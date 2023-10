Trump lobt Terrormiliz und beschimpft Netanjahu

Der ehemalige US-Präsident übt scharfe Kritik am israelischen Ministerpräsidenten und nennt die Hisbollah „schlau“. Seine Aussagen sorgen für Empörung.

Washington, D.C. - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump kritisierte am Mittwoch den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und bezeichnete die Terroristen der Hisbollah als „sehr schlau“, während sich Israel von dem tödlichsten Angriff seit 50 Jahren erholt.

„Er wurde durch das, was hier passiert ist, sehr schwer verletzt“, sagte Trump über Netanjahu in einem Interview für die „Brian Kilmeade Show“ von Fox News Radio, das am Mittwochabend in Auszügen im Fernsehen ausgestrahlt wurde. „Er war nicht vorbereitet. Er war nicht vorbereitet und Israel war nicht vorbereitet.“

Israel hat den Kriegszustand erklärt und 360.000 Reservisten einberufen, nachdem bei einem Überraschungsangriff militanter Hamas-Kämpfer am Samstag mindestens 1.200 Menschen getötet und mehr als 2.700 verwundet wurden.

In einer Rede am späten Mittwochabend lobte Trump, der in den Umfragen klarer Spitzenreiter im republikanischen Präsidentschaftswahlkampf ist, die Intelligenz der Hisbollah, die von den Vereinigten Staaten als terroristische Organisation eingestuft wurde. Die mit dem Iran verbündete Gruppe, die ihren Sitz im Libanon hat, lieferte sich am Mittwoch einen Schusswechsel mit israelischen Streitkräften an der Nordgrenze des Landes.



„Wissen Sie, die Hisbollah ist sehr klug“, sagte Trump. „Sie sind alle sehr klug.“



Trumps Äußerungen wurden am Mittwoch und Donnerstag im In- und Ausland verurteilt, auch von seinen republikanischen Präsidentschaftskandidaten.



„Es ist absurd, dass irgendjemand, geschweige denn jemand, der für das Amt des Präsidenten kandidiert, jetzt unseren Freund und Verbündeten Israel angreift, geschweige denn die Hisbollah-Terroristen als ‚sehr klug‘ lobt“, sagte Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, in einem Beitrag auf X, früher bekannt als Twitter.

Trumps Kommentare spiegeln sein langjähriges Muster wider, Verbündete der USA zu verunglimpfen und gleichzeitig Gegner wie den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zu loben.

Trumps Sprecher Steven Cheung verteidigte die Äußerungen des ehemaligen Präsidenten als Kritik an nicht näher bezeichneten US-Beamten, die die Hisbollah auf die Idee gebracht hätten, vom Norden aus anzugreifen. Er sagte, Trump habe sich auf ein Briefing eines hochrangigen US-Verteidigungsbeamten vom Montag bezogen, der sich besorgt über die Eröffnung einer zweiten Front durch die Hisbollah geäußert habe. Tatsächlich hatte die Hisbollah nach Angaben der Associated Press einen Tag zuvor mit der Bombardierung begonnen.



Der ehemalige US-Präsident Donald Trump. © Jefferee Woo/Imago

„Präsident Trump hat deutlich gemacht, wie inkompetent Biden und seine Regierung waren, als sie den Terroristen ein Gebiet nannten, das anfällig für einen Angriff ist“, sagte Cheung. „Klug ist nicht gleich gut.“



In seiner Antwort bezeichnete das Weiße Haus Trumps Äußerungen als „gefährlich und aus den Fugen geraten“.



„Es ist uns völlig unverständlich, warum ein Amerikaner jemals eine vom Iran unterstützte Terrororganisation als ‚klug‘ loben würde. Oder etwas dagegen einzuwenden, dass die Vereinigten Staaten Terroristen davor warnen, Israel anzugreifen“, sagte der stellvertretende Pressesprecher des Weißen Hauses, Andrew Bates. „Dies ist eine Zeit, in der wir alle Schulter an Schulter mit Israel gegen das ‚unverfälschte Böse‘ stehen müssen.“



Mort Klein, der Präsident der Zionist Organization of America, die Trump in der Vergangenheit geehrt hat, schloss sich der Kritik in einem Interview am Donnerstag an.



„Es ist leichtsinnig und unverantwortlich, dass Trump sich negativ über Israel geäußert hat - dies ist eine Zeit für vereinte Unterstützung, nicht für irrelevante Kommentare, die Israels Feinde unterstützen könnten“, sagte Klein. „Ich schäme mich so sehr für das, was er gesagt hat. Wie kann er von Menschen, denen Israel am Herzen liegt, Unterstützung erwarten, nachdem er solche Aussagen gemacht hat?“



Trump verunglimpfte auch den israelischen Verteidigungsminister, weil er die Aufmerksamkeit auf die Hisbollah gelenkt hatte. „Wenn man auf diesen Idioten hört, würde man vom Norden aus angreifen“, sagte Trump.



Seine Äußerungen wurden am Donnerstag auch vom israelischen Kommunikationsminister, Shlomo Karhi, gerügt. „Es ist beschämend, dass ein Mann wie dieser, ein ehemaliger US-Präsident, Propaganda unterstützt und Dinge verbreitet, die den Geist der israelischen Kämpfer und seiner Bürger verletzen“, sagte Karhi dem israelischen Fernsehsender Channel 13. „Wir müssen uns nicht mit ihm und dem Unsinn, den er verbreitet, herumschlagen.“



Senator Tim Scott (R-S.C.) wandte sich gegen Trumps Bemerkungen über die Hisbollah und Netanjahu. „Er hat Unrecht“, sagte Scott am Donnerstag vor Reportern.



Die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley bezeichnete Trumps Äußerungen in einer von Gannett veranstalteten Bürgersprechstunde in New Hampshire am Donnerstag als „gefährlich“ und sagte, das sei es, was sie meine, wenn sie sage, ihre Partei müsse einen neuen Weg einschlagen.

Der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, nannte Trump wegen seiner Äußerungen über die Hisbollah und Netanjahu „einen Narren“.



„Nur ein Narr würde Kommentare abgeben, die Israels Gegner in dieser Situation Hilfe und Trost spenden könnten“, sagte Christie am Donnerstag in CNNs „Situation Room With Wolf Blitzer“. „Er hat kein Recht, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein.“

Schon als Trump seine Bemerkung über die Hisbollah machte, räumte er ein, dass sie umstritten sein könnte, und fügte sogleich hinzu: „Die Presse mag es nicht, wenn sie das sagt.“ Er wiederholte, dass er Xi für einen „sehr klugen Mann“ halte, denn „1,4 Milliarden Menschen kontrolliert er mit eiserner Faust.“



„Sie werden mich am nächsten Tag umbringen, weil ich gesagt habe, dass er klug ist“, spottete Trump. „Was soll ich denn sagen? Aber die Hisbollah, die ist sehr klug.“



Er fügte hinzu, indem er erneut über Israels Feinde sprach: „Sie sind bösartig und sie sind schlau. Und, Junge, sind sie bösartig.“



Der Vorsitzende des Demokratischen Nationalkomitees, Jaime Harrison, bezeichnete Trumps Äußerungen in einer Erklärung am Donnerstag als „ekelhaft, verdorben und gefährlich“.



Der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, der ebenfalls gegen Trump für die republikanische Nominierung 2024 kandidiert, verglich die Äußerungen mit Trumps früheren Kommentaren über Putin.

„Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt für den ehemaligen Präsidenten oder irgendeinen anderen amerikanischen Führer, um eine andere Botschaft zu senden als die, dass Amerika zu Israel steht“, sagte Pence am Donnerstag in einem Radiointerview in New Hampshire.



In einer Rede am Mittwoch vor einem Auditorium von Anhängern in West Palm Beach, Florida, führte Trump aus, dass er „als Präsident eine schlechte Erfahrung mit Israel gemacht“ habe, und erzählte eine Geschichte über die US-Operation zur Ermordung des iranischen Generals Qasem Soleimani. Nach Trumps Darstellung half der israelische Geheimdienst den Vereinigten Staaten, Soleimani ausfindig zu machen und den Drohnenangriff zu planen, der ihn tötete, zog aber am Vorabend der Operation seine Beteiligung zurück.



Die Richtigkeit von Trumps Darstellung konnte nicht sofort bestätigt werden. Zum Zeitpunkt der Ermordung reagierte die israelische Regierung zurückhaltend, um die Spannungen mit dem Iran nicht weiter anzuheizen. Im Jahr 2021 räumte ein pensionierter israelischer Offizier ein, dass der Geheimdienst seines Landes zu dem US-Luftangriff beigetragen habe.

„Ich werde nie vergessen, dass Bibi Netanjahu uns im Stich gelassen hat. Das war eine sehr schreckliche Sache“, sagte Trump am Mittwoch in seiner Rede. „Wir waren sehr enttäuscht darüber. Sehr enttäuscht. Aber wir haben den Job selbst gemacht. Es war absolute Präzision, großartige, schöne Arbeit. Und dann hat Bibi versucht, die Lorbeeren dafür zu ernten. Da habe ich mich nicht so gut gefühlt. Aber das ist schon in Ordnung.“



Als Trump die Geschichte erzählte, deutete er an, dass er sie zum ersten Mal öffentlich erzählte und dass sie möglicherweise geheime Informationen enthielt. Er wurde Anfang des Jahres von Sonderstaatsanwalt Jack Smith in 40 Punkten angeklagt, weil er nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus angeblich geheime Dokumente falsch gehandhabt haben soll.



„Ich glaube nicht, dass dies jemals gesagt wurde“, sagte Trump in der Rede. „Sie werden sagen: ‚Oh, das sind geheime Informationen‘. Nun, vielleicht ist es das, aber ich glaube nicht.“



In seiner Rede am Mittwoch ging Trump nicht auf die Wahl zum Sprecher des Repräsentantenhauses ein, bei der der von ihm unterstützte Kandidat, Abgeordneter Jim Jordan (R-Ohio), am Mittwoch in einer Konferenzabstimmung gegen Abgeordneten Steve Scalise (R-La.) unterlag.

Zum Autor Isaac Arnsdorf ist ein nationaler politischer Reporter für die Washington Post, der über den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die politische Bewegung „Make America Great Again“ und die Republikanische Partei berichtet.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 13. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.