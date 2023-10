Besonderer Leopard: Ukraine bekommt „besten Panzer der Welt“ aus Schweden

Von: Tadhg Nagel

Die ukrainische Armee bekommt zehn schwedische Panzer. Die basieren auf dem Leopard-2, sind jedoch erheblich modifiziert.

Kiew - Die Ukraine hat vor kurzem zehn „Stridsvagn 122“ aus Schweden erhalten. Bei den Panzern handelt es sich um modifizierte Leopard-2 aus deutscher Entwicklung, deren Fähigkeit für den Allwettereinsatz verbessert wurde. Mit einigem Stolz teilte Schwedens Armee im September mit, es handle sich um den „besten Panzer der Welt“.

Durch die Lieferung haben über acht Prozent des schwedischen Bestands von 120 Panzern den Besitzer gewechselt. Der Leiter der schwedischen Einsatzabteilung, Mats Ludvig betonte damals die Größenordnung - und damit das Engagement seines Landes im Ukraine-Krieg. „Wir haben ihnen alles gegeben, was wir an gutem Material und gutem Wissen haben. Jetzt wünschen wir ihnen alles Gute bei der Befreiung ihres Landes“, erklärte Ludvig.

Deutscher Leopard 2A5 als Basis - Stridvagn 122 wird in Schweden in Lizenz hergestellt

„Stridsvagn“, bedeutet aus dem Schwedischen wörtlich übersetzt „Streitwagen“, ist aber das gebräuchliche Wort für „Panzer“. Der „Stridsvagn 122“ oder „Strv 122“ basiert auf dem deutschen Leopard 2A5 und wird in Schweden in Lizenz hergestellt. Verbessert wurden das Fahrgestell, die Panzerung sowie das Feuerleitsystem. Zusätzlich ist der französische Rauchgranatwerfer „GALAX“ verbaut. Bei den Modifikationen stand angeblich der effektive Einsatz in bewaldeten und urbanen Umgebungen im Fokus. Das könnte den ukrainischen Streitkräften zugutekommen, besonders im Winter.

Der Stridsvagn 122 ist einer der modernsten Panzer der Welt. © IMAGO/Johan Nilsson/TT

Das Projekt geht auf die frühen 1990er Jahre zurück. Schweden beschloss damals, die Entwicklung eigener Panzer einzustellen und den Nachfolger durch einen Wettbewerb zu ermitteln. Diesen gewann der deutsche Panzer Leopard 2A5. Bis Ende 1994 wurden mehrere Verträge unterzeichnet, um den Prozess der Herstellung und Aufrüstung der gepanzerten Fahrzeuge für Schwedens spezifische Bedürfnisse zu regeln.

Zunächst wurden 160 Leopard 2A4 Panzer geliefert. Diese erhielten die Bezeichnung „Strv 121“. Um den besonderen Anforderungen des Landes gerecht zu werden, wurde daraufhin eine verbesserte Version des Leopard 2A5 entwickelt - der „Strv 122“.

Die ersten 29 Panzer des neuen Typs wurden noch in den deutschen Werken von Krauss-Maffei Wegmann montiert, später wurde die Produktion nach Schweden in die Werke von Bofors und Hägglunds verlagert. Nachdem die schwedische Armee 2002 alle Panzer des neuen Modells erhalten hatte, begann sie, die zuvor gelieferten Panzer des Typs „Strv 121“ abzuschreiben und nach Deutschland zurückzugeben.

Schwedens „Strv 122“ für die Ukraine: Jetzt der beste Panzer der Welt?

Der „Strv 122“ wurde im Laufe seiner Nutzungsdauer mehrfach erheblich verbessert. Anfang der 2000er Jahre wurden einige der Fahrzeuge im Rahmen des Projekts „Strv 122B“ umgebaut, um den Minenschutz und andere Eigenschaften zu verbessern. Diese Eigenschaft könnte auch der Ukraine helfen. Für den Export ins Ausland, für verschiedene internationale Nutzer, baute Schweden im Anschluss den „Strv 122B Int.“, der eine mit den Nato-Standards kompatible Kommunikations- und Steuerungsausrüstung erhielt. Zudem wurde die Leistung des Fahrzeugs in heißem Klima verbessert. Weitere Modifikationen, die C- und D-Modelle, umfassten unter anderem verschiedene Verbesserungen der Feuerleitanlage.

Obwohl der Panzer den allgemeinen Aufbau und viele Teile des Basismodells beibehält, unterscheidet sich der „Strv 122“ deutlich vom Leopard-2. Die moderne Elektronik und Ausrüstung soll die Kampfkraft durch verbesserten Schutz für die Panzerbesatzung und effizientere Feuerleitsysteme erhöhen. Techniken der reaktiven Panzerung machen den „Strv 122“ zu einem der am stärksten geschützten modernen Panzer. Insgesamt ist der Schutz der Wanne dem des deutschen Leopard deutlich überlegen.

Schweden liefert Ukraine verbesserte Leopard - und bildete Soldaten aus

Barracuda-Tarnsysteme von Saab bieten der B-Version zusätzlich sogenannten multispektralen Schutz, der die Sichtbarkeit von Militärfahrzeugen im ultravioletten, visuellen und infraroten Spektrum reduziert. Zudem wird der Panzer so vor externen Hitzequellen geschützt. Fortschrittliche Wärmebild- und Nachtsichtgeräte ermöglichen es, feindliche Fahrzeuge unter vielen atmosphärischen Bedingungen schnell zu erkennen und zu zerstören. All diese Informationen werden auf einer modernen Computerplattform zusammengeführt.

Wesentlicher Unterschied zu älteren Panzern, etwa denen der ehemaligen Sowjetunion, ist der Fokus auf die Sicherheit und den Komfort der Besatzung. Die Panzerbesatzung wird als wertvollste Ressource verstanden, alle Konstruktionen sollen einen komfortablen und sicheren Betrieb garantieren. Die Ausbildung der ukrainischen Panzerfahrer fand im Rahmen eines Mandats des schwedischen Parlaments zur militärischen Unterstützung der Ukraine statt. Nach Angaben der schwedischen Zeitung Expressen wurden die ukrainischen Besatzungen in allen Aspekten des realistischen Kampfeinsatzes geschult. (tpn)