Ukraine fürchtet schwindende Hilfe aus den USA

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij.

Unangekündigt taucht ein wichtiger Gast in der Ukraine auf. Pentagon-Chef Austin will Zweifel am Verbündeten USA zerstreuen.

Kiew – Monatelang hat Präsident Biden, selbst als der Fortschritt auf dem Schlachtfeld ins Stocken geriet, darauf bestanden, dass Washington der Ukraine „so lange wie nötig“ beistehen werde.

Doch da einige Republikaner im Kongress die vom Präsidenten beantragten 60 Milliarden Dollar blockieren, dauert die Bereitstellung neuer Hilfe für Kiew immer länger – und schürt in der Ukraine die Befürchtung, dass die Fortsetzung der amerikanischen Unterstützung alles andere als garantiert ist.

Die wachsende Besorgnis über die Aussicht auf schwindende US-Hilfe wurde bei zwei Besuchen in Washington in diesem Monat deutlich – zunächst von Bridget Brink, der US-Botschafterin in Kiew, und dann von einer Delegation hochrangiger ukrainischer Beamter, darunter Julia Swyrydenko, die erste stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin, und Andrij Jermak, der Leiter des Büros von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Beide Besuche beinhalteten Reisen zum Capitol Hill, um die Ukraine um mehr Mittel für das Militär und direkte Budgethilfen zu bitten, die das Land in Kriegszeiten am Laufen halten sollen – und beide gingen ins Leere, zumindest vorerst.

Swyrydenko sagte, dass sie bei mehr als zwei Dutzend Treffen – auch mit Außenminister Antony Blinken – „die gleiche Bereitschaft der wichtigsten Partner gesehen hat, der Ukraine [bis zum] Sieg zu helfen“.

Der Kongress hat jedoch in der vergangenen Woche ein Haushaltsgesetz verabschiedet, das bis Anfang nächsten Jahres gelten soll, um einen Regierungsstillstand zu vermeiden, und ist dann in die Thanksgiving-Pause gegangen, ohne Geld für die Ukraine vorzusehen.

Ukraine erhält neues Rüstungspaket der USA

Am Montag traf Verteidigungsminister Lloyd Austin in Kiew ein, um die ukrainische Führung im Namen der Regierung Biden zu beruhigen. Austin traf sich mit Selenskyj und Verteidigungsminister Rustem Umjerow sowie mit General Walerij Saluschnyj, dem obersten Militäroffizier des Landes.

Begleitet wurde Austin in Kiew von General Christopher Cavoli, dem Leiter des US-Europakommandos und Obersten Alliierten Befehlshaber der Nato in Europa. Es war Cavolis erster Besuch in der ukrainischen Hauptstadt seit der umfassenden russischen Invasion im Februar 2022.

„Unsere Kongressmitglieder haben berechtigte Fragen und wir werden sie beantworten, aber ich möchte darauf hinweisen, dass die Ukraine wichtig ist und dass das, was hier passiert, nicht nur für die Ukraine, sondern für die ganze Welt wichtig ist“, sagte Austin gegenüber der Presse nach einem Treffen mit ukrainischen Beamten.

Der Besuch von Austin und Cavoli sollte auch signalisieren, dass die amerikanische Unterstützung nicht durch Israels Krieg gegen die militanten Hamas-Kämpfer im Gazastreifen untergraben wird – eine Befürchtung, die seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober aufgekommen ist.

Austin kündigte an, dass das US-Militär rund 100 Millionen Dollar an zusätzlichen US-Ausrüstungsspenden nach Kiew schicken werde, darunter Stinger-Flugabwehrraketen, Artilleriegranaten und Kaltwetterausrüstung. Der Umfang dieses Pakets, das kleiner ist als die meisten früheren Ankündigungen, scheint die neue Realität der engeren Beschränkungen der US-Unterstützung für die Ukraine widerzuspiegeln.

Er sagte auch, dass die ukrainischen Streitkräfte über alles verfügten, was sie für den Kampf gegen Russland über den Winter benötigten – trotz der Rückschläge im Sommer und Herbst.

„Ohne die Unterstützung der USA können wir die russische Invasion nicht einfach aufhalten, wir können nicht überleben“, sagte Dmytro Lubinets, der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments. „Wir haben den Willen zur Unabhängigkeit jeden Tag mit unserer Gesundheit und unserem Leben bezahlt, aber wir wollen nicht einfach ohne militärische [und] finanzielle Unterstützung sterben. Das ist nicht nur mein Standpunkt – ich kann bestätigen, dass dies der Standpunkt von 99 Prozent unserer Bevölkerung ist.“

Krieg in Israel beeinflusst Vorgehen in der Ukraine

Das Pentagon hat die israelischen Streitkräfte nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober mit Waffen und anderen militärischen Gütern versorgt. Letzte Woche beklagte Selenskyj, dass sich die Lieferungen von dringend benötigten 155-mm-Artilleriegranaten an die Ukraine seit Beginn des Krieges zwischen Israel und Gaza verlangsamt hätten. Ein hochrangiger Beamter des Verteidigungsministeriums sagte am Montag unter der Bedingung der Anonymität, um sensible Sicherheitsfragen zu erörtern, dass Washington „keine für die Ukraine bestimmte Hilfe aufgrund der Situation in Israel umleiten musste“.

Beamte des Pentagons sagten jedoch, dass sie die Hilfe für die Ukraine jetzt „dosieren“, da der Vorrat an verfügbaren Mitteln schwindet. Beamte, die mit Austin reisten, sagten, Washington werde zumindest „für einige Zeit“ in der Lage sein, weiterhin Hilfe zu leisten, einschließlich Waffen mit größerer Reichweite und Artilleriemunition, die ein Eckpfeiler der ukrainischen Militärstrategie sind.

Mit Blick auf die gemeinsamen Forderungen Israels und der Ukraine sagte ein anderer hochrangiger Verteidigungsbeamter vor Austins Ankunft in Kiew gegenüber Reportern, dass die Länder mit „zwei verschiedenen Arten von Kämpfen“ konfrontiert seien.

„Es gibt einige Überschneidungen“, sagte der Beamte, der ebenfalls unter der Bedingung der Anonymität sprach. „Aber dort, wo es Überschneidungen bei bestimmten Munitionsarten gibt, gibt es keine Einschränkung bei der Bereitstellung von Fähigkeiten.“

Austin und Cavoli trafen in Kiew ein, als das Winterwetter einsetzte und eine zunehmende Düsternis die Hauptstadt einhüllte. Neben der Befürchtung, dass die Unterstützung nachlässt, wächst auch die Befürchtung, dass auf dem Schlachtfeld in absehbarer Zeit nur wenige Erfolge zu erwarten sind und dass die Russen bald verstärkt zivile Infrastrukturen angreifen könnten.

Viele im Land akzeptieren nun, dass ein schneller, entscheidender Sieg, wie sie ihn sich einst vorstellten, wahrscheinlich unmöglich ist – und dass sich der Krieg über viele Jahre hinziehen könnte.

Bei seiner Begrüßung auf dem stark gesicherten Gelände des Präsidenten in der Kiewer Innenstadt sagte Selenskyj, der Besuch sei ein wichtiges Signal in einer schwierigen Zeit. Austin entgegnete, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine „auf lange Sicht“ zur Seite stehen werden, aber er äußerte sich nicht zuversichtlich, dass der jüngste Haushaltsantrag der Regierung in absehbarer Zeit genehmigt werden würde.

Nach Bidens Finanzierungsantrag sollen etwa 45 Milliarden Dollar für das ukrainische Militär bereitgestellt werden, der Rest für wirtschaftliche und humanitäre Hilfe, einschließlich direkter Budgethilfe, mit der Gehälter für Lehrer und Krankenhauspersonal gezahlt und andere grundlegende Dienstleistungen finanziert werden sollen, um das Land am Laufen zu halten, während die meisten Ressourcen für den Krieg abgezweigt werden.

Biden schlug vor, diese Mittel zusammen mit etwa 14 Milliarden Dollar für Israel in ein umfangreiches Zusatzpaket aufzunehmen, aber der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (R-La.), hat sich gegen ein gemeinsames Vorgehen bei den beiden Konflikten gewehrt. Stattdessen hat Johnson versucht, die Vorschläge aufzuteilen und die Unterstützung für Israel mit massiven Kürzungen bei der Steuerbehörde zu verbinden.

In einem Schreiben an die US-Gesetzgeber betonten hochrangige Beamte der Biden-Administration kürzlich die Bedeutung der Budgethilfe für Kiew und warnten, dass „eine Kürzung oder Verzögerung der direkten Budgethilfe die militärischen Anstrengungen der Ukraine gefährden würde“.

Die Ukraine steht vor einem immensen Haushaltsdefizit

Die Ukraine steht im nächsten Jahr vor einem Haushaltsdefizit von rund 42 Milliarden Dollar. „Wir erwarten mit Spannung die Unterstützung der USA bei diesem kritischen Unterfangen“, sagte Swyrydenko, die auch anerkannte, „wie wichtig es ist, dass die Ukraine sich selbst versorgen kann.“

Der Besuch der ukrainischen Delegation war „eine ernüchternde Erfahrung“, sagte ein Mitarbeiter des Kongresses, der mit den Gesprächen auf dem Capitol Hill vertraut ist.

Die Gespräche beinhalteten, dass Jermak die Mitglieder „um jeden Ratschlag bat, wie man den Nachtrag vorantreiben könnte“, sagte der Berater. Die Ukraine bleibe „entschlossen“, merkte der Berater an, aber „das Blatt hat sich gewendet, und sie wissen es“.

Einige in Kiew schieben die Schuld auf die schlechte Planung der ukrainischen Seite.

„Die ganze Verantwortung für die Haushaltsprobleme . . und das Ausbleiben von Geldern aus den USA liegt in der Verantwortung derjenigen, die Geld aus dem ukrainischen Militärhaushalt gestohlen haben“, sagte Mykola Davydiuk, ein ukrainischer Politologe, und verwies auf Korruptionsvorwürfe, die das Verteidigungsministerium zu Beginn dieses Jahres belasteten.

Anton Kuchukhidze, Mitbegründer der Denkfabrik United Ukraine, sagte, dass die kleine Gruppe von Republikanern, die sich gegen die Hilfe für die Ukraine aussprechen, „noch nie selbst mit der Ukraine zu tun gehabt haben und kein tiefes Wissen über ukrainische Fragen haben, insbesondere nicht über die gegenseitige Abhängigkeit der [US-amerikanischen und ukrainischen] Sicherheit“.

Die US-Gesetzgeber haben eine starke parteiübergreifende Unterstützung für Israel geäußert, sind aber in Bezug auf die künftige Hilfe für die Ukraine eher gespalten. Das hat auch die Aussicht aufkommen lassen, dass einige Unterstützer versuchen könnten, Selenskyj zu Verhandlungen mit Moskau zu zwingen.

Selenskyj beharrt darauf, dass jegliche territorialen Zugeständnisse lediglich eine Belohnung für die russische Militäraggression darstellen würden.

In einem Meinungsbeitrag in der Washington Post von letzter Woche argumentierte Biden, dass die Instabilität in Europa schließlich die Vereinigten Staaten auf den Plan rufen würde, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Die US-Hilfe für die Ukraine „verhindert heute einen größeren Konflikt von morgen“, schrieb er.

In Europa wächst unterdessen die Besorgnis über die Aussichten Kiews.

„Die Situation ist ziemlich schlecht“, sagte ein europäischer Beamter, der ebenfalls unter der Bedingung der Anonymität sprach, um sensible Gespräche zu beschreiben.

Noch vor wenigen Monaten bestand die Hoffnung, dass die starke Unterstützung des Westens, insbesondere der Vereinigten Staaten, der Ukraine auf dem Schlachtfeld die Oberhand geben würde. Doch die Pattsituation an der Front und die Anzeichen für eine schwindende Unterstützung haben viele in Europa beunruhigt.

„Man muss schon ein ernsthaftes Druckmittel haben, damit Putin einen ernst nimmt. Wenn sie jetzt an den Verhandlungstisch gezwungen würden, hätten sie kein Druckmittel mehr“, sagte der europäische Beamte. „So wie es jetzt aussieht, hat Putin das Druckmittel“.

Infolgedessen, so der Beamte weiter, zögere Wladimir Putin, Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, „weil er weiß, dass er derzeit die Karten in der Hand hält“. Russische Streitkräfte halten derzeit etwa ein Fünftel des ukrainischen Hoheitsgebiets besetzt, einschließlich der Krim, die Moskau 2014 überfallen und illegal annektiert hat.

Einige Diplomaten und Beamte befürchten, dass ein eingefrorener Konflikt Russland Zeit geben würde, seine Streitkräfte wieder aufzubauen und möglicherweise innerhalb von Jahren erneut zuzuschlagen. Doch der Sinn für Alarm und Empörung, der die Reaktion der EU in den ersten anderthalb Jahren des Krieges bestimmte, scheint manchmal nicht vorhanden zu sein.

Ungewissheit über die Zukunft der US-Hilfe trägt zu neuer Dynamik in der Ukraine bei

Um die Ukraine auf dem Schlachtfeld zu unterstützen, verpflichteten sich die EU-Länder beispielsweise im Frühjahr, innerhalb eines Jahres 1 Million Schuss Munition zu liefern. Letzte Woche, nur wenige Monate vor dem Ende des Krieges, räumten Beamte ein, dass sie dieses Ziel nicht erreichen würden.

„Die 1 Million wird nicht erreicht, davon muss man ausgehen“, sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius in Brüssel. Bislang wurden nach offiziellen Angaben 300.000 Schuss geliefert.

Die neue slowakische Regierung lehnte in diesem Monat ein vorgeschlagenes Militärhilfepaket für Kiew ab, womit sie ein Wahlversprechen von Premierminister Robert Fico einlöste und die Befürchtung schürte, dass andere Ukraine-Skeptiker ermutigt werden könnten.

Während die Europäische Kommission öffentlich die Fortschritte der Ukraine bei der Aufnahme formeller Beitrittsgespräche zur Europäischen Union anpreist, äußern sich Beamte und Diplomaten in privaten Gesprächen skeptisch über die Bereitschaft des Landes, wobei sie häufig Bedenken wegen der Korruption anführen.

Vor einem Jahr war Selenskyj eine Berühmtheit in den europäischen Korridoren der Macht. In diesen Tagen scheinen einige Diplomaten und Beamte eifrig Klatsch und Tratsch über Risse in seinem inneren Kreis auszutauschen und über ein innenpolitisches Chaos zu spekulieren, das unter der Oberfläche lauert.

Die Ungewissheit über die Zukunft der US-Hilfe trägt zu dieser neuen Dynamik bei.

„Amerika ist der festen Überzeugung, dass die Ukraine nicht scheitern darf“, sagte ein mitteleuropäischer Botschafter in Kiew, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um sensible Kriegsfragen zu besprechen. „Das ist etwas anderes als die Länder in unserer Region, die glauben, dass die Ukraine gewinnen muss.“

Zu den Autoren Missy Ryan schreibt für die Washington Post über Diplomatie, nationale Sicherheit und das Außenministerium. Sie kam 2014 zur Post, um über das Pentagon und militärische Themen zu schreiben. Sie hat aus dem Irak, Ägypten, Libyen, Libanon, Jemen, Afghanistan, Pakistan, Mexiko, Peru, Argentinien und Chile berichtet. Emily Rauhala ist die Leiterin des Brüsseler Büros der Washington Post und berichtet über die Europäische Union und die Nato. Rauhala berichtete aus Brüssel.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 21. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.