Ukrainischer Oligarch unter Korruptionsverdacht – lange unterstützte er Selenskyj

Die Ukraine kündigt ein härteres Vorgehen gegen Korruption an. Nun laufen Verfahren gegen Ihor Kolomoisky – einen der reichsten Männer des Landes.

Kiew – Ihor Kolomoisky besaß einst die reichste Bank der Ukraine, einen Fernsehsender, der eine beliebte Show mit einem Komiker namens Wolodymyr Selenskyj ausstrahlte, und stellte eine private Miliz auf, um seine Heimatstadt Dnipro zu verteidigen, als diese 2014 von russisch unterstützten Separatisten bedroht wurde.

Heute sitzt er hinter Gittern, wartet auf das Ergebnis von zwei Ermittlungen und läuft Gefahr, alles zu verlieren.



Die ukrainischen Korruptionsbekämpfungsbehörden haben in den letzten zwei Wochen eine Reihe von Verfahren gegen Kolomoisky eingeleitet - das jüngste am Freitag, als der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) mitteilte, er ermittle gegen ihn wegen der angeblichen Veruntreuung von rund 160 Millionen Dollar.



Ukrainischer Oligarch Kolomoisky in Untersuchungshaft

Die Nachricht erreichte Kolomoisky, als er in einer Untersuchungshaftanstalt in Kiew saß. Letzte Woche hatte der SBU in einer Erklärung mitgeteilt, dass gegen ihn wegen Betrugs und Geldwäsche in Höhe von mehr als 14 Millionen Dollar zwischen 2013 und 2020 ermittelt werde. Obwohl noch keine Anklage gegen ihn erhoben wurde, erlaubt das ukrainische Rechtssystem die Inhaftierung eines Verdächtigen, solange die Ermittlungen andauern.



Kolomoisky, der vermutlich einen israelischen und einen zyprischen Pass besitzt, hat sich geweigert, eine Kaution in Höhe von 14 Millionen Dollar zu hinterlegen, da das Verfahren gegen ihn rechtswidrig sei.

Seit dem Einmarsch Russlands im Februar 2022 wurde der Einfluss der ukrainischen Oligarchen stark beschnitten, da die Behörden Gesetze erlassen haben, die ihren politischen und wirtschaftlichen Einfluss verringern sollen. Viele ihrer Vermögenswerte wurden in den von Russland besetzten Gebieten enteignet oder bei den Kämpfen vollständig zerstört.

Aber wohl niemand ist so tief gefallen wie Kolomoisky, ein Öl-, Bank- und Medienmogul, dessen Vermögen einst auf 2 Milliarden Dollar geschätzt wurde und als enger Unterstützer mit großem Einfluss auf Selenskyj, den Komiker, der zum Präsidenten wurde, galt. Selenskyj spielte die Hauptrolle in einer Reihe von Sendungen in Kolomoiskys Fernsehsender, darunter die Rolle eines unwahrscheinlichen Präsidenten in „Diener des Volkes“.

Im Jahr 2019 half Kolomoisky Selenskyj dabei, das echte Amt zu gewinnen und Petro Poroschenkos Kandidatur für eine zweite Amtszeit zu vereiteln. Kolomoisky und Poroschenko, ebenfalls ein Oligarch, waren heftig aneinandergeraten.

Kolomoisky steht seit 2016 unter juristischem Druck, als Beamte entdeckten, dass in der Bilanz der PrivatBank rund 5,5 Milliarden Dollar fehlten, die sie Kolomoisky, seinem Geschäftspartner Hennadiy Boholiubov und anderen hochrangigen Vertretern der Veruntreuung vorwarfen.

Durch die scheinbare Veruntreuung von Vermögenswerten bei der größten Privatkundenbank des Landes liefen rund 20 Millionen einfache Bürger Gefahr, ihre Ersparnisse zu verlieren. Die Regierung beschlagnahmte die Bank und verstaatlichte sie. Anschließend leitete sie rechtliche Schritte ein, um das angeblich gestohlene Geld zurückzufordern.

Oligarch Kolomoisky galt lange als unantastbar

Die Wahl Selenskyjs hat Kolomoisky nicht geholfen, und der Eindruck, dass er dem Präsidenten nahe steht, könnte den Druck auf die Regierungsbehörden erhöht haben, den Oligarchen zur Verantwortung zu ziehen. Im Juli 2022 teilten Beamte in Kiew ukrainischen Medien mit, Kolomoisky sei die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen worden, weil er gegen ein Gesetz verstoßen habe, das die doppelte Staatsbürgerschaft verbietet. Kolomoisky stritt dies ab.

Letzte Woche erklärten Beamte des Nationalen Antikorruptionsbüros (NABU) des Landes, dass sie auch eine offizielle Untersuchung gegen einen „ehemaligen wirtschaftlichen Eigentümer“ der PrivatBank und fünf Mitarbeiter wegen des Verdachts der Veruntreuung von rund 250 Mio. USD einleiten würden. Ukrainische Medien bezeichneten den ehemaligen Eigentümer als Kolomoisky.



Der ukrainische Oligarch Ihor Kolomoyskyi wurde am 2. September 2023 unter Betrugsverdacht bei einer Gerichtsverhandlung in Kiew verhaftet. © Maxym Marusenko/Imago

Kolomoisky galt aufgrund seiner Verbindungen und seines immensen Reichtums einst als rechtlich unantastbar. Er war auch einer der extravaganteren Tycoons, die aus den ersten Jahrzehnten der ukrainischen Unabhängigkeit hervorgingen: ein großer Mann mit krausem Haar und buschigem Bart, der früher ein Haifischaquarium in seinem Büro hatte.



Doch seine Tage als überlebensgroßer Milliardär, der über dem Gesetz steht, könnten sich nun dem Ende zuneigen. „Ich betrachte dies als das Ende seiner Ära“, sagte Borys Filatov, der Bürgermeister von Dnipro, ein ehemaliger Geschäftspartner und politischer Verbündeter von Kolomoisky, der sich inzwischen mit ihm zerstritten hat.



Letzte Woche, als das erste Verfahren gegen Kolomoisky wegen Betrugs und Geldwäsche angekündigt wurde, veröffentlichte der SBU auf seinem Telegram-Kanal Fotos, die ihn umgeben von Agenten in seiner Wohnung beim Unterzeichnen von Dokumenten zeigen.

Kolomoisky droht eine lange Haftstrafe

Noch am selben Tag erschien Kolomoisky vor einem Kiewer Gericht zu seiner Anklageerhebung und wurde für zwei Monate inhaftiert. Ukrainische Medien zeigten ihn in einer blauen Trainingsjacke und einer dunklen Hose, als er in eine Untersuchungshaftanstalt gebracht wurde. Bei einer Verurteilung im NABU-Fall drohen Kolomoisky nach offiziellen Angaben bis zu 12 Jahre Gefängnis.



Filatov, der Bürgermeister von Dnipro, sagte, dass die NABU-Ermittler „mehrere Jahre lang sehr, sehr fruchtbar“ an Kolomoiskys Fall gearbeitet hätten. „Und deshalb glaube ich, dass er jetzt, nachdem die Anschuldigungen des NABU vorgelegt wurden, für eine sehr lange Zeit ins Gefängnis gegangen ist“, sagte er. Kolomoisky hat alle Vorwürfe rundheraus bestritten.



2017 ordnete ein Londoner Gericht im Zusammenhang mit dem PrivatBank-Fall das weltweite Einfrieren von Vermögenswerten in Höhe von rund 2,5 Milliarden US-Dollar von ihm und seinem Partner Boholiubov an. Und ab 2020 reichte das US-Justizministerium zivilrechtliche Einziehungsklagen gegen die beiden Männer ein, weil sie Immobilien in Florida, Texas und Ohio besaßen, die angeblich mit von der PrivatBank unterschlagenen Geldern erworben worden waren.



Im Jahr 2021 verhängten die Vereinigten Staaten dann Sanktionen gegen Kolomoisky und Mitglieder seiner Familie auf der Grundlage eines US-Gesetzes, das die Bestrafung ausländischer Beamter erlaubt, die in Menschenrechtsverletzungen und Korruption verwickelt sind. Außenminister Antony Blinken erklärte, Kolomoisky sei während seiner Amtszeit als Gouverneur der Region Dnipropetrowsk „in korrupte Handlungen verwickelt gewesen, die die Rechtsstaatlichkeit und das Vertrauen der ukrainischen Öffentlichkeit in die demokratischen Institutionen und öffentlichen Prozesse ihrer Regierung untergraben haben“.



Nachdem Russland 2014 in die Ukraine einmarschiert war, ernannte der amtierende Präsident Oleksandr Turtschynow Kolomoisky zum Gouverneur seiner Heimatregion Dnipropetrowsk. Damals finanzierte Kolomoisky eine Privatarmee zur Bekämpfung der von Russland unterstützten Separatisten und nannte den russischen Präsidenten Wladimir Putin einen „Schizophrenen von kleiner Statur“.

Poroschenko entließ ihn 2015 aus dem Gouverneursposten, nachdem Kolomoisky mit Kiew wegen Ukrnafta aneinandergeraten war, einer staatlichen Ölgesellschaft, an der Kolomoisky eine Minderheitsbeteiligung hielt. Nach der Verstaatlichung der PrivatBank floh Kolomoisky aus dem Land in die Schweiz und nach Israel.

Selenskyj kündigt hartes Vorgehen gegen Korruption an – Oligarch Kolomoisky bestreitet Vorwürfe

Kolomoisky bestreitet, dass das Geld der Bank gestohlen wurde, und hat Dutzende von Klagen eingereicht, um die Kontrolle wiederzuerlangen. Im Jahr 2020 verabschiedete das ukrainische Parlament jedoch ein Gesetz, das es der Regierung verbietet, Verstaatlichungen rückgängig zu machen. Und im Juli 2022 bestätigte der Oberste Gerichtshof der Ukraine die Beschlagnahmung der Bank.



Nach der Wahl Selenskyjs kehrte Kolomoisky aus Israel in die Ukraine zurück, nur um zu erleben, wie weitere seiner Unternehmen unter Druck gerieten. Im November letzten Jahres verstaatlichte die ukrainische Regierung die Vermögenswerte der Ukrnafta und der Ukrtatnafta, einer Ölraffinerie, an der Kolomoisky und Boholiubov eine Mehrheitsbeteiligung hielten, mit der Begründung, die Unternehmen würden für die Kriegsanstrengungen benötigt.

Im Februar durchsuchten SBU-Agenten die Wohnung von Kolomoisky wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung und der Veruntreuung von rund 1 Milliarde Dollar aus den beiden Unternehmen.



Forbes Ukraine schätzt, dass sein Vermögen seit der russischen Invasion im Februar 2022 auf weniger als 900 Millionen Dollar gesunken ist. Obwohl er einen großen Teil seines Vermögens verloren hat, kontrolliert er immer noch den Fernsehsender 1+1. Er war einst der beliebteste Fernsehsender der Ukraine, aber sein Einfluss ist stark zurückgegangen, da die Regierung die Ausstrahlung von Kriegsberichten stark eingeschränkt hat.



Die Verfahren gegen Kolomoisky haben sich beschleunigt, da die ukrainischen Behörden eine öffentlichkeitswirksame Anti-Korruptionskampagne führen - und Selenskyjs will den westlichen Partnern, die Milliarden an Militär- und Wirtschaftshilfe bereitstellen, signalisieren, dass er keine Toleranz gegenüber Bestechung zeigt.

In den letzten Monaten sind die Behörden gegen mutmaßliche Korruption in der Steuerbehörde und im militärischen Rekrutierungssystem des Landes vorgegangen, während der Verteidigungsminister des Landes, Oleksii Reznikov, letzte Woche aufgrund von Vorwürfen zurücktrat, sein Ministerium habe zu viel für Lieferungen bezahlt, obwohl Reznikov nicht direkt involviert war.



In seiner regulären Abendansprache nach der Inhaftierung von Kolomoisky ging Selenskyjs nicht direkt auf den Fall ein, dankte aber den ukrainischen Strafverfolgungsbehörden „für ihre Entschlossenheit, jeden Fall, der seit Jahrzehnten verschleppt wird, zu einem gerechten Abschluss zu bringen“.

„Es wird kein jahrzehntelanges ‚business as usual‘ mehr für diejenigen geben, die die Ukraine ausgeplündert haben und sich über das Gesetz und jegliche Regeln stellen“, sagte Selenskyj. „Das Gesetz muss funktionieren. Es ist so. Es wird so sein.“

Kamila Hrabchuk trug zu diesem Bericht bei.

Zum Autor David L. Stern hat für Nachrichtenagenturen in Russland, Osteuropa, dem Kaukasus, dem Nahen Osten und Zentralasien gearbeitet. Er lebt seit 2009 in der Ukraine und berichtete über die Maidan-Revolution 2014, den Krieg im Osten des Landes und die russische Invasion 2022.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 18. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.