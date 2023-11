Granaten als Geschenk: Adjutant von Ukraine-Befehlshaber stirbt bei „Unglücksfall“

General Valery Saluschhny, der Chef der ukrainischen Streitkräfte, posiert im Juni in Kiew für ein Porträt. Saluschnys engster Mitarbeiter wurde am Montag getötet, als ein Geburtstagsgeschenk explodierte. © Oksana Parafeniuk/The Washington Post

Ein explodierendes Geburtstagsgeschenk - eine Granate - tötet den Berater des ukrainischen Oberbefehlshabers. Neben Trauer gibt es Sorge.

Kiew - Ein hochrangiger Berater des Kommandeurs der ukrainischen Streitkräfte wurde am Montag (6. November) getötet, als ein Geburtstagsgeschenk explodierte, wie der Militärchef mitteilte.

In einer auf Telegram veröffentlichten Nachricht teilte General Walery Saluschny mit, dass sein Assistent, Major Hennadii Tschastiakow, unter „tragischen Umständen“ getötet wurde - während einer Geburtstagsfeier mit Verwandten, als „ein unbekannter Sprengsatz in einem der Geschenke explodierte“. Tschastiakows 13-jähriger Sohn wurde ebenfalls schwer verletzt, wie die Nationale Polizei der Ukraine mitteilte.

Ukraines Militär trauert um hohen Berater: Tödliches Geburtstagsgeschenk?

Tschastiakow sei „eine verlässliche Stütze“ gewesen, seit Russland im Februar 2022 seine umfassende Invasion in der Ukraine startete, schrieb Saluschny. „Die Gründe und Umstände werden im Rahmen der Voruntersuchung geklärt werden“, erklärte er.

Innenminister Ihor Klymenko schrieb am Montag auf Telegram, die ersten Ermittlungen hätten ergeben, dass Tschastiakow „von der Arbeit mit Geschenken von Kollegen nach Hause kam, die er seiner Familie zu zeigen begann“.

„Er nahm eine Geschenkschachtel mit Granaten heraus und begann, seinem Sohn eine der Munitionen zu zeigen“, sagte er. Sein Sohn begann, einen der Granatenringe zu verdrehen. Tschastiakow nahm die Munition zurück und zog den Ring selbst ab, schrieb Klymenko.

Granate in Geschenktüte - Fotos zeigen Trümmer

Die Polizei fand fünf weitere Granaten desselben Typs in der Wohnung, schrieb Klymenko. Er konnte den Kollegen identifizieren, der das Geschenk gemacht hatte. Bei einer Durchsuchung des Büros dieses Soldaten wurden zwei ähnliche Granaten gefunden. „Dringende Ermittlungsmaßnahmen sind im Gange“, sagte er.

Zuvor hatte die Ukrainska Pravda auf Telegram berichtet, dass Tschastiakows Frau sagte, die Explosion sei durch eine Granate verursacht worden, die sich in einer Geschenktüte befand, die ihr Mann mit nach Hause gebracht hatte.

Dem Bericht zufolge enthielt das Geschenk angeblich Schnapsflaschen und Gläser in Form von Granaten. Die tödliche Explosion ereignete sich, als Tschastiakow versuchte, die Tasche zu öffnen. Die Fotos, die dem Beitrag beigefügt waren, zeigen Trümmer um Geschenktüten, die auf dem Boden neben einer Couch aufgereiht waren.

Ukraine-Militär stirbt bei Geburtstagsfeier: „Bete zu Gott, dass es ein tragischer Zufall war“

Auf einem Foto sind mehrere Granaten oder granatenförmige Gegenstände auf dem Boden verstreut. In den sozialen Medien zogen einige den Schluss, dass es sich bei Tschastiakows Tod nicht um einen Fehler, sondern um ein Attentat handelte.

„Ich hoffe, der Verräter wird gefunden“, schrieb ein Nutzer auf Saluschnys Facebook-Post, in dem der Tod bekannt gegeben wurde.

„Ich bete zu Gott, dass dies ein tragischer Zufall und kein gezielter Anschlag war“, schrieb Dana Jarowa, Mitglied des Antikorruptionsrates des Verteidigungsministeriums.

Auf Facebook forderte die Abgeordnete Mariana Besuhla, dass „eine detaillierte Untersuchung durchgeführt werden sollte“.

„Ich hätte nie gedacht, dass Hennadii an seinem Geburtstag durch eine Unachtsamkeit sterben würde“, schrieb sie. „Granaten werden ausgegeben, nicht geschenkt. Nicht zu Hause aufbewahrt.“

Saluschny und Selenskyj gelten vielen in der Ukraine als Rivalen

Viele betrachten den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Saluschny als politische Rivalen. In den vergangenen Tagen hat dieses angebliche Zerwürfnis mehr Aufmerksamkeit erregt, nachdem Saluschny in einem Essay für den Economist geschrieben hatte, dass sowohl Russland als auch die Ukraine im Krieg eine „Pattsituation“ erreicht hätten und dass neue Technologien notwendig seien, um Fortschritte zu erzielen. Selenskyj war mit dieser Einschätzung öffentlich nicht einverstanden. Selenskjys Büro reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme zu dem Vorfall an Tschastiakows Geburtstag.

Ebenfalls am Montag leitete die Ukraine eine strafrechtliche Untersuchung gegen die militärischen Führungskräfte ein, die eine Medaillenzeremonie organisiert hatten, die am Freitag in der Region Saporischschja von einem russischen Raketenangriff getroffen wurde. Neunzehn Soldaten der 128. Gebirgsjägerbrigade wurden getötet, wie die Associated Press berichtete.

Die Zeremonie zur Ehrung der Truppen fand in der Nähe der Frontlinie statt, um den Tag der „Raketentruppen und Artillerie“ zu ehren, so das ukrainische State Bureau of Investigation. Die Untersuchung wurde nach dem Strafgesetzbuch wegen „fahrlässiger Einstellung eines Militärbeamten zum Dienst“ eingeleitet, hieß es.



Selenskyj sagte in seiner Ansprache am Montagabend, dass der Brigadekommandeur im Zuge der Ermittlungen vorübergehend suspendiert worden sei. „Jeder Soldat in der Kampfzone ... weiß, wie man sich im Freien verhält, wie man die Sicherheit gewährleistet“, sagte Selenskyj in seiner Ansprache am Sonntag. Die Untersuchung muss klären, wie es zu dieser Tragödie kam und ob unzulässige Befehle erteilt wurden.

Von Siobhán O‘Grady / Kamila Hrabchuk, Serhiy Morgunov, Kostiantyn Khudov, David Stern und Isabelle Khurshudyan haben zu diesem Bericht beigetragen.