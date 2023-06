Ukraine meldet erste Eroberungen bei Gegenoffensive: Selenskyj schickt Botschaft an Putin

Läuft die ukrainische Gegenoffensive? Wolodymyr Selenskyj spricht von „Gegenoffensiv-Aktionen“. Alle Infos im News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 11. Juni, 18.21 Uhr: Ukrainische Soldaten haben nach Militärangaben aus Kiew im größtenteils von Russland besetzten Gebiet Donezk den Ort Blahodatne befreit. Die Truppen veröffentlichten am Sonntag ein Video, auf dem das Hissen der ukrainischen Flagge auf einem halbzerstörten Gebäude zu sehen ist. Es seien auch Gefangene genommen worden, hieß es. Von russischer offizieller Seite gab es dazu zunächst keine Stellungnahme. Die russische Armee behauptet seit Tagen, sie wehre die ukrainische Offensive ab.



Allerdings meldeten auch kremlnahe russische Militärblogger, dass Blahodatne aufgegeben worden sei, weil Moskaus Kämpfer dort eine Einkesselung befürchtet hätten. Demnach wurde zudem das Dorf Neskutschne eingenommen. Von dort veröffentlichten ukrainische Kämpfer ein Video. Auch das Dorf Lobkowe im Gebiet Saporischschja soll von russischer Besatzung befreit sein. Die ukrainischen Streitkräfte führen seit Tagen unter anderem in den Regionen Donezk und Saporischschja massive Angriffe, um ihre besetzten Gebiete zu befreien.

Ukraine-Krieg: Russland verliert wohl mehrere gepanzerte Fahrzeuge an einem Tag

Update vom 11. Juni, 17.54 Uhr: Inmitten einer ukrainischen Gegenoffensive soll Russland wohl mehrere gepanzerte Fahrzeuge an einem Tag verloren haben. Das berichtet die amerikanische Publikation Newsweek unter Berufung auf das ukrainische Verteidigungsministerium. Die Angaben sind jedoch nicht unabhängig überprüft. Konkret handelt es sich angeblich um 17 Panzer und 24 gepanzerte Transportfahrzeuge. Russland stellt der Verlust von Kriegsgerät vor erhebliche Probleme, da das Land nur äußerst langsam Kampfpanzer produzieren kann und darüber hinaus in der Folge der Invasion mit Hinblick auf den Handel von Ersatzteilen äußerst isoliert dasteht.

Ukraine-Krieg: Selenskyj richtet sich mit einer Nachricht an Putin

Update vom 11. Juni, 16.00 Uhr: Der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskyj, hat bestätigt, dass eine ukrainische Gegenoffensive begonnen habe. Details nannte der Regierungschef nicht, jedoch hinterließ er eine Nachricht an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, wie unter anderem die Deutsche Presse-Agentur und die britische Zeitung The Independent berichteten: „In der Ukraine finden Gegenoffensiven und Defensivaktionen statt, aber ich werde nicht sagen, in welcher Phase sie sich befinden“, sagte Selenskyj.

Zugleich widersprach Selenskyj dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, der zuvor erklärt hatte, die ukrainische Gegenoffensive habe begonnen, jedoch ihre Ziele nicht erreicht. Er würde weder Telegram-Kanälen noch Putin glauben, die das Scheitern der Offensive erklärten, sagte Selenskyj. Er sei täglich im Gespräch mit seinen Generälen und die seien „in guter Stimmung“. Offenbar mit einem Lächeln im Gesicht sagte er: „Das können Sie Putin so mitteilen.“

Beobachter gehen davon aus, dass die ersten Angriffe einer Gegenoffensive Schwachstellen in der russischen Verteidigung aufspüren und Moskaus mögliche Verteidigungstaktik offenlegen sollen, bevor von Kiew größere Teile seiner im Westen ausgebildeten Soldaten und vom Westen erhaltene Waffen in den Kampf geschickt werden.

Ukraine-Krieg: Wagner Chef Prigoschin will keine Befehle vom russischen Verteidigungsministerium

Update vom 11. Juni, 15.43 Uhr: Der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat in den vergangenen Monaten immer wieder gegen den russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu gewettert. Wie das Medienportal Nexta berichtet, legte Prigoschin nun noch einmal nach. Demnach stellte der Wagner Chef klar, dass Befehle und Gesetze, die Schoigu erlässt seine Truppen nicht betreffen würden. Seine Gruppe würde, so Prigoschin, keine Verträge mit Schoigu unterschreiben und diesem nicht unterstehen.

Ukraine-Krieg: Kaputte Drohnen bei russischer Stadt gefunden

Update vom 11. Juni, 14.42 Uhr: In der Region um die russische Stadt Kaluga wurden nach Berichten des amerikanischen Fernsehsenders CNN zwei zerstörte Kampfdrohnen gefunden. Die lokale Regierung bestätigte diese Berichte und dass es keine Opfer gegeben habe. Bereits eine Woche zuvor waren in der gleichen Region bereits zwei Drohnen verunglückt. Wer die Drohen gesteuert hat und zu wem sie gehören, ist nicht klar. Die Ukraine bestätigt nicht, dass die Maschinen im Auftrag Kiews geflogen sind.

Ukraine-Krieg: Makeiev schätzt Kosten der Kachowka-Staudamm-Zerstörung auf Milliarden

Update vom 11. Juni, 14.11 Uhr: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hat die Kosten der Schäden durch die Kachowka-Staudamm-Zerstörung auf Milliarden geschätzt. „Städte, Infrastruktur, ganze Industrien müssen wieder aufgebaut werden“, sagte der Diplomat den Funke-Zeitungen vom Wochenende.

Der in russisch besetztem Gebiet liegende Kachowka-Staudamm war in der Nacht zum Dienstag (6. Juni) zerstört worden, riesige Wassermassen überschwemmten große Gebiete. Kiew und Moskau werfen sich die Tat gegenseitig vor.

Kachowka-Staudamm im Ukraine-Krieg gesprengt – weiter Suche nach Vermissten

Update vom 11. Juni, 13.05 Uhr: Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms geht die Suche nach Vermissten weiter. Auf der rechten Uferseite des Dnepr (ukrainisch: Dnipro) seien noch gut 3800 Häusern überschwemmt. 29 Menschen würden vermisst, 1400 Einsatzkräften versuchen, die Folgen der Flut zu beseitigen. Das teilte das ukrainische Innenministerium am Sonntag (11. Juni) mit.

Die rechte Seite des Dnipro-Ufers ist von Russland besetzt. Tausende Menschen wurden auf beiden Seiten des Flusses in dem im Ukraine-Krieg umkämpften Gebiet in Sicherheit gebracht.

Ukraine-Krieg: Zug in Belgorod entgleist – Hintergründe unklar

Update vom 11. Juni, 11.29 Uhr: Seit Tagen steht das an Ukraine grenzende Gebiet Belgorod unter Beschuss. Nun teilte der dortige Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow mit, dass ein Güterzug mit 15 leeren Waggons entgleist sei. Verletzte gab es demnach nicht, der regionale Zugverkehr musste vorübergehend eingestellt werden. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

In Russland verüben immer wieder Schienenpartisanen Sabotageakte gegen Bahnanlagen, um militärischen Nachschub zu stoppen.

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: Experten sehen Kämpfe an vier Frontabschnitten

Update vom 11. Juni, 10.27 Uhr: Die ukrainische Gegenoffensive bringt lokale Erfolge – so schätzt es das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) ein. Bei der Gegenoffensive gegen Putins Truppen im Gebiet Saporischschja gebe es Gewinne, teilten die Experten mit. Konkret: Im Westen von Saporischschja und dort im Südwesten und Südosten der Stadt Orichiw.

Insgesamt gebe es ukrainische Offensivhandlungen an vier Abschnitten der Front, hieß es. Dagegen hatte das russische Militär mitgeteilt, die Angriffe dort und im Gebiet Donezk um die Stadt Bachmut erfolgreich abgewehrt zu haben.

Ukraine-Krieg: Drohne in Russlands Region Kaluga niedergegangen

Update vom 11. Juni, 9.17 Uhr: Eine Drohne ist in der russischen Region Kaluga abgestürzt. Das teilte der Regionalgouverneur Wladislaw Schapscha auf Telegram mit. „Ein unbemanntes Luftfahrzeug stürzte im Bezirk Schukowski in der Nähe des Dorfes Strelkowka ab. Nach vorläufigen Angaben gab es keine Verletzten“, schrieb er. Nach seinen Angaben sind Sonderdienste vor Ort im Einsatz.

Ukraine-Krieg: Trudeau besucht Kiew und verspricht weitere Hilfen

Update vom 11. Juni, 7.39 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Kanadas Premier Justin Trudeau in Kiew empfangen. Die kanadische Regierung hat dabei neue Militärhilfen versprochen. Mit Blick auf die Sprengung des Kachowka-Staudamms stelle Kanada außerdem weitere zehn Millionen Kanadische Dollar (knapp sieben Millionen Euro) für humanitäre Hilfe bereit, sagte Trudeau bei seinem Besuch.

Aufnahme vom 8. Juni: Ukrainische Soldaten feuern mit einem Granatwerfer auf russische Stellungen an der Frontlinie bei Kreminna. © Roman Chop/dpa

Verluste im Ukraine-Krieg: Russland meldet Erfolge in Saporischschja

Update vom 11. Juni, 6.16 Uhr: Das russische Militär hat nach eigenen Angaben weitere Vorstöße der Ukrainer im Gebiet Saporischschja und im südlichen Donezk abgewehrt und den Angreifern dabei hohe Verluste zugefügt. Sie beliefen sich auf bis zu 300 Soldaten, neun Panzer, darunter vier Leoparden, und elf Schützenpanzer, darunter fünf amerikanische Bradley“. Auch eine französische Haubitze vom Typ Cesar sei zerstört worden. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.

Ukraine-Krieg: Belarus soll Russland Munition liefern

Update von Samstag, 10.6.2023, 22.35 Uhr: Der russische Nachbarstaat Belarus, der als einer der letzten engen Verbündeten Russlands gilt, soll Putins Militär im ersten Kriegsjahr mit rund 131.600 Tonnen Munition beliefert haben. Das berichtet das Online-Nachrichtenportal Kyiv Independent und beruft sich auf eine Investigativrecherche des unabhängigen belarussischen Journalisten Anton Motolko.

Dem Bericht zufolge soll Belarus unter der Führung von Diktator Alexander Lukaschenko Russland seit unmittelbar nach Kriegsbeginn mit monatlich durchschnittlich 10.000 Tonnen Munition aus eigenen Beständen beliefert haben. Die Lieferungen gingen Motolkos Informationen zufolge nicht nur auf russisches Staatsgebiet, sondern auch auf das Gebiet der Ukraine inklusive der besetzen Krim.

Ukraine-Krieg: „Sagen Sie das Putin“ – Selenskyj-Rätsel um Ukraine-Offensive

Erstmeldung von Samstag, 10.6.2023, 19.37 Uhr: Kiew – Die ukrainische Armee geht laut Staatschhef Wolodymyr Selenskyj aktuell mit „Gegenoffensiv-Aktionen“ an der Front gegen Russlands Truppen im Ukraine-Krieg vor vor. In der Ukraine fänden derzeit „Gegenoffensiv- und Defensiv-Aktionen“ statt, er werde dazu aber „keine Einzelheiten“ nennen, sagte Selenskyj am Samstag in Kiew nach einem Treffen mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau vor Journalisten. „In welchem Stadium sie sind, werde ich detailliert nicht sagen.“

Somit blieb weiter unklar, ob Selenskyj sich auf die große Gegenoffensive bezog, die die ukrainische Militärführung seit Monaten geplant und als nächstes Stadium im Ukraine-Krieg angekündigt hat.

Gegenoffensive der Ukraine? Selenskyj spricht von „Gegenoffensiv-Aktionen“ der ukrainischen Armee

Am Freitag hatte der russische Präsident Wladimir Putin gesagt, die ukrainische Gegenoffensive habe begonnen. Die russische Armee spricht bereits seit sechs Tagen von großangelegten, ukrainischen Gegenangriffen. Sowohl Putin als auch Armeevertreter erklärten aber, russische Kräfte hätten die ukrainischen Angriffe zurückgeschlagen und Kiew herbe Verluste zugefügt.

Die ukrainische Seite hat Stillschweigen über ihre Großoffensive im Ukraine-Krieg verkündet. Am Samstag sprach Serhij Tscherewaty, Sprecher des Ostkommandos der ukrainischen Armee, von einem ukrainischen Vorrücken um 1400 Meter rund um die zerstörte Stadt Bachmut im Osten des Landes - deren Einnahme Moskau im Mai vermeldet hatte.

Ukraine-Krieg: „Sagen Sie das Putin“: Selenskyj sieht „alle positiv eingestellt“

Auf die Frage eines Journalisten nach Putins Bemerkungen zur ukrainischen Großoffensive sagte Selenskyj am Samstag wörtlich: „Es ist interessant, was Putin über unsere Gegenoffensive gesagt hat. Es ist wichtig, dass Russland immer spürt, dass es meiner Meinung nach nicht mehr viel Zeit hat.“ Selenskyj ergänzte, er sei „täglich“ in Kontakt mit Kommandeuren, unter anderem mit Armeechef Walerij Saluschnyj. „Alle sind positiv eingestellt, sagen Sie das Putin“, sagte er weiter.

Nach Angaben des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) hat die Ukraine an mindestens vier Frontabschnitten Gegenangriffe durchgeführt. Gefechte haben demnach in der Nähe der Stadt Bachmut, bei der Stadt Kreminna, im Südwesten der Region Donezk sowie im Westen der Region Saporischschja stattgefunden. (as/AFP)