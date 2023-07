Erdbeben in der Türkei: Wo sind die Spendengelder geblieben?

Von: Erkan Pehlivan

Teilen

Bei einer Spendengala wird viel Geld für die Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt. Ein großer Teil kommt aber nicht an oder ist verschwunden.

Ankara - Das verheerende Erdbeben in der Türkei im Februar forderte offiziellen Angaben zufolge 50.000 Todesopfer. Die Oppositionspartei CHP spricht sogar von bis zu 280.000 Toten. Weite Teile der Gebäude und Infrastruktur wurden in mehreren Provinzen ganz oder teilweise zerstört. Es flossen Spenden aus dem In- und Ausland.

Bei der Mega-Spendengala „Türkiye Tek Yürek“ (übersetzt: Türkei ist ein Herz) am 15. Februar wurden mehr als 115 Milliarden Türkische Lira (5,7 Milliarden Euro) für die Erdbebenopfer gesammelt. Die TV-Gala wurde damals in der Türkei, Aserbaidschan und der türkisch kontrollierten Seite von Zypern von 213 Kanälen und 562 Radiostationen live übertragen.

Präsident Erdogan hat bei seinem Erdbebengebiet Geld an Kinder verteilt und damit Kritik auf sich gezogen. © Mehmet Masum Suer/IMAGO

Nach Erdbeben in der Türkei: Verbleib des Spendengeldes unklar

Allerdings ist der Verbleib dieses Geldes laut dem Oppositionsabgeordneten Umut Akdoğan (CHP) ungewiss. „Wir haben erfahren, dass nur 75 Milliarden dieser 115 Milliarden Türkische Lira eingesammelt wurden“, sprach Akdogan in seiner Parlamentsrede am 4. Juli. 40 Milliarden (ca. 2 Mrd. Euro) seien zudem nicht auf das Konto der Katastrophenschutzbehörde AFAD eingezahlt worden. „Wo wurden diese 75 Milliarden ausgegeben?“, wollte der Oppositionspolitiker von der Regierung des amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wissen. Weitere 40 Milliarden sind wohl gar nicht erst überwiesen worden.

Nach dem Erdbeben liefen die Hilfsarbeiten nur langsam an. Die Oppositionsparteien kritisieren immer wieder, dass Menschen auch Wochen nach der Naturkatastrophe weder Decken noch Zelte bekommen hatten. Auch die Bergungsarbeiten liefen unkoordiniert ab. Wahrscheinlich hätten viele Menschen bei rechtzeitiger Hilfe gerettet werden können.

Kritik an der AKP-Regierung kommt nicht nur wegen des ungewissen Verbleibs der Spendengelder, sondern auch wegen der sogenannten Erdbebensteuer, die offiziell „private Transportsteuer“ (Türkisch: Özel İletişim Vergisi) genannt wird und seit über 20 Jahren erhoben wird. 37 Milliarden US-Dollar sollen dadurch eingenommen worden sein, mit denen die Infrastruktur und Gebäude sicherer gemacht werden sollten. Allerdings wurde das Geld aus der Erdbebensteuer offenbar zweckentfremdet. „Das Geld wird für Gesundheit, Straßen, Bahnstrecken, Luftfahrt, Landwirtschaft und für die Bildung ausgegeben“, hatte der damalige Finanzminister Mehmet Simsek in einem Video mitgeteilt.

Recep Tayyip Erdoğan: Das ist der Präsident der Türkei Fotostrecke ansehen

Opposition in der Türkei fordert Aufklärung über Verbleib von Spenden und Erdbebensteuer

Inzwischen fordert auch die Grüne Linkspartei (YSL) Aufklärung über den Verbleib der Spendengelder. „Sie müssen erklären, was mit diesem Geld geschehen ist“, sagte die YSL-Abgeordnete Perihan Koca im Parlament. „Sie müssen der Öffentlichkeit auf transparente Weise erklären, wie und für wen dieses Geld ausgegeben wurde. Wenn Sie so viel Geld eingenommen haben, warum leben die Menschen in den Erdbebengebieten immer noch in Zelten, warum installieren Sie Stromzähler für die Menschen, die in Zelten leben, und erhöhen die Strom- und Wassergebühren.“

Bislang konnte die AKP-Regierung keine detaillierte Auflistung über den Verbleib der Spendengelder oder Erdbebensteuer vorlegen. (erpe)