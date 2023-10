Ukraine-Krieg: Heftige Feuergefechte im Osten und Süden

Von: Stefan Krieger

Der Kampf an der Front im Süden und Osten der Ukraine geht weiter. In Bachmut muss Moskau eine Niederlage hinnehmen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Kampf um Bachmut : Russland scheitert mit Rückeroberung

: Russland scheitert mit Rückeroberung Hohe russische Verluste: Kiew veröffentlicht aktuelle Daten

Kiew veröffentlicht aktuelle Daten Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 2. Oktober, 6.30 Uhr: Die US-Regierung hat der Ukraine nach Angaben von Verteidigungsminister Rustem Umerow ungeachtet des Haushaltsstreits in Washington weitere militärische Hilfe zugesichert. Er habe mit seinem US-Kollegen Lloyd Austin telefoniert, schreibt Umerow auf X. Demnach würden die ukrainischen „Krieger weiter einen starken Rückhalt auf dem Schlachtfeld haben“.

Russische Soldaten feuern auf Stellungen der ukrainischen Streitkräfte außerhalb von Bachmut. © IMAGO/Sergey Averin

Ukraine-Krieg: Heftige Feuergefechte im Osten und Süden

Erstmeldung: Kiew – Der Generalstab in Kiew berichtete von heftigen Feuergefechten entlang der fast 1000 Kilometer langen Front im Osten und Süden des Landes. Veränderungen der Lage ließen sich aus dem Bericht für Sonntagabend aber nicht ablesen. In der Nähe der Stadt Bachmut im Donbass seien Versuche der Russen abgewehrt worden, verlorene Positionen zurückzugewinnen. Die ukrainische Armee setze eigene Angriffe bei Bachmut und bei Robotyne im Süden fort. Diese Militärangaben waren nicht unmittelbar überprüfbar.

Ukraine veröffentlicht neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Krieg

Der ukrainische Generalstab hat aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg publiziert. Demnach wurden in den Gefechten binnen eines Tages etwa 440 russische Soldaten entweder getötet oder verletzt. Die Zahlen vor der Klammer beziehen sich auf die Verluste insgesamt seit Kriegsbeginn. Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben nicht.

Soldaten: 278.570 (+440 zum Vortag)

278.570 (+440 zum Vortag) Panzer : 4702 (+11)

: 4702 (+11) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8991 (+7)

: 8991 (+7) Artilleriesysteme : 6477 (+30)

: 6477 (+30) Marschflugkörper : 1529 (+0)

: 1529 (+0) Flugabwehrgeschütze: 537 (+0)

537 (+0) Mehrfachraketenwerfer: 798 (+2)

798 (+2) Drohnen : 5043 (+37)

: 5043 (+37) Fahrzeuge und Tanklaster : 8883 (+29)

: 8883 (+29) Schiffe und Boote: 20 (+0)

20 (+0) U-Boote : 1 (+0)

: 1 (+0) Flugzeuge : 316 (+1)

: 316 (+1) Hubschrauber : 316 (+0)

: 316 (+0) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 1. Oktober 2023

Ukrainischer Angriff auf Flughafen Sotschi

Die Ukraine griff am Sonntag (1. Oktober) nach inoffiziellen Angaben den russischen Flughafen Sotschi am Schwarzen Meer mit Kampfdrohnen an. Ziel sei ein Abstellplatz für Hubschrauber gewesen, berichteten Kiewer Medien unter Berufung auf Geheimdienstquellen. Russlands wichtigster Badeort Sotschi, von dem aus Präsident Wladimir Putin oft seine Amtsgeschäfte führt, liegt etwa 800 Kilometer von ukrainisch kontrolliertem Gebiet entfernt. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte den Abschuss einer ukrainischen Drohne in der Region mit.

Ukrainische Drohnenangriffe wurden am Sonntag auch aus den russischen Gebieten Smolensk und Belgorod gemeldet. Über der von Russland annektierten Halbinsel Krim wurden nach Moskauer Militärangaben zwei ukrainische Raketen abgefangen. (Mit Agenturen)