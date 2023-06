Immer mehr Imame an türkischen Schulen als „spirituelle Berater“ eingesetzt

Von: Erkan Pehlivan

In der Türkei werden immer häufiger sogenannte „spirituelle Berater“ an staatlichen Schulen eingesetzt. Das sind vor allem Imame, die für Koran-Schulen werben.

Izmir - Ein Abkommen zwischen dem Bildungsministerium, Jugendministerium und der Religionsbehörde Diyanet machen es möglich: In der Türkei übernehmen immer mehr Imame Aufgaben an staatlichen Schulen. „Ich bin sensibel für meine Umgebung, ich schütze meine Werte“ (auf Türkisch: Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum, abgekürzt: ÇEDES), heißt das gemeinsame Protokoll, das bereits in kleinerem Umfang 2021 angewendet wurde. Nach einem Bericht der Zeitung Bir Gün wurden jetzt alleine in Izmir 842 Imame, Prediger und Fachleute für religiöse Dienste an Schulen beauftragt.

Imame und Muezzine machen in der Türkei Werbung an staatlichen Schulen für Koran-Kurse

Im Bezirk Foca sind 19 Imame und Muezzine (Gebetsrufer) und Koranschulen-Leiter beauftragt, an Schulen Werbung für die Koran-Kurse zu machen. Ein entsprechender Brief ist laut dem Bericht an die Schulaufsichtsbehörde des Bezirks geschickt worden. Diese habe den Antrag bereits genehmigt.

Gleichzeitig werden die Proteste der Eltern immer lauter. „Wir akzeptieren keine Ungerechtigkeit gegenüber Lehrern durch die Einstellung von Imamen an Schulen. Was ist das ÇEDES-Projekt, das den Weg für die Ernennung von Imamen als ‚spirituelle Berater‘ an Schulen ebnet“, ließ der Elternverein „Veli-Der“ in Izmir mitteilen. Der Vereinsvorsitzende Turgut Aydin warnt davor, dass diese spirituellen Berater in Zukunft die Beratungslehrer und psychologischen Berater an Schulen ersetzen könnten. „Sie haben keine pädagogische Ausbildung. Das widerspricht auch den Erziehungswissenschaften und verstößt gegen die Verfassung“, so Aydin in einer Pressekonferenz.

Präsident Erdogan und der Chef der Religionsbehörde beten hier bei der Eröffnung der Ditib-Zentralmoschee in Köln.

Gewerkschaft sieht Verstoß gegen Verfassung der Türkei

Auch die Lehrer- und Wissenschaftlergewerkschaft „Egitim Sen“ lehnt die Entsendung von Imamen an staatliche Schulen ab. „Das ÇEDES-Protokoll ist rechtswidrig: Es verstößt eindeutig gegen unsere Verfassung, Gesetze und Verordnungen. Es steht in Gegensatz zur säkularen und wissenschaftlichen Bildung“, sagte der Generalsekretär der Gewerkschaft, Kadem Özay, bei einer Protestkundgebung in der vergangenen Woche in Antalya. Diese Leute hätten keine Ahnung von Pädagogik und Erziehungswissenschaften. Die Kinder könnten deswegen traumatische Folgen davontragen.

„Die Kinder werden dadurch nicht so erzogen, wie wir es uns wünschen, sondern wie die Regierung es will. In der Zukunft wird es daher schwierig werden, die Gesellschaft zu ändern. Denn es wird eine Ideologie verändert“, sagt die Frauenbeauftragte der Egitim Sen, Simge Yardim, in einem Interview. Die AKP-Regierung habe zudem, insbesondere nach den Wahlen, ein nationalistisches parlamentarisches Bildungssystem eingeführt. SImge stellt sich die Frage, ob es überhaupt ein Bedürfnis an den Schulen für die umstrittenen spirituellen Berater gebe, obwohl wissenschaftlich und pädagogisch ausgebildete Berater in den Schulen vorhanden seien.

Erdogan verhilft islamistischer pro-Hosbollah Partei in der Türkei ins Parlament

Und die Islamisierung könnte noch weiter voranschreiten. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat mehreren Kandidaten der Hisbollah-Nahen „Hüda Par“ den Einzug ins Parlament ermöglicht, indem er vier Mitgliedern der Partei sichere Listenplätze der AKP gab. Möglich machte das eine Kooperation beider Parteien. Die Hüda Par unterstützt Erdogan in seinem Wahlkampf. Als Gegenleistung wurden mehr als 200 Mitglieder der Terrororganisation Hisbollah frei gelassen, die auch zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurden. Auch Erdogan selbst benutzt eine sehr islamistische Rhetorik, um gerade die Stimmen von radikalen Islamisten in seinem Land zu bekommen. (Erkan Pehlivan)