im Team für nationale Sicherheit bei der Washington Post, wo sie über die südlichen und östlichen Bezirke von New York berichtet. Mark Berman ist ein nationaler Reporter der Washington Post, der über Fragen der Strafverfolgung und Strafjustiz berichtet.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 02. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.