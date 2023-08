Gemeinsam gegen Erdogan: Prokurdische HDP setzt Arbeit unter dem Dach der Grünen Linkspartei fort

Von: Erkan Pehlivan

Die prokurdische HDP will in Zukunft nur noch innerhalb der Grünen Linkspartei YSP aktiv sein. Damit will sie einem drohenden Parteiverbot wegen Terrorvorwürfen zuvorkommen.

Ankara - Die prokurdische Oppositionspartei HDP will ihre Zukunft in der Türkei weiterhin unter dem Dach der Grünen Linkspartei (YSP) fortsetzen. Zudem wird es mit Sultan Özcan und Cahit Kırkazak eine neue Parteispitze geben. Das hat die Partei in ihrem vierten Sonderparteitag in Ankara beschlossen. „Von nun an werden wir unsere Erfahrungen und Kräfte in der Grünen Linkspartei bündeln. Die HDP wird im Geiste und als Organisation weiterbestehen“, sagte der scheidende Co-Vorsitzende der Partei, Mithat Sancar.

Vorwürfe gegen HDP wegen Verbindungen zur PKK

Bereits im Vorfeld der Türkei-Wahl am 14. Mai und der Stichwahl am 28. Mai hatte die HDP beschlossen, an den Wahlen unter dem Dach der YSL teilzunehmen. Grund dafür ist ein Verbotsverfahren gegen die HDP, das am 21. Juni 2021 eingereicht wurde. Die Oppositionspartei des Landes sei auf „organische Weise“ mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verbunden, sagte Generalstaatsanwalt Bekir Sahin nach einer Anhörung vor dem türkischen Verfassungsgericht. „Unsere ganze Gesellschaft weiß darüber Bescheid“. Die Partei operiere fast wie ein Rekrutierungsbüro der PKK, warf Sahin der HDP vor.

Justiz in der Türkei als Waffe gegen HDP

Die Partei hingegen will sich weder von Präsident Recep Tayyip Erdogan, noch dem Generalbundesanwalt einschüchtern lassen. „Seit dem Putschversuch 2016 wurde die Justiz in der Türkei außer Kraft gesetzt. Das Recht wird seither mit Füßen getreten“, hatte der Co-Vertreter der HDP in Deutschland, Faysal Sariyildiz, gegenüber IPPEN.MEDIA das Verbotsverfahren kommentiert. „Erdogan hat Angst, die Wahlen zu verlieren. Deswegen wird die HDP kriminalisiert und die Justiz als Waffe gegen uns missbraucht“, so Sariyildiz.

Die ehemalige Co-Vorsitzende der HDP, Pervin Buldan, spricht bei dem 4. Sonderparteitag der HDP in Ankara. © Bilal Seckin/Imago

Die ebenfalls scheidende Co-Vorsitzende der HDP, Pervin Buldan, versprach, auch weiterhin kämpferisch zu sein. „Wir haben den Stürmen widerstanden und gekämpft. Wir haben die Hoffnung gestärkt, wir haben nie aufgegeben, wir sind nie zurückgewichen, wir haben keinen Augenblick gezögert. Diejenigen, die uns zum Einsturz bringen willen, haben gesehen, dass wir nicht in die Knie gegangen sind“, sagte Buldan in ihrerRede auf dem Kongress.

Harsches Vorgehen in der Türkei gegen die HDP

In den vergangenen Jahren ist die AKP-Regierung immer wieder gegen Mitglieder der HDP vorgegangen. Im November wurden zwölf Abgeordnete der HDP festgenommen, viele von ihnen sind weiterhin hinter Gittern. Unter den kurdischen Politikerinnen und Politikern ist auch weiterhin der ehemalige Co-Vorsitzende der pro-kurdischen Partei, Selahattin Demirtas. Auch auf lokaler Ebene geht die Erdogan-Regierung gegen die pro-kurdische Partei vor. Bei den Kommunalwahlen 2019 gewann die HDP insgesamt 65 Bürgermeisterämter. Unmittelbar nach der Wahl wurden in 59 dieser Gemeinden durch Zwangsverwalter ausgetauscht.

Amnesty fordert Türkei auf, internationales Recht zu respektieren

Immer wieder hatten Menschenrechtsorganisationen das Vorgehen gegen die HDP kritisiert. „Die Auflösung der HDP würde einen Verstoß gegen die Rechte auf freie Meinungsäußerung und Vereinigung bedeuten und die Möglichkeit der Menschen in der Türkei, an der Gestaltung öffentlicher Angelegenheiten teilzuhaben, ernsthaft gefährden“, schreibt Amnesty Deutschland auf ihrer Internetseite. Die Organisation fordert die türkische Regierung daher auf, „ihren Verpflichtungen gemäß internationaler Menschenrechtsnormen und der Europäischen Menschenrechtskonvention, ihren Protokollen und bisherigen Gerichtsurteilen nachzukommen, um sicherzustellen, dass diese Rechte ordnungsgemäß geschützt werden“.

Allerdings dürfte die YSL genauso wie die HDP ins Fadenkreuz der Erdogan-Regierung geraten. Bei den Mitgliedern und Funktionären sowie Zielen hat sich kaum etwas verändert. (Erkan Pehlivan)