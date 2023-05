Weder frei noch fair: Wie Erdogan die Türkei-Wahl beeinflusst - und trotzdem zur Eskalation greifen könnte

Von: Foreign Policy

Recep Tayyip Erdogan hat viele Möglichkeiten, die Türkei-Wahl zu beeinflussen. Dennoch ist ein Sieg der Opposition möglich - dann ist eine Konfrontation möglich.

Die Türkei-Wahl naht - Sorge gibt es auch über den fairen Ablauf des Urnengangs.

Präsident Recep Tayyip hat ein breites Arsenal an Beeinflussungstaktiken, warnen die Experten Nate Schenkkan und Aykut Garipoglu in ihrer Analyse.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 3. Mai 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington, D.C. - Am 14. Mai finden in der Türkei die folgenreichsten Wahlen seit Jahrzehnten statt. In den letzten 20 Jahren haben Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) das Land auf einen autoritären Weg geführt, indem sie die Kontrolle und das Gleichgewicht abgeschafft und gegen Andersdenkende vorgegangen sind. Sie haben die Kontrolle über die Medien an sich gerissen, politische Gegner inhaftiert und die Zivilgesellschaft unterdrückt. Die gleichzeitig stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen werden darüber entscheiden, ob dieser Weg fortgesetzt oder unterbrochen wird.

Obwohl Erdogan die Türkei in Richtung Autokratie gelenkt hat, bleibt das politische Feld des Landes umkämpft und pluralistisch. Weniger als zwei Wochen vor der Wahl und angesichts der Wirtschaftskrise und der schweren Erdbeben im Februar lag die Opposition in mehreren Umfragen in Führung. Die Wahlen in der Türkei werden weder frei noch fair sein, aber sie könnten dennoch das Ende von Erdogans politischer Karriere bedeuten.

Erdogans lange Geschichte der Wahleinmischung: 2014, 2017, 2019

Erdogan und seine Partei haben sich in den letzten zehn Jahren mehrmals in Wahlen eingemischt, allerdings nicht immer mit Erfolg. Im Jahr 2014, als es so aussah, als würde der AKP-Kandidat die Bürgermeisterwahl in der Hauptstadt Ankara verlieren, stoppte die offizielle staatliche Agentur die Auszählung der Stimmen plötzlich für mehrere Stunden, nur um sie dann mit dem AKP-Kandidaten als Sieger wieder aufzunehmen. Die Klage der Opposition gegen diese Wahl wurde vom Verfassungsgericht abgewiesen.

2017, am Nachmittag des Verfassungsreferendums, mit dem die Türkei von einem parlamentarischen zu einem präsidialen System umgewandelt wurde, kündigten die Richter, die die Abstimmung beaufsichtigten, an, dass die Stimmzettel auch dann gezählt würden, wenn sie kein offizielles Siegel aufwiesen. Niemand weiß, wie viele ungestempelte Stimmzettel aufgrund dieser Entscheidung ausgezählt wurden, und das Referendum wurde mit knapp über 51 Prozent der Stimmen angenommen. Und als die AKP 2019 die entscheidenden Bürgermeisterwahlen in Istanbul verlor, griffen die Richter auf absurde, geringfügige Behauptungen über Unregelmäßigkeiten in den Wahllokalen zurück, um die Wahl zu annullieren und eine Wiederholung anzuordnen, die dann die Opposition mit größerem Vorsprung gewann.

Erdogan kann das Wahlergebnis beeinflussen - breites Arsenal an Taktiken

In diesem Jahr verfügt die AKP über ein breites Spektrum an Taktiken, die sie einsetzen könnte, um das Wahlergebnis zu beeinflussen. Dazu gehören die jüngsten Änderungen der Wahlgesetze, die Verfolgung der Opposition, die willkürliche Kriminalisierung der Meinungsäußerung und die Erhöhung der öffentlichen Ausgaben, um Wähler zu gewinnen.

Im Jahr 2022 haben die AKP und ihr parlamentarischer Koalitionspartner, die Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP), gegen den Widerstand der Opposition Änderungen am türkischen Wahlgesetz verabschiedet. Die wichtigsten Reformen betreffen die Auswahl der Richter, die im Obersten Wahlrat (YSK), der alle Wahlen in der Türkei beaufsichtigt, über Wahlstreitigkeiten entscheiden.

Menschen spiegeln sich in einem Wahlkampfplakat des türkischen Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten der Volksallianz, Erdogan. Am 14. Mai finden in der Türkei die Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. © Francisco Seco/AP

Nach den neuen Maßnahmen werden die Richter des YSK nicht mehr nach dem Dienstalter, sondern per Losverfahren ausgewählt. Erdogan hat die Justiz nach dem Putschversuch von 2016 gesäubert, und laut Reuters hatten 45 Prozent der 21.000 türkischen Richter im Jahr 2020 drei oder weniger Jahre Erfahrung. Eine Lotterie erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass von der AKP ernannte Richter mit Wahlfällen betraut werden. Darüber hinaus hat die YSK im Januar einen neuen Vorsitzenden ernannt, der familiäre Verbindungen zu einem Verbündeten Erdogans hat.

Erdogans AKP stützt sich auf ein System aus loyalen Richtern

Die YSK hat bisher mehrere Urteile zugunsten der AKP gefällt. In einem Fall gestattete die YSK 15 Regierungsministern, die als AKP-Kandidaten für das Parlament kandidieren, während des Wahlkampfs ihre Aufgaben als Minister fortzuführen, so dass sie weiterhin Zugang zu den Ressourcen des Ministeriums haben.

Die AKP stützt sich auf ein System aus loyalen Richtern und hat die Gerichte genutzt, um einige Konkurrenten von der Kandidatur auszuschließen. Selahattin Demirtas, der populäre Mitbegründer der linken pro-kurdischen Demokratischen Volkspartei (HDP), ist seit 2016 wegen mehrerer Anklagen inhaftiert, unter anderem wegen Verbreitung von Terrorismuspropaganda, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wiederholt entschieden hat, dass er freigelassen werden muss. Seit dem Scheitern der Friedensgespräche zwischen dem Staat und der Arbeiterpartei Kurdistans im Jahr 2015 wurden viele andere HDP-Politiker und Bürgermeister inhaftiert oder aus ihren Ämtern entfernt.

Nachdem Demirtas und die HDP bei der letzten Runde der Präsidentschaftswahlen 2018 aus dem Gefängnis heraus kandidiert hatten, haben sie es abgelehnt, in diesem Jahr einen Präsidentschaftskandidaten aufzustellen und stattdessen ihre Unterstützung für die breite Oppositionskoalition unter Führung der türkischen Mitte-Links-Partei Republikanische Volkspartei (CHP) angekündigt. Die HDP selbst könnte durch ein Verfahren, das derzeit vor dem türkischen Verfassungsgericht verhandelt wird, vollständig aufgelöst werden - obwohl die Partei darum gebeten hat, die mögliche Entscheidung bis nach den Wahlen aufzuschieben. Das Verfahren wird von einem Staatsanwalt angestrengt, der die Partei beschuldigt, mit der Arbeiterpartei Kurdistans verbunden zu sein.

Vor der Türkei-Wahl: Gerichte bedrohen Opposition - Auch bewaffnete Angriffe

Um ein mögliches Verbot zu umgehen, hat die HDP beschlossen, ihre Kandidaten auf der Parteiliste der Partei Die Grüne Linke aufzustellen. Im April haben die Behörden 126 Personen festgenommen, darunter viele führende HDP-Parteimitglieder sowie kurdische Journalisten, Rechtsanwälte und Künstler. Unter den Festgenommenen befinden sich auch Anwälte, die sich als Wahlbeobachter zur Verfügung stellen wollten, sowie Journalisten, die über erwartete Unregelmäßigkeiten berichten wollten.

Auch bei der Auswahl des Kandidaten der größten Oppositionskoalition wurden die Gerichte eingeschaltet. Im Dezember entschied ein Gericht, dass die abfälligen Äußerungen des populären CHP-Mitglieds und Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu über die Richter, die seinen ersten Sieg als Bürgermeister im Jahr 2019 kippten, eine illegale Beleidigung von Amtsträgern darstellten. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm eine mögliche Haftstrafe von zweieinhalb Jahren und ein Verbot der Teilnahme an der Politik.

Die Gerichtsentscheidung trug zum Bruch zwischen den beiden größten Parteien des Oppositionsblocks - der CHP und der Partei der Guten - bei, die schließlich den CHP-Vorsitzenden Kemal Kilicdaroglu als Präsidentschaftskandidaten nominierten. Je näher die Wahlen rücken, desto mehr sieht sich die Opposition nicht nur juristischem Druck, sondern sogar bewaffneten Angriffen ausgesetzt.

Erdogans Türkei ist berüchtigt für Inhaftierungen und Einschränkung der Meinungsfreiheit

Willkürliche und harte rechtliche Konsequenzen für Meinungsäußerungen sind in Erdogans Türkei ebenfalls an der Tagesordnung. Das Land ist berüchtigt für die Inhaftierung von Journalisten und die anderweitige Einschränkung der freien Meinungsäußerung.

Im Oktober letzten Jahres verabschiedete die Regierungskoalition aus AKP und MHP ein vage formuliertes Gesetz, das „Desinformation“ im Internet unter Strafe stellt und den Unternehmen der sozialen Medien auferlegt, deren Verbreitung zu unterbinden - oder gesperrt zu werden. Unter Erdogan haben die türkischen Behörden immer häufiger gewöhnliche Nutzer sozialer Medien wegen Beleidigung und Terrorismus strafrechtlich verfolgt, und das neue Gesetz wird sicherlich zur Unterdrückung oppositioneller Äußerungen und anderer Formen des Dissenses eingesetzt werden.

Im April wurde ein politischer Online-Aktivist, der Aufkleber mit Bildern produzierte und verbreitete, die Erdogans Wahlkampfplakate persiflierten und auf die steigenden Verbraucherpreise aufmerksam machten, festgenommen, nachdem Fotos der Aufkleber viral gingen. Er wurde beschuldigt, den Präsidenten beleidigt und gegen das Wahlgesetz verstoßen zu haben, wurde aber später aus der Haft entlassen.

Erdogan hat die türkischen Medien fest in der Hand - Rettungsanker Social Media

Da die Print- und Rundfunkmedien fest in der Hand der Regierung sind, hatte die Oppositionskampagne Mühe, in den Mainstream-Medien Beachtung zu finden. Die sozialen Medien - trotz all ihrer Mängel - waren ein Rettungsanker. Die Aussicht auf mehr strafrechtliche Verfolgung von Online-Reden im Rahmen des neuen Desinformationsgesetzes hat eine abschreckende Wirkung auf den unabhängigen Journalismus und die Fähigkeit der Opposition, die Wähler zu erreichen, insbesondere bei heiklen Themen wie der möglichen Manipulation der Stimmenauszählung. Die Blockade von Twitter durch die Regierung in den Tagen unmittelbar nach den Erdbeben im Februar, die angeblich dazu diente, die Verbreitung von Desinformationen zu stoppen, hat gezeigt, dass die AKP nicht davor zurückschreckt, die Staatsmacht zur Kontrolle der öffentlichen Berichterstattung einzusetzen.

Vor den Erdbeben war Erdogans größte Schwachstelle sein Missmanagement der türkischen Wirtschaft. Aufgrund der eigenwilligen Wirtschaftsideologie des Präsidenten haben die Regierung und die Zentralbank die Zinssätze trotz grassierender Inflation aggressiv gesenkt, und die türkische Lira hat seit 2013 91 Prozent ihres Wertes verloren. Mehr als die Hälfte dieser Abwertung erfolgte in den letzten zwei Jahren, und die jährliche Inflationsrate lag bei den Lebensmittel- und Energiepreisen zeitweise bei über 100 Prozent.

Im Vorfeld der Wahlen hat Erdogan eine Reihe von Erhöhungen der Sozialausgaben auf den Weg gebracht, um seine Basis zu mobilisieren und die Kritik der Opposition an seiner Wirtschaftspolitik zu entkräften. Im vergangenen Dezember kündigte er an, dass die Regierung den Mindestlohn im neuen Jahr um 55 Prozent erhöhen werde, und versprach, das Mindestalter für die Rente für etwa 2,3 Millionen Arbeitnehmer abzuschaffen, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. (Ironischerweise haben die Oppositionsparteien seit langem auf solche Reformen gedrängt, doch Erdogan lehnte sie ab.) Im Januar kündigte der Präsident außerdem an, dass die Gehälter der Beamten um 30 Prozent erhöht werden. Diese Großzügigkeit wird den Staat und die Wirtschaft teuer zu stehen kommen, aber Erdogan hat nur den Wahltermin im Auge. Die meisten negativen Auswirkungen der Ausgaben werden erst nach Beginn der neuen fünfjährigen Amtszeit des Präsidenten zu spüren sein.

Würde Erdogan gehen? Nie dagewesene Konfrontation in der Türkei möglich

Die türkische Opposition steht vor einer gewaltigen Aufgabe, wenn sie versuchen will, die AKP an den Wahlurnen zu besiegen. Nach zwei Jahrzehnten an der Macht hat Erdogan die staatliche Kontrolle in einer Weise gefestigt, die in den 75 Jahren der Mehrparteienpolitik des Landes beispiellos ist. Während seiner gesamten Amtszeit hat sich der Präsident als unerbittlicher und opportunistischer Führer erwiesen, der sich nicht scheut, zu repressiven Maßnahmen zu greifen, und bereit ist, Bündnisse zu schließen oder zu brechen, wenn dies seinen kurzfristigen Interessen dient. Für Erdogan könnte bei dieser Wahl nichts mehr auf dem Spiel stehen, und das weiß er auch.

Eine Gefahr besteht darin, dass die Opposition am Wahlabend - wenn auch knapp - die Nase vorn hat und Erdogan sich auf die YSK und andere Institutionen stützt, um die Wahldifferenz auszugleichen. Dies ist das Szenario, das nach Ansicht vieler in Ankara 2014 und beim Verfassungsreferendum 2017 eingetreten ist - und das 2019 in Istanbul erfolglos versucht wurde. Eine weitere Gefahr besteht darin, dass die Opposition gewinnt, Erdogan sich aber weigert, nachzugeben, wodurch es zu einer noch nie dagewesenen Konfrontation zwischen den beiden Lagern kommt.

Die Risiken werden noch größer, wenn die Wahl in eine zweite Runde geht, weil kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält. (Obwohl Erdogan und Kilicdaroglu bei weitem die wichtigsten Kandidaten sind, haben auch einige weniger bekannte Politiker ihren Hut in den Ring geworfen und könnten einen Sieg in der ersten Runde zunichtemachen.) Da nur zwei Wochen zwischen den Wahlgängen liegen, könnte die Atmosphäre im Land - die bereits im Vorfeld der historischen Wahl angespannt ist - einen Fieberschub erreichen.

Demokratie in der Türkei steht auf dem Spiel - die internationale Gemeinschaft muss aufpassen

Das bedeutet, dass die internationale Gemeinschaft erhebliche Ressourcen für die Überwachung und Dokumentation von Wahlverstößen vor Ort bereitstellen muss - von Formen der Einmischung, die lange vor dem Wahltag stattfinden, bis hin zu solchen, die am oder nach dem Wahltag stattfinden. Die Beobachter müssen auch bereit sein, Verstöße öffentlich anzuprangern, sobald sie auftreten, und Erdogan und der AKP die greifbaren Konsequenzen einer Einmischung in die Ergebnisse oder einer gewaltsamen Unterdrückung von Protesten im Falle eines angefochtenen Ergebnisses deutlich zu machen - in Form von Änderungen der Außenbeziehungen und Sanktionen gegen Beamte, die an Wahlverstößen beteiligt sind.

Nach dem Aufstand vom 6. Januar 2021 in den Vereinigten Staaten und den umstrittenen Präsidentschaftswahlen in Brasilien im vergangenen Jahr wird weltweit erneut betont, wie wichtig es ist, Wahlergebnisse zu respektieren und einen friedlichen Machtwechsel zu gewährleisten. Die internationale Gemeinschaft sollte ihre Aufmerksamkeit darauf richten, dass beides in der Türkei gewährleistet ist. Die Demokratie des Landes steht auf dem Spiel.

von Nate Schenkkan und Aykut Garipoglu

Nate Schenkkan ist Senior Director of Research bei Freedom House. Twitter: @nateschenkkan

Aykut Garipoglu ist Programmbeauftragter für Europa- und Eurasienprogramme bei Freedom House. Twitter: @aykutgaripoglu

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 3. Mai 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

