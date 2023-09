Trump-Prozess in Georgia nicht im Oktober

Donald Trump wird der Versuch vorgeworfen, den Ausgang der US-Wahl 2020 zu ändern. Sein Prozess wird nicht nächsten Monat beginnen.

Atlanta – Ein Richter in Georgia entschied am Donnerstag, dass Donald Trump und 16 seiner Mitangeklagten im Oktober nicht zusammen mit zwei Angeklagten vor Gericht müssen, die ein schnelles Verfahren beantragt haben. Damit wurde der Antrag eines Staatsanwalts aus dem Großraum Atlanta abgelehnt, alle 19 Angeklagten in dem umfangreichen Strafverfahren wegen angeblicher Einmischung in die Präsidentschaftswahlen 2020 in Georgia gemeinsam zu verhandeln.

Richter Scott McAfee vom Fulton County Superior Court sagte in einer Verfügung vom Donnerstag (14. September), dass er die Abtrennung weiterer Fälle beantragen könnte, sagte aber, dass die ehemaligen Trump-Wahlkampfanwälte Kenneth Chesebro und Sidney Powell ab dem 23. Oktober vor Gericht stehen werden. Er nannte keinen Verhandlungstermin für Trump und 16 weitere Mitarbeiter, lehnte aber einen Antrag des ehemaligen Stabschefs des Weißen Hauses, Mark Meadows, und anderer ab, das Verfahren zu unterbrechen, während sie versuchen, ihre Fälle vor ein Bundesgericht zu bringen.

Trump und zahlreiche Verbündete angeklagt

McAfee schrieb, „dass die Abtrennung der verbleibenden 17 Mitangeklagten einfach eine verfahrenstechnische und logistische Notwendigkeit ist“.



„Die Abtrennung ist eine absolute Notwendigkeit. Weitere Aufteilungen dieser 17 Angeklagten könnten durchaus erforderlich sein“, fügte der Richter hinzu. „Das ist eine Entscheidung für einen anderen Tag, sobald die vielen zu erwartenden vorprozessualen Anträge geklärt sind und ein realistischer Verhandlungstermin näher rückt.“



Der Bezirksstaatsanwalt von Fulton County, Fani T. Willis (Demokraten), dessen Büro den Fall leitet, hat argumentiert, dass getrennte Gerichtsverhandlungen ein „logistisches Problem“ für das Gerichtssystem, die Zeugen und alle anderen an dem Fall Beteiligten darstellen würden. Die Festlegung zusätzlicher Gerichtstermine wird für McAfee angesichts einer Lawine von Anträgen der verschiedenen Angeklagten, die sich jeweils auf ihre Verteidigung und ihren Zeitplan beziehen, wahrscheinlich eine Herausforderung sein. Zu den Herausforderungen gehören: Trump möchte nicht gemeinsam mit jemandem vor Gericht gestellt werden, der ein schnelles Verfahren anstrebt, und wird voraussichtlich versuchen, sein Verfahren bis nach den Wahlen im Jahr 2024 zu verzögern. Meadows möchte allein vor Gericht stehen, aber erst, nachdem er seine Rechtsmittel gegen seinen Antrag auf Verlegung seines Falles an ein Bundesgericht ausgeschöpft hat.

McAfee leitete am Donnerstag eine Anhörung zu den Anträgen von Chesebro und Powell, die zweite in einer Reihe von wöchentlichen Anhörungen, in denen er die Argumente zu Dutzenden von anhängigen Anträgen in dem gesamten Fall anhörte - einschließlich der Anträge von Trump und mehreren seiner Mitangeklagten, die die Abweisung der Anklage beantragen. Er sprach wiederholt über die terminlichen Herausforderungen in dem Fall, einschließlich der Pläne für ein wahrscheinlich beschleunigtes Auswahlverfahren der Geschworenen für Chesebro und Powell, damit die Eröffnungserklärungen in ihrem Prozess Anfang November beginnen können.



Der 34-jährige Richter, der Anfang des Jahres auf die Richterbank von Fulton County berufen wurde, hat deutlich gemacht, dass er den hochkarätigen Fall des ehemaligen Präsidenten und republikanischen Präsidentschaftskandidaten für 2024 logistisch in den Griff bekommen will. Er ist auch in drei anderen Strafverfahren angeklagt, die im nächsten Jahr verhandelt werden sollen, darunter ein Bundesverfahren, in dem ihm vorgeworfen wird, sich verschworen zu haben, um die Wahl 2020 zu kippen, um an der Macht zu bleiben.



Ein Geschworenengericht in Fulton County hat im vergangenen Monat eine Anklageschrift mit 41 Anklagepunkten gegen Trump und seine Mitarbeiter angenommen, in der die Staatsanwaltschaft behauptet, dass es sich um eine weitreichende kriminelle Verschwörung handelte, um das Ergebnis der Wahl 2020 zu verändern. Chesebro und Powell beantragten ein zügiges Verfahren in dieser Angelegenheit - was bedeutet, dass die Auswahl der Geschworenen bis Anfang November beginnen müsste -, baten aber darum, getrennt verhandelt zu werden.

McAfee lehnte diese Anträge ab und setzte einen gemeinsamen Prozess für Chesebro und Powell an, der Ende Oktober beginnen sollte. Er forderte Willis und ihre Mitarbeiter auf, vor der Anhörung am Donnerstag einen Schriftsatz einzureichen, in dem sie begründen, warum die 19 Angeklagten zusammenbleiben sollten - obwohl er dem Antrag offen skeptisch gegenüberstand und den Staatsanwälten sagte, dass ein gemeinsamer Prozess gegen alle 19 Angeklagten in etwas mehr als einem Monat „ein bisschen unrealistisch“ sei.



In einem Antrag am späten Dienstag bekräftigten Willis und die Staatsanwaltschaft ihre Forderung nach einem gemeinsamen Prozess für alle 19 und erklärten dem Richter, sie seien bereit, den Fall Ende Oktober zu verhandeln. In Anlehnung an Aussagen, die letzte Woche vor Gericht gemacht wurden, argumentierten die Staatsanwälte, dass jedes Verfahren - selbst wenn es aufgeteilt wird - dieselben Beweise und Zeugen beinhalten würde, was nach ihrer Schätzung letzte Woche etwa vier Monate dauern würde, um sie den Geschworenen zu präsentieren, da in dem Fall Verschwörung und Erpressung vorgeworfen werden.



„Diesen Fall in mehrere langwierige Verfahren aufzuteilen, würde eine enorme Belastung für die Justizressourcen des Fulton County Superior Court bedeuten“, schrieben die Staatsanwälte.



Prozess gegen Trump und 18 Verbündete: „Kein Gerichtssaal groß genug für alle Angeklagten“

Die Staatsanwälte argumentierten auch, dass die Aufteilung der Fälle den Angeklagten, die später vor Gericht gestellt werden, einen Vorteil verschaffen könnte, weil sie die Beweise und den Fall der Staatsanwaltschaft, die in dem früheren Prozess präsentiert wurden, beobachten könnten.



In seiner Verfügung vom Donnerstag erklärte McAfee jedoch lediglich, dass eine gemeinsame Verhandlung aller 19 Angeklagten logistisch nicht möglich sei.



„Im Gerichtsgebäude von Fulton County gibt es einfach keinen Gerichtssaal, der groß genug wäre, um alle 19 Angeklagten, ihre zahlreichen Anwälte und Hilfskräfte, die Hilfssheriffs, das Gerichtspersonal und das Team der Staatsanwaltschaft unterzubringen“, schrieb McAfee. „Die Verlegung an einen anderen, größeren Veranstaltungsort wirft Sicherheitsbedenken auf, die nicht so schnell ausgeräumt werden können“.



Auf die Aussage der Staatsanwaltschaft, dass die Prozesse gleich lang sein werden, egal wer vor Gericht steht, antwortete McAfee: „Vielleicht.“ Aber er bezeichnete dies als „nur einen von vielen Faktoren, die die Länge des Prozesses bestimmen werden“.



McAfee sagte auch, dass er „die Auswirkungen eines monatelangen Prozesses mit mehreren Angeklagten auf das örtliche Strafrechtssystem“ berücksichtigen müsse, der das Potenzial habe, Dutzende von Verteidigern, die an anderen Fällen beteiligt sind, „ins Abseits zu stellen“ und ihn und andere Richter in Fulton County daran zu hindern, den Rest der anhängigen Verfahren zu bearbeiten.



Die Staatsanwälte schienen McAfees Skepsis gegenüber einem gemeinsamen Prozess für alle 19 Angeklagten, der nächsten Monat beginnt, zu bestätigen. Sie drängten den Richter, von den Angeklagten, die eine Abtrennung der Fälle von Powell und Chesebro anstreben, zu verlangen, dass sie zunächst auf ihr Recht auf ein zügiges Verfahren verzichten - um ein Szenario zu verhindern, in dem jemand, der in diesem Fall angeklagt ist, versuchen könnte, mitten im Verfahren gegen andere Mitangeklagte einen Prozess zu beginnen.



Willis und ihr Team forderten McAfee außerdem auf, von den Angeklagten mehr Beweise dafür zu verlangen, dass sie nicht bereit sind, im nächsten Monat vor Gericht zu erscheinen, und dem Gericht mitzuteilen, wann sie bereit sein werden. McAfee ging in seiner Entscheidung vom Donnerstag nicht auf diese Anträge ein.



Trump verzichtet auf zügiges Verfahren

Als Reaktion auf den Antrag der Staatsanwaltschaft reichte Steven Sadow, Trumps Anwalt, am späten Dienstag einen Antrag ein, in dem er signalisierte, dass der ehemalige Präsident auf sein Recht auf ein zügiges Verfahren verzichten würde, um im Gegenzug von jedem Mitangeklagten, der ein solches anstrebt, getrennt zu werden. Er nannte jedoch keinen gewünschten Verhandlungstermin.



McAfee hat keine weiteren Hinweise darauf gegeben, wie er mit dem Fall vorankommen könnte, während er die verschiedenen Anträge einiger Angeklagter prüft, wie sie vor Gericht gestellt werden sollten, falls es ihnen nicht gelingen sollte, das gesamte Verfahren gegen sie abweisen zu lassen.



Neben Trump haben fünf weitere Angeklagte darum gebeten, getrennt von den Mitangeklagten vor Gericht gestellt zu werden, die ein zügiges Verfahren anstreben: die ehemaligen Trump-Wahlkampfanwälte Robert Cheeley und John Eastman, der ehemalige Beamte des Justizministeriums Jeffrey Clark sowie Shawn Still und David Shafer, ehemalige Funktionäre der Republikanischen Partei Georgias, die wegen ihrer Rolle bei der Unterstützung einer Liste falscher Trump-Wähler angeklagt sind.

Scott Hall, ein Inhaber einer Kautionsfirma in Georgia, der wegen seiner angeblichen Rolle bei der Verletzung von Wahldaten in Coffee County, Georgia, angeklagt wurde, hat den Richter gebeten, seinen Fall von „allen Mitangeklagten, die nicht an der angeblichen Datenverletzung beteiligt waren“, zu trennen.



Harrison Floyd, ein republikanischer Aktivist, der Trumps Wahlkampagne 2020 für schwarze Wähler mitbetreut hat und beschuldigt wird, einen Wahlhelfer in Atlanta belästigt zu haben, hat McAfee gebeten, dass er nur zusammen mit den beiden anderen Angeklagten verurteilt wird, die an dem angeblichen Komplott beteiligt waren: Trevian Kutti und Stephen Lee.



In einem separaten Antrag, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, bat Floyds Anwalt McAfee außerdem um Zugang zu vertraulichen Daten der Fulton-County-Wahlen 2020, einschließlich Informationen über Briefwahlstimmen, Berichte über Wahlmaschinen und andere Informationen - Material, von dem in dem Antrag behauptet wird, es sei „relevant und zentral“ für Floyds Verteidigung gegen die Vorwürfe, er habe wissentlich falsche Angaben zu den Wahlergebnissen 2020 und zum Wahlbetrug gemacht. Floyd hat McAfee gebeten, eine Anhörung zu diesem Antrag anzusetzen.



Ein anderer Angeklagter, der ehemalige Anwalt der Trump-Kampagne, Ray Smith, beklagte sich in einem Antrag, dass der Fall „zu viele Angeklagte“ umfasse und für eine „Jury zu komplex sei, um ihn zu verstehen“.



Smith argumentierte über seine Anwälte, dass McAfee „die Angeklagten in überschaubare Gruppen aufteilen sollte, damit der Fall in vernünftigen, mundgerechten Abschnitten präsentiert werden kann, die eine Jury in angemessener Zeit verstehen und verarbeiten kann.“



Am Donnerstag hörte McAfee Argumente zu einem Antrag von Chesebro, der die Staatsanwaltschaft aufgefordert hat, Abschriften von Zeugen auszuhändigen, die vor einem Sondergericht ausgesagt haben, das die angebliche Wahlbeeinflussung untersucht hat.



Chesebro und andere haben um Abschriften sowie um die Namen der Sonderjuroren gebeten, die zwischen Juni und Dezember letzten Jahres 75 Zeugen vernommen haben, als sie im Rahmen von Willis Ermittlungen gegen Trump und seine Verbündeten Beweise sammelten. Die Sonderjury war nicht befugt, Anklagen zu erheben, sondern konnte lediglich Empfehlungen an den Staatsanwalt aussprechen.



Der Abschlussbericht des Gremiums, der letzte Woche veröffentlicht wurde, empfahl, 39 Personen wegen angeblicher Wahlbeeinflussung anzuklagen - weit mehr als Willis letztlich in dem Fall angeklagt hat. Der Umfang und die Arbeit der Sonderjury haben jedoch Kritik auf sich gezogen, auch von den Verteidigern Trumps, die zuvor versucht hatten, alle von der Jury gesammelten Beweise zu unterdrücken.



Während der Anhörung am Donnerstag wies die Staatsanwaltschaft diesen Antrag der Verteidigung zurück und argumentierte, dass die Verfahren der Grand Jury im Allgemeinen geheim seien und dass sie nicht glaube, dass sie die Abschriften auch nur als Teil der der Verteidigung zur Verfügung gestellten Beweismittel herausgeben müsse.



Die Frage, so McAfee, sei, ob die staatlichen Gesetze, die diese Geheimhaltung vorschreiben, auch für Grand Jurys für besondere Zwecke gelten, ein Ermittlungsgremium, das von den Staatsanwälten Georgias nur selten eingesetzt wird und wegen seines Einsatzes im Fall der Wahlen 2020 in die Kritik geraten ist.



Chesebros Anwälte versuchen auch, Mitglieder der regulären Grand Jury zu befragen, die letzten Monat die Anklage gegen Trump und seine Mitarbeiter genehmigt hat. Scott Grubman, ein Anwalt von Chesebro, sagte, man wolle verstehen, wie der Fall den Geschworenen präsentiert wurde, welche Rolle die Staatsanwälte bei der Entscheidungsfindung gespielt haben könnten und ob die Geschworenen die gesamte Anklageschrift gelesen haben, bevor sie sie genehmigten.



Grubman stellte in Frage, wie das Gremium eine 98-seitige Anklageschrift abzeichnen konnte, nachdem es nur einen Tag lang Beweise und Zeugenaussagen gehört hatte. „Das würde meine Augenbrauen sehr in die Höhe treiben. Und da bin ich nicht allein“, sagte er.



Daysha Young, stellvertretende Bezirksstaatsanwältin von Fulton County, wies diesen Antrag mit dem Argument zurück, dass Anwälte die Geschworenen nicht über ihre Beratungen befragen dürfen.



„Sie können sich so lange Zeit lassen, wie sie wollen. Sie können sich so kurz fassen, wie sie wollen. Ich verstehe, dass es Herrn Grubman die Augenbrauen hochziehen mag, aber eine echte Anklage wurde von einer Grand Jury erhoben, und sie hätten fünf Minuten, fünf Stunden oder fünf Tage brauchen können“, sagte Young. „Es gibt keine Rechtsprechung, die ihnen eine Beschränkung auferlegt, wie lange sie dafür brauchen sollten“.



McAfee äußerte sich nicht sofort zu dieser Frage. Der Richter schien zwar offen für begrenzte Fragen an die Geschworenen zu sein, signalisierte aber, dass er dies nur genehmigen würde, wenn die Geschworenen bereit wären, zu reden, und verwies auf die Drohungen und das „Doxing“, das viele nach der Anklageerhebung im letzten Monat erlitten.



„Diese Geschworenen haben eine Menge durchgemacht, und ich denke, wir müssen das anerkennen“, sagte der Richter.

