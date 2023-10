Krise in der Nato: USA schießen türkische Drohne ab

Von: Erkan Pehlivan

Brisanter Zwischenfall: Die USA haben eine türkische Drohne über Syrien abgeschossen. Dennoch stellt der Nato-Partner die Angriffe nicht ein. Jetzt droht die Krise.

Ankara – Die Türkei greift seit Donnerstag verstärkt Ziele im Nachbarland in Syrin und im Irak an. Am Vorabend der groß angelegten Angriffe vor allem auf Ziele in dem Selbstverwaltungsgebiet von Nord-und Ostsyrien (Kurdisch: Rojava) war Außenminister Hakan Fidan vor die Kameras getreten und hatte die Angriffe angekündigt.

„Die gesamte Infrastruktur und Elektrizitätswerke der PKK und YPG im Irak und Syrien sind von nun an legitime Ziele unseres Militärs und des Geheimdiensts.“ Dabei warnte Fidan auch von Eingriffen in die türkischen Militäraktionen. „Ich empfehle Dritten von Anlagen und Mitglieder der PKK und YPG fernzuhalten.“

Ärger in der Nato: USA schießen Drohne der Türkei ab

Die USA scheinen die Drohungen des türkischen Außenministers nicht beeindruckt zu haben. Noch während der Angriffe schoss ein amerikanisches Kampfflugzeug eine türkische Drohne über Syrien ab. Das Pentagon hat den Abschuss bestätigt. „Die türkische Drohne kam bis auf 500 Meter an den Stützpunkt heran, in dem sich amerikanische Soldaten aufhielten. Die Lebenssicherheit der US-Soldaten war gefährdet, und US-F-16-Kampfjets schossen es in Selbstverteidigung ab“, sagte Brigadegeneral Patrick Ryder bei einer Pressekonferenz.

Abschuss von türkischer Drohne: Ankara hatte nicht mit Eingreifen der USA gerechnet

Der Vorfall ist schwerwiegend, da ein Nato-Mitglied eine Drohne eines anderen Nato-Mitglieds abgeschossen hat. Zudem dürfte die türkische Regierung offenbar überrascht gewesen sein, dass die USA eingegriffen hatten. „Ankara hat sicherlich nicht damit gerechnet, dass die USA einen solchen Schritt machen würden. Washington hat einen Schritt gemacht, um die Kurden nicht zu verlieren. Die Kurden haben eine sehr wichtige Rolle im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat gespielt“, sagt der Politikwissenschaftler und Türkei-Experte Savaş Genç im Gespräch mit fr.de von IPPEN.MEDIA.

Präsident Erdogan erwarten erneut Probleme in der Nato. © IMAGO/Beata Zawrzel

Dennoch griff das türkische Militär am Freitag weitere Ziele in der Region an. „Hätte Ankara nach dem Abschuss der Drohne aufgehört, hätte Präsident Erdogan und seine AKP innenpolitisch einen Imageverlust erlitten“, begründete Genç. So zeige sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gerne als starker Mann. Er spricht sogar vom „Jahrhundert der Türkei“, das auch das Motto seines Wahlkampfs zur Türkei-Wahl im Mai war. Die Kurden haben Tausende Kämpfer in ihrem Kampf gegen den IS verloren.

Probleme mit der Türkei innerhalb der Nato länger vorhanden

Auch die Politikwissenschaftlerin Dastan Jasim, vom German Institute for Global and Area Studies (GIGA) sieht im Gespräch mit fr.de von IPPEN.MEDIA Probleme innerhalb der Nato aufkommen. „Es gibt schon länger sehr viele Probleme innerhalb der NATO und diese Asymmetrie zwischen dem, was Verteidigungskräfte auf dem Boden sagen, und dem, was Politiker von wollen, ist schon lange ein Problem. Der Umgang mit der Türkei auch.“

Angriff in Syrien: Türkei versäumt Militäraktion mit USA und Russland abzusprechen

Die Türkei hätte seine Militäraktionen über Syrien besser mit den anderen Staaten, besonders mit den USA und mit Russland abstimmen sollen, meint auch der Militärexperte und ehemalige Kapitän zur See der türkischen Marine, Hüseyin Demirtaş. „Wurde der Flug mit den Drohnen mit den Staaten, die den Luftraum in dem Gebiet kontrollieren, abgesprochen? Oder mit der Nato? Man kann nicht einfach Militäraktionen in anderen Ländern ohne Koordination durchführen“, warnte er. An eine Krise innerhalb der Nato glaubt der Militärexperte jedoch nicht.

Ethnische Säuberungen an Kurden und Flüchtlingsströme zu fürchten

Der im deutschen Exil lebende kurdisch-alevitische Journalist und Schriftsteller Aziz Tunç warnt ebenfalls im Gespräch mit unserer Redaktion vor einem Spiel mit dem Feuer. „Der Luftraum über Rojava wird von den USA und Russland kontrolliert. Die Türkei hat keine Erlaubnis von Washington, um dort Militäraktionen durchzuführen“, so Tunç gegenüber fr.de von IPPEN.MEDIA. Allerdings bestehe die Gefahr, dass die USA dennoch Rojava für seine eigenen Interessen an die Türkei opfern könnte. Dann fürchtet Tunç ethnische Säuberungen an den Kurden und Flüchtlingsströme. In Afrin lag der Bevölkerungsanteil bis zu seiner Besatzung durch die türkische Armee und mit ihr verbündete syrische Dschihadisten 2018 bei über 90 Prozent. Heute liegt der Anteil bei weniger als 30 Prozent.

Türkische Angriffe treffen vor allem zivile Ziele

Vor allem zivile Ziele wie Stromwerke und Ölfelder werden durch türkische Angriffe getroffen. Es sterben dabei immer wieder Zivilisten. Menschenrechtsorganisationen schlagen Alarm. „Dass die Türkei eine heftige Militäroffensive gestartet hat und zahlreich Infrastruktur bombardiert, Zivilisten sterben, Regionen nun ohne Strom sind, ist bisher keine Notiz wert. Sollten diese Angriffe weiter gehen, führt es zu einer absoluten Destabilisierung der Region: Humanitäre Not ist groß, ebenso die Gefahr, dass der IS es nutzen wird“, schreibt die Referentin für Syrien, Türkei und Irak bei medico international, Anita Starosta auf X.

Von einer Intervention zum Stop der türkischen Angriffe auf seine Nachbarländer Irak und Syrien ist der Westen und auch die Nato weit entfernt. Priorität scheint erstmal der Ukraine-Krieg und der Flüchtlingsdeal mit Ankara zu haben.