„Ein typischer Erdogan-Schachzug“: Was hinter der EU-Forderung der Türkei steckt

Von: Nail Akkoyun

Die Türkei klopft einmal mehr bei der EU an und wird wohl auf taube Ohren stoßen. Stören wird Erdogan das nicht – der türkische Präsident bekommt, was er will.

Ankara – Als der türkische Präsident Erdogan am Montag (10. Juli) eine Zustimmung zur Nato-Aufnahme Schwedens plötzlich von der Wiederbelebung der Beitrittsgespräche der Türkei zur EU abhängig machte, war die Sorge groß. Zähe Verhandlungen während des Nato-Gipfels wurden erwartet, während Ankara Erpressungsvorwürfe gemacht wurden. Umso größer die Überraschung, als Recep Tayyip Erdogan wenige Stunden später einen Rückzug machte und sein Veto am Montagabend aufhob.

„Dass er Schwedens Schicksal verbal mit den EU-Perspektiven der Türkei verknüpft hat, ist ein typischer Erdogan-Schachzug“, sagte der SPD-Politiker Macit Karaahmetoglu im Gespräch mit fr.de von IPPEN.MEDIA. Karaahmetoglu ist als stellvertretender Vorsitzender Teil der Deutsch-Türkischen Parlamentariergruppe im Bundestag. Der Abgeordnete hält eine Annäherung zwischen EU und der Türkei grundsätzlich für positiv.

Doch was bleibt, ist die Frage nach dem Warum. Berichten zufolge hat Schweden im Gegenzug versprochen, die Bemühungen der Türkei um einen EU-Beitritt zu unterstützen. Ob das türkische Staatsoberhaupt tatsächlich auf einen Bündnisbeitritt hofft, ist schwierig zu sagen. Denn auch dem 69-Jährigen dürfte klar sein, dass es sich dabei aktuell nur um ein Luftschloss handeln dürfte. Zugeständnisse gab es dennoch. Die österreichische Tageszeitung Der Standard traf es auf den Punkt, als sie Erdogan einen „politischen Bilderbuchpragmatismus“ attestierte.

Die EU und die Türkei: SPD-Politiker sieht Gespräche als „gutes Fundament“

„Ganz offenbar hat es auch Gespräche gegeben und die EU signalisiert Bereitschaft, sich wieder anzunähern. Das ist sehr zu begrüßen“, sagte Karaahmetoglu. Es sei klar, dass der Türkei „noch ein langer Weg mit vielen Herausforderungen“ vorliege. Doch gleichzeitig seien die Entwicklungen „ein gutes Fundament, um die europäischen und westlichen Beziehungen zur Türkei als extrem wichtiger geostrategischer Partnerin wieder zu stärken“. Was den Deal mit Schweden angeht, glaubt der Politiker, dass Ankara Zugeständnisse in Bezug auf die Verfolgung mutmaßlicher PKK-Terroristinnen und -Terroristen gemacht worden sind.

Auch Dawid Bartelt, Leiter des Türkei-Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, hält eine mögliche Annäherung für sinnvoll. „Die Türkei ist ja Beitrittskandidatin, nach wie vor. Insofern ist das erstmal eine gute Nachricht, da Ankara – solange man sich offiziell im Beitrittsprozess befindet – sich an gewisse Regularien halten muss“, sagte Bartelt gegenüber fr.de. Bereits seit 1999 wurde der Türkei der Status eines offiziellen EU-Beitrittskandidaten zuerkannt. Beerdigt wurde dieser Prozess bislang aber nicht – er hängt allerdings seit Jahren in der Schwebe.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt beim G20-Gipfel zur zweiten Arbeitssitzung. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

„Der Beitrittsprozess ist derzeit offiziell eingefroren und müsste erstmal wieder ‚enteist‘ werden, und dafür braucht es Mehrheiten in den EU-Institutionen. Schweden allein kann da überhaupt nichts machen“, sagte Bartelt. Doch selbst wenn es Stockholm gelingen würde, Mehrheiten beizuführen, würde man „immer wieder auf den Fakt stoßen, dass sich die Türkei überhaupt nicht bewegt hat in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie – oder wenn, dann noch weiter weg davon“. Alles in allem glaubt er, dass der türkische EU-Beitritt „keinen Zentimeter näher“ gerückt sei.

Traum vom „türkischen Jahrhundert“: Erdogan bringt sich auf dem Nato-Gipfel ins Gespräch

Doch laut verschiedenen Medienberichten hat Erdogan eine Modernisierung der Zollunion zwischen der Türkei und der EU herausgeschlagen. Weiter sollen Sanktionen gegen die heimische Rüstungsindustrie aufgehoben werden. Die niederländische Volkskrant berichtet indes, dass Schweden weitere Kurdinnen und Kurden an Ankara ausliefern wird, die des Terrorismus bezichtigt werden. Auch innenpolitisch dürfte Erdogans Kalkül aufgegangen sein: Der türkischen Bevölkerung konnte er sich als starker Staatsführer präsentieren, der dem Westen die Stirn bietet und die nationalen Interessen durchsetzt.

„Erdogan stand beim Gruppenfoto des Nato-Gipfels in der ersten Reihe, zwei Plätze neben Biden und direkt neben dem britischen Premier Sunak. Das hat auch eine innenpolitische Komponente“, sagte Türkei-Experte Bartelt. Immerhin hatte Erdogan 2023 – dem 100. Jubiläum der Türkischen Republik – der Bevölkerung ein „türkisches Jahrhundert“ versprochen. „In diesem türkischen Jahrhundert soll die Türkei zur Weltmacht aufsteigen, diese Botschaft wiederholt er immer wieder und macht damit Wahlkampf. Insofern war sein Auftritt in Vilnius ein voller Erfolg für ihn – zumindest auf symbolischer Ebene.“

Erdogans Signal an die EU: „Wir brauchen euch, aber nicht als Oberlehrer“

Hinter Erdogans Schachzug steckt also zweifelsohne ein gewisses Kalkül, wie auch eine Spur Selbstdarstellung. „Es ist zunächst einmal Teil der beeindruckenden Macht- und Kommunikationstechnik, die er verfolgt“, sagte Bartelt. Der türkische Präsident habe kurz vor dem Gipfeltreffen in Vilnius nicht nur für einen weiteren Überraschungsmoment sorgen wollen, sondern die EU an eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit erinnert.

Die Türkei benötigt die EU als wichtigsten Handelspartner und ist aufgrund der schweren Wirtschaftskrise dringend auf frisches Kapital angewiesen. „Sein Signal an die EU: Wir brauchen euch, aber nicht als Oberlehrer in Sachen Demokratie und Menschenrechte, sondern für direkte Investitionen“, sagte Dawid Bartelt. Die EU profitiert hingegen von Erdogans guter Beziehung zu Wladimir Putin. Nicht von ungefähr habe Erdogan Kommunikationswege im Ukraine-Krieg eingeleitet, die wichtig sind, wie Bartelt betonte.

Grundsätzlich könnte man Erdogan zurzeit in einem „kleinen Verhandlungsvorteil“ sehen. Der 69-Jährige sei unheimlich gut darin, solche Situationen auszunutzen. Dessen „Russland-Politik eines Hin und Hers“ sei nur ein weiteres Beispiel. „Der Westen muss sich jetzt die nächsten fünf Jahre mit diesem Präsidenten arrangieren und mit ihm reden. Denn die EU hat natürlich auch massive Interessen in der Türkei – insbesondere im Geflüchtetenbereich und was den Krieg in der Ukraine angeht“, sagte Bartelt. Was am Ende tatsächlich alles für Erdogan herausspringt, wird die Zeit zeigen. (nak)