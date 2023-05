Weniger religiös – und unzufrieden: Muss Erdogan die Erstwähler fürchten?

Von: Katja Saake

Die Erstwähler könnten für den Ausgang der Türkei-Wahl 2023 entscheidend werden. Auch Erdogan muss sie umwerben, doch viele junge Türken sind unzufrieden.

Ankara – Über 5 Millionen Erstwähler können bei der Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei am 14. Mai zum ersten Mal ihre Stimme abgeben. Das sind rund acht Prozent aller Wahlberechtigten. Laut Umfragen könnte es bei der Türkei-Wahl 2023 eng für den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan werden. Seine Wiederwahl gilt als ungewiss und die Erstwähler könnten dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Ein junger Mann bei der Türkei-Wahl 2023. © Alexey Maishev/imago-images

Türkei-Wahl 2023: Erstwähler sind weniger religiös

Wer bei der Türkei-Wahl 2023 zum ersten Mal wählt, ist mit Recep Tayyip Erdogan aufgewachsen – denn der türkische Staatspräsident ist bereits seit 20 Jahren an der Macht. Seit 2014 hat er das Amt des Staatspräsidenten inne und davor war er ab 2003 Ministerpräsident der Türkei. Erdogan und seine Partei AKP vertreten ein islamisch-konservatives Weltbild. Doch die türkischen Erstwähler seien moderner und weniger religiös als der Durchschnittswähler, sagt zum Beispiel der Meinungsforscher Erman Bakirci vom Umfrage-Institut Konda: „Die Zustimmung zu Erdogan unter jungen Leuten ist gering“.

Denn die jungen Wähler würden andere Themen beschäftigen als religiöse Fragen: „Über die Hälfte von ihnen sind unzufrieden mit ihrem Leben“, so Bakirci. Junge Menschen in der Türkei würden sich vor allem um die schwierige Wirtschaftslage mit einer hohen Inflation und Jugendarbeitslosigkeit sorgen. Berechtigterweise, denn die Inflationsrate im April soll laut staatlicher türkischer Statistikbehörde TÜiK bei 43,7 Prozent gelegen haben. Ein sehr hoher Wert beispielsweise im Vergleich zu Deutschland, wo die Inflationsrate im März bei 7,4 Prozent lag.

Zwar ist die türkische Inflationsrate in den letzten Monaten kontinuierlich gesunken – im März hatte sie bei rund 50,5 Prozent gelegen und im vergangenen Oktober gar bei 85 Prozent. Trotzdem bleibt sie aber auf einem hohen Niveau und unabhängige Institute gehen generell von weit höheren Zahlen aus. Genauso schlecht steht es um die Jugendarbeitslosenquote in der Türkei: Laut staatlicher Statistik lag sie im Februar bei 19,2 Prozent – im Vergleich: In Deutschland lag sie zum selben Zeitpunkt bei nur 5,7 Prozent.

Erstwähler bei der Türkei-Wahl 2023 kritisieren Erdogan

Bei der Türkei-Wahl 2023 wollen laut Umfragen nur 20 Prozent der Jungwähler bis 25 Jahre für Erdogan stimmen. Wegen wirtschaftlicher Sorgen und der Hoffnung auf einen grundsätzlichen Wandel wollen viele ihre Stimme einem seiner Konkurrenten um das Präsidentschaftsamt geben: Erdogan hätte nicht einen dritten Flughafen in Istanbul bauen lassen sollen, „anstatt sich um die Probleme der Leute zu kümmern“, kritisiert zum Beispiel der 21-jährige Textilarbeiter Firat Yurdayigit im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP.

Und auch die 20-jährige Sevgi aus Istanbul sieht die Präsidentschaft Erdogans kritisch. Sie arbeitet, um sich eine Design-Ausbildung finanzieren zu können: „Erdogan steht der Verwirklichung meiner Träume im Wege“. Und sie ergänzt: „Auch wenn er ein guter Präsident wäre, dürfte er nicht so lange an der Macht bleiben.“ Aber auch andre Themen stehen neben der wirtschaftlichen Lage bei der Türkei-Wahl 2023 im Fokus: Es geht um die Folgen des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien am 6. Februar und um den Umgang mit Flüchtlingen im Land – nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks befinden sich 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak in der Türkei.

Generation Z in der Türkei „religionsmüde“

Dass für viele türkische Erstwähler nicht vorrangig religiöse Aspekte ausschlaggebend für ihre Wahlentscheidung sind, könnte mit einer gewissen „Religionsmüdigkeit“ zusammenhängen. Diese werde in den letzten Jahren in der Türkei von religiös-konservativen Kreisen beobachtet und diskutiert und beträfe vor allem junge Menschen, wie der Forscher Dr. Pierre Hecker vom Centrum für Nah- und Mittelost-Studien der Universität Marburg gegenüber Deutschlandfunk Kultur erklärte.

Es gebe eine „Religionsmüdigkeit“ innerhalb der Jugend, die einem religiös-konservativen Umfeld entstamme und eigentlich typischerweise zukünftige AKP-Wähler sein müssten. Die Generation Z, die in der AKP-Regierungszeit herangewachsen ist und Desäkularisierungsprozesse in der Gesellschaft miterlebt hat, sei entgegen der Erwartung religionsloser: Das Religiöse sei immer mehr zu einem Konsum- und Lifestyle-Produkt geworden und die spirituelle Ebene verloren gegangen, genau wie ein klares Feindbild gegenüber Anders- oder Nichtgläubigen. Eine natürliche AKP-Parteienbindung befindet sich bei der Jugend also offenbar im Rückgang.

Erstwähler-Stimmen hart umkämpft bei der Türkei-Wahl 2023

Die Erstwähler werden von den Bewerbern um das Präsidentenamt stark umworben. Kemal Kilicdaroglu, der als Vorsitzender der sozialdemokratischen Partei CHP für ein Bündnis aus sechs Parteien antritt, versucht zum Beispiel mit Versprechen wie der Abschaffung einer Steuer auf den Kauf von Handys oder einem kostenlosen Zugang zum Internet bei jungen Wählern zu punkten. Kilicdaroglu hat gute Chancen, die Türkei-Wahl 2023 zu gewinnen, wie aktuelle Umfrageergebnisse zeigen.

Sein Parteienbündnis „Sechser-Tisch“ liegt in einigen Umfragen vor Erdogans Bündnis „Volksallianz“. Die Erstwähler könnten mit einem Wahlberechtigten-Anteil von rund acht Prozent also zum Zünglein an der Waage werden. Denn bei der Türkei-Wahl 2023 gibt es damit einen fast doppelt so hohen Anteil an Erstwählern wie beispielsweise bei der Bundestagswahl 2021 in Deutschland. (kasa/AFP/dpa)