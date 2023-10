Erdogan wirft Israel „Kriegsverbrechen“ vor – Westen „Hauptschuldiger für Massaker“ in Gaza

Von: Bedrettin Bölükbasi

Recep Tayyip Erdogan, (M, rechts), Präsident der Türkei, und seine Frau Emine Erdogan (M, links) nehmen an einer propalästinensischen Demonstration, die von der AK-Partei organisiert wurde, auf dem Atatürk-Flughafen teil. © Tolga Ildun/ZUMA Press Wire/dpa

Bei einer riesigen Demo in Istanbul warf Erdogan dem Westen vor, für das „Massaker“ in Gaza verantwortlich zu sein. Die Länder der Region müssten Einheit zeigen.

Istanbul – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist mit Blick auf den Nahost-Konflikt für seine pro-palästinensische Position und scharfe Kritik gegen Israel bekannt. Auch beim aktuellen Krieg in Israel ist das der Fall: Zu Beginn zeigte er sich zwar relativ moderat in seinen Aussagen, inzwischen verstärken sich jedoch seine verbalen Attacken. Bei einer Kundgebung in Istanbul am Samstag (28. Oktober) schoss er neben Israel auch gegen den Westen.

Krieg in Israel: Erdogan attackiert den Westen als „Hauptschuldiger an Massaker“

Er warf dem Westen vor, „der Hauptschuldige an den Massakern im Gazastreifen“ zu sein. Abgesehen von „einigen mit Gewissen, die ihre Stimme erhoben“ hätten, seien diese „Massaker ausschließlich das Werk des Westens“, sagte Erdogan auf der pro-palästinensischen Kundgebung. Bei den Personen mit „Gewissen“ bezog er sich auf Teilnehmer von Demonstrationen in westlichen Ländern gegen Israel. Diese seien im Westen nicht willkommen, kritisierte der türkische Präsident.

Mit der Kundgebung seiner konservativ-islamischen Partei AKP auf dem ehemaligen Flughafengelände Atatürk in Istanbul wolle die Türkei „laut und deutlich bekräftigen, dass wir an der Seite des palästinensischen Volkes gegen die Verfolgung durch Israel stehen“, hatte Erdogan zuvor erklärt. Ihm zufolge nahmen rund 1,5 Millionen Menschen an der Kundgebung teil.

Riesige pro-palästinensische Demo in Istanbul: Erdogan nimmt auch teil

In seiner Rede vor mehreren hunderttausend Teilnehmern attackierte Erdogan den Westen scharf. „Ihr habt um die getöteten Kinder in der Ukraine getrauert, warum schweigt ihr angesichts der getöteten Kinder im Gazastreifen?“, fragte Erdogan. Zudem warf er westlichen Ländern vor, „eine Kreuzzugs-Atmosphäre“ gegen Muslime herbeizuführen. „Wenn ihr so eine Absicht habt, dann vergesst nicht, diese Nation ist noch am Leben“, rief Erdogan. So wie man in Libyen und Berg-Karabach agiert habe, werde man auch im Nahen Osten handeln.

Erdogan erinnerte immer wieder an den Holocaust. „Gestern noch haben sie Juden in Gaskammern getötet, heute ist die gleiche Mentalität in Gaza“, sagte er. Der Westen werde Israel „opfern“, wenn es so weit wäre, behauptete Erdogan zudem. „Israel kann ohne den Westen keine drei Tage überleben“, hieß es.

Kundgebung in Istanbul: Erdogan bezeichnet Israel als „Kriegsverbrecher“

Israel warf er vor, „Kriegsverbrechen“ zu begehen. „O Israel, wir werden dich zum Kriegsverbrecher erklären“, kündigte Erdogan an. Die Vorbereitungen dafür würden laufen, ergänzte er. Der Westen hingegen fordere nicht einmal einen Waffenstillstand, kritisierte der türkische Machthaber: „Wie viele Kinder, Frauen und ältere Menschen müssen noch sterben, damit ihr einen Waffenstillstand verlangt?“

Bereits zuvor hatte der türkische Staatschef Israel angesichts der verstärkten Angriffe im Gazastreifen aufgefordert, „den Wahnsinn“ unverzüglich zu stoppen. „Die Bombardierungen in der vergangenen Nacht haben sich erneut gegen Frauen, Kinder und unschuldige Zivilisten gerichtet und die humanitäre Krise verschärft“, erklärte Erdogan im Onlinedienst X, vormals Twitter. „Israel muss diesen Wahnsinn sofort stoppen und die Angriffe beenden.“

Reaktion aus Israel nach Erdogan-Rede: Abzug von Diplomaten aus der Türkei

Bei der Kundgebung gab Erdogan zudem erneut an, die Hamas sei keine Terrororganisation. Auch warf er Israel eine „ununterbrochene Verfolgung“ seit 75 Jahren vor und drohte: „Die westlichen Länder, denen ihr vertraut, werden eines Tages abziehen, wenn ihre eigenen Häuser in Brand geraten. Dann werdet ihr mit denen, die ihr seit 75 Jahren verfolgt und ihren Brüdern alleine sein.“

Aus Israel kam bereits die erste Reaktion auf die Rede Erdogans. Außenminister Eli Cohen kündigte im Kurznachrichtendienst X an, man habe das diplomatische Personal Israels aus der Türkei zurückgerufen und wolle eine „Neubewertung“ der bilateralen Beziehungen zur Türkei durchführen. (bb)