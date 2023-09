Neuer Frontverlauf bei Bachmut – Explosionen in Sewastopol

Von: Stefan Krieger

Die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg kommt langsam voran. Kiew meldet Erfolge südlich von Bachmut. Der News-Ticker.

Erfolg im Osten : Ukraine erobert Gebiete bei Bachmut zurück

: Ukraine erobert Gebiete bei Bachmut zurück Schwere Verluste für Russland : Kiew veröffentlicht aktuelle Daten

für : Kiew veröffentlicht aktuelle Daten Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 18. September, 5.30 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Montag (18. September) ukrainische Drohnen in mehreren Regionen abgewehrt. Die Drohnen seien „über den westlichen, südwestlichen, nordwestlichen und östlichen Gebieten der Halbinsel Krim, den Bezirken Istra (Westen) und Domodedowo (Süden) im Gebiet Moskau sowie (…) in Belgorod und Woronesch (Südwesten) abgefangen“ worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium im Onlinedienst Telegram. Angaben zur genauen Anzahl der Drohnen oder zu Opfern wurden zunächst nicht gemacht.

Gleichzeitig erklärte das Verteidigungsministerium, dass eine Panzerfabrik in Charkiw im Nordosten der Ukraine, in denen Panzer ukrainischer Streitkräfte repariert werden, durch einen Raketenangriff getroffen worden sei.

Ein ukrainischer Artillerist an der Frontlinie bei Bachmut in der Ostukraine. (Archivbild) © GENYA SAVILOV/afp

Ukraine-Krieg: Moskaus Militär meldet Drohnenabschüsse

Erstmeldung: Kiew – In der Hafenstadt Sewastopol auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim gab es Medienberichten zufolge mehrere Explosionen. Das russische Verteidigungsministerium hingegen teilte dazu am Sonntag (17. September) lediglich mit: „Über dem Südwestteil der Halbinsel Krim wurden zwei ukrainische Drohnen von der Flugabwehr vernichtet“. Mehrere Telegram-Kanäle veröffentlichten Fotos, die einen Feuerschein über der Stadt zeigen. Anwohner berichteten von starkem Brandgeruch. Russland hat die ukrainische Halbinsel bereits 2014 völkerrechtswidrig annektiert.

Nach Angaben des von Moskau eingesetzten Gouverneurs von Sewastopol, Michail Raswoschajew, wurden keine Infrastrukturobjekte getroffen. Die Hafenstadt ist auch die Basis der russischen Schwarzmeerflotte. Den Brandgeruch erklärte Raswoschajew mit einer Nebelwand, die die Marine zum Sichtschutz gegen die Drohnen eingesetzt habe.

Ukraine veröffentlicht neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg

Der Generalstab der ukrainischen Armee hat aktuelle Zahlen (Stand 17. September) zu den Verlusten der russischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach sind binnen 24 Stunden etwa 530 Soldaten aus Russland getötet oder verwundet worden. Zudem sollen weitere Panzer und Artilleriesysteme Russlands zerstört worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten: 272.320 (+530 zum Vortag)

272.320 (+530 zum Vortag) Panzer : 4620 (+4)

: 4620 (+4) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8828 (+4)

: 8828 (+4) Artilleriesysteme : 6003 (+15)

: 6003 (+15) Flugabwehrsysteme : 523 (+2)

: 523 (+2) Fahrzeuge und Tanklaster : 8537 (+12)

: 8537 (+12) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 4742 (+4)

: 4742 (+4) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 17. September 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.

Ukraine-Krieg: Ukraine erobert Gebiete bei Bachmut zurück

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den beteiligten Einheiten für die Rückeroberung der Ortschaft Klischtschijiwka im Osten des Landes gedankt. „Heute möchte ich besonders die Soldaten erwähnen, die Schritt für Schritt der Ukraine ihr Eigentum zurückholen, gerade in der Gegend von Bachmut“, sagte Selenskyj am Sonntagabend in seiner täglichen Videobotschaft. „Klischtschijiwka. Prachtkerle“, sagte er.

Das ukrainische Militär hatte zuvor die Rückeroberung der Ortschaft im Süden von Bachmut gemeldet. „Ich kann bestätigen, dass dies dank der Anstrengungen der 80. Luftsturmbrigade, der 5. Sturmbrigade und der vereinigten Brigade der Nationalen Polizei „Ljut“ („Wut“) gelungen ist“, zitierte die Zeitung „Ukrajinska Prawda“ am Sonntag (17. Septmeber) den Sprecher der Heeresgruppe Ost, Ilja Jewlasch. Mehrere Stunden zuvor hatte bereits der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, auf Telegram ein Foto veröffentlicht, das ukrainische Soldaten in dem Ort im Gebiet Donezk zeigen soll. „Die Ukraine holt sich das ihre immer zurück“, schrieb Jermak dazu. (Mit Agenturmaterial)