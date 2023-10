US-Hilfen für Ukraine wackeln: Triumph für Putin, Dilemma für McCarthy

Von: Franziska Schwarz

Shutdown verhindert – aber neue Ukraine-Hilfen blockiert. Außerdem attackiert der rechte Rand jetzt Top-Republikaner Kevin McCarthy.

Washington – Antrieb des US-Haushaltskonflikts sind Ansprüche konservativer Hardliner: Abgeordnete der Republikaner im Repräsentantenhaus lehnten unter anderem neue Ukraine-Hilfen ab. Obwohl die Demokraten über deren Streichung verärgert waren, wollten sie unbedingt einen Haushaltsstillstand vermeiden.

Kremlführer Wladimir Putin wird die eingestellten Hilfen für Kiew nun als Triumph für sich verbuchen – Ex-US-General Mark Hertling ist nur einer von vielen, der davon überzeugt ist. Gegenüber CNN bezeichnete er den Notfall-Kompromiss als „Gewinn für Putin“, den Aggressor im Ukraine-Krieg.

Die Position der Republikaner zur Unterstützung der Ukraine wird auch im Hinblick auf die US-Wahl 2024 relevant sein. Bei den im Januar beginnenden Vorwahlen der Partei ist Ex-Präsident Donald Trump, der Putin wiederholt gelobt hat, der klare Favorit.

Ukraine-Hilfen der USA: Wie geht es jetzt weiter?

US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine trotz der Notlösung weiterhin Unterstützung zugesichert. Im nun verabschiedeten Übergangshaushalt sind keine zusätzlichen Hilfen für das Land vorgesehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die USA die Ukraine sofort nicht mehr unterstützen. Allerdings neigen sich die bisher genehmigten Gelder dem Ende zu – neue Mittel sind erforderlich. Das betonte auch Biden. Er versicherte jedoch, dass die USA weiterhin an der Seite der Ukraine stehen würden - aber nun nicht mehr viel Zeit bleibt, um über neue Unterstützung zu entscheiden.

Die Ukraine versucht nun, durch Gespräche mit den beiden großen US-Parteien sicherzustellen, dass weiterhin Unterstützung für ihren Verteidigungskrieg gegen Russland fließt. Im Kontext eines möglichen US-Shutdowns führe man „eine sehr eingehende Diskussion“ mit den Republikanern und den Demokraten, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in Kiew. Bisher habe man nicht den Eindruck, dass die US-Zusagen nicht mehr gelten würden, fügte er hinzu.

Biden warnt vor „MAGA“-Blockade im Haushaltsstreit

In dieser Angelegenheit könnte auch Kevin McCarthy in eine Zwickmühle geraten. Der Republikaner McCarthy ist Vorsitzender des Repräsentantenhauses. Nun könnte er um seine Führungsposition bangen. Sein radikaler Parteikollege Matt Gaetz ist mit der Art und Weise, wie McCarthy einen drohenden Shutdown mithilfe der Demokraten abgewendet hat, nicht einverstanden. Biden hatte angedeutet, sich mit McCarthy auf neue Ukraine-Hilfen geeinigt zu haben: Auf die Frage eines Reporters, ob er McCarthy für vertrauenswürdig halte, antwortete er: „Wir haben gerade eine Einigung zur Ukraine erzielt. Also werden wir sehen.“

Auf derselben Pressekonferenz am Sonntag warnte Biden laut NBC auch vor der Rückkehr „konservativer Rebellen“ mit ihrer „MAGA“-Haltung. MAGA steht für „Make America Great Again“, Trumps berüchtigter Wahlkampfslogan. „In den letzten Tagen und Wochen haben extreme MAGA-Republikaner versucht, sich von diesem Deal zu lösen“, sagte Biden mit Blick auf den Übergangshaushalt. „Für tiefgreifende, dauerhafte Ausgabenkürzungen von 30 bis 80 Prozent zu stimmen – das wäre für Millionen Amerikaner verheerend gewesen“, fuhr er fort.

Feindseligkeiten treiben republikanische Hardliner an

Tatsächlich könnte McCarthy die Demokraten noch benötigen. Sollte es tatsächlich zu einer Abstimmung über seinen Posten, würde McCarthy wahrscheinlich deren Stimmen brauchen, um im Amt zu bleiben. Im Repräsentantenhaus haben die oppositionellen Republikaner die Mehrheit, während der Senat von Bidens Demokraten kontrolliert wird.

In den USA hat es in den letzten Jahrzehnten mehrmals zu einer Haushaltssperre gekommen. Die letzte fand im Dezember 2018 und Januar 2019 unter dem damaligen Präsidenten Trump statt – und war mit 35 Tagen die längste in der US-Geschichte. (frs)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteurin Franziska Schwarz sorgfältig überprüft.