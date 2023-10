Explosion in der Türkei: Ministerium spricht von Bombenanschlag - Nachrichtensperre verhängt

Angehörige der türkischen Polizeispezialeinheiten sichern nach einem Bombenanschlag in Ankara das Gelände in der Nähe des Innenministeriums. © ADEM ALTAN/AFP

Die türkische Hauptstadt ist von einer Explosion erschüttert worden. Das Innenministerium spricht von einem Terroranschlag – zwei Polizisten verletzt.

Update vom 1. Oktober, 11.12 Uhr: In sozialen Medien kursiert ein unbestätigtes Video der Explosion in Ankara. Die Detonation verursachte meterhohe Rauchwolken, Passanten im Parlamentsviertel begannen zu rennen. Das Viertel wurde abgesperrt, zahlreiche Polizei- und Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz.

Explosion nahe Parlament in Ankara – wohl Nachrichtensperre verhängt

Update vom 1. Oktober, 10.22 Uhr: Nach dem Bombenanschlag in Ankara hat die türkische Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingeleitet. Zudem sei eine Nachrichtensperre zu dem Thema verhängt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu jetzt.

Die deutsche Botschaft veröffentlichte auf Türkisch und Deutsch eine Reaktion via X: „Mit Entsetzen beobachten wir die Nachrichten von dem Terroranschlag heute Morgen im Herzen Ankaras“, hieß es darin. „Wir wünschen den Verletzten rasche Genesung. Bitte vermeiden Sie bis auf Weiteres das Stadtzentrum von Ankara.“

Explosion in der Türkei: Ministerium spricht von Bombenanschlag

Erstmeldung vom 1. Oktober: Ankara – Eine starke Explosion hat am Morgen die türkische Hauptstadt Ankara in der Nähe des Parlaments erschüttert. Innenminister Ali Yerlikaya schrieb auf der Plattform X von einem Bombenanschlag am Ministerium.

An dem Anschlag seien zwei „Terroristen“ beteiligt gewesen. Einer habe sich in die Luft gesprengt, der andere sei „neutralisiert“ worden. Bei einem Schusswechsel im Anschluss an die Explosion seien zwei Polizisten leicht verletzt worden.

Die Täter sich in einem leichten Militärfahrzeug dem Eingang der Sicherheitsdirektion des Ministeriums genähert und dort einen Sprengstoffanschlag verübt.

Explosion in Ankara nahe dem türkischen Parlament

Die Explosion ereignete sich im Parlamentsviertel der türkischen Hauptstadt, in dem sich auch zahlreiche Ministerien befinden. Im Parlament stand für Sonntag (1. Oktober) der Beginn der neuen Sitzungsperiode auf dem Programm; Staatschef Recep Tayyip Erdogan wollte eine Rede halten.

Wie eine AFP-Journalistin berichtete, waren zahlreiche Polizei- und Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Laut dem Sender NTV ereignete die Explosion auch nur wenige Hundert Meter entfernt von einem Eingang zum Parlament. Das tagt planmäßig am Sonntag erstmals seit der Sommerpause. (AFP/dpa/frs)