Gestrandet in Tunesien: Geflüchtete in Gefahr - ob sie bleiben oder gehen

Von: Foreign Policy

Mit der Hoffnung, das Ziel Europa zu erreichen: Migranten in einem Boot. © Khaled Nasraoui/dpa

Tunesiens Präsident Kais Saied greift in Sachen Migration hart durch. Viele Menschen fliehen vor der Gefahr, andere haben die Hoffnung aufgegeben.

Sfax - Zuerst war es die Hitze, die den Tod bedrohte. Auf seiner Reise von Guinea nach Tunesien verbrachte der 17-jährige Kebba zusammen mit einem Dutzend anderer afrikanischer Migranten Wochen damit, einige der unwirtlichsten Abschnitte der Sahara zu durchqueren. Tagelang gab es weder Nahrung noch Wasser, und mehrere Mitglieder der Gruppe kamen ums Leben, wie er sagt. Kebba glaubte, das Schlimmste hinter sich zu haben, als er im Mai in der tunesischen Hafenstadt Sfax ankam. Sfax galt als das Epizentrum der Überseemigration nach Europa. Doch das war, bevor die Gewalt begann.

Die vom tunesischen Präsidenten Kais Saied geschürte, schwelende Fremdenfeindlichkeit und der Rassismus gegen Schwarze sind in der Stadt förmlich explodiert und erreichten Anfang Juli ihren Höhepunkt, nachdem ein tunesischer Mann bei einer angeblichen Konfrontation mit mehreren kamerunischen Migranten getötet worden war. Es folgten Racheangriffe und willkürliche Ausweisungen durch die Polizei - Kebba musste mit ansehen, wie der unter großen Mühen erreichte Ort ihn in die Gefahren zurückzubringen drohte, denen er nur knapp entkommen war.

„Ich danke Gott, dass ich noch lebe“, sagte der Teenager Ende Juli, als er in einer mit Müll übersäten Gasse in der Nähe des Stadtzentrums saß. „Ich frage mich jetzt, was kommt als nächstes? Was werden sie als Nächstes mit uns machen?“

Tunesien übt mit Razzien und Ausweisungen radikal Vergeltung an Migranten

Kebbas Befürchtungen, die im Sommer 2023 auch Dutzende anderer Migranten äußerten, waren eindeutig berechtigt. Ende September reduzierten die Behörden die humanitäre Hilfe für Migranten in Sfax drastisch und vertrieben Hunderte aus dem Stadtzentrum in die umliegenden Vororte. Dies war nur die letzte in einer Reihe von Razzien gegen schwarze Migranten in Sfax, die weitgehend als Vergeltung für den Tod des Tunesiers im Juli angesehen wurden. In jenem Monat wurden schätzungsweise 1.200 Migranten gewaltsam über die tunesische Grenze gebracht - die bisher größte Ausweisung dieser Art - und in der libyschen Wüste zurückgelassen, was Menschenrechtsorganisationen und die Vereinten Nationen verurteilten. Mehr als zwei Dutzend Migranten starben, und viele werden noch immer vermisst. Unter den Vermissten ist auch Kebbas bester Freund aus der Heimat.

„Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Das ist der Schmerz, den ich jetzt fühle“, sagte er leise. Verlässliche Zahlen sind schwer zu erhalten, doch Schätzungen gehen davon aus, dass in der Region Sfax Tausende schwarzafrikanischer Migranten leben. Die meisten von ihnen waren durch Krieg, Armut und fehlende Zukunfsaussichten zur Reise nach Norden getrieben worden. In der Hoffnung, nach Europa zu gelangen.

Humanitäre Krise an Tunesiens Küste: Über tausend Tote und Vermisste

Viele, wie Kebba (der aus Sicherheitsgründen seinen Nachnamen nicht nennen wollen), fühlen sich in einem unerträglichen Schwebezustand gefangen - nicht in der Lage, sicher zu leben und es sich nicht leisten zu können, eine zunehmend tödliche zentrale Mittelmeerüberquerung zu unternehmen. Mehr als zwei Dutzend andere Migranten erzählten ähnliche Geschichten.

„Wir haben es hier mit einer humanitären Krise zu tun, sowohl in den Gebieten, in denen die Migranten in Sfax und an den Grenzen gestrandet sind, als auch an der tunesischen Küste, was die Zahl der Toten und Vermissten angeht“, sagte Romdhane Ben Amor, ein Sprecher des tunesischen Forums für wirtschaftliche und soziale Rechte (FTDES), der führenden NGO des Landes, die sich für Migranten einsetzt. „Wir sprechen jetzt von mehr als tausend Toten und Vermissten an der tunesischen Küste und wissen, dass es auch in den nächsten Monaten zu Wellen der Abreise kommen wird.“

Da die Unruhen in der zentralen Sahelzone und der Krieg im Sudan die Migranten weiterhin in Richtung Europa treiben, warnen Beobachter wie Ben Amor davor, dass sich die Situation verschlimmern könnte.

Präsident und Regierung sehen Schwarze als Kriminelle und wirtschaftliche Belastung

Die Feindseligkeit zwischen den Einwohnern von Sfax und den schwarzen Migranten begann nach einer Rede von Saied im Februar zu eskalieren, in der er die Migranten für die zunehmenden wirtschaftlichen Probleme des Landes verantwortlich machte und den Migranten vorwarf, die demografische Zusammensetzung des Landes verändern zu wollen. „Das unerklärte Ziel der aufeinanderfolgenden Wellen illegaler Einwanderung ist es, Tunesien als rein afrikanisches Land zu betrachten, das keine Zugehörigkeit zu den arabischen und islamischen Nationen hat“, sagte Saied und fügte hinzu, dass ungenannte Parteien angeblich schwarze Migranten gegen Geld nach Tunesien umsiedeln.

In den vergangenen Monaten haben der Präsident und seine Regierung schwarze Migranten in einer Sprache, die allgemein als rassistisch und verschwörerisch kritisiert wurde, weiter verunglimpft und sie als Kriminelle und wirtschaftliche Belastung dargestellt, die für das Land und seine Bürger gefährlich sind. Alissa Pavia, stellvertretende Direktorin des Nordafrikaprogramms des Atlantic Council, bezeichnete Saieds fremdenfeindliche Äußerungen als Versuch, die öffentliche Aufmerksamkeit von der sich verschlechternden Wirtschaftslage abzulenken, die, wie manche befürchten, bald zu Zahlungsausfällen bei ausländischen Krediten führen könnte, und stattdessen mit dem Finger auf Schwarze Migranten zu zeigen.

Tunesien: Schwarze Migranten erleben Rassismus aus erster Hand

In einem von der FTDES im Juli veröffentlichten Bericht gab eine große Mehrheit der befragten Schwarzen Flüchtlinge an, Angst und Sorge zu empfinden, und berichtete von Erfahrungen mit rassistischer Diskriminierung und Belästigung. Darüber hinaus hat die Organisation von Fällen berichtet, in denen die tunesischen Sicherheitsbehörden tunesische Kaufleute, Handwerker und Hausbesitzer davor gewarnt haben, Einwanderer zu beschäftigen oder ihnen Wohnungen und Häuser zu vermieten.

Und das, obwohl das Land 2018 ein Gesetz verabschiedet hat, das Rassendiskriminierung unter Strafe stellt und von Human Rights Watch als „bahnbrechende Gesetzgebung“ bezeichnet wurde. Da sich die Unsicherheit in der Stadt verschlimmert, leben viele Migranten nun außerhalb. Sie finden entweder keine vorübergehende Unterkunft finden oder werden durch Einschüchterung der Polizei, Angriffe von Anwohnern und Einbrüche aus ihren Häusern vertrieben.

Grelles Bild der Krise: Geflüchtete müssen in Sfax unter freiem Himmel schlafen

Das Stadtzentrum von Sfax bietet ein grelles Bild der Krise und der daraus resultierenden Segregation. Am zentralen Kreisverkehr Bab Jebli haben Hunderte Schwarzer Migranten unter freiem Himmel kampiert, um sich in Sicherheit zu wiegen. Viele wurden im Sommer von den Behörden und den Anwohnern aus ihren Häusern und Wohnungen vertrieben. Junge Männer, alleinerziehende Mütter, Ehepaare mit Kindern und schwangere Frauen drängen sich im spärlichen Schatten zusammen; einige wenige haben eine dünne Matratze, während der Rest im Dreck oder auf verwitterten Kartonstücken schläft.

Anas Hakim, der Leiter des Roten Halbmonds in Sfax, schätzte, dass im Juli allein im Stadtzentrum mindestens 1500 Migranten lebten, nicht eingerechnet diejenigen, die in den Außenbezirken oder in der Nähe der langen Küstenlinie der Region leben. Diese Zahl ist jetzt noch zweifelhafter, nachdem nach Angaben von Beobachtern und Menschenrechtsorganisationen schätzungsweise 500 Migranten, die in und um den Kreisverkehr Bab Jebli lebten, ausgewiesen und mehrere Kilometer außerhalb der Stadt gebracht wurden.

Diskriminierung gegenüber Schwarzen fast an der Tagesordnung

Im Labyrinth der Verkaufsstände in der Medina von Sfax, wo die schwarzen Migranten Lebensmittel und andere Dinge kaufen, ist Diskriminierung fast an der Tagesordnung. Viele Migranten berichten, dass sie von den Verkäufern nicht bedient, verfolgt oder beleidigt werden. Die Atmosphäre in der Stadt ist inzwischen so aufgeladen, dass sich auch einige schwarze Sfaxianer in ihrer Heimatstadt unsicher fühlen.

„Früher gab es keine Diskriminierung. Wir wurden normal und respektvoll behandelt, in unseren Schulen, bei der Arbeit - wir hatten überhaupt keine Probleme“, sagt die 46-jährige Hania aus Sfax. „Das änderte sich vor etwa einem Jahr, als die Migranten aus der Subsahara in der Stadt zahlreich wurden.

Hanias Nachbarin, die 48-jährige Manel, sagte, dass infolgedessen viele ihrer Familienmitglieder kürzlich beschlossen hätten, Sfax zu verlassen und nach Tunis zu gehen oder ins Ausland zu ziehen. Keine der beiden Frauen wollte ihren Nachnamen nennen, aus Angst, erkannt zu werden, und beide zögerten, in der Öffentlichkeit zu lange über ihre Erfahrungen zu sprechen. „Unsere Herzen sind voll von Geschichten, die wir erzählen könnten, wenn wir nur die Zeit dazu hätten. Das Leben ist hart. Wir sind es so leid“, sagte Manel.

Letzte Station Sfax: Flucht in sichere Verhältnisse gestaltet sich schwierig

Für die schwarzen Migranten der Stadt ist eine Flucht in sicherere Verhältnisse nicht so einfach. Angesichts der zunehmenden Fremdenfeindlichkeit und des antischwarzen Rassismus ist es besonders schwer, Arbeit zu finden. Die 41-jährige Migrantin Nanah aus Sierra Leone sitzt oft mit ihrer einjährigen Tochter Khadija neben einem der alten und imposanten Torbögen der Medina und bittet um Geld, während ihr Mann versucht, Arbeit zu finden. Nach einem gescheiterten Versuch, die Grenze zu überqueren, hat die Familie kaum eine andere Wahl, als in Sfax zu bleiben und zu versuchen, genug Geld zu verdienen, um ein weiteres Mal nach Übersee zu fliehen.

Gelegentlich geben ihr Einheimische - vor allem Frauen - notwendige Dinge, wenn sie sie sehen, wie Windeln und Babykleidung für ihre Tochter. Aber wie die meisten der befragten Migranten, darunter auch mehrere Frauen mit kleinen Kindern, sagte Nanah, dass sie wenig bis gar keine Lebensmittel oder medizinische Hilfe erhält, und Hilfe von NGOs oder wohlmeinenden Einheimischen kommt nur sporadisch.

Tunesische Behörden reduzieren Lebensmittelhilfen für Migranten auf ein Minimum

Hakims Büro des Roten Halbmonds begann am 7. Juli mit der Mobilisierung von 15 bis 20 Freiwilligen, um Mahlzeiten und Wasserflaschen zu verteilen, die von der Internationalen Organisation für Migration und der lokalen NRO Terre d‘Asile bereitgestellt werden.

„Ich denke, dass internationale Organisationen sofort eingreifen sollten“, sagte Hakim Ende Juli. „Die Bedingungen, unter denen die Migranten leben, sind das Schlimmste, was man erleben kann: die Hitze, die Sonne, keine Toilette, keine Dusche. Es schmerzt, das zu sehen.“

Doch seit Anfang September haben die regionalen Behörden die ohnehin schon unzureichende Nahrungsmittelhilfe für die Migranten in der Stadt auf ein Minimum reduziert.

Fortsetzung des EU-Konzepts der „Festung Europa“?

„Dies ist eine Sicherheitsstrategie, um Migranten aus dem öffentlichen Raum in Sfax zu verdrängen“, so Ben Amor zu den Einschränkungen der benötigten Hilfe. „Anstatt humanitäre Entscheidungen zu treffen, die es Migranten und Flüchtlingen ermöglichen würden, Wohnungen zu mieten oder in Aufnahmezentren untergebracht zu werden, greifen [die Behörden] auf diese repressiven Sicherheitslösungen zurück, um Migranten zu zwingen, die Orte zu verlassen, an denen sie sich versammeln.“

Während die humanitäre Hilfe nach wie vor unbedeutend ist, hat die Europäische Union der tunesischen Regierung Millionen von Euro angeboten, um die Grenzkontrollen zu verschärfen und gegen Schmugglernetzwerke vorzugehen, die die Nachfrage nach Mittelmeerüberquerungen von den tunesischen Küsten aus bedienen. Die Mittel sind jedoch noch nicht endgültig festgelegt. Anfang Oktober lehnte Saied einen überarbeiteten Vorschlag in Höhe von 127 Millionen Euro (133 Millionen Dollar) ab, der deutlich unter dem ursprünglichen Angebot von 1 Milliarde Euro lag.

Pavia bezeichnet das vorgeschlagene Abkommen als Fortsetzung des EU-Konzepts der „Festung Europa“, das bereits dazu geführt hat, dass Gelder der EU in die Taschen von Ländern wie der Türkei und Libyen geflossen sind, obwohl die Menschenrechtslage erschreckend ist. „Auf diese Weise legitimieren sie Saied und seine Machtergreifung, sie legitimieren seinen Umgang mit der Migrationsfrage und verschließen die Augen vor Menschenrechtsverletzungen“, sagte Pavia.

Auch in Libyen und Algerien drohen Migranten Schikanen, Gewalt und Ausweisungen

Trotz alledem sehen die Migranten selbst Tunesien immer noch als erstrebenswerten Ausgangspunkt an. In einem UNHCR-Briefing im September führte der Direktor des New Yorker Büros, Ruven Menikdiwela, diesen Trend hin zum Zwischen-Zielland Tunesien auf Schikanen, Gewalt und kollektive Ausweisungen in den Nachbarländern Libyen und Algerien zurück, die viele Migranten davon überzeugt haben, dass Tunesien die sicherere Wahl ist.

Nach Angaben des UNHCR hat sich die Zahl der in Italien ankommenden Migranten aus Tunesien zwischen Januar und Juni 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast versechsfacht, und die Zahlen steigen weiter. Zwischen Juni und Juli stiegen die Ankünfte um weitere 56 Prozent, was einem Anstieg von 71 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Von den mehr als 23.000 Flüchtlingen und Migranten, die im Juli die gefährliche Reise überlebt haben, sind 86 Prozent aus Tunesien aufgebrochen.

Endstation Tunesien? „Ich weiß nicht, ob ich sterben oder weitermachen soll“

In der Abenddämmerung Ende Juli säumten Dutzende schwarzer Migranten die staubige Straße, die Sfax mit der Stadt Luza, einem beliebten Ausgangspunkt, verbindet, und hofften auf Europa. Doch Harouna Bandaojo, ein 22-jähriger Migrant aus Burkina Faso, schlenderte in die entgegengesetzte Richtung, in die Olivenhaine, wo er schlief. Sfax sei jetzt zu gefährlich, sagte er, und zwei gescheiterte Überfahrten hätten ihn fast mittellos gemacht. Das wenige Geld, das er entbehren kann, geht für Telefonate mit seinen besorgten Eltern in der Heimat drauf.

„Ich weiß nicht, was ich ihnen sagen soll, denn die Situation, in der ich mich befinde, ist sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll“, sagte Bandaojo. „Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich weiß nicht, ob ich sterben oder weitermachen soll.“

Die Berichterstattung für diesen Artikel wurde teilweise von der Abteilung für globalen Journalismus der New York University finanziert.

Zur Autorin Kathryn Palmer ist freiberufliche Journalistin mit den Schwerpunkten EU, frankophones Afrika und US-Außenpolitik.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 20. Oktober 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com" erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.