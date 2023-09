Ukraine wehrt Gegenangriff bei Bachmut ab – Robotyne weiter umkämpft

Von: Stefan Krieger

Russland versucht in der Region um Bachmut wieder Boden gutzumachen. Im Gebiet Saporischschja kommt es zu Raketenangriffen. Der News-Ticker.

Gegenangriff bei Bachmut : Moskau versucht Stadt zurückzuerobern

: Moskau versucht Stadt zurückzuerobern Schwere Verluste für Russland : Kiew gibt aktuelle Zahlen bekannt

für : Kiew gibt aktuelle Zahlen bekannt Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 21. September, 03.30 Uhr: Russische Luftabwehreinheiten haben 19 ukrainische Drohnen über dem Schwarzen Meer und der annektierten Halbinsel Krim sowie drei weitere über anderen Teilen Russlands zerstört, teilt das russische Verteidigungsministerium mit.

Ukraine-Krieg: Russland versucht, Andrijiwka zurückzuerobern

Erstmeldung: Kiew – Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben Vorstöße der russischen Besatzungstruppen an zwei wichtigen Abschnitten der Front abgewehrt. Russische Einheiten hätten versucht, das vergangene Woche verlorene Dorf Andrijiwka bei Bachmut im Donbass zurückzuerobern. Das teilte der Generalstab in Kiew am Mittwochabend mit. Dies sei ihnen aber nicht gelungen.

Bachmut selbst ist nach monatelangen Kämpfen unter hohen Verlusten von den Russen erobert worden. In ihrer Gegenoffensive rücken die Ukrainer aber nördlich und südlich der Stadt vor und setzen die russischen Besatzer unter Druck.

Ukrainische Separatisten an der Frontlinie in der Nähe der Stadt Bachmut, Region Donezk. (Archivbild) © ANATOLII STEPANOV/afp

Bei Marjinka im Gebiet Donezk seien im Lauf des Tages zehn russische Vorstöße abgewehrt worden, hieß es in dem abendlichen Lagebericht. Die Militärangaben waren nicht sofort unabhängig überprüfbar.

Am Frontabschnitt bei Robotyne im südukrainischen Gebiet Saporischschja habe es russische Luft- und Artillerieangriffe gegeben. An dieser Stelle sind die Ukrainer weit in die stark befestigten russischen Stellungen vorgedrungen. Zuletzt hat es aber wenig Veränderungen gegeben. In dem Bericht wurden ukrainische Odffensivaktionen in der Region erwähnt, ohne Details zu nennen.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Kiew nennt neue Zahlen

Der Generalstab der ukrainischen Armee hat aktuelle Zahlen (Stand 20. September) zu den Verlusten der russischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach sind binnen 24 Stunden etwa 520 Soldaten aus Russland getötet oder verwundet worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten: 273.980 (+520 zum Vortag)

273.980 (+520 zum Vortag) Panzer : 4635 (+7)

: 4635 (+7) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8868 (+17)

: 8868 (+17) Artilleriesysteme : 6096 (+34)

: 6096 (+34) Mehrfachraketenwerfer: 779 (+1)

779 (+1) Fahrzeuge und Tanklaster : 8633 (+32)

: 8633 (+32) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 4821 (+37)

: 4821 (+37) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 20. September 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.

Silva und Selenskyj treffen sich in New York

Der brasilianische Präsident Lula da Silva und sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj haben Möglichkeiten für eine friedliche Beendigung des Krieges in der Ukraine erörtert. „Wir hatten ein gutes Gespräch über die Notwendigkeit, Wege zum Frieden zu finden“, schreibt Lula nach dem Treffen in New York am Rande der UN-Vollversammlung auf der Nachrichtenplattform X, früher Twitter. Man habe sich zu einem offenen Dialog zwischen den Ländern verpflichtet.

Selenskyj erklärt nach dem Treffen, er und Lula hätten ihre diplomatischen Vertreter angewiesen, „an den nächsten Schritten in unseren bilateralen Beziehungen und Friedensbemühungen zu arbeiten“. Die ukrainische Regierung hatte um das Treffen gebeten, nachdem sich beide beim G7-Gipfel im japanischen Hiroshima Anfang des Jahres nicht begegnet waren. Lula spricht sich für die Bildung einer Gruppe von Nationen aus, um ein Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Im Mai hatte Lula erklärt, dass sowohl die Regierungen in Moskau als auch in Kiew für den Konflikt verantwortlich seien. Vergangenen Monat sagte er, dass weder Selenskyj noch der russische Präsident Wladimir Putin zum Frieden bereit seien. (Mit Agenturmaterial)