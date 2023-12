Multiresistente Keime breiten sich „alarmierend“ im Ukraine-Krieg aus

Von: Kilian Beck

Ukrainische Krankenhäuser sind am Limit. Eine neue Studie zeigt nun einen massiven Anstieg der Infektionen mit antibiotikaresistenten Keimen.

Kiew – Kliniken in der Ukraine haben seit dem Angriffskrieg Russlands gegen das Land viele Probleme. Sie sind oft Ziele von Angriffen. In den Chirurgien wird um das Leben von Schwerstverletzten gekämpft. Alles, weil Russlands Armee unter Präsident Wladimir Putin seit Monaten auch gezielt zivile Infrastruktur unter Beschuss nimmt. Und seit Monaten breitet sich auch noch ein multiresistenter Krankheitserreger aus. Das zeigt eine aktuelle Studie, der US-Gesundheitsschutzbehörde CDC. Die Forschenden nennen das Ergebnis eine „dringende Krise“.

Eine Patientin wird in einem ukrainischen vor einem russischen Bombenangriff in den Keller evakuiert. © BULENT KILIC/AFP

Untersucht wurde die Verbreitung von multiresistenten Keimen Ende 2022 in drei Regionen in der West- und Zentralukraine, gute 450 Kilometer von der Frontlinie bei Cherson. In den drei untersuchten Krankenhäusern litten 14 Prozent der 353 untersuchten Patientinnen und Patienten an einer Infektion, die sich erst in der Klinik zugezogen hatten. Unter diesen allerdings litt mehr als die Hälfte unter einer antibiotikaresistenten Infektion. Resistent sogar gegen das Reserve-Antibiotikum Carbapaneme, das laut CDC, als ein „letztes Mittel“ gegen Krankenhauskeime gelte.

Studie: 300 Mal mehr Infektionen mit antibiotikaresistenten Keimen als üblich

Mit besonders großer Sorge betrachteten die Forschenden einen Lungenkeim: Klebsiella pneumoniae, der antibiotikaresistente Lungenentzündungen verursache, sei bei 30 Prozent aller mit Krankenhauskeimen infizierten Patientinnen und Patienten litten darunter. Als Vergleich wurde eine EU-weite Erhebung aus dem Jahr 2017 angeführt: Hier waren lediglich 5,5 Prozent der Betroffenen unter einer Krankenhauskeim-Infektion. Von diesen seien etwa sechs Prozent gegen Reserve-Antibiotika resistent gewesen. Also waren in der EU lediglich 0,03 Prozent der Menschen mit antibiotikaresistenten Keimen infiziert. In den drei in der Ukraine erforschten Krankenhäusern waren es etwa 8,5 Prozent. Dies würde eine fast 300-mal höhere Inzidenz als in Europa bedeuten.

Für die Forschenden ist das eine „alarmierende Entwicklung“. Sie fordern vermehrte Anstrengungen, die Ukraine bei der Gesundheitsversorgung zu unterstützen. Das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten zählte im August 2023 mehr als 1000 russische Angriffe auf das ukrainische Gesundheitssystem. Darunter seien mehr als 400 „beschädigte oder zerstörte Kliniken“ und knapp 150 Beschäftigte im Gesundheitssystem seien getötet worden.

Ukrainisches Gesundheitssystem: Seit Jahrzehnten unterfinanziert und reformbedürftig

Das Gesundheitssystem der Ukraine galt – wie in vielen anderen ehemaligen Sowjet-Teilrepubliken – bereits vor dem Krieg als unterfinanziert und reformbedürftig. Eine Studie der London School of Econonomics warnte 2015 besonders vor den hohen Behandlungskosten, die Patientinnen und Patienten selbst tragen müssten und Defiziten in der Prävention. Die Weltbank attestierte der Ukraine 2020, dass nach der Maidan-Revolution eingeleitete Reformen, die Lage verbessern würden. Dann kam der erneute russische Einmarsch. (kb)