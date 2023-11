Erdogans Lobbyverein UID muss Veranstaltung mit Antisemiten absagen

Von: Erkan Pehlivan

Abdurrahman Uzun sollte im hessischen Kelkheim auf einer Veranstaltung der UID sprechen. Die ist abgesagt. Doch Experten fordern weitere Konsequenzen.

Frankfurt – Die Union Internationaler Demokraten (UID) sorgt in Deutschland weiter für Unruhe. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Lobbyverein der türkischen Regierungspartei AKP und deren Chef, Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die UID Hessen hatte den Antisemiten Abdurrahman Uzun eingeladen. Der 42 Jahre alte Influencer sollte in Kelkheim nahe Frankfurt eine Rede halten. Doch die Veranstaltung mit Uzun, geplant am 10. Dezember, wurde jetzt abgesagt.

Auf den Internetseiten der UID und auch UID Hessen ist nichts zu den Hintergründen der Absage der Veranstaltung mit dem Antisemiten zu lesen. Stattdessen findet sich auf der Facebook-Seite der UID Hessen folgendes Statement: „Die UID-Organisation, die eine Brücke der Freundschaft zwischen unserem Heimatland und der Welt ist, respektiert immer und in jeder Situation die Werte des Landes, in dem sie ansässig ist, und handelt mit politischem, historischem und kulturellem Bewusstsein und Verantwortungsbewusstsein. In diesem Zusammenhang wird die für den 10. Dezember geplante Veranstaltung leider nicht stattfinden, wie wir nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der Zentrale der Internationalen Union der Demokraten beschlossen haben.“ Über die Person des Nationalisten Uzuns, der als einziger Gast angekündigt war, ist nichts zu lesen.

Pro-AKP Influencer nennt sich „Feind von Juden, Zionisten und Israel“

Besonders nach dem verheerenden Überfall der Terrormiliz Hamas auf Israel am 7. Oktober hatte Uzun gegen Juden und Israel gehetzt. „Wisst ihr, warum ich ein Feind Israels und der Juden bin, wisst ihr das? Gott hat mich im Koran den Juden, diesem Israel und diesen Zionisten zum Feind gemacht“, sagte der Youtuber in einem Video vom Donnerstag (12. Oktober). „Gott hat mich im Koran diesem Stamm, diesem zionistischen Stamm zum Feind erklärt“, so Uzun weiter. Fünf Tage zuvor hatte die Hamas mit ihrem Terrorangriff den Krieg in Israel vom Zaun gebrochen.

Auf Facebook hat Uzun über eine Million Follower und 740.000 auf X. Auch auf Instagram folgen dem Nationalisten nochmal über eine Million Menschen und auf TikTok 250.000. In seinen Reden geht der Antisemit immer wieder auf die Entwicklungen im Israel-Krieg ein und hetzt regelmäßig gegen den jüdischen Staat.

UID-Gast wird Thema im Bundestag

Die UID-Veranstaltung mit Abdurrahman Uzun ist auch zum Thema im Bundestag geworden. In einer parlamentarischen Anfrage wollte die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Linke) wissen, wie die politische Betätigung im Hinblick auf die nationalistischen, islamistischen sowie antisemitischen Äußerungen von Uzun bei der Visa-Vergabe für diesen berücksichtigt worden waren. Der Mann war vor allem während des Wahlkampfes der AKP im Vorfeld der Türkei-Wahl in Deutschland sehr aktiv.

Die Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Linken-Politikerin fiel ernüchternd aus. „Zu einem konkreten Visumverfahren kann die Bundesregierung aus datenschutzrechtlichen Gründen keine detaillierten Auskünfte erteilen“. Akbulut zeigte im Gespräch mit Fr.de von IPPEN.MEDIA für die Antwort der Bundesregierung, keine konkreten Auskünfte unter Hinweis auf den Datenschutz geben zu können, jedoch kein Verständnis. Schließlich handele es sich bei Uzun um eine öffentliche Person mit einem Millionenpublikum.

Linken-Abgeordnete mahnt klare Position zu Antisemit Uzun an

„Es ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, dass die Bundesregierung keine Auskunft dazu gibt, ob ein antisemitischer Hassredner aus der Türkei in Deutschland einreisen darf, um hier auf Veranstaltungen gegen Jüdinnen und Juden zu hetzen. Anstatt im Fall des rechtsextremen Influencers Abdurrahman Uzun, der regelmäßig in Deutschland auftritt, klar Position zu beziehen, beschränkt sich die Bundesregierung auf meine parlamentarische Frage hin darauf, die rechtlichen Grundlagen der Visumserteilung zu erläutern“, so die Abgeordnete.

Auf Veranstaltungen der UID verbreite der Influencer antisemitische Verschwörungstheorien und neo-osmanische Großmachtphantasien. „Wenn es die Bundesregierung ernst damit meint, jetzt klare Kante gegen Antisemitismus zu zeigen, dann muss sie auch im Fall des Abdurrahman Uzun unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass Auftritte von Antisemiten aus der Türkei hier nicht erwünscht sind, so Akbulut.“

Experte fordert Konsequenzen für Erdogan

Auch Professor Burak Çopur, Politikwissenschaftler und Leiter des Zentrums für Radikalisierungsforschung und Prävention in Essen, fordert im Gespräch mit unserer Redaktion Konsequenzen. So solle der anstehende Deutschlandbesuch von Erdogan, geplant noch im November, abgesagt werden. „Wenn die ganzen beeindruckenden Reden von Steinmeier über Habeck bis hin zu Cem Özdemir bzgl. des Antisemitismus ernst gemeint sind und die Meinung Deutschlands repräsentieren, dann müsste der Bundeskanzler diesen klugen Worten der Redner Taten folgen lassen“, fordert Çopur.

„Das bedeutet, er müsste das Treffen mit Präsident Erdogan ´aus terminlichen Gründen´ absagen. Ansonsten bleiben diese Äußerungen nur schöne Sonntagsreden und leere Floskeln und Deutschland zeigt damit nur wieder einmal das Interesse in der Flüchtlings- und Wirtschaftspolitik über den proklamierten Werten und Überzeugen stehen.“

Erdogan musste auch Ende Januar Deutschland-Besuch absagen

Es wäre auch nicht das erste Mal, dass der türkische Präsident auf seinen Deutschlandbesuch verzichtet. Im Januar hatte einer seiner Abgeordneten in einer Moschee der Grauen Wölfe eine Rede gehalten, in der er den Tod von Kurden und Anhängern der Gülen-Bewegung gefordert hatte. Fr.de hatte über den Skandal exklusiv berichtet. Nach der öffentlichen Empörung hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) offenbar darauf bestanden, das Thema bei der gemeinsamen Pressekonferenz anlässlich des anstehenden Besuchs von Erdogan Ende Januar anzusprechen.