„Schwerster Schlag für Russland“: Ukraine setzt erstmals US-ATACMS-Raketen ein

Teilen

Versprechen im Ukraine-Krieg gehalten: Die USA haben die lang ersehnten ATACMS-Raketen geliefert. Russland kassiert bereits hohe Verluste.

Kiew - Premiere im Ukraine-Krieg: Das ukrainische Militär hat erstmals eine Version der von den USA gelieferten ATACMS-Langstreckenraketen abgefeuert, um russische Militärflugzeuge und Munitionsdepots in der besetzten Ukraine zu treffen. Das teilte ein hoher ukrainischer Militärbeamter mit. Das Militär habe 18 Raketen auf Ziele im besetzten Berdjansk und Luhansk abgefeuert, hieß es.

„Heute gilt unser besonderer Dank den Vereinigten Staaten“, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram.„Unsere Vereinbarungen mit Präsident Biden werden umgesetzt.“ Die ATACMS hätten sich bewährt, fügte der Regierungschef hinzu.

Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Joe Biden bei seinem Besuch im Weißen Haus in Washington D.C. am 21.09.2023. © Stringer/SNA/Imago

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Ukraine-Krieg: Armee feuert ATACMS-Raketen auf Ziele in Berdjansk – Reichweite bis 100 Meilen

Die Ukraine hatte sich mehr als ein Jahr lang dafür eingesetzt, dass Washington ATACMS schickt, die Ziele in einer Entfernung von 100 Meilen oder mehr treffen können - weiter als andere Waffen, die die Vereinigten Staaten nach Kiew geschickt haben.



Die Version, mit der die Ukraine Ziele in Berdjansk, an der Küste des Asowschen Meeres und in der besetzten östlichen Region Luhansk getroffen hat, war mit Streubomben und nicht mit einem einzelnen Sprengkopf bestückt.



Ein US-Beamter, der mit den Lieferungen vertraut ist, sagte, die Raketen hätten eine Reichweite von etwa 100 Meilen, was für die verschiedenen ATACMS-Typen einer mittleren Reichweite entspricht. Dies sei der erste ukrainische Einsatz des Raketensystems gewesen, so der Beamte.



Eine Rakete des Army Tactical Missile Systems (ATACMS), die während einer gemeinsamen Militärübung zwischen den USA und Südkorea abgefeuert wurde (Symbolbild). © South Korea Defense Ministry/YNA/dpa

ATACMS für Gegenoffensive: Raketen fügen Russland hinter der Frontlinie hohe Verluste zu

Die Angriffe zeigen, dass die Ukraine nun in der Lage ist, wichtige Ziele tief in den von Russland gehaltenen Gebieten zu treffen, eine Fähigkeit, die es ihr ermöglichen könnte, russische Ausrüstung und Arsenale erheblich zu beschädigen und russische Besatzungstruppen fernab der Frontlinien zu töten, zu verwunden und ihnen hohe Verluste zuzufügen..

Die neue Fähigkeit könnte der Ukraine, die in einer langsamen, zermürbenden Gegenoffensive im Süden und Osten des Landes Gebiete zurückerobern will, den dringend benötigten Auftrieb geben.



Ein Berater von Selenskyj, Mykhailo Podolyak, erklärte am Dienstag, dass „ein neues Kapitel dieses Krieges (un)offiziell begonnen hat“.

„Es gibt keine sicheren Orte mehr für russische Truppen innerhalb der ... international anerkannten Grenzen der #Ukraine“, schrieb Podoljak auf der Social-Media-Plattform X. „Das bedeutet, dass es keine Möglichkeit gibt, den #Süden, die #Krim und die Schwarzmeerflotte mittelfristig zu halten. Der Countdown hat bereits begonnen.“



Podoljak sagte, Russlands Energiereichtum stütze den Krieg, werde aber den endgültigen Sieg der Ukraine nicht verhindern. „Die Öl- und Gasnadel zögert das Ende noch hinaus“, schrieb er. „Aber es ist längst unvermeidlich geworden.“



Die ukrainischen Spezialeinheiten bestätigten am Dienstag in einem Telegram-Posting, dass sie in der Nacht eine Operation mit dem Namen „Dragonfly“ in Berdjansk und in der besetzten Region Luhansk durchgeführt haben, die zu „erheblichen Verlusten“ auf russischer Seite geführt habe.

Verluste für Russland: ATACMS-Raketen zerstören Hubschrauber und Flugzeuge

Neun Hubschrauber, ein Flugabwehrraketenwerfer, ein Munitionslager und verschiedene Spezialausrüstungen, die auf Flugplätzen gelagert wurden, seien zerstört worden, hieß es in dem Beitrag. Die ukrainischen Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.



Auch die Start- und Landebahnen der Flugplätze seien bei den Angriffen beschädigt worden, so die Washington Post. Der hochrangige ukrainische Beamte, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, weil er nicht befugt war, öffentlich zu sprechen, bestätigte, dass bei der Operation ATACMS-Waffen eingesetzt wurden.

Die Ukraine ist bestrebt, die russischen Luftstreitkräfte anzugreifen, einschließlich der Hubschrauber, die von den russischen Streitkräften regelmäßig an der Frontlinie eingesetzt werden. „Der Feind versucht, die Hubschrauber näher an die Frontlinie zu bringen“, sagte Jurij Ignat, Sprecher des ukrainischen Luftwaffenkommandos, dem ukrainischen Nachrichtensender Hromadske. „Und Luhansk und Berdjansk sind nicht weit von der Frontlinie entfernt.“



Angriffe hinter der Frontlinie: ATACMS können weit über die Krim hinausfliegen

Die Ukraine hatte sich seit langem für die Waffen eingesetzt, die möglicherweise auch weitere Angriffe innerhalb der von Russland besetzten Halbinsel Krim ermöglichen würden.

US-Beamte lehnten die Anträge zunächst ab, da sie befürchteten, die Ukraine könnte die von den USA gelieferten Waffen für Angriffe auf Ziele in Russland einsetzen. Die Regierung Biden befürchtete, dass ein solcher Schritt die Verwicklung der Vereinigten Staaten in den Krieg dramatisch eskalieren könnte.



Kritiker meinten, dass Biden mit seiner Weigerung, die Waffen zu liefern, eine willkürliche Grenze zog, nachdem er seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 mehr als 40 Milliarden Dollar an Sicherheitshilfe in die Ukraine geschickt hatte.



In jüngster Zeit haben amerikanische Beamte ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass das US-Militär nur über eine begrenzte Anzahl solcher Raketen verfügt, die von bodengestützten Abschussvorrichtungen abgefeuert werden, die bereits von der Ukraine betrieben werden. Sie sagten auch, dass die Entsendung von ATACMS nicht mehr notwendig sei, da Großbritannien und Frankreich sich bereit erklärt hätten, andere Raketen zu schicken, die von Kampfjets aus abgefeuert werden und eine Reichweite von bis zu 140 Meilen haben.



Das von den USA gelieferte Arsenal hat im Laufe der Zeit an Umfang und Reichweite zugenommen, von Kleinwaffen und Panzerabwehrraketen in der Anfangszeit bis hin zu modernen Abrams, die in den letzten Wochen eingetroffen sind. Oberst Martin O‘Donnell, ein Armeesprecher in Europa, sagte am Dienstag, dass alle 31 Abrams-Panzer, deren Lieferung an die Ukraine genehmigt wurde, bereits geliefert wurden.



Schwere Verluste bei Offensive: Biden hält Zusage bei ATACMS-Raketen

Dennoch scheint es, dass sich die Offiziellen allmählich mit der Idee anfreunden, das ATACMS bereitzustellen. Im Mai, als die Vorbereitungen für die ukrainische Gegenoffensive kurz vor dem Abschluss standen, sagte Biden auf die Frage, ob es an der Zeit sei, die Waffen an die Ukraine zu liefern, dass die Diskussion noch im Gange sei.



Am Dienstag schrieb ein russischer Militärblogger, der sich „Fighterbomber“ nennt, auf Telegram, die Angriffe in der Nacht seien „einer der schwersten Schläge aller Zeiten im nördlichen Militärbezirk, wenn nicht sogar der schwerste“.



Es ist sinnlos, über die Tatsache zu schreiben, dass „wir Schlussfolgerungen ziehen müssen, damit so etwas nicht wieder passiert“, schrieb der russische Blogger. „Das wird wieder passieren, solange der Krieg andauert. Darauf müssen wir vorbereitet sein.“



Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Pentagon-Beamte haben jedoch davor gewarnt, dass die Raketen keine Lösung für andere Probleme des ukrainischen Militärs sein werden. Colin Kahl, der vor kurzem als Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik aus der Regierung ausgeschieden ist, sagte im Juli, die Ukraine setze bereits Langstreckenwaffen ein, um die russische Militärlogistik zu stören und örtliche Hauptquartiere anzugreifen, habe aber immer noch mit dem ausgedehnten russischen Verteidigungsnetz zu kämpfen, das aus Gräben, Hindernissen und Minen besteht.



„Das Problem liegt nicht hundert Kilometer entfernt, sondern einen Kilometer vor ihnen mit den Minenfeldern“, sagte Kahl auf dem Aspen Security Forum in Colorado.



In den letzten Tagen kam es auch im Nordosten der Ukraine zu Kämpfen, insbesondere in einigen Gebieten, die bis zur Befreiung des Gebiets durch die Ukraine im vergangenen Jahr unter russischer Besatzung standen.



„Die Lage in den Richtungen Kupjansk und Lyman hat sich in den letzten Tagen deutlich verschlechtert“, sagte der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, Generaloberst Oleksandr Syrsky, am Samstag auf Telegram. „Jeden Tag führt der Feind Dutzende von Angriffen durch die Kräfte der Angriffsgruppen mit der Unterstützung von gepanzerten Fahrzeugen durch und beschießt unsere Stellungen mit schweren Mörsern und Artillerie. Unsere Kämpfer waren jedoch auf eine solche Entwicklung der Ereignisse vorbereitet und haben dem Feind eine würdige Abfuhr erteilt.“



Krieg in der Ukraine: Russland führt Offensive bei Awdijiwka

Die russischen Streitkräfte haben in jüngster Zeit auch Awdijiwka im Osten des Landes angegriffen, wobei es sich um einen der größten russischen Angriffe der letzten Monate zu handeln scheint. Nach tagelangem schwerem russischen Bombardement in Awdijiwka erklärte das Institute for the Study of War (ISW), eine in Washington ansässige Denkfabrik, diese Woche, dass der russische Präsident Wladimir Putin nun möglicherweise versuche, die Erwartungen an einen bedeutenden russischen Vormarsch in Awdijiwka zu dämpfen“.

Karen DeYoung und Alex Horton in Washington und Kostiantyn Khudov in Kiew haben zu diesem Bericht beigetragen.

Zu den Autoren Dan Lamothe arbeitet seit 2014 für die Washington Post und berichtet über das US-Militär. Er schreibt seit mehr als 15 Jahren über die Streitkräfte, ist viel gereist, hat fünf Teilstreitkräfte kennengelernt und über Kampfeinsätze in Afghanistan berichtet. Isabelle Khurshudyan ist eine Auslandskorrespondentin mit Sitz in Kiew. Sie ist Absolventin der University of South Carolina und arbeitet seit 2014 bei der Washington Post, wo sie zuvor als Korrespondentin im Moskauer Büro und als Sportreporterin über die Washington Capitals berichtete.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 18. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.