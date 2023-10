Nach Ankara-Anschlag: Türkischer Außenminister kündigt neue Operationen in Syrien und Irak an

Von: Bedrettin Bölükbasi

Die Türkei könnte erneut militärisch in Syrien und Irak eingreifen. © ILYAS AKENGIN/AFP

Nach dem Anschlag gegen das türkische Innenministerium deutet Ankara neue militärische Operationen in Syrien und Irak an. Im Verteidigungsministerium gab es ein kritisches Treffen.

Ankara – Am vergangenen Sonntag (1. Oktober) erschütterte eine Explosion vor dem Innenministerium die türkische Hauptstadt Ankara. Am Tag der Wiedereröffnung des türkischen Parlaments nach der Sommerpause attackierten zwei Angreifer, die später von türkischen Behörden als Angehörige der verbotenen PKK bestätigt wurden, die Schranke vor dem Innenministerium. Die PKK, die auch in Europa und den USA als Terrororganisation eingestuft ist, übernahm die Verantwortung. Während sich ein PKK-Mitglied selbst in die Luft sprengte, wurde der zweite Angreifer von der türkischen Polizei erschossen. Beim Anschlag wurden zwei Polizisten leicht verletzt.

Türkei könnte neue Militäroperation starten: Erdogan kündigt neue Aktionen an

So wie es aussieht, will die Türkei nun militärisch auf den Anschlag reagieren – mit neuen Militäroperationen in Syrien und im Irak. Bei seiner Eröffnungsrede im türkischen Parlament am Tag der Explosion wiederholte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine Aussage, die er im Zusammenhang mit militärischen Drohungen immer wieder verwendet: „Wir können eines Nachts auf einmal kommen.“ Er riet dazu, diesen Satz „nie“ zu vergessen.

Er versprach im Parlament, man werde sowohl innerhalb als auch außerhalb der Grenzen Bedrohungen gegen die Türkei beseitigen. Nach dieser Rede Erdogans startete die türkische Luftwaffe dutzende Angriffe gegen PKK-Ziele im Norden Iraks. Dabei habe man insgesamt 16 Ziele wie etwa Munitionsdepots und Bunker der Organisation zerstört, hieß es. Auch im Norden Syriens, der großteils von der überwiegend kurdischen Miliz YPG kontrolliert ist, griffen türkische Drohnen mehrere Ziele an. Die Türkei stuft die YPG als Ableger der PKK ein. Drohnenangriffe gegen die YPG in Syrien sind inzwischen zur Routine geworden.

Türkischer Außenminister warnt „Drittstaaten“: „Haltet euch von der YPG fern“

Eine deutlichere Erklärung folgte schließlich am Mittwoch (4. Oktober) vom türkischen Außenminister Hakan Fidan, der jahrelang als Chef des Geheimdienstes MIT tätig war. Im Zuge von Geheimdienstaktivitäten habe man festgestellt, „dass die zwei Terroristen aus Syrien in unser Land gekommen sind und dort ausgebildet wurden“, erklärte Fidan laut dem staatlichen Nachrichtensender TRT Haber und ergänzte: „Alle Infrastruktur- und Energieeinrichtungen der YPG und PKK in Syrien und Irak sind von nun an legitime Ziele für unsere Streitkräfte und Geheimdiensteinheiten.“

„Ich empfehle Drittstaaten, sich von Einrichtungen und Angehörigen der PKK und YPG fernzuhalten“, warnte der Außenminister außerdem. Fidans Aussagen wurden in türkischen Expertenkreisen als eine Botschaft an die USA und Russland interpretiert. Die YPG gilt als US-Verbündeter im Kampf gegen die IS-Terrormiliz, während auch Russland und das von Moskau unterstützte Assad-Regime von Zeit zu Zeit mit der YPG kooperieren. Beide Länder haben eine militärische Präsenz in Nordsyrien. „Unsere Armee wird sehr deutlich auf diesen Anschlag antworten, die Terroristen werden ihre Aktion erneut bereuen“, so Fidan weiter.

Nach Ankara-Anschlag: Kritisches Treffen im Verteidigungsministerium der Türkei

Kurz nach dieser Erklärung des Außenministers meldete das türkische Verteidigungsministerium ein kritisches Sicherheitstreffen. Der türkische Außenminister Fidan, Geheimdienstchef Ibrahim Kalın, Innenminister Ali Yerlikaya und Generalstabschef Metin Gürak wurden vom Verteidigungsminister Yasar Güler ins Ministerium eingeladen. Türkischen Medien zufolge ging es beim Treffen um zukünftige Militäroperationen in Syrien und Irak.

Zeitgleich unterstrich der ehemalige türkische Botschafter Uluc Özülker gegenüber TRT Haber, die Aussage von Fidan, dass man auch Energieeinrichtungen der YPG ins Visier nehmen werde, deute auf mögliche türkische Angriffe bis nach Deirezzor im Südosten Syriens. Dort würden sich schließlich zentrale Energieeinrichtungen der überwiegend kurdischen Miliz befinden.

Die Türkei ist bislang viermal militärisch in Syrien tätig geworden. Die Operationen richteten sich sowohl gegen den IS und die YPG als auch gegen das Assad-Regime im nordwestlichen Idlib. Dabei wurden wichtige Städte wie Afrin, Rasulain und Tal Abyad von türkischen Truppen eingenommen. Im Norden Iraks befinden sich unzählige große und kleine Militärstützpunkte der Türkei. Luft- und Bodenoperationen gehören dort zum Alltag. Ziel der Türkei ist es, eine 30 Kilometer tiefe „Sicherheitszone“ in Syrien und Irak zu errichten. (bb)