Richter rettet Trumps Ambitionen in Michigan

Von: Stefan Krieger

Donald Trump kann vorläufig aufatmen: Ein Richter in Michigan lehnt seinen Ausschluss von den Vorwahlen 2024 zum jetzigen Zeitpunkt ab.

Michigan – Die Liste der juristischen Auseinandersetzungen von Donald Trump ist lang. Der ehemalige Präsident sieht sich mit Klagen vieler Bundesstaaten konfrontiert, die darauf abzielen, ihn bei den Präsidentschaftswahlen 2024 von den Wahlzetteln zu streichen – ein Schritt, der seine Bemühungen um eine weitere Präsidentschaft im Erfolgsfall ernsthaft behindern könnte.

Ein Richter in Michigan hat am Dienstag (14. November) einen Antrag abgelehnt, den 77-Jährigen von den Vorwahlen für die US-Wahl 2024 in Michigan auszuschließen – ein nicht ganz unbedeutender Sieg für den Spitzenkandidaten der Republikaner.

Donald Trump: Mehrere Klagen anhängig

In mehreren Bundesstaaten wie Michigan, Colorado und Arizona wurden bereits eine Reihe von Klagen eingereicht. Die Kläger berufen sich auf den 14. Verfassungszusatz der USA und argumentieren, dass Trumps Bemühungen, die Wahlergebnisse von 2020 zu kippen, einen versuchten Aufstand darstellten und ihn daher von der erneuten Ausübung eines gewählten Amtes ausschließen. Trump hat die Stichhaltigkeit dieser Argumente stets entschieden zurückgewiesen.

Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in New Hampshire. © SCOTT EISEN/afp

Beistand bekam Trump jetzt von Richter James Redford aus Michigan. Redford argumentierte, dass es sich beim geforderten Ausschluss um eine „politische Frage“ handele und nicht um eine Sache, die von den Gerichten zu entscheiden sei – zumindest nicht aktuell. „Die Frage, ob Donald J. Trump qualifiziert oder disqualifiziert ist, auf dem Wahlzettel für die Parlamentswahlen 2024 in Michigan zu erscheinen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht entscheidungsreif“, so Redford.

Steven Cheung, Sprecher der Trump-Wahlkampagne, begrüßte die Entscheidung nach Angaben von Newsweek mit den Worten: „Jeder einzelne dieser lächerlichen Fälle wird verlieren, weil sie alle verfassungswidrige linke Fantasien sind, die von monetären Verbündeten der Biden-Kampagne inszeniert wurden, um die Wahl den Gerichten zu überlassen und dem amerikanischen Volk das Recht zu verweigern, seinen nächsten Präsidenten zu wählen.“

Prozess gegen Trump wegen versuchter Wahlfälschung könnte bis 2025 dauern

Der Prozess gegen Trump wegen des Vorwurfs der versuchten Wahlmanipulation im Bundesstaat Georgia wird möglicherweise erst nach der nächsten Präsidentenwahl abgeschlossen. Das Verfahren könne sich bis zum Winter 2024 oder Anfang 2025 hinziehen, sagte die Staatsanwältin von Fulton County, Fani Willis, am Dienstag. „Ich glaube, der Prozess wird viele Monate dauern“, sagte sie bei einer Veranstaltung der Washington Post. Unter den oppositionellen Republikanern hat Trump bislang die größten Chancen zum Herausforderer von Präsident Joe Biden nominiert zu werden.

Willis wies Bedenken wegen des Wahlkampfs mit den Worten zurück, dass sie bei der Verhandlung von Strafsachen „keinen Wahlzyklus oder eine Wahlsaison“ berücksichtige. Der Richter, der den Vorsitz in dem Fall führt, hat noch keinen Verhandlungstermin festgelegt. Trump wird vorgeworfen, versucht zu haben, das Wahlergebnis bei der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu seinen Gunsten zu verändern. Trump hat auf nicht schuldig plädiert. (skr)