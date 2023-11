Trump stellt DeSantis in den Schatten: Florida bejubelt früheren Präsidenten

Präsident Donald Trump winkt der Menge nach seiner Rede auf dem Florida Freedom Summit im Gaylord Palms Resort in Kissimmee, Florida, am Samstag, 4. November 2023, zu. © Joe Marino/Imago

Bei einer Veranstaltung in Florida wird Donald Trump zum gefeierten Helden. Für seinen Rivalen Ron DeSantis ist das kein gutes Zeichen.

Kissimee, Florida – Ausgerechnet in dem Bundesstaat, in dem Ron DeSantis als Gouverneur der mächtigste Funktionär der Republikaner ist, hat er im Präsidentschaftswahlkampf einen herben Dämpfer einstecken müssen. Seine Heimkehr am Samstag (4. November) verlief absolut enttäuschend. Sein Erscheinen bei einer Parteiversammlung wurde nämlich vom überschwänglichen Empfang für seinen Rivalen Donald Trump in den Schatten gestellt.

Der ehemalige Präsident hatte das größte und enthusiastischste Publikum der ganztägigen Veranstaltung im Gaylord Palms Resort and Convention Center. Viele Menschen trugen Kleidung mit Trump-Motiven, mehrere Redner lobten ihn im Laufe des Tages, und während seiner Rede skandierte die Menge seinen Namen. Anschließend stellte Trump auf der Bühne sieben Abgeordnete des Bundesstaates Florida vor, die ihn im Wahlkampf unterstützen. Darunter waren auch fünf, die zuvor DeSantis unterstützt hatten. Es war eine dramatische Show, mit der Trump seinen gefestigten Rückhalt innerhalb der Partei noch einmal untermauerte.

Republikaner in Florida stehen hinter Donald Trump

Diese Schritte markierten den jüngsten Schwenk einiger Republikaner in Florida von DeSantis zu Trump und dienten als Gradmesser für DeSantis‘ wechselndes politisches Geschick im eigenen Land. Einst galt DeSantis nach seinem erdrutschartigen Wiederwahlsieg im vergangenen Jahr als gut positioniert, um Trump die Nominierung streitig machen zu können. Doch in diesem Jahr hat er bei seiner Bewerbung um die republikanische Präsidentschaftskandidatur zu kämpfen und liegt in den ersten Umfragen auf Landes- und Bundesebene weit hinter Trump zurück.

Obwohl die Befürwortung des Heimatstaates in der Regel wenig Einfluss auf den Ausgang der Nominierungswahlen hat, wurde dies in republikanischen Kreisen am Samstag als weiterer Schlag für DeSantis‘ Kampagne gewertet. Trump, der die Wintermonate in seinem Mar-a-Lago-Resort in Palm Beach verbringt, hat im Zuge seiner Präsidentschaftskandidatur versucht, Beziehungen zu einigen lokalen Republikanern zu pflegen.



In einem Gespräch mit den Medien nach Bekanntwerden der Abtrünnigen wies DeSantis die Unterstützungsbekundungen als Politik im üblichen Sinne zurück. Seine Kampagne wies darauf hin, dass DeSantis in Iowa und New Hampshire bei den Unterstützungen durch die Gesetzgeber der Bundesstaaten immer noch vor Trump liegt und in Florida immer noch eine weitaus größere Anzahl von Unterstützungen hat.

„Das passiert bei solchen Dingen“, sagte er. „Politiker tun, was sie tun werden. Wenn wir einen Schritt zurücktreten und uns im ganzen Land umsehen, haben wir bei weitem mehr Unterstützungen von Abgeordneten erhalten als jeder andere Kandidat.“

Der Gipfel am Samstag fand einige Tage vor der nächsten republikanischen Präsidentschaftsdebatte statt, die für Mittwoch in Miami angesetzt ist. Trump, der bisher auf die Debatten verzichtet hat, sagte, er werde nicht daran teilnehmen und stattdessen seine eigene Kundgebung in Hialeah, im Bezirk Miami-Dade, abhalten.



Donald Trump greift Ron DeSantis an

Während seiner mehr als einstündigen Rede griff Trump DeSantis an mehreren Stellen direkt an und verwies auf dessen großen Vorsprung gegenüber dem Gouverneur von Florida und anderen Kandidaten in den Vorwahlen. Er erinnerte daran, wie DeSantis ihn um seine Unterstützung bat, als er für das Gouverneursamt kandidierte, und sagte, seine Unterstützung habe DeSantis zum Sieg verholfen. Und dann sagte er, die Basis schätze keine Illoyalität. Er machte sich auch über den Namen von DeSantis lustig, nannte ihn „DeSanctimonious“ und scherzte darüber, dass der Gouverneur von Florida seinen Nachnamen unterschiedlich ausspreche.



Trump legte auch Wert darauf, die Kongressabgeordneten aus Florida zu würdigen, die bereits ihre Unterstützung für ihn angekündigt hatten. Die meisten der Kongressabgeordneten, die auf der Veranstaltung sprachen, haben Trump unterstützt.



Trump war der letzte Kandidat, der am Samstag sprach.



DeSantis hatte es vermieden, den ehemaligen Präsidenten in seiner Rede namentlich zu erwähnen, obwohl er andeutete, dass die Partei eine Niederlage nicht länger akzeptieren könne. (DeSantis hat zuvor gesagt, dass Trump im Jahr 2020 verloren hat).



„Sie können da sitzen und über große Spiele reden, Sie können Rhetorik haben, Sie können dies tun, Sie können Versprechungen machen, aber wenn Sie letztendlich keine Wahlen gewinnen und letztendlich die großen politischen Kämpfe nicht gewinnen, wird es keine Rolle spielen“, sagte DeSantis unter Beifall. Die Reaktion war enthusiastischer als bei jedem anderen Kandidaten, der bis zu diesem Zeitpunkt gesprochen hatte.



Der Abgeordnete Randy Fine aus Florida, der als erster republikanischer Abgeordneter seinen Wechsel von DeSantis zu Trump bekannt gab, weil er mit DeSantis‘ Umgang mit Antisemitismus in seinem Bundesstaat unzufrieden war, sagte am Samstag, er habe von anderen Abgeordneten gehört, die erwägen, seinem Beispiel zu folgen und Trump zu unterstützen.



„Ich denke, die Leute haben gesehen, dass man es schaffen kann und die Welt nicht untergeht“, sagte Fine. „Ich habe keine Leute rekrutiert. Aber die meisten meiner Kollegen haben mich angerufen, und ich würde sagen, das wichtigste Gefühl, das sie geteilt haben, ist Neid.“



Republikaner in Florida wechseln auf die Seite Trumps

Zu den Abtrünnigen gehören Gesetzgeber, die zuvor DeSantis‘ umstrittenste Aktionen unterstützt hatten, darunter der Staatsabgeordnete Webster Barnaby, der Transgender-Personen einmal als „Mutanten“ und „Dämonen“ bezeichnet hatte, die Staatssenatorin Debbie Mayfield, die die Gruppe „Moms for Liberty“ (Mütter für die Freiheit) unterstützt hat, die Verbindungen zu DeSantis hat, und die Staatsabgeordnete Jessica Baker, deren Bezirk an DeSantis‘ ehemaligen Kongressbezirk grenzt.



Angesichts des großen Vorsprungs von Trump im GOP-Rennen sind die Abgänge politisch sinnvoll, auch wenn ein großer Teil der Trump-Wähler DeSantis als zweite Wahl einstuft, so Brad Coker, Präsident von Mason-Dixon Polling and Strategy, einem in Florida ansässigen Meinungsforschungsinstitut. Aber die meisten Wähler werden sich durch die Befürwortung nicht umstimmen lassen, fügte er hinzu.



„Das ist alles ein interessantes Theater, aber die Leute betrachten es nicht aus einer Höhe von 30.000 Fuß“, sagte er.



Der Vertreter des Staates Florida, Spencer Roach, der die Präsidentschaftskandidatur von DeSantis unterstützt hat, sagte, dass er plant, dem Gouverneur treu zu bleiben. Er fügte hinzu, dass er die Rede von DeSantis für besser hielt als die von Trump, weil sie sich mehr auf die Politik konzentrierte und Beschimpfungen vermied. Er sagte, seine Kollegen, die Trump unterstützt haben, dürfen unterstützen, wen sie wollen, aber er sagte, es sei unfair zu sagen, dass DeSantis warten sollte, bis er an der Reihe ist, nach Trump zu kandidieren.



„Die Nominierung der Republikaner gehört niemandem“, sagte er. „Sie ist niemandem geschuldet.“



Alle wichtigen republikanischen Präsidentschaftskandidaten, die sich für die Vorwahlen in Florida angemeldet haben, sprachen auf der Veranstaltung, mit Ausnahme der ehemaligen UN-Botschafterin Nikki Haley. Viele Anwesende sagten, dass sie sich am meisten auf Trump gefreut hätten. Trumps dominierender Vorsprung hat seine Konkurrenten in die schwierige Lage versetzt, entweder seine Wähler anzusprechen, indem sie seine Positionen unterstützen, oder sich durch Kritik an ihm zu profilieren.

Publikum in Florida steht voll hinter Donald Trump

DeSantis und seine Verbündeten haben den Wahlberechtigten klargemacht, dass Trump nicht mehr derselbe Kandidat ist, der er einmal war, und ihn dafür kritisiert, dass er manchmal verwirrende oder ungenaue Kommentare aus dem Stegreif macht. Einige republikanische Wähler, die Trump nicht unterstützt haben, sagen, dass sie Bedenken wegen seiner rechtlichen Probleme haben, da gegen den ehemaligen Präsidenten vier strafrechtliche Anklagen erhoben wurden, die insgesamt 91 Straftaten umfassen.

Aber auf dem Gipfel wollten das Publikum das nicht hören.

Der ehemalige Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, der in den Umfragen und bei der Mittelbeschaffung weit hinter die anderen Kandidaten zurückgefallen ist, wurde ausgebuht, als er in seiner Rede sagte, dass die Wahrscheinlichkeit groß sei, dass Trump schuldig gesprochen werde und dass sein Verhalten „destruktiv“ sei.



„Geh nach Hause!“, rief ein Zuhörer.



Als der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, die Bühne betrat, rief die Menge wiederholt „Trump!“ und buhte ihn aus, vor allem als er sagte, der ehemalige Präsident sei für eine Wiederwahl ungeeignet.



„Sie können schreien und buhen, so viel Sie wollen, aber das ändert nichts an der Wahrheit“, sagte Christie. „Die Wahrheit wird kommen.“



Senator Tim Scott (R-S.C.) verfolgte in seiner Rede einen anderen Ansatz: Er lobte seine Gegner, darunter Trump und DeSantis, unter Beifall, grenzte sich dann aber auch von diesen Rivalen ab und erntete eine eher laue Reaktion.



„Ich habe zweimal für ihn gestimmt“, sagte er unter Beifall über Trump und fügte hinzu, dass er mit ihm „zusammengearbeitet“ habe, um ein Gesetz zur Steuerreform auf den Weg zu bringen, und dass er mit ihm zusammengearbeitet habe, um konservative Richter des Obersten Gerichtshofs zu bestätigen. „Aber unsere Partei hat in drei aufeinanderfolgenden nationalen Wahlen unterdurchschnittlich abgeschnitten“, fuhr er fort und wurde fast zum Schweigen gebracht.



Unterdessen erntete Senator Rick Scott (R-Fla.) lauten Beifall, als er in seiner Rede auf seine jüngste Unterstützung für Trump einging.



„Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich glaube, dass es für mich keine Frage gibt: Er ist der einzige Kandidat, der unserem Land wirklich wieder Kraft geben kann“, sagte Scott unter Beifall.



Trumps Image war auch während des Gipfels allgegenwärtig.



Die Veranstaltung begann mit einem mit Unwahrheiten gespickten Video, in dem behauptet wurde, dass die Wahl 2020 von Trump gestohlen wurde - eine Behauptung, die Trump auf seiner Wahlkampftour oft wiederholt. In der Halle der Verkäufer gab es einen Händler, der hauptsächlich Waren zum Thema Trump verkaufte, darunter sein Konterfei auf einem Aufkleber mit der Aufschrift „LEGEND“ und eine republikanische Elefantennadel mit Trumps erkennbarer Kammfrisur.



Verkäufer Pete Crotty sagte, dass sich seine Trump-Waren fast doppelt so gut verkauften wie seine DeSantis-Produkte.



„Es ist wirklich brutal geworden“, sagte er und zählte Trump-Artikel auf, die ausverkauft sind oder zur Neige gehen. „Alles, was Trump ist, lieben sie.“



Chuck Benoit, ein Vertreter der Republikanischen Partei von Lake County in Florida, trug einen Aufkleber mit der Aufschrift „Florida ist Trump-Land“. (Die Kampagne von DeSantis verteilte Schilder mit der Aufschrift „Florida ist DeSantis-Land“.)



Benoit sagte, er möge DeSantis als Gouverneur, aber jeder, der Trump in den Vorwahlen herausfordert, „sollte sich schämen“.

„Gouverneur DeSantis tut sich keinen Gefallen“, sagte Benoit.



Leo Carter, ein Republikaner aus der Gegend von Orlando, der vorhat, bei den Vorwahlen für Trump zu stimmen, fand Trumps Rede gut und fügte hinzu, er habe den Eindruck, dass der ehemalige Präsident müde wirkte, aber dennoch mehr als eine Stunde lang gesprochen habe und leidenschaftlich wirkte. Carter, der auch sagte, er schätze den Gouverneur und wolle, dass er Florida weiterhin führe, sagte, Trumps Angriffe auf DeSantis zeigten, wie unerbittlich der ehemalige Präsident im Wahlkampf sei.



„Er geht aufs Ganze“, sagte Carter. „Er wird nicht aufgeben.“



Zur Autorin Meryl Kornfield ist Mitarbeiterin der Politikredaktion der Washington Post. Lori Rozsa hat zu diesem Bericht beigetragen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 05. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.