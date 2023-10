Trumps Geheimdokumente werden zum Nuklearproblem

Teilen

Der frühere US-Präsident soll geheime Informationen über Atom-U-Boote ausgeplaudert haben. Dadurch gerät offenbar die US-Atomflotte in Gefahr.

Washington, D.C. - Die Republikaner verbrachten das Ende des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 mit der Vorstellung, Hillary Clinton habe die Unantastbarkeit von Geheimdokumenten verletzt. Aber sie haben sich bemerkenswert wenig um die umfangreichen Beweise gekümmert, dass Donald Trump angeblich selbst solche Dokumente veröffentlicht hat.

Selbst lange nach der Durchsuchung von Mar-a-Lago, bei der Dokumente gefunden wurden, die Trump nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus aufbewahrt hatte, zeigte eine Umfrage, dass zwei Drittel der Republikaner einfach nicht glauben, dass Trump tatsächlich geheime Dokumente besitzt. Nur 14 Prozent der Republikaner gaben an, dass sie „sehr besorgt“ wären, wenn geheime Dokumente, die Trump aufbewahrt hat, in die falschen Hände geraten würden. Und eine Umfrage aus dem letzten Monat zeigte, dass nur 18 Prozent der Republikaner Trumps strafrechtliche Anklage wegen der Aufbewahrung und Nichtrückgabe von Verschlusssachen für „sehr ernst“ hielten.



Der ehemalige Präsident Donald Trump bei der Unterzeichnung von Dokumenten am 21. Dezember 2018 (Symbolbild). © Courtesy Everett Collection/Imago

Trump plauderte geheime Informationen über Atom-U-Boote aus

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, wie Trumps Handlungen noch schwerer abzutun sein könnten: wenn es sich um nukleare Geheimnisse und militärische Fähigkeiten handelt. In einer Umfrage von CBS News/YouGov nach der Anklageerhebung gegen Trump im Juni gab fast die Hälfte der Republikaner an, dass es ein Risiko für die nationale Sicherheit wäre, wenn Trump „Dokumente über US-Nuklearsysteme oder militärische Pläne“ hätte.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

ABC News berichtete am Donnerstag, dass Trump angeblich sensible Informationen über US-Atom-U-Boote mit einem australischen Milliardär in Mar-a-Lago geteilt hat. Der Bericht, der von der Washington Post nicht bestätigt wurde, deutet darauf hin, dass es noch mehr Beweise dafür geben könnte, dass Trump leichtfertig mit solchen Informationen umging.

Bei den Informationen ging es angeblich um die Anzahl der Atomsprengköpfe, die US-U-Boote mit sich führen, und darum, wie nahe sie einem russischen U-Boot kommen können, ohne entdeckt zu werden. Laut ABC soll der Milliardär Anthony Pratt diese Informationen an mindestens 45 Personen weitergegeben haben, darunter „mehr als ein Dutzend ausländische Beamte“.

Wir wissen nicht, wie genau oder sensibel die Informationen waren, die Trump angeblich weitergegeben hat. Ein ehemaliger australischer Botschafter spielte die Bedeutung gegenüber der New York Times herunter und wies darauf hin, dass Australien ein Militärbündnis mit den USA unterhält und die beiden Länder sensible Informationen austauschen. Aber solche Informationen außerhalb der offiziellen Kanäle preiszugeben und sie weit zu verbreiten, scheint suboptimal zu sein.

Es ist auch wichtig zu betonen, dass Trump im Zusammenhang mit dieser Episode keiner Straftat angeklagt wurde; sie wird in der Anklageschrift zu den geheimen Dokumenten nicht erwähnt, obwohl ABC berichtet, dass Sonderstaatsanwalt Jack Smith sie untersucht hat.



Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. © Andres Leiva/Imago

Aber das wäre wohl kaum der einzige Beweis dafür, dass Trump solche Informationen preisgegeben hat. Und der Bericht untermauert die Möglichkeit, dass Trumps Verschlusssachen-Anklage die rechtlich problematischste sein könnte - und diejenige, die für ihn und seine Verbündeten am schwersten als Teil einer politischen Hexenjagd abzutun ist.



Es geht nicht einmal so sehr um die spezifischen Informationen, die in dem ABC-Bericht behauptet werden, sondern darum, was diese und andere Beweise über das Verhaltensmuster von Trump verraten. Und Episoden wie diese könnten Smith sicherlich dabei helfen, ein Muster zu erkennen - sofern er das nicht schon getan hat.

Trump ist mit der Weitergabe geheimer Informationen leichtfertig umgegangen

Zwei Dokumente in Trumps Anklageschrift enthalten angeblich nukleare Informationen - ein streng geheimes Dokument „über die nuklearen Fähigkeiten eines fremden Landes“ und ein Dokument mit einem niedrigeren Geheimhaltungsgrad „über die nukleare Bewaffnung der Vereinigten Staaten“.



Wir wissen nicht, ob Trumps angebliches Gespräch mit dem Australier auf einem von ihm aufbewahrten Dokument beruhte.



Ein wichtiger Aspekt des ABC-Berichts ist die Art und Weise, wie Trump die Informationen weitergegeben haben soll. Es heißt, er habe sich „in Richtung Pratt gelehnt, als wolle er diskret sein“.

Dies erinnert an einen der beiden Fälle aus Trumps Anklageschrift, in denen er angeblich geheime Informationen weitergegeben hat. Dabei ging es darum, dass Trump selbst dann, als er angeblich einem Schriftsteller und einem Verleger ein Dokument über einen Angriffsplan auf den Iran vorlegte, einräumte, dass „dies geheim“ sei und „dies immer noch ein Geheimnis ist“. Trump tat dies zunächst als bloße Angeberei ab und behauptete, das Dokument existiere nicht, aber dann ließ Smith ihn auffliegen, indem er ein bestimmtes Dokument in der Anklageschrift zitierte. (Das Dokument wird als streng geheim beschrieben.)

Die Behauptungen in dem ABC-Bericht erinnern auch an die vielleicht berüchtigtste Entscheidung Trumps, sensible Informationen weiterzugeben - als er hochgeheime Informationen über den Islamischen Staat an den russischen Außenminister und Botschafter weitergab. Im Gegensatz zu Russland ist Australien unser Verbündeter. Doch in beiden Fällen zeigte sich, dass Trump mit der Weitergabe solcher Informationen an Ausländer offenbar leichtfertig umgeht.

Trump schert sich offenbar nicht um den Schutz hochsensibler Informationen

Schon früher wurden Bedenken laut, dass Trump möglicherweise Informationen über nukleare Fähigkeiten preisgegeben hat.



Im Jahr 2017, einen Monat vor Trumps Gespräch mit den Russen im Oval Office, zeigte eine Abschrift der philippinischen Regierung, die später von der Washington Post erhalten wurde, wie Trump mit dem damaligen Präsidenten des Landes, Rodrigo Duterte, darüber sprach, dass die Vereinigten Staaten zwei Atom-U-Boote vor der Küste der koreanischen Halbinsel haben. Während einige im Pentagon anonym ihre Besorgnis zum Ausdruck brachten, wurde die Stationierung solcher U-Boote in der Region öffentlich angekündigt. Dieses Gespräch fand jedoch nur zwei Monate nach einem Bericht der Washington Post statt, in dem berichtet wurde, dass Trump in Mar-a-Lago öffentlich über eine Reaktion auf einen Raketentest Nordkoreas nachgedacht hatte.

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

Im Jahr 2019 schien Trump stillschweigend zu bestätigen, dass die Vereinigten Staaten über Atomwaffen in der Türkei verfügen. Auch dies war nicht sonderlich überraschend - es war ein offenes Geheimnis - aber die US-Regierung und die NATO-Verbündeten verfolgen die Politik, die Standorte von Atomwaffen nicht offenzulegen.



Insgesamt ergibt sich das Bild eines Mannes, der sich wenig um den Schutz der hochsensiblen Informationen schert, für die er Hillary Clinton wiederholt angegriffen hat, weil sie angeblich ihren privaten E-Mail-Server preisgegeben hat.



„Wie im Kalten Krieg müssen wir auch diesen Kampf durch das Sammeln von Informationen und den Schutz unserer Geheimnisse führen“, sagte Trump im September 2016: „Wir können niemanden im Oval Office haben, der die Bedeutung des Wortes ‚vertraulich‘ oder ‚geheim‘ nicht versteht.“



Die Republikaner werden Trump für seine Sünden an dieser Front vielleicht nie hart verurteilen. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass er dem Rest Amerikas einiges zu erklären haben könnte, wenn er vor Gericht kommt.

Zum Autor Aaron Blake ist leitender politischer Reporter und schreibt für The Fix. Er stammt aus Minnesota und hat auch für die Minneapolis Star Tribune und die Zeitung The Hill über Politik geschrieben.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 09. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.