Schwere Angriffe auf Cherson – Russland attackiert mit Flugzeugen und Artillerie

Von: Stefan Krieger

Trotz hoher Verluste: Russland setzt seine Luft- und Artillerieangriffe fort. Selenskyj warnt vor Angriffen auf Stromversorger Der Ukraine-Krieg im News-Ticker.

Kiew – Die südukrainische Stadt Cherson wurde am Sonntag (15. Oktober) wiederholt von russischen Kampfflugzeugen und Artillerie angegriffen. Die Stadt am Ufer des Dnipro werde von immer neuen Explosionen erschüttert, berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Roman Mrotschko. „Durch den feindlichen Beschuss wurden Elektrizitätsleitungen beschädigt und Häuser zerstört“, schrieb er auf Telegram. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Russische Luftangriffe hatten am Morgen laut Mrotschko Objekte der Infrastruktur getroffen. Dadurch sei die Versorgung mit Strom und Wasser bis zum Abend ausgefallen.

Ein russissches BM-21 Grad-Mehrfachraketen-System feuert im Sektor Cherson. © IMAGO/Russian Defence Ministry

Selenskyj warnt vor Angriffen auf Stromversorger im Ukraine-Krieg

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts des nahenden Winters vor neuen russischen Angriffen gegen die energetische Infrastruktur seines Landes gewarnt. Als Beispiel nannte er die russischen Angriffe auf die Stadt Cherson im Süden des Landes, in deren Verlauf am Sonntag die Versorgung mit Strom und Trinkwasser zeitweise ausgefallen war. „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es mit dem nahenden Winter weitere russische Angriffe geben wird“, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. „Darauf müssen wir vorbereitet sein.“

„Wir haben die Luftverteidigung so weit wie möglich verstärkt, soweit dies unter den derzeitigen Bedingungen realistisch ist“, fügte Selenskyj hinzu. Zudem habe die ukrainische Führung mit ihren Partnern Maßnahmen besprochen, „die bisher noch angewandt wurden“. Details dazu nannte Selenskyj jedoch nicht. Er rief die örtlichen Behörden, die Energieversorger und Helfer auf, sich auf die zu erwartenden Angriffe vorzubereiten.

Die russischen Militärs hatten im vergangenen Winter mit konzertierten Angriffen auf die energetische Infrastruktur der Ukraine versucht, das Land in die Knie zu zwingen. Wiederholte Stromausfälle in verschiedenen Landesteilen hatten die Bevölkerung schwer unter Druck gesetzt.

Ukraine-Krieg: Kiew meldet Zahlen zu Russlands Verlusten

Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach wurden in den Gefechten binnen eines Tages 880 russische Soldaten entweder getötet oder verletzt. Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben nicht. Hier die Übersicht (in Klammern die Verluste vom Vortag):

Soldaten: 287.770 (+880 zum Vortag)

287.770 (+880 zum Vortag) Panzer: 4948 (+8)

4948 (+8) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 9362 (+25)

9362 (+25) Artilleriesysteme: 6866 (+33)

6866 (+33) Mehrfachraketenwerfer: 813 (+2)

813 (+2) Luftabwehrsysteme: 547

547 Flugzeuge : 317

: 317 Hubschrauber : 316

: 316 Drohnen : 5269 (+4)

: 5269 (+4) Langstrecken-Raketen: 1531

1531 Schiffe und Boote : 20

: 20 U-Boote : 1

: 1 Fahrzeuge und Tanklastzüge : 9249 (+24)

: 9249 (+24) Spezialfahrzeuge : 976 (+5)

: 976 (+5) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 15. Oktober 2023. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Biden: Wir können und müssen Ukraine und Israel unterstützen

US-Präsident Joe Biden sicherte zu, dass Amerika sowohl die Ukraine als auch Israel militärisch unterstützen könne. „Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika, um Gottes Willen, die mächtigste Nation (…) in der Geschichte der Welt“, sagte Biden dem Sender CBS. Die US-Regierung könne sich um beides kümmern und trotzdem die Fähigkeiten zur allgemeinen Verteidigung des eigenen Landes aufrechterhalten. „Wir haben die Möglichkeit, das zu tun. Wir haben eine Verpflichtung“, betonte er. „Und wenn wir es nicht machen, wer dann?“

Die USA haben seit dem Beginn des Kriegs der Ukraine knapp 44 Milliarden Dollar (rund 42 Milliarden Euro) an Unterstützung zugesagt. Das Weiße Haus hat bereits weitere Mittel für die Ukraine beim Parlament beantragt. Dort herrscht im Moment aber Stillstand, da sich die Republikaner nicht auf einen Vorsitzenden für das Repräsentantenhaus einigen können. Solange liegt die gesetzgeberische Arbeit auf Eis. (mit Agenturmaterial)