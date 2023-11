Trumps Redeverbot auch in Washington vor dem Aus

Drucken Teilen

Der ehemalige Präsident Donald Trump hat in Washington, D.C., Einspruch gegen seine Nachrichtensperre in seinem Fall der Wahluntergrabung 2020 eingelegt. © Jabin Botsford/The Washington Post

Eine Bezirksrichterin untersagt Donald Trump im Oktober bestimmte öffentliche Äußerungen. Diese Entscheidung steht nun auf dem Prüfstand.

Washington, D.C. - Ein Bundesberufungsgericht rang am Montag mit dem Umfang einer Nachrichtensperre, die im Fall der Wahlbehinderung von Donald Trump in Washington, D.C., verhängt wurde. Dabei wurden ein Staatsanwalt der Regierung und ein Anwalt des ehemaligen Präsidenten in die Mangel genommen, um zu klären, inwieweit Trumps Rede geschützt werden soll, während er für das Amt des Präsidenten kandidiert und auf ein Strafverfahren wartet.

Ein aus drei Richtern bestehendes Gremium des US-Berufungsgerichts für den District of Columbia Circuit deutete an, dass es die Anordnung, die Trump verbietet, einzelne Staatsanwälte wie den Sonderberater Jack Smith anzugreifen oder potenzielle Zeugen gegen ihn in der Hitze des Wahlkampfes im nächsten Jahr als „Lügner“ zu bezeichnen, möglicherweise einschränken wird. Das Gericht stellte jedoch fest, dass Trump „nicht über dem Gesetz“ stehe und nicht von strafrechtlichen Verboten der Einschüchterung oder Manipulation von Zeugen befreit sei, auch nicht als Bedingung für seine Freilassung auf Kaution vor der Verhandlung.

„Hier muss ein Gleichgewicht hergestellt werden, und das ist ein sehr schwieriges Gleichgewicht“, sagte Richterin Patricia A. Millett, das ranghöchste Mitglied des Gremiums, das über Trumps Berufung im Schnellverfahren entschied. „Wir müssen hier vorsichtig mit dem Skalpell vorgehen und dürfen nicht die politische Arena verzerren, oder?

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Die US-Bezirksrichterin Tanya S. Chutkan verhängte die Anordnung am 17. Oktober, die es Trump und allen an dem Fall beteiligten Parteien untersagt, öffentliche Erklärungen abzugeben, die sich gegen die Staatsanwaltschaft oder die Verteidigung, das Gerichtspersonal, potenzielle Zeugen oder deren Aussagen richten. Sie sagte, Trump könne weiterhin Präsident Biden verbal angreifen und behaupten, seine Verfolgung sei politisch motiviert, solange er nicht einzelne Staatsanwälte angreift. Er könnte auch die Wahlkampfplattformen und die Politik der republikanischen Präsidentschaftskandidaten angreifen, die in dem Fall als Zeugen aussagen, darunter auch der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, bevor er seine Kampagne beendete.

Trumps Status als führender Präsidentschaftskandidat „gibt ihm keinen Freibrief zur Verunglimpfung und impliziten Förderung von Gewalt gegen Staatsbedienstete, die einfach nur ihre Arbeit machen“, und auch nicht dazu, Zeugen einzuschüchtern oder zu belästigen, so Chutkan.

Die Nachrichtensperre ist zumindest bis zur Entscheidung über die Berufung von Millet und den Richtern Cornelia T.L. Pillard und Bradley Garcia - die beiden erstgenannten wurden 2013 von Präsident Barack Obama ernannt, der letztere im Mai von Biden. Gegen ihre Entscheidung könnte beim gesamten Berufungsgericht oder beim Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt werden.

Richterin untersagt Donald Trump bestimmte öffentliche Äußerungen

Ein Berufungsgericht des Bundesstaates New York hat in ähnlicher Weise eine andere Nachrichtensperre, die in einem Zivilverfahren gegen Trump erlassen wurde, vorübergehend ausgesetzt, bis er in Berufung geht. Der ehemalige Präsident muss sich in drei weiteren Strafverfahren vor Gericht verantworten: in einem Bundesverfahren in Florida, weil er nach dem Ende seiner Amtszeit als Präsident angeblich geheime Dokumente falsch gehandhabt und die Bemühungen der Regierung, das gesperrte Material wiederzubeschaffen, behindert haben soll; in einem Verfahren im Bundesstaat Georgia wegen angeblicher Wahlbehinderung im Jahr 2020; und in einem Verfahren im Bundesstaat New York wegen angeblichen Betrugs im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung während der Wahl 2016. Trump hat jegliches Fehlverhalten abgestritten.

Während der fast zweieinhalbstündigen mündlichen Verhandlung am Montag, die weit über die vorgesehene Zeit hinausging, rangen Millett, Pillard und Garcia darum, wie sie die gegensätzlichen verfassungsrechtlichen Interessen des Schutzes von Trumps „zentralen politischen Äußerungen“ einerseits und der Gewährleistung eines fairen Verfahrens für die Regierung, die Verteidigung und die Öffentlichkeit andererseits miteinander in Einklang bringen konnten.

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

Die Richter schienen darauf bedacht zu sein, an Trump dieselben Verhaltensmaßstäbe anzulegen wie an andere Angeklagte, auch wenn sie befürchteten, dass ein solcher Maßstab in diesem Fall zu weit gefasst und ungerecht sein könnte. Bei dem Versuch, die wenigen verfügbaren Präzedenzfälle zu diesem Thema anzuwenden - US-Gerichte haben sich nur selten mit der Frage von Nachrichtensperren befasst - stellten die Richter fest, dass das gesamte Thema angesichts der Rolle, die die sozialen Medien im modernen Leben spielen, in gewisser Weise Neuland ist.

Wie Millett kurz und bündig fragte: Handelt es sich um eine politische Kernaussage oder um eine „politische Aussage, die darauf abzielt, den Strafrechtsprozess zu entgleisen oder zu korrumpieren?“

Der stellvertretende Sonderstaatsanwalt Cecil VanDevender behauptete Letzteres und sprach von einer jahrelangen „Dynamik“ oder einem „Muster“ bei Trump, bei dem er seine Gegner rhetorisch angreift, die dann „belästigt, bedroht und eingeschüchtert“ werden. Er sagte, der ehemalige Präsident versuche, das Justizsystem und seine Strafverfolgung durch eine Flut von „verunglimpfenden und aufrührerischen Angriffen“ gegen Prozessbeteiligte, einschließlich potenzieller Zeugen, zu untergraben.

Der Sonderstaatsanwalt zitierte Trumps öffentliche Äußerungen, dass Pence „Geschichten über mich erfunden hat, die absolut falsch sind“; dass sein Generalstaatsanwalt William P. Barr „seinen Job nicht gemacht hat“, weil er Angst vor einem Amtsenthebungsverfahren hatte; dass in der Vergangenheit sein Vorsitzender der gemeinsamen Stabschefs, Armeegeneral Mark A. Milley, seine Arbeit nicht getan hätte. Mark A. Milley, wegen Hochverrats hingerichtet worden wäre; und dass eine mögliche Aussage seines ehemaligen Stabschefs Mark Meadows eine „Lüge“ sei, die er „erfunden“ habe, um sich Immunität zu sichern, während „Schwächlinge und Feiglinge“ dies tun könnten.

VanDevender wies auch auf die Verhaftung einer Frau aus Texas im August hin, die beschuldigt wurde, Morddrohungen gegen Chutkan ausgesprochen zu haben, einen Tag nachdem Trump nach seiner jüngsten Anklage in diesem Fall gepostet hatte: „Wenn Sie mir nachstellen, werde ich mir Sie vorknöpfen!“

Doch die Richter setzten VanDevender unter Druck: Hatte Milley nicht am Tag vor Trumps Angriff seinen ehemaligen Chef öffentlich kritisiert, und war es nicht so, dass historisch gesehen die Strafe für Hochverrat der Tod war? Musste Chutkan nicht mit Angriffen auf ihre Person rechnen, und konnte man nicht erwarten, dass sie trotz solcher Angriffe unparteiisch bleibt? Sind hochrangige Regierungsbeamte nicht an den rauen Umgang mit öffentlichen Debatten gewöhnt und haben eine „dicke Haut“, um sich nicht von Trump einschüchtern zu lassen?

Steht Donald Trump über dem Gesetz?

Millett äußerte eine weitere Sorge. Was wäre, wenn Trumps Gegenkandidaten einen potenziellen Kronzeugen, „Mr. X“, auf die Wahlkampfbühne einladen würden, um Trump anzugreifen – hätte Trump dann nicht die Möglichkeit zu reagieren?

„Sie können niemanden einen Lügner nennen?“, fragte Millett in einem ungläubigen Ton.

Mindestens ebenso hart gingen die Richter mit Trumps Anwalt D. John Sauer ins Gericht und drängten ihn, zuzugeben, dass sein Mandant nicht „über dem Gesetz“ stehe. Ja, er räumte ein, dass nach den vom Obersten Gerichtshof seit langem bestätigten Kautionsbedingungen Richter die Freilassung eines Angeklagten vor der Verhandlung davon abhängig machen können, dass dieser nicht mit Zeugen außerhalb der Anwesenheit seiner Anwälte kommuniziert.

Sauer behauptete jedoch, Chutkans Anordnung gehe darüber hinaus und sei „kategorisch verfassungswidrig“, da sie „einen einzelnen Bundesrichter als Barriere“ zwischen einem Präsidentschaftskandidaten und den amerikanischen Wählern installiere.

Sauer sagte, die Anordnung sei eine „radikale Abweichung“ vom Präzedenzfall des Obersten Gerichtshofs, der Einschränkungen der politischen Rede eines Kandidaten auf dem Höhepunkt einer Kampagne nur dann zulasse, wenn die Rede eine klare und gegenwärtige Gefahr oder eine „echte Bedrohung“ durch unmittelbare Gewalt darstelle. Im Gegensatz dazu würde Chutkans Anordnung für Äußerungen gelten, die ein „erhebliches und unmittelbares Risiko“ von Drohungen oder Belästigungen für die Teilnehmer des Verfahrens darstellen. Normalerweise können Gerichte eine Nachrichtensperre verhängen, wenn eine „erhebliche Wahrscheinlichkeit eines materiellen Schadens“ durch öffentliche Äußerungen von Beteiligten besteht.

Donald Trump tritt wieder an - doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Pillard fragte, ob Trumps Verteidigung eine Nachrichtensperre akzeptieren würde, die anstelle von Äußerungen, die sich gegen Prozessbeteiligte richten, „Kommentare über Zeugen aufgrund ihrer erwarteten Aussage“ verbieten würde, was eine mögliche Einschränkung von Chutkans Anordnung darstellen würde.

Sauer entgegnete, dass dies immer noch die schwierige Frage aufwerfe, wie ein Gericht die Absichten von Trump oder des Sprechers interpretiere.

Sauer stellte auch die logische und faktische Grundlage der Anschuldigungen der Regierung in Frage und wies die Behauptung zurück, dass Trumps Äußerungen andere dazu anstiften, tatsächlichen Schaden anzurichten. Trump für die ungeplante und unbeabsichtigte Handlung eines beliebigen Anhängers verantwortlich zu machen, käme einem „Veto des Zwischenrufers“ gegen seine Redefreiheit gleich - ein Grundsatz, den der Oberste Gerichtshof seit langem ablehnt und vor dem die ACLU im Fall von Trumps Nachrichtensperre gewarnt hat.

Trumps Verteidigung sagte, sein Fall sei untrennbar und „zutiefst verflochten“ mit seiner politischen Kandidatur, und argumentierte, dass es ihm erlaubt sein müsse, seine Behauptungen zu untermauern, dass seine Verfolgung politisch motiviert und voreingenommen sei.

Millett räumte die Komplexität ein. Trumps Rhetorik „ist nicht so, wie ich möchte, dass meine Kinder sprechen“, sagte sie an einer Stelle, „aber das ist wirklich nicht die Frage.

Zu den Autoren Spencer S. Hsu ist ein investigativer Reporter, zweifacher Pulitzer-Finalist und für den nationalen Emmy Award nominiert. Hsu hat über innere Sicherheit, Einwanderung, Politik in Virginia und den Kongress berichtet. Tom Jackman berichtet seit 1998 für die Washington Post über die Strafjustiz und moderiert den Blog True Crime. Zuvor hat er für den Kansas City Star über Verbrechen und Gerichte berichtet. Devlin Barrett schreibt über das FBI und das Justizministerium und ist der Autor von „October Surprise: How the FBI Tried to Save Itself and Crashed an Election“. Er gehörte zu den Reportage-Teams, die 2018 und 2022 mit Pulitzer-Preisen ausgezeichnet wurden. Im Jahr 2017 war er Mitfinalist für den Pulitzer für Feature Writing und den Pulitzer für internationale Berichterstattung.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 20. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.