Neue Drohne für die Ukraine: So soll „Leleka LR“ Truppen bei der Aufklärung helfen

Von: Marius Gogolla

Die Leleka LR (Long Range) ist eine neu entwickelte Drohne aus ukrainisch-tschechischer Gemeinschaftsproduktion. Sie soll im Krieg gegen Russland entscheidende Vorteile bringen.

Kiew – Das ukrainisch-tschechische Unternehmen UAC hat eine neue Drohne vorgestellt. Das unbemannte Luftfahrzeug heißt Leleka LR und ist ein Nachfolgemodell der Leleka-100. Produziert wird die Drohne in Tschechien, in der Ukraine finden Flugtraining, Tests und Wartungen statt. Das berichtet die ukrainische Plattform Army of Drones auf Telegram.

Die Leleka LR ist eine Aufklärungsdrohne, ebenso wie die Leleka-100. Sie diene der Luftaufklärungs-, Patrouillen- und Geländekartierung, heißt es vom Hersteller UAC. Außerdem könnten durch sie Einsatzinformationen und geografische Koordinaten in Echtzeit übermittelt werden. Im Ukraine-Krieg soll sie gegen Russland eingesetzt werden.

Neue Drohne Leleka LR hat eine Reichweite von rund 90 Kilometer

Die Leleka LR wiegt laut Angaben des Herstellers rund 8,7 Kilogramm. Sie erreicht eine Flughöhe von etwa 2000 Metern, kann bis zu vier Stunden in der Luft bleiben und Ziele in bis zu 90 Kilometer Entfernung ansteuern. Die Drohne ist in der Lage, eine Zuladung von rund 600 Gramm zu transportieren.

Neben der Aufklärungsfunktion soll die neue Drohne in Kombination mit ukrainischen Artillerie-Systemen und dem HIMARS-Raketensystem genutzt werden, um Ziele punktgenau zu markieren. Das berichtet das ukrainische Online-Portal Defense Express.

Leleka LR ist resistent gegenüber elektronischer Kampfführung

Dank moderner Technologien ist die Leleka LR laut der Organisation Ukrainian World Congress resistent gegenüber feindlicher elektronischer Kampfführung. Die Drohne verfügt über eine Kamera mit Zwei-Achsen-Stabilisierung und bis zu 25-fachem Zoom. Mittels eines Bordcomputers kann die Drohne bewegliche Objekte vollautomatisch verfolgen.

Nach Angaben von Ukrainian World Congress sei die Drohne bereits im ukrainischen Kriegsgebiet getestet worden. Bei Saporischschja habe die ukrainische Armee die Drohne eingesetzt, um Artillerie-Systeme exakt auszurichten. Der Einsatz von Drohnen im Ukraine-Krieg spielt sowohl auf der russischen als auch auf der ukrainischen Seite eine wichtige Rolle.

Ein Vorteil der Drohne sei laut Hersteller UAC, dass die bisherigen Drohnen-Piloten die Steuerung der Leleka LR innerhalb von zwei Wochen lernen können, da die Drohne auf dem gleichen System basiert wie ihr Vorgänger, die Leleka-100. Eine Lieferung der Drohnen werde innerhalb eines Monats erfolgen. (mag)