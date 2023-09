Trump verschärft verbale Attacken gegen Biden

Der frühere US-Präsident Donald Trump © UPI Photo/Imago

Donald Trump lässt an Joe Biden kein gutes Haar. Seine Verbalinjurien nehmen immer mehr zu. Auch der Sohn des Präsidenten wird zur Zielscheibe.

Washington, D.C. - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump greift Präsident Biden - wie er selbst zugibt - in immer schärferen Worten an. Die Attacken auf Biden konzentrieren sich auf übertriebene oder unbegründete Behauptungen, die sich häufig auf Berichte rechter Medien über die Auslandsgeschäfte von Bidens Sohn Hunter Biden stützen. Der Präsident hat jegliche Verwicklung in die Geschäfte seines Sohnes bestritten, und es sind keine Beweise aufgetaucht, die das Gegenteil beweisen.

Trumps Eskalation erfolgt vor dem Hintergrund seiner hervorragenden Umfragewerte bei den republikanischen Vorwahlen und der Hoffnung vieler Verbündeter auf ein erneutes Aufeinandertreffen mit Joe Biden bei den Wahlen im nächsten Jahr sowie der zunehmenden strafrechtlichen Gefährdung des ehemaligen Präsidenten, gegen den in der Hochphase des Wahlkampfs mehrere Prozesse angesetzt sind.

Donald Trump verfolgt bewährtes Muster

Die Angriffe geben einen Einblick in die möglichen Fronten im Jahr 2024 und folgen einem bewährten Muster, mit dem Trump versucht, seine politischen Gegner zu delegitimieren. Während der Wahl 2012 wurde Trump zum führenden Verfechter der rassistischen und unbegründeten Verschwörungstheorie, dass Präsident Barack Obama außerhalb der Vereinigten Staaten geboren wurde. Im Jahr 2016 versprach Trump, Hillary Clinton strafrechtlich zu verfolgen und ermutigte seine Anhänger mit Sprechchören wie „Sperrt sie ein!“.



Im April kündigte er an, dass er den Spitznamen „Crooked“ für Clinton in den Ruhestand schicken und ihn stattdessen für Biden verwenden werde. „Es hat in der Geschichte der amerikanischen Politik noch nie jemanden gegeben, der so korrupt oder unehrlich war wie Joe Biden“, sagte er damals bei einem Wahlkampfauftritt in Manchester, New Hampshire.



Der aktuelle Angriff von Trump fällt mit einer breiteren Anstrengung zusammen, da die Republikaner im Repräsentantenhaus einen ständigen Trommelwirbel an Enthüllungen über Hunter Biden geliefert haben, wobei Hardliner den Sprecher Kevin McCarthy (R-Calif.) dazu drängen, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten zu eröffnen, obwohl sie nicht spezifiziert haben, worauf sich dieses konzentrieren würde. Einige Republikaner im Repräsentantenhaus räumen ein, dass die derzeitigen Beweise den älteren Biden nicht belasten.

„Im Moment bin ich nicht davon überzeugt, dass diese Beweise existieren“, sagte der Abgeordnete Ken Buck (R-Colo) am Mittwoch auf CNN.

Die große Mehrheit der Republikaner glaubt, dass Präsident Biden in den Skandal verwickelt ist, während die Demokraten dies anders sehen.

Hunter Biden wird für die Demokraten zum Problem

Trump hat bereits einen ähnlichen Ansatz gegen Biden im Jahr 2020 versucht. Bei der ersten Debatte sprach Trump Biden auf eine angebliche Überweisung von 3,5 Millionen Dollar an seinen Sohn durch die Frau des ehemaligen Bürgermeisters von Moskau an. Biden bestritt den Vorwurf, als Trump ihn wiederholt unterbrach. Die Behauptung stammte aus einem Bericht von Mitarbeitern eines republikanischen Senatsausschusses, aber das Geld ging an einen Geschäftspartner, der später aussagte, dass es nichts mit Hunter Biden zu tun habe.



In den letzten Jahren ist die Popularität von Präsident Biden jedoch gesunken, und die Probleme von Hunter Biden sind nicht verschwunden. Ein Deal, bei dem sich Hunter Biden in Delaware zweier steuerlicher Vergehen schuldig bekannte, einen Verstoß gegen das Waffengesetz zugab und wahrscheinlich eine Gefängnisstrafe vermeiden wollte, scheiterte im Juli, was zur Einsetzung eines Sonderermittlers und der Möglichkeit führte, dass der Fall während des Wahlkampfs vor Gericht verhandelt werden könnte. Der Sonderermittler reichte diese Woche Gerichtspapiere ein, aus denen hervorging, dass er beabsichtigt, noch vor Ende des Monats eine Anklage in dem Fall zu erheben.

„Seit fünf Jahren jagen die Republikaner nun schon ihren eigenen Verschwörungen über Hunter Biden und seine legitimen Geschäftsaktivitäten hinterher und schaffen es nicht, diese zu beweisen“, sagte sein Anwalt Abbe Lowell in einer Erklärung. „Im Gegensatz zu Donald Trump und seiner Familie war Hunter Biden nicht mit seinem Vater geschäftlich tätig, er arbeitete nicht in seiner Verwaltung oder schuf milliardenschwere Investitionen, die auf irgendeiner Arbeit während des öffentlichen Dienstes basierten.“



Insgesamt gab eine Mehrheit der Menschen in den USA (61 Prozent) an, dass sie glauben, dass Joe Biden in Hunter Bidens Geschäfte mit der Ukraine und China verwickelt war, während der ältere Biden Vizepräsident war, so eine CNN-Umfrage, die von SSRS durchgeführt und am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Umfrage ergab auch, dass eine Mehrheit (55 Prozent) der Meinung ist, Joe Biden habe sich im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Hunter Biden unangemessen verhalten. Ähnlich wie einige andere Umfragen spiegelt die Umfrage die Spaltung der Parteien wider.

In einer Yahoo/YouGov-Umfrage vom August sagten 86 Prozent der Republikaner, Hunter Biden werde bevorzugt behandelt, verglichen mit 22 Prozent der Demokraten. Vierundachtzig Prozent der Republikaner sagten auch, sie glaubten, dass Hunter Biden „Millionen von Dollar an seinen Vater weitergeleitet hat, um Joe Biden zu helfen, von seiner Position zu profitieren“, eine Behauptung, die nicht durch verfügbare Beweise gestützt wird und die nur 10 Prozent der Demokraten akzeptierten.



„Aufgrund der Untersuchungen des Kongresses zu den Korruptionsvorwürfen gegen Präsident Biden und seinen Sohn Hunter zeigen unsere nationalen Daten, dass die Mehrheit der Wähler der Meinung ist, dass die Beweise für diese Vorwürfe anklagbar sind“, sagte Mitch Brown, Direktor für politische Strategie beim republikanischen Meinungsforschungsinstitut Cygnal. „Das macht Biden zu einem der schwächsten Kandidaten in der Geschichte, der sich um die Wiederwahl bewirbt, und zu einem der am stärksten umkämpften Präsidenten, der eine zweite Amtszeit anstrebt - nur noch übertroffen von Trump. Der Unterschied ist, dass Umfragen zeigen, dass die Beweise gegen Biden bei den Wählern haften bleiben.“



Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme ab. Der Sprecher der Biden-Kampagne, Ammar Moussa, sagte: „Die Amerikaner durchschauen Donald Trumps Lügen und Projektionen - das sind dieselben alten, entlarvten Verschwörungstheorien, die Trump vor vier Jahren verbreitet hat und mit denen er jetzt die MAGA-Republikaner im Kongress beauftragt, Präsident Biden anzugreifen. Diese verzweifelten Lügen haben 2020 nicht funktioniert, und sie werden auch 2024 nicht funktionieren.“



Trump stellt falsche Behauptungen auf

In Trumps Händen haben sich die Anschuldigungen gegen Hunter Biden zu „absoluten Beweisen dafür entwickelt, dass Biden von China, der Ukraine und vielen anderen Ländern bezahlt wird“, wie es der ehemalige Präsident während einer Rede im Juli in Iowa ausdrückte. Die Republikaner im Kongress haben Tausende von Seiten mit Finanzunterlagen erhalten und keine Beweise vorgelegt, die Präsident Biden in die Geschäfte seines Sohnes verwickeln. Sie haben auch Zeugen benannt, die mit Hunter Biden zusammengearbeitet und ausgesagt haben, dass Präsident Biden nicht involviert war.



Trumps Behauptung, das FBI habe „brisante Beweise dafür, dass Joe Biden Bestechungsgelder aus der Ukraine angenommen hat“, geht auf einen Hinweis zurück, der während Trumps Amtszeit untersucht und für unbegründet befunden wurde.



In einem Wahlkampfvideo, das im August in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, behauptete Trump fälschlicherweise: „Es ist nun zu 100 % bewiesen, dass die Biden Crime Family mehr als 20 Millionen Dollar aus dem Ausland erhalten hat, während Crooked Joe Vizepräsident war.“ Diese Behauptung stammt aus einem Bericht des republikanischen House Oversight Committee, in dem Zahlungen aus Russland, Kasachstan und der Ukraine an Hunter Biden und seine Mitarbeiter detailliert aufgeführt sind. Nur etwa 7 Millionen Dollar der Gesamtsumme waren Hunter Biden zuzuschreiben, und keine Joe Biden.

An anderer Stelle behauptete Trump fälschlicherweise, dass „mindestens neun Mitglieder der Familie Biden über 20 verschiedene Briefkastenfirmen ohne jeglichen legitimen Grund riesige Geldsummen erhalten haben“. Die Quelle für diese Behauptung ist ein anderer Bericht von Mitarbeitern des House Oversight Republican, in dem Zahlungen an Hunter Biden und zwei Verwandte festgestellt wurden, nicht an neun Familienmitglieder und auch nicht an Joe Biden. Bei den Unternehmen handelte es sich um Geschäftsbetriebe und nicht um Firmenmäntel.



Trump hat versucht, Präsident Biden mit den Geschäften seines Sohnes in Verbindung zu bringen, indem Hunter Biden auf ihre Beziehung hinwies. In einem Fall schickte Hunter Biden eine Textnachricht an einen chinesischen Investor, in der er sagte, er sei mit seinem Vater im Raum und erwarte sofortige Zahlung. Der Anwalt von Hunter Biden erklärte, er sei an diesem Tag nicht bei seinem Vater gewesen, und es gebe keine Beweise dafür, dass der ältere Biden von der Transaktion profitiert habe.



Trump hat Biden auch beschuldigt, über sein mit der Universität von Pennsylvania verbundenes Zentrum von China bezahlt worden zu sein. Bei einer Kundgebung im Juli bezifferte Trump die Summe auf „fast 100 Millionen Dollar“. Ein Sprecher der Penn erklärte jedoch gegenüber dem Philadelphia Inquirer, dass das Zentrum keine Geschenke von chinesischen oder anderen ausländischen Spendern erhalten habe.



Ausgehend von der unbelegten Behauptung, Biden habe Bestechungsgelder angenommen, behauptet Trump weiter, Biden sei durch ausländische Erpressung zu bestimmten Handlungen veranlasst worden. Diese Handlungen haben jedoch nie stattgefunden. Er beschuldigte Biden, den ukrainischen Widerstand gegen die russische Invasion zu unterstützen, weil er bestochen wurde. „Nicht ein einziges amerikanisches Leben sollte gefährdet werden, weil der korrupte Joe Biden illegal bestochen wurde“, sagte Trump auf einer Kundgebung im Juli. Biden hat die US-Militärpräsenz in Europa ausgebaut, schloss aber die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine aus. In dem Wahlkampfvideo vom August beschuldigte Trump Biden, nichts getan zu haben, während China „den Panamakanal übernommen hat“, wobei er chinesische Infrastrukturinvestitionen in eine Brücke und einen Hafen in der Kanalzone falsch darstellte.



Trump ist selbst viermal angeklagt

Die häufig falschen Behauptungen des ehemaligen Präsidenten überschneiden sich mit einem anderen Argument, das für seine Kandidatur zentral ist: Er hat angedeutet, dass die Verbrechen, die er Biden vorwirft, der Grund dafür sind, dass er strafrechtlich verfolgt wird. Trump kämpft gegen vier getrennte strafrechtliche Anklagen: in New York wegen einer Schweigegeldaffäre aus dem Jahr 2016, in Florida wegen angeblichen Missbrauchs von Geheimdokumenten nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus, in Washington wegen des Versuchs, die Wahl 2020 zu kippen, und in Georgia wegen angeblicher Einmischung in die Wahlergebnisse dieses Bundesstaates. Die Verfahren in New York und Georgia werden von lokalen Staatsanwälten geführt. Für die Bundesverfahren ist der Sonderstaatsanwalt Jack Smith zuständig, der unabhängig vom Weißen Haus handelt.

Biden hat gesagt, er habe dem Justizministerium nie vorgeschlagen, ob Bundesstaatsanwälte einen Fall anklagen sollten oder nicht.



Doch nach Trumps Ansicht sind all diese Fälle koordiniert und zeitlich abgestimmt, um von Bidens eigenen Skandalen abzulenken. „Joe Biden und die radikale Linke können Bestechungsgelder aus dem Ausland annehmen und sind vollkommen geschützt“, sagte Trump ohne Beweise während einer Rede im Juni in seinem Golfclub in Bedminster, N.J., in der Nacht seiner Anklageerhebung im Fall der Florida-Dokumente.



Bei einer Kundgebung im Juli in South Carolina fügte er ohne Beweise hinzu: „Joe Biden hat das Justizministerium benutzt, um seine eigenen Verbrechen zu vertuschen. Er hat seinen wichtigsten politischen Gegner, mich, verhaften lassen“.



Bei Trumps erstem Auftritt vor Gericht in Washington verteilte seine Kampagne Flugblätter, die einen Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt der Enthüllungen über Bidens Geschäfte und den Anschuldigungen gegen Trump herstellten. „Wenn Bidens Korruption aufgedeckt wird, nimmt die Regierung Trump ins Visier“, stand in Großbuchstaben auf dem Flugblatt. „Das ist das Biden-Drehbuch“.



Im Falle seiner Wahl hat Trump geschworen, sich mit Hilfe eines Sonderermittlers an Biden zu rächen.

„Vom ersten Tag meiner Amtszeit an werde ich einen Sonderstaatsanwalt ernennen, der jeden einzelnen der vielen Vorwürfe untersucht, die vom Kongress vorgebracht werden“, sagte er beim Wahlkampfstopp in New Hampshire, „und zwar in Bezug auf alle krummen Geschäfte, einschließlich der Bestechungsgelder aus China und vielen anderen Ländern, all diese ausländischen Länder, die Geld in die Kassen der Verbrecherfamilie Biden schicken.“

