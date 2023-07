Südafrikas Präsident will keine Getreide-Geschenke von Putin

Von: Stefan Schmid

Putin verspricht beim Afrika-Gipfel einigen Staaten gratis Getreidelieferungen. Doch die Staatsführer haben andere Wünsche.

St. Petersburg - Zu Beginn des Afrika-Gipfels im russischen Sankt Petersburg am 27. Juli versprach Wladimir Putin sechs afrikanische Staaten gratis Getreidelieferungen. Zehn Tage zuvor weigerte sich der russische Präsident, das bestehende Getreideabkommen zwischen seinem Land und der Ukraine zu verlängern. Die scheinbar großzügige Ankündigung, afrikanische Staaten mit den lebensnotwendigen Lieferungen zu beschenken, trifft jedoch nicht nur auf Wohlwollen unter den anwesenden Staatschefs. Dazu kommt, dass es als durchaus fraglich gilt, ob Putins Ankündigung überhaupt realisierbar ist.

Südafrikas Präsident Ramaphosa will keine russischen Geschenke

Laut einer in der Nacht zum Samstag durch den Kreml veröffentlichten Mitschrift vom Afrika-Gipfel, zeigt sich Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa nicht gerade grenzenlos glücklich über die angekündigten Geschenke Putins. Ramaphosa betonte: „Wir sind nicht hergekommen, um um Geschenke für den afrikanischen Kontinent zu bitten.“ Trotzdem verstehe er, sagte er direkt an Putin gewandt, „dass Sie aus Großzügigkeit entschieden haben, kostenlos Getreide an einige afrikanische Länder zu liefern. […] Doch es ist nicht unser Hauptziel, irgendwelche Lieferungen dieser Art zu erreichen.“

Putin hatte zuvor betont, Russland könne „ukrainisches Getreide im Handel ersetzen, und zwar kostenlos“, sein Land sei ein „starker und verantwortungsvoller Erzeuger“. Innerhalb von drei bis vier Monaten wolle man zumindest Burkina Faso, Simbabwe, Mali, Somalia, die Zentralafrikanische Republik und Eritrea kostenlos jeweils 25.000 bis 50.000 Tonnen Getreide liefern. Pikant: In allen sechs Ländern ist Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Söldner, aktiv. Auch er tauchte trotz des gescheiterten Putsches gegen Putin überraschend am Rande des Gipfels auf.

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa beim Afrika-Gipfel mit Wladimir Putin. Ramaphosa will sich nicht auf Gratis-Getreidelieferungen einlassen. © IMAGO/Mikhail Metzel

Ramaphosa pocht auf Getreideabkommen

Unter der Berücksichtigung der bis dahin verronnen Zeit und dessen, dass nur ein Teil der afrikanischen Länder profitieren würde, pocht Ramaphosa auf eine Wiederaufnahme von ukrainischen Getreide-Exporten über das Schwarze Meer. „Wir haben vorgeschlagen, die Schwarzmeer-Initiative zu realisieren. Wir haben über die Notwendigkeit gesprochen, das Schwarze Meer zu öffnen. Wir möchten, dass das Schwarze Meer offen ist für die Weltmärkte“, sagte der südafrikanische Präsident.

Seit der Aufkündigung des Getreideabkommens durch Russland bombardierte russisches Militär mehrfach die ukrainische Hafeninfrastruktur und Putin erklärte zivile Frachter im Schwarzen Meer zu Zielen. Vergangene Woche teilte die Ukraine mit, dass bei russischen Luftangriffen auf die Region Odessa 60.000 Tonnen Getreide zerstört worden seien und man aktuell nicht in der Lage wäre, die Infrastruktur an den Häfen adäquat zu verteidigen.

Russland fehlen wohl Schiffe für Getreidelieferungen

Die Fortführung des Getreideabkommens und ein damit einhergehendes Ende der russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur ist auch deshalb so wichtig, weil Russland wohl nicht in der Lage ist, entsprechende Lieferungen zu realisieren. Die russische Flotte sei gar nicht in der Lage, entsprechende Mengen an Getreide zu transportieren, so der russische Ökonom Leonid Isajew gegenüber tagesschau.de.

Eine Anschaffung neuer, den Anforderungen gewachsener Schiffe, stelle sich darüber hinaus als äußert unwahrscheinlich dar. Aufgrund der internationalen Sanktionen dürfte es kaum möglich sein, entsprechend Käufe zu tätigen, so Isajew. (dpa/sch)