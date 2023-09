Tucker Carlson wird endgültig zum Star im russischen Staats-TV

Von Fox News in Russlands Staats-TV. Es häufen sich die Anzeichen, dass Tucker Carlson seine Karriere in Putins Propaganda-Programm fortsetzen wird.

RIGA, Lettland - Der stürmische amerikanische TV-Moderator Tucker Carlson hat die Vereinigten Staaten dafür gegeißelt, dass sie der Ukraine zu viel Hilfe zukommen lassen. Den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bezeichnete er als „verschwitzt und rattenhaft“. Russlands unbegründeten Rechtfertigungen für seine Invasion schenkte er Glauben.

Die Rhetorik des ehemaligen Fox News-Moderators zum Ukraine-Krieg - er bezeichnete ihn als US-geführten „Regimewechsel-Krieg“ gegen Russland - passen gut zu den wichtigsten Propagandapunkten des russischen Staatsfernsehens. Das gilt auch für seine Angriffe auf Selenskyjs Regioerung, die er als „reinen Klientenstaat des US-Außenministeriums“ bezeichnete - so gut, dass ein Sender beschlossen hat, Carlsons neue Sendung auf X, ehemals Twitter, für Millionen von Russen auszustrahlen, allerdings offenbar ohne Carlsons Erlaubnis.

Russischer Propagandasender zeigt Tucker Carlsons Interview

Der Sender Rossiya 24 hatte kürzlich eine neue Sendung mit dem Titel „Tucker“ angekündigt, und die erste Folge wurde am Wochenende ausgestrahlt. Doch statt einer Zusammenstellung von Carlsons größten Hits gegen die Ukraine - die den Kriegsbefürwortern unter den Zuschauern quasi rohes Fleisch vorsetzt - entpuppte sich die Sendung als ein rätselhafter, etwa 20-minütiger Auszug aus seinem jüngsten Interview mit dem umstrittenen texanischen Generalstaatsanwalt Ken Paxton, einem den russischen Zuschauern praktisch unbekannten Beamten.

Rossiya 24 ist Russlands führender Nachrichtensender, und die Moderatoren seiner politischen Talkshows trommeln ihrem Publikum stundenlang ein, dass Kiew und nicht Moskau die Schuld an dem brutalen Ukraine-Krieg trägt und dass die US-Militärhilfe nichts anderes bewirken wird, als dem „Neonazi Selenskyj“ zu helfen, „bis zum letzten Ukrainer“ zu kämpfen.

Tucker Carlson passt perfekt zu Russlands Propaganda

In diesem Sinne wäre Carlson ein natürlicher Kandidat für diese Sendung. Seine Beschreibungen von Selenskyj, der Jude ist, als Ratte, zum Beispiel, wurden von jüdischen Gruppen als Rückgriff auf eine alte antisemitische Trope, die unter anderem von den Nazis verwendet wurde, angeprangert. Er machte diese Bemerkungen bei der Premiere seiner Internet-Show im Juni, in der er auch erklärte, dass Außerirdische die Erde besuchten, und die offiziellen Berichte über die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington in Frage stellte.

Doch russische Experten nutzen Carlsons Tiraden auf Fox News seit langem, um ihre Standpunkte zu untermauern. Sie nutzen den prominenten amerikanischen Fernsehstar, um die Glaubwürdigkeit ihrer Behauptungen zu erhöhen und zu zeigen, dass die Verschwörungstheorien des russischen Präsidenten Wladimir Putin über Washington weit über die russischen Grenzen hinaus Anklang finden.

Tucker Carlson hält bedingungslos zu Donald Trump

Schon lange vor dem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 spielten russische Fernsehverantwortliche begeistert Carlson-Beiträge nach, um die politischen Unruhen in den USA zu veranschaulichen und Behauptungen über eine russische Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen zu entkräften. (Auch wenn der verstorbene Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin damit prahlte, sich mit Hilfe seiner Internet-Troll-Farmen in das Rennen eingemischt zu haben).

In jüngerer Zeit ging diese Darstellung in atemlose Beschreibungen der „ungerechten“ Verfolgung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump über, den Putin kürzlich als „politisch Verfolgten“ bezeichnete und die Anklagen gegen ihn als Beweis für „die Fäulnis im amerikanischen politischen System, das nicht behaupten kann, andere über Demokratie belehren zu können“.



Auch russische Staatsmedien verteidigten Carlson schnell, nachdem er im April von Fox News entlassen worden war, mit Schlagzeilen wie „Carlson wegen furchtloser Ukraine-Berichterstattung gefeuert“. Die russischen Medien verbreiteten auch Berichte über Republikaner im Kongress, die sich gegen die US-Militärhilfe für die Ukraine aussprechen - was Putins Chancen auf einen Sieg in dem sich hinziehenden, zermürbenden Krieg erheblich erhöhen könnte.

Wechselt Tucker Carlson bald vollständig in russische Staats-TV?

Die Idee einer Tucker Carlson-Show im regulären Programm in Russland schien den nächsten Schritt in der Verschmelzung von rechter amerikanischer MAGA-Propaganda und Kreml-Propaganda einzuläuten.



Rossiya 24 begann vor etwa drei Wochen mit der Werbung für eine scheinbar russische Version von Carlsons Sendung, mit einem Trailer, der aus Clips bestand, in denen der Moderator das Wort „Russland“ wiederholt mit unterschiedlichen Betonungen ausspricht, bevor ein Slogan erschien: „Der laute amerikanische Moderator geht auf eine andere Ebene, hier“ - verziert mit den Logos, die Carlsons Show und das Emblem von Rossiya 24 darstellen.

VGTRK, eine Holdinggesellschaft, die Eigentümerin von Rossiya 24 ist, reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Carlson sagte in einem Interview mit der Financial Times, er habe von der Sendung nichts gewusst und bezeichnete sie unter Verwendung eines Schimpfworts als Unsinn.

Entlassung Tucker Carlsons schlägt in Russland hohe Wellen

Carlson wurde im April von Fox News entlassen, nur wenige Tage nachdem der Sender zugestimmt hatte, 787,5 Millionen Dollar zu zahlen, um eine Verleumdungsklage von Dominion Voting Systems beizulegen. Dominion Voting Systems hatte den Sender beschuldigt, falsche Behauptungen ausgestrahlt zu haben, die Präsidentschaftswahlen 2020 hätten manipuliert werden sollen.

Die Nachricht von Carlsons Entlassung wurde in Russland mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, wo Kreml-freundliche Sender behaupteten, er sei entlassen worden, weil er in einem Amerika ohne Meinungsfreiheit „die Wahrheit gesagt“ habe. Ein Top-Moderator bot ihm öffentlich einen Job an.



Carlson startete schnell eine neue Sendung auf X, ehemals Twitter, in der er gleich in der ersten Folge seine üblichen verschwörungstheoretischen Themen ansprach, Zelensky als Ratte bezeichnete und ohne Beweise behauptete, die Ukraine sei für die Zerstörung eines großen Staudamms verantwortlich, der sich in einem von Russland besetzten Gebiet der Ukraine befand.



Es gibt immer noch keine schlüssigen Beweise dafür, wer oder was den Staudamm von Kachowka zerstört hat, aber Carlson sagte seinen Zuschauern, dass es keinen Sinn macht, dass Russland dies getan hat.



Tucker Carlson wollte auch Wladimir Putin interviewen

Kürzlich bat Carlson um ein Interview mit Wladimir Putin, eine Bitte, die von der Leiterin des staatlich finanzierten Senders RT, Margarita Simonyan, während eines Auftritts mit einem anderen Propagandisten, Wladimir Solowjew, öffentlich gemacht und unterstützt wurde.

„Tucker ist ein großartiger Kerl, und nebenbei bemerkt, er bittet wirklich um ein Interview mit Wladimir Putin. Wenn also jemand davon gehört und es dem Präsidenten gemeldet hat, wäre das großartig“, sagte Simonyan. „Der beliebteste Moderator in der Geschichte der USA, und was ist passiert?“ sagte Simonyan. „Er wurde bei Fox News rausgeworfen! Und er hat nicht einmal etwas Radikales gesagt, er hat nur nicht mit dem Rest des Chors übereingestimmt.“

Auch mit der US-Regierung legt sich Tucker Carlson an

Letzte Woche behauptete Carlson ohne Beweise, dass „die US-Regierung“ ihn an einem Interview mit Putin gehindert habe. „Ich habe versucht, Wladimir Putin zu interviewen, und die US-Regierung hat mich daran gehindert“, sagte er in einem Interview, das die Schweizer Zeitschrift Die Weltwoche am Donnerstag veröffentlichte. „Übrigens, niemand hat mich verteidigt. Ich glaube nicht, dass es jemanden in den Medien gab, der sagte: ‚Moment mal. Ich mag diesen Kerl vielleicht nicht, aber er hat das Recht, jeden zu interviewen, den er will, und wir haben das Recht zu hören, was Putin sagt.‘“

„Sie dürfen Putins Stimme nicht hören. Und warum? Es gab keine Abstimmung darüber. Keiner hat mich gefragt. Ich bin 54 Jahre alt. Ich habe meine Steuern bezahlt und mich an die Gesetze gehalten“, zitierte die Weltwoche Carlson mit den Worten.



Am Montag sagte der Kreml-Sprecher, dass es im Moment keinen Sinn ergebe, westlichen Journalisten Interviews zu geben. „Wir erhalten jeden Tag Dutzende von Anfragen internationaler Medien, einschließlich amerikanischer Medien, die Putin um ein Interview bitten“, sagte Dmitri Peskow bei seinem täglichen Telefonat mit Journalisten. „Wir glauben, dass die Zeit kommen wird, in der ein solches Interview notwendig sein wird. Aber im Moment, wo die Öffentlichkeit durch die russlandhassende Propaganda betäubt wird, ist kaum jemand in der Lage, Putins Analyse der Situation nüchtern wahrzunehmen.“

„Aber wir sind überzeugt, dass früher oder später ein solcher Moment kommen wird“, so Peskow weiter. „Sie wissen, dass der Präsident, wenn er mit ausländischen Medien spricht, immer sehr offen ist, detaillierte Antworten gibt und immer die Position unseres Landes erklärt. Ob Carlson unter denjenigen sein wird, die für ein Interview in Frage kommen, müssen wir abwarten.

Zur Autorin Mary Ilyushina, Reporterin im Auslandsressort der Washington Post, berichtet über Russland und die Region. Sie begann ihre Karriere bei unabhängigen russischen Medien, bevor sie 2017 als Field Producer in das Moskauer Büro von CNN kam. Seit 2021 arbeitet sie für The Post. Sie spricht Russisch, Englisch, Ukrainisch und Arabisch.

