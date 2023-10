Ukraine erhält neue Leleka-Drohnen für Kampf gegen Russland

Von: Patrick Peltz

Die ukrainische Armee kann sechs hochmoderne Aufklärungsdrohnen in ihren Bestand aufnehmen. Sie spielt Kampf gegen Russland eine wichtige Rolle.

Kiew – Der Nachrichtendienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums erhält eine wichtige Ergänzung seiner Verteidigungsfähigkeiten. Sechs hochmoderne Leleka-100-Drohnen im Gesamtwert von rund 250.000 US-Dollar wurden in seinen Bestand aufgenommen. Die Drohne wird von einem ukrainischen Unternehmen hergestellt und ist seit 2015 bei den Streitkräften im Einsatz. Die Drohne spielte bisher eine wichtige Rolle im Ukraine-Krieg.

Aufklärungsdrohne auf höchstem technologischem Niveau

Die Leleka-100 ist eine Aufklärungsdrohne auf höchstem technologischem Niveau, die maßgeblich zu wichtigen militärischen Erfolgen gegen Russland beigetragen hat. Diese verfügt dementsprechend über beeindruckende Eigenschaften: Sie erreicht eine Reichweite von bis zu 50 Kilometern hinter der Frontlinie und ermöglicht so eine effiziente Überwachung des Geschehens. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde kann sie schnell an verschiedene Einsatzorte gelangen und Höhen von 1,5 bis 2 Kilometern erreichen.

Ihre Tag- und Nachtsichtkameras liefern bei allen Lichtverhältnissen klare Bilder. Die Drohne ermöglicht die Übermittlung von Gefechtsfeldinformationen in Echtzeit an Kommando-, Artillerie- und Raketeneinheiten zu jeder Zeit und ist unempfindlich gegenüber Hindernissen.

Drohne im Einsatz der ukrainischen Armee.jpg © IMAGO/Madiyevskyy Vyacheslav/Ukrinform

Im Rahmen einer Spendenaktion konnten die Mittel für die Drohnen gesammelt werden

Die Beschaffung dieser Drohnen sowie der zugehörigen Nutzlastmodule, Batterien und Flugzeitverlängerungssätze erfolgte im Rahmen des Projekts „Wings for GUR“, das in Zusammenarbeit mit dem IT-Unternehmen Intellias und der Come Back Alive Foundation durchgeführt wurde.

Im Verlauf der Initiative für den Verteidigungsnachrichtendienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums konnten insgesamt rund 260.000 Euro gesammelt werden. Die überschüssigen Mittel werden nun von großzügigen Spendern genutzt, um die Luftaufklärungsgruppe mit zusätzlichen Ressourcen auszustatten. Dazu gehören Drohnenbatterien, Laptops, Generatoren, Ladestationen und Tarnnetze.