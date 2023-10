Erdogan als König der Verdammten: Warum die Wasser-Probleme in der Türkei wachsen

Von: Foreign Policy

Die Mega-Infrastrukturprojekte des türkischen Präsidenten Erdogan bereichern die Baufirmen, während sie die Wasserlandschaft seines Landes zum Schlechteren umgestalten.

investiert in : Milliarden gehen an seine Verbündeten Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 23. Oktober 2023 das Magazin Foreign Policy.

Tekelioglu, Türkei – An einem schwülen Hochsommermorgen versammelten sich die Fischer von Tekelioglu, einem Dorf im Westen der Türkei, um über das Verschwinden ihres Sees zu sprechen. Sie waren sich einig, dass der Rückgang vor einem Jahrzehnt begann, nachdem 2009 ein nahe gelegener Damm am Gordes-Fluss fertiggestellt wurde. Einige Jahre später stiegen die Temperaturen, die Winterregen blieben aus, und im Jahr 2021 trocknete der See vollständig aus.

Der Marmara-See umfasste einst eine Fläche von 17 Quadratmeilen. Er bot Hunderten von Existenzen und Tausenden von Zugvögeln eine Lebensgrundlage: „Ein Vogelparadies“, sagten die Fischer.

Jetzt ist es so, als hätte er nie existiert. Die Fische starben. Die Vögel haben ihre Wege gewechselt. Die Schildkröten, die rund um den See lebten, begannen auf der Suche nach Wasser in die nahe gelegenen Gärten und Häuser zu wandern. Heute liegen ein paar verrottende Fischerboote verlassen am ehemaligen Seeufer. Ein Feigenbaum ist am Südufer des trockenen Bettes gewachsen.

Mega-Projekte von Erdogan belasten Wasserlandschaft der Türkei

Der Gordes-Damm ist einer von Hunderten, die in den 20 Jahren der Regierungszeit des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gebaut wurden, um Wasser für Trinkwasser, Bewässerung und vor allem für die Stromerzeugung zu liefern. Etwa 20 Prozent des türkischen Stroms werden aus Wasserkraft gewonnen - die bei weitem größte erneuerbare Energiequelle des Landes -, was den Bau von Staudämmen zu einer der wichtigsten Triebfedern des Landes macht.

In Verfolgung dieser Ziele haben die Dämme jedoch die Wasserlandschaft der Türkei völlig umgestaltet: Dörfer und Kulturstätten wurden überflutet, während Seen und Flüsse ausgetrocknet sind. Einige Staudämme, wie der von Gordes, sind bereits wenige Jahre nach ihrer Fertigstellung nicht mehr funktionsfähig. Die Unternehmen, die diese Dämme gebaut haben - von denen viele enge Verbindungen zu Erdogan haben -, fahren trotz ihres Versagens weiterhin riesige Gewinne ein, richten katastrophale Umweltschäden an, zerstören Existenzen und verschärfen damit die Wasserkrise in der Türkei.

In der Antike war die Ägäisregion der Westtürkei Teil des gut bewässerten Fruchtbaren Halbmonds. Heute ist die Region überhitzt und überentwickelt und wird von einem Teufelskreis aus Waldbränden und Dürre heimgesucht. Die Bevölkerung von Izmir, der größten Stadt der Region, ist von 1,2 Millionen im Jahr 1980 auf heute 3 Millionen angewachsen, was einen enormen Bedarf an Wasser zur Folge hat. Der Gordes-Damm sollte diese Knappheit beheben. Etwa 60 Prozent der Wassermenge des Damms sollten nach Izmir gepumpt werden, und die restlichen 40 Prozent sollten zur Bewässerung von 150.000 Hektar (ca. 580 Quadratmeilen) umliegenden Ackerlandes verwendet werden, wo Pfirsiche, Trauben und Walnüsse angebaut werden.

Doch diese Versprechen wurden nie eingelöst. Im Jahr 2022 bezeichnete Tunc Soyer, Bürgermeister von Izmir und prominentes Mitglied der Opposition gegen Erdogan, das Projekt als „Fiasko“. Die Stadt bezahle für das Wasser des Gordes-Damms, sagte er, habe aber noch keinen Tropfen erhalten.

Erdogan nutzt Baugewerbe als Instrument: Verbündete schlagen Profit

Mit dem Bau des Damms wurde 1998 begonnen, nachdem ein 170-Millionen-Dollar-Auftrag an Kocoglu Construction vergeben worden war. Der Bau dauerte mehr als ein Jahrzehnt, doch nach seiner Eröffnung im Jahr 2009 begann er sofort Wasser zu verlieren. Es bildeten sich Risse in der Basis des 5,5 Millionen Kubikmeter fassenden Stausees und in dem Tunnel, der das Wasser zu seinen Bestimmungsorten leitete. Selbst nach der Entleerung und Reparatur im Jahr 2015 blieb der Stausee undicht.

Seit 2020 war das Reservoir des Staudamms nicht mehr als 7 Prozent gefüllt. Staatliche Stellen behaupten, die Reparaturen hätten funktioniert und der niedrige Wasserstand sei nicht auf Lecks, sondern auf Dürre zurückzuführen. Daten der Wasserbehörde von Izmir zeigen jedoch, dass der Pegel der fünf anderen Stauseen in der Region zwischen 2020 und 2022 anstieg, während der Pegel von Gordes sank. Alle wurden in diesem Jahr von geringen Niederschlägen heimgesucht, aber der aktuelle Pegel von Gordes liegt mit 6,83 Prozent seiner vollen Kapazität weit unter dem Durchschnitt der anderen Stauseen (35,67 Prozent).

Im Jahr 2021 sagte der ehemalige Regionalleiter der staatlichen Wasserbehörde, Hasan Baykal, über das Projekt aus, dass die vor dem Bau durchgeführten Untersuchungen ergeben hätten, dass der Boden für die Art des Staudamms, der gebaut werden sollte, nicht geeignet sei. Da der Boden aus porösem Kalkstein besteht, würde das Wasser einfach abfließen, es sei denn, das Bett des Damms wäre mit Beton bedeckt. Nach der Ausschreibung und dem Baubeginn wurde jedoch aus Kostengründen auf den wichtigen Betonsockel verzichtet. Bis heute gibt es weder eine Untersuchung noch eine offizielle Antwort auf Baykals Behauptungen.

Leider ist diese Art von Missmanagement in der Türkei eine nur allzu bekannte Geschichte. Erdogan hat das Baugewerbe lange Zeit als Instrument genutzt, um Geld an seine politischen Verbündeten zu leiten. Während seiner Amtszeit als Bürgermeister von Istanbul in den 1990er Jahren überwachte er die Sanierung und Erweiterung der Stadt im Eiltempo, wobei ganze Stadtteile von Grund auf neu gebaut wurden. Als er 2003 sein Amt als Ministerpräsident antrat, versprachen er und seine Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP), die Türkei zu modernisieren und die Kultur der grassierenden Korruption zu ändern. Im Rahmen dieses Modernisierungsschubs beschleunigte er die Bauarbeiten in allen Bereichen - einschließlich des Baus von Staudämmen -, doch anstatt die Korruption einzudämmen, drückte er dem Problem nur seinen eigenen Stempel auf.

Erdogan beauftragt Freundesclique für Konstruktion: Antike Stadt verschwindet nach Bau von Staudamm

Die Folgen dieser Kleptokratie im Infrastrukturbereich wurden Anfang dieses Jahres deutlich, als die Türkei von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht wurde, das durch die wiederholte Missachtung von Sicherheitsvorschriften durch Bauunternehmer und Aufsichtsbehörden noch tödlicher und zerstörerischer war.

Jetzt richtet diese Kleptokratie auch in der türkischen Wasserinfrastruktur verheerenden Schaden an. Das berühmteste Beispiel dafür ist der Ilisu-Damm am Tigris in der überwiegend kurdischen Südostregion der Türkei. Die Pläne für den Damm, der als wichtiger Motor für die Entwicklung des ärmsten Teils des Landes gepriesen wurde, wurden seit den 1950er Jahren diskutiert, aber immer wieder abgesagt oder verschoben, weil man sich Sorgen über die verheerenden Auswirkungen auf die Umgebung machte. Im Jahr 2001 forderte der Europarat die Türkei auf, eine Alternative zum Staudamm zu finden, und ein internationales Baukonsortium zog sich aus dem Projekt zurück. Die Arbeiten wurden 2007 wieder aufgenommen, gerieten aber erneut ins Stocken, als sich ausländische Kreditgeber aus dem Bau zurückzogen, weil der Damm nicht den Umwelt- und Denkmalschutzstandards der Weltbank entsprach.

Nachdem sich die internationalen Bauunternehmen zurückgezogen hatten, wurde Ilisu an ein Konsortium aus drei türkischen Unternehmen vergeben: Nurol, Cengiz und Celikler, die alle zahlreiche lukrative staatliche Aufträge erhalten haben und von Geschäftsleuten geleitet werden, die persönliche Beziehungen zu Erdogan unterhalten oder ihn öffentlich gelobt haben. Als Ilisu 2018 endlich fertiggestellt wurde, begann sich das Wasser gegen den Damm zu stauen, wodurch der Flusspegel anstieg.

Es dauerte nicht lange, bis die antike Höhlenstadt Hasankeyf, 25 Meilen nordwestlich gelegen, unter Wasser stand. Die Überschwemmungen zerstörten Kirchen, Moscheen und Gräber 10.000 Jahre alter Kulturen und führten zur Vertreibung von etwa 80.000 Menschen. Eine lokale Aktivistengruppe bezeichnete die Überschwemmung als „Apokalypse“.

Kocoglu Construction, das Unternehmen, das den Gordes-Damm gebaut hat, hat ebenfalls Verbindungen zu Erdogan. Ihr Direktor, Sukru Kocoglu, war Vorsitzender des politisch einflussreichen türkischen Arbeitgeberverbandes der Bauindustrie, als Erdogan an die Macht kam. Nachdem er den Auftrag für den Gordes-Staudamm erhalten und abgeschlossen hatte, wurde Kocoglu zu einem entschiedenen Befürworter Erdogans und seiner Infrastruktur-Megaprojekte.

Im Jahr 2011 lobte er Erdogans „verrücktes Projekt“ - einen 15-Milliarden-Dollar-Plan für den Bau eines neuen Schifffahrtskanals durch Istanbul, der wegen seiner potenziellen ökologischen und wirtschaftlichen Folgen weithin kritisiert wurde - mit der Begründung, dass er den Bauunternehmen enorme Gewinne bescheren würde. Im selben Jahr begrüßte Kocoglu Erdogans jüngsten Wahlsieg und die umstrittenen Änderungen an der türkischen Verfassung, die durch die Abschaffung des Amtes des Ministerpräsidenten und die Einführung einer exekutiven Präsidentschaft einen großen Machtzugriff Erdogans darstellten.

Seine politische Loyalität scheint sich ausgezahlt zu haben. Selbst nach dem mangelhaften Bau des Gordes-Staudamms erhielt Kocoglu zwei weitere Aufträge für große öffentlich-private Partnerschaftsprojekte: Den zweitgrößten Flughafen der Türkei in der Mittelmeerprovinz Mersin und einen Straßentunnel von Izmir ins nahe gelegene Manisa.

Trotz der vielen Aufträge gelang es Kocoglu Construction jedoch nicht, sich vor finanziellen Schwierigkeiten zu schützen, und 2014 brach das Unternehmen unter einem Berg von Schulden zusammen. Die Arbeiter legten ihre Werkzeuge auf dem halbfertigen Tunnel und dem Flughafen nieder. Der Auftrag für den Tunnel wurde an die Kalyon Construction übertragen, die sich mehrheitlich im Besitz der Calik Holding befindet, deren CEO bis 2013 Erdogans Schwiegersohn Berat Albayrak war, und für die zusätzliche Mittel in Höhe von 68 Millionen Dollar bereitgestellt wurden, um den Auftrag fertigzustellen.

Während die türkischen Bauherren von den Dämmen profitieren, leiden die Anwohner darunter. Etwa 15 Meilen flussabwärts vom Gordes-Damm fehlt dem Marmara-See jetzt der Lebenssaft. Im Mai hat die örtliche Regierung das Gebiet umgewidmet, damit es bebaut werden kann. Die staatliche Landwirtschaftsbehörde schickte Arbeiter, um dort Weizen anzupflanzen, wo der See einst stand, und besiegelte damit sein Verschwinden. Doch die Stadt Tekelioglu verdankt ihre Existenz dem See. Vier von fünf Männern arbeiteten hier als Fischer und fingen jedes Jahr 100 Tonnen Karpfen, Aale und Krebse. Früher kamen auch Touristen hierher: Der Marmara-See war der einzige See in der Region und bot eine kühle Abkühlung in einem ansonsten staubigen Becken. Das Dorfrestaurant wirbt immer noch mit fangfrischen Meeresfrüchten, obwohl es hier keine mehr gibt.

„Er gab uns Sauerstoff“, sagte Burhan Cetin, einer der Fischer. „Jetzt, da es weg ist, hat es uns alle psychisch getroffen. Nur Allah weiß, was passieren wird - wir können nichts tun. Wir können nicht einmal unsere Ausrüstung verkaufen.“

Der Staat wird von dem Weizen und den Sonnenblumen profitieren, die jetzt auf dem Grund des Marmara-Sees wachsen, aber die Fischer, die auf den See angewiesen waren, werden keinen Pfennig sehen. Die Forstbehörden verlangten von ihnen weiterhin Gebühren für ihre Fanglizenzen - auch nachdem der See ausgetrocknet war - bis einige von ihnen im August 2022 erfolgreich einen Rechtsstreit gegen den Staat gewannen.

Seitdem haben die Fischer ein zweites Verfahren gegen die staatliche Wasserbaubehörde wegen ihrer Misswirtschaft beim Bau des Staudamms und gegen die örtliche Regierung eingeleitet, die den See ohne Umweltverträglichkeitsprüfung umgewidmet hat, obwohl er offiziell als geschütztes Feuchtgebiet eingestuft war. Die Klage zielt darauf ab, den türkischen Staat zu zwingen, den See zu rehabilitieren. Sener Kilimcigoldelioglu, der einem örtlichen Umweltverband vorsteht, besteht darauf, dass der Marmara-See durch die Umleitung von Bächen aus dem nahe gelegenen Bozdag-Gebirge wiederbelebt werden kann.

Erdogan investiert in Mega-Projekte: Milliarden gehen an seine Verbündeten

Andere sind pessimistischer: „Die einzige Lösung ist der Abriss des Staudamms“, sagt Rafet Kerse, ein anderer Fischer, damit der Gordes-Fluss wieder in den See fließen kann. „Nichts anderes wird funktionieren.“ Viele europäische Länder, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind, reißen alte Dämme ab und stellen die Ökosysteme der Flüsse und Seen wieder her, die sie zerstört haben. Doch Erdogan, der den Bau von Großstaudämmen zu einer Säule seiner politischen Macht gemacht hat, setzt seinen Staudammbau fort. Im Jahr 2017 versprach er, bis zum Jahr 2023 1.368 neue Dämme zu bauen, so dass fast kein Fluss in der Türkei ohne Staudamm bleibt.

Im November 2022 eröffnete er den Yusufeli-Damm, den bisher höchsten Staudamm der Türkei, der bereits 18 Städte und Dörfer unter Wasser gesetzt oder von Straßen abgeschnitten hat. Der Melen-Damm, der Istanbul speist, ist undicht und verschärft die Wasserknappheit in der Stadt.

Die verheerenden Erdbeben im Februar haben Befürchtungen hinsichtlich der Unversehrtheit vieler anderer Dämme aufkommen lassen, und während die staatliche Wasserbaubehörde jetzt Ausschreibungen für Sanierungsarbeiten durchführt, wurden bestehende Ausschreibungen für Reparaturen an Dämmen, die nicht vom Erdbeben betroffen waren, aufgrund der anhaltenden Wirtschaftskrise des Landes abgesagt. Werden diese Dämme nicht repariert, besteht die Gefahr eines katastrophalen Versagens - ein Schicksal, das im September Derna in Libyen ereilte und Tausende von Menschenleben forderte.

In seinem dritten Jahrzehnt an der Macht ist Erdogans Zyklus offensichtlich. Er hat seine Partei und seine Gegner aus dem Weg geräumt und Milliarden an seine Verbündeten in der Bauindustrie durch staatlich finanzierte Projekte ohne Ausschreibungen oder eine ordnungsgemäße behördliche Aufsicht weitergeleitet. Umweltverträglichkeitsprüfungen wurden ignoriert oder gar nicht erst durchgeführt. Die Unternehmen, die die oft fehlerhaften Dämme gebaut haben, haben riesige Gewinne eingefahren, aber kaum Konsequenzen für die Schäden, die ihre Projekte angerichtet haben, zu tragen. In der Wahlkampfsaison hat Erdogan die Megaprojekte im Baugewerbe als Beweis dafür angeführt, wie weit die Türkei unter seiner Führung gekommen ist.

Doch in Tekelioglu fühlt sich der Staudamm nicht wie ein Fortschritt an. Er hat ein reichhaltiges Ökosystem und die Lebensgrundlagen, die dieses Ökosystem bot, zerstört. Die jungen Männer des Dorfes sagen, dass sie in der Fischerei keine Zukunft sehen. Stattdessen blicken sie in die Städte, z. B. in das überbevölkerte Izmir, wo es zumindest Fabrikjobs gibt. Kazim Efe, 21, schaut auf seine Hände, als er über seine wahrscheinliche Zukunft spricht.

„Wie die Vögel werden auch wir auswandern“, sagte er.

Dieser Artikel wurde in Zusammenarbeit mit dem Pulitzer Center on Crisis Reporting erstellt.

Zur Autorin Hannah Lucinda Smith ist eine in der Türkei lebende Journalistin. Sie ist die Autorin von Erdogan Rising: The Battle for the Soul of Turkey und Co-Autorin von Zarifa: A Woman‘s Battle in a Man‘s World. Twitter (X): @hannahluci

