TV-Debatte der Republikaner: Gewinner und Verlierer

Der Unternehmer Vivek Ramaswamy, Senator Tim Scott (S.C.) und der ehemalige Vizepräsident Mike Pence sprechen bei der zweiten republikanischen Vorwahldebatte, die von Fox News in der Ronald Reagan Presidential Library in Simi Valley, Kalifornien, veranstaltet wurde. © Melina Mara/The Washington Post

Nikki Haley überzeugt bei der zweiten Präsidentschaftsdebatte der Republikaner. Doch kann sie Trumps dritte Nominierung gefährden?

Simi Valley – Sieben republikanische Präsidentschaftskandidaten standen sich am Mittwochabend (Ortszeit) in Simi Valley, Kalifornien, bei der zweiten Präsidentschaftsdebatte für die Wahl 2024 gegenüber. Der Spitzenkandidat der Republikaner, der ehemalige Präsident Donald Trump, war erneut nicht anwesend.

Die erste Debatte schien den Geschäftsmann Vivek Ramaswamy bei vielen Wählern bekannt zu machen, aber die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, schien den meisten Schwung aus dieser Debatte mitzunehmen. Keiner von ihnen ist jedoch auch nur annähernd in der Lage, Trump die dritte Präsidentschaftsnominierung in Folge streitig zu machen.

Nachfolgend sind einige Gewinner und Verlierer der zweiten Debatte aufgeführt.

Gewinnerin: Nikki Haley

Die Stärke von Nikki Haleys Auftritt in der ersten Debatte bestand darin, dass sie direkt auf die Themen einging und wie eine ernsthafte Kandidatin aussah, die alle Teile der Partei ansprechen konnte. Und obwohl sie am Mittwochabend vielleicht etwas weniger Eindruck hinterlassen hat als in der ersten Debatte, hat sie es größtenteils wieder geschafft.



Nachdem mehrere Kandidaten es versäumt hatten, Fragen zum Streik der United Auto Workers direkt zu beantworten, sprach Haley das an, was andere wahrscheinlich gerne getan hätten: die Auswirkungen der Inflation auf die Arbeiter.



Später gab sie eine der fundiertesten Antworten zum Thema Gesundheitsversorgung. Bei dieser und bei anderen Fragen machte sie weniger den Eindruck, als würde sie die Fragen abwiegeln und ausweichen als die anderen Kandidaten.



Und am Ende hatte ihr Auftritt etwas, wonach alle Kandidaten streben: das Versprechen eines viralen Moments. Nach einer harten Frage zu seiner Haltung auf TikTok sagte sie zu Ramaswamy: „Ehrlich gesagt, fühle ich mich jedes Mal, wenn ich Sie höre, ein bisschen dümmer, weil Sie das sagen.“



Haley entgleiste gegen Ende ein wenig, als sie etwas zu eifrig auf Senator Tim Scott loszugehen schien, woraufhin Scott in einem Schlagabtausch konterte, der sich zu einer Schreierei entwickelte. Die Spannungen waren echt. Aber wenn das Beste, womit ihre Gegner arbeiten können, eine alte Geschichte über Vorhänge im Wert von 50.000 Dollar im Außenministerium ist (Haley wurde freigesprochen), ist sie wahrscheinlich in guter Form.

Haley profitierte am meisten von der ersten Debatte, weil sie eine gut durchdachte Kandidatin war, die eine große Anziehungskraft ausübte und die Wähler, die Trump unterstützen, nicht verprellte. Wahrscheinlich hat sie diesen Vorteil beibehalten und ist dem Ziel näher gekommen, eines Tages den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, als die führende, tatsächlich einigermaßen brauchbare Alternative zu Trump abzulösen.



Gewinner: Donald Trump

Okay, vielleicht ist das hier unoriginell. Aber die Debatte war eher ein Nicht-Ereignis als die erste, und Trumps Entscheidung, diese Angelegenheiten auszulassen, wird zunehmend bestätigt, zumindest strategisch.



Während sich die Kandidaten anfangs noch gegenseitig angriffen, verblasste dies im Laufe des Abends. Die Kandidaten sprachen auch so viel übereinander – und die Moderatoren von Fox Business hatten Mühe, sie zu bändigen – dass die Debatte dadurch jeglichen Fluss verlor.

Es war fast so, als ob es sich um einen Haufen Kandidaten im einstelligen Bereich handelte, die darum kämpfen, von einer Wählerschaft wahrgenommen zu werden, die im Großen und Ganzen nicht an den Wahlmöglichkeiten interessiert ist, die sie anzubieten versuchen.



Nach zwei Debatten ist klar geworden, dass das Einzige, was an diesem Rennen etwas ändern wird, Trumps persönliche Probleme sind, die ihn plötzlich in einer Art und Weise überrollen, wie es derzeit kaum möglich ist.



Und bei diesen Debatten geht es vor allem darum, in dem unwahrscheinlichen Fall, dass das passiert, die Scherben aufzusammeln - und der Spitzenreiter unter den Nachzüglern zu werden.



Gewinner: Obamacare

Es stimmt, dass die Republikaner ihr altes Bestreben, das zunehmend populäre Gesundheitsgesetz abzuschaffen, weitgehend aufgegeben haben. Doch am Mittwochabend gab es einen bemerkenswerten Moment.



Als der ehemalige Vizepräsident Mike Pence wiederholt gefragt wurde, ob er das Gesetz immer noch aufheben wolle – wie er und Trump es versprochen, aber nicht getan hatten – wich er wiederholt aus.

Zunächst sprach er über Massenerschießungen und ging dann dazu über, DeSantis anzugreifen (einer von mehreren Fällen, in denen er dies tat, nachdem er einer Frage ausgewichen war).



Als er dann erneut gefragt wurde, wich er erneut aus und griff Trump an, weil er „mehr Macht in der Exekutive konsolidieren“ wollte.



Am Ende sagte Pence lediglich, dass die gesamte Finanzierung von Obamacare von den Bundesstaaten übernommen werden würde. Das ist weit entfernt von den Ergebnissen vergangener GOP-Debatten, bei denen es wohl kein größeres Versprechen gab als die Aufhebung des Gesetzes.



Verlierer: GOP-Debatten

Die Kandidaten hielten sich immer noch mit Kritik an Trump zurück. Aber in einem Punkt war sogar DeSantis bereit, ihn anzugreifen – auch wenn er im Grunde das wiederholte, was der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, gerade gesagt hatte – nämlich dass Trump die Debatten schwänzt.

„Donald Trump versteckt sich hinter den Wänden seiner Golfclubs und lässt sich nicht blicken, um Fragen zu beantworten, wie wir alle hier oben“, sagte Christie. „Er hat die Schulden um 7 Milliarden erhöht, und er sollte in diesem Raum sein, um diese Fragen zu beantworten.“

DeSantis schaltete sich schnell ein und wiederholte, etwas unbeholfen, das Thema.



„Wissen Sie, wer noch fehlt? Donald Trump fehlt in Aktion“, sagte DeSantis. „Er sollte heute Abend auf dieser Bühne stehen. Er ist es Ihnen schuldig, seine Bilanz zu verteidigen, in der sie 7,8 Milliarden zu den Schulden hinzugefügt haben, die den Boden für die Inflation bereitet haben, die wir haben.“

Christie sagte später, er werde Trump bald „Donald Duck“ nennen.



Die Tatsache, dass sich die Kandidaten darauf beschränkten, Trump zu einer Debatte anzustacheln, war ein Spiegelbild des Rennens. Die Kandidaten brauchen etwas, um Trumps Rüstung zu durchdringen, und seine Weigerung, zu debattieren, ist nicht hilfreich. Die republikanischen Wähler sind zunehmend damit einverstanden, dass Trump die Debatten auslässt. Sie müssen also zumindest versuchen, ihn zu einem erneuten Auftritt zu bewegen.



Doch am Ende bestand die Reaktion der Trump-Kampagne lediglich darin, die Absage künftiger Debatten zu fordern.



„Das [republikanische Nationalkomitee] sollte sofort alle weiteren Vorwahldebatten absagen, damit wir unser Feuer auf den korrupten Joe Biden richten können und keine Zeit und kein Geld mehr verschwenden, das dafür verwendet werden könnte, Biden aus dem Weißen Haus zu vertreiben“, so die Trump-Kampagne.



Verlierer: Ron DeSantis

Ein Verbündeter von DeSantis sagte vor der Debatte zu Semafor: „Wenn er hier nicht gut abschneidet, muss er meiner Meinung nach aussteigen - wenn er sich nicht blamieren will.“



Er hat sich nicht besonders gut geschlagen. Aber mehr noch, es gab nichts, was seinen Rückfall aufhalten konnte.



DeSantis‘ Beitrag war eine Menge Florida-Gerede, von dem seine Kampagne einmal angedeutet hatte, dass sie sich von ihm abwenden würde. Es war der unoriginelle Versuch, Trump anzugreifen, so kurz nachdem Christie das Gleiche gesagt hatte. Es war sein ständig unbeholfenes Auftreten.



Seine Kampagne beklagte sich einmal über den Mangel an Zeit, die ihm zugestanden wurde, aber er nutzte die Zeit, die er hatte, nicht gut. Es war auch symptomatisch dafür, dass er im Rennen immer mehr zu einer Nicht-Persönlichkeit wurde.



Zum Autor Aaron Blake ist leitender politischer Reporter und schreibt für The Fix. Er stammt aus Minnesota und hat auch für die Minneapolis Star Tribune und die Zeitung The Hill über Politik geschrieben.

Verlierer: Mäßigung bei der Einwanderung

Nein, es ist nicht so, dass eine umfassende Einwanderungsreform in absehbarer Zeit auf den Weg gebracht würde. Aber die Debatte zeigte, dass eine gemäßigte Haltung der GOP in der Einwanderungsfrage so weit entfernt sein könnte wie seit Jahrzehnten nicht mehr.



Auf die Frage nach einer umfassenden Reform wichen selbst die eher am Establishment orientierten Kandidaten wie Christie und Haley aus und sagten, das Land solle sich ausschließlich auf die Sicherung der Grenze konzentrieren.



Die Einwanderungsdebatte drehte sich irgendwann um Ramaswamys (etwas phantasievolle) Idee, den Kindern illegaler Einwanderer das Geburtsrecht zu entziehen - und sogar die Kinder von Einwanderern ohne Papiere auszuweisen. Die Frage wurde bald an Scott weitergereicht, weil er eine andere Meinung vertreten hatte. Scott entschied sich jedoch dafür, die Frage nicht zu diskutieren, sondern lehnte sich an den Gedanken an, dass sich der 14. Verfassungszusatz auf die Sklaverei und nicht auf Einwanderer ohne Papiere bezog - und deutete damit an, dass es sich tatsächlich um eine offene Rechtsfrage handelt.



Schließlich wurde Pence gefragt, was er für die Dreamers tun würde, antwortete nicht, wurde erneut gefragt und griff stattdessen DeSantis an.



Die Schlussfolgerung: Die GOP hat keine Zeit für etwas anderes als die Grenze. Und dass sogar ein Establishment-Republikaner die Idee unterhält, die Geburtsrecht-Staatsbürgerschaft zu widerrufen - nicht nur Ramaswamy oder Trump, der das in der Vergangenheit getan hat - hat wirklich gezeigt, wo die Partei in absehbarer Zukunft steht.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 28. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.